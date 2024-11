Svizzera Turismo e Swiss portano l’inverno svizzero alla Rinascente di Roma Ieri sera, presso Enoteca La Torre nella Rinascente di Piazza Fiume a Roma, l’Ente svizzero per il turismo e Swiss hanno promosso un evento esclusivo dedicato alla scoperta dell’inverno in Svizzera.

La serata ha visto la partecipazione dell’ambasciatrice della Svizzera in Italia, Monika Schmutz Kirgöz, che ha presentato le attrattive turistiche del Paese, oggi per la prima volta ricoperto di neve, con una particolare attenzione ai tradizionali mercatini di Natale. L’ambasciatrice ha sottolineato che “non solo siamo un bellissimo Paese, ma quello più competitivo e innovativo al mondo”, enfatizzando il valore e il prestigio della Svizzera su scala globale. Nel corso dell’intervento, è stato promosso il numero 12/23 della rivista di geopolitica Limes, “Svizzera. La potenza nascosta”, che approfondisce la storia del Paese, il ruolo e l’influenza della Svizzera sullo scenario internazionale con un focus sulle relazioni con l’Italia.

L’evento ha visto anche gli interventi di Stefan Vasic, head of marketing di Swiss e Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo in Italia. Swiss opera più di 60 voli settimanali dall’Italia verso le principali città svizzere, tra cui Roma, Milano, Cagliari, Venezia, Firenze e altre destinazioni, confermando che l’Italia è uno dei mercati più importanti per la compagnia. A rendere ancora più speciale la serata, il Maitre Chocolatier Lindt che ha realizzato e offerto una selezione di prelibatezze al cioccolato svizzero, arricchendo l’esperienza gastronomica della serata e la presenza dell’attrice Claudia Gerini. I partecipanti hanno potuto degustare i piatti tipici che vengono serviti a bordo dei voli Swiss Airlines, offrendo un vero e proprio assaggio della cucina svizzera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Travel Quotidiano | Rivista b2b sul turismo (@travel_quotidiano) Di Elisa Biagioli Condividi

\r

Un altro Casinò di Monte-Carlo arriverà, infatti, il 18 dicembre a bordo della Serenity, la quale salperà da Fort Lauderdale, negli Usa, con tre tavoli e 32 macchine da gioco a bordo. D’ora in poi, tutte le navi Crystal, esclusa la flotta commerciale, dedicheranno un ampio spazio a casinò in stile Monte-Carlo.\r

\r

Sviluppato su 110 metri quadrati, il primo della serie, quello della Symphony, è stato progettato dall'ufficio studi di Monte-Carlo Société des Bains de Mer a partire dagli elementi decorativi del Salon 1889, un luogo lussuoso e raccolto, di gusto Belle Époque, situato nel cuore del tempio del gioco monegasco. A bordo, i croceristi troveranno lo stesso tipo di lampadario di cristallo al centro del soffitto e motivi, modanature e rivestimenti analoghi a quelli del casinò a terra. Persino i croupier portano le stesse divise dei loro colleghi di Monaco.","post_title":"Il Casinò di Monte-Carlo sale sulle navi Crystal: la prima volta sulla Symphony","post_date":"2024-11-22T11:27:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732274849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"478850","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'isola di Mauritius incanta il visitatore con la ricchezza della sua offerta e la possibilità di incontrare un affascinante intreccio di storie e culture, oltre a una calda accoglienza, sin dall'ingresso nel Lux* Belle Mare. «L'ospite cerca un'esperienza di relax e la possibilità di dedicare del tempo e sé stesso e alla propria famiglia - afferma Sheila Malloo, general manager dell’hotel - Il nostro è un luogo capace di portare luce e gioia a chi desidera trovare un momento di relax immerso nella bellezza, vuole sentirsi libero e scoprire il calore di Mauritius. L’identità dell’hotel è data dall’accoglienza e dalla competenza del suo personale».\r

\r

Affacciato sulle acque dell'oceano Indiano e sui mille metri di una delle più belle spiagge di Mauritius, la struttura racconta la filosofia affordable luxury di Lux* Resorts & Hotels. Il complesso è dotato di 174 suite, di cui 22 wellness junior, 12 ville immerse nel verde con vista mare e una The Grand Lux*. Disponibili pure 2 mila mq di piscina, spazi per il wellness, con la Lux* Me Spa, il fitness e tanti sport, anche acquatici. Oltre all’ampio spazio con personale esperto a cui affidare i figli da zero a 17 anni.\r

\r

In primo piano l'offerta della ristorazione, in linea con l'obiettivo \"Waste 0\" del gruppo, che produce parte delle proprie necessità in una vicina fattoria ed è attento al vegan e al vegetariano, oggi al 40% dell'offerta. «Abbiamo incredibili opportunità gastronomiche - sottolinea il general manager -: l'Amari by Vineet, con la sua cucina fusion indiana, è una stella Michelin. Nel Duck Laundry, tre chef cinesi si occupano della realizzazione dei piatti. Il ristorante Mondo, aperto per tutti i pasti, serve cucina asiatica e mediterranea e offre l’angolo indiano e libanese, oltre a un buffet su misura per i bambini».\r

\r

Il Beach Rouge, ristorante trendy e lounge presente in tutti gli hotel del gruppo, si trova poi sulla spiaggia con una curata cucina mediterranea, coadiuvato per la preparazione della pizza dallo chef italiano Roberto Davanzo. Il Lux* Belle Mare tosta inoltre il proprio caffè creando un blend di chicchi provenienti da Colombia, Salvador e Nicaragua. Anche il pastry chef tosta qui le fave di cacao per realizzare dessert deliziosi e il gelato Ici - con un proprio brand - viene preparato ogni giorno.\r

\r

Tra i diversi aspetti della cura dell’ospite Sheila Malloo parla del Phone Home: «Pensando a come migliorare l’offerta e ai nostri ospiti senior abbiamo deciso di installare una cabina telefonica in stile londinese, da cui si può chiamare gratuitamente in tutto il mondo. Inoltre ogni giorno vengono nascosti nel giardino dei divertenti messaggi nella bottiglia con una sorpresa all’interno, che danno il via a una vivace caccia al tesoro tra gli ospiti».\r

\r

Queste caratteristiche e attenzioni, oltre alla bellezza della location, hanno portato al Lux* Belle Mare prestigiosi riconoscimenti nel 2024, come l’essere One of the finest property in the world nella scelta di Forbes Travel Guide e il terzo posto nella categoria degli Indian ocean resort del Readers’ choice award di Condé Nast Traveller. Quando visitare Mauritius? Tutto l'anno. Il turismo è una delle risorse economiche più importanti dell’isola. Si possono fare escursioni, sport acquatici e trekking nell’interno, visitando cascate e l’affascinante Terra dei sette colori di Chamarel. Tante le connessioni, con voli diretti o con scalo di Air Mauritius, British Airways, Emirates, Cross Air, Air France… «Oggi il viaggiatore cerca l’human touch, delle connessioni che lo tocchino nel profondo e creino memorie indimenticabili. - conclude Sheila Malloo -. Solo le persone possono creare memorie e il nostro team a Lux* Belle Mare, con il suo calore, aiuta il turista a tornare a casa arricchito».\r

\r

[gallery ids=\"478856,478857,478859,478854,478858,478852\"]","post_title":"Mauritius: dall’accoglienza del Lux* Belle Mare alla scoperta della bellezza dell’isola","post_date":"2024-11-22T10:52:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732272760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Negli ultimi dieci anni, il business degli affitti turistici ha conosciuto una crescita esponenziale. Piattaforme come Airbnb, Booking.com e Vrbo hanno trasformato il modo in cui i viaggiatori cercano alloggi e come i proprietari possono monetizzare le loro proprietà. Sebbene i benefici di questo modello siano numerosi, esistono anche delle sfide a cui i proprietari devono far fronte. Per massimizzare le performance degli affitti turistici, la gestione affitti brevi è diventata una parte essenziale della strategia, e gli strumenti giusti possono fare la differenza tra il successo e il fallimento.\r

Perché il business degli affitti turistici è un'ottima opportunità?\r

\r

\tAlta redditività: Gli affitti turistici offrono una redditività molto più alta rispetto agli affitti tradizionali a lungo termine. Mentre un affitto a lungo termine garantisce introiti costanti ma limitati, gli affitti a breve termine permettono di adeguare il prezzo in base alla domanda e alle stagioni alte. Durante le vacanze, le festività o eventi speciali, i prezzi possono aumentare notevolmente, portando a una maggiore redditività.\r

\tFlessibilità per il proprietario: Una delle principali vantaggi è la flessibilità. I proprietari possono scegliere quando e per quanto tempo affittare la propria proprietà. Questo è ideale per coloro che non vogliono impegnarsi con inquilini a lungo termine e preferiscono avere l'opzione di utilizzare la proprietà per altri scopi quando non è in affitto.\r

\tDiversificazione delle entrate: Per gli investitori immobiliari, gli affitti turistici rappresentano un'ottima forma di diversificazione delle fonti di reddito. Invece di dipendere da un solo tipo di inquilino o affittuario, possono affittare la loro proprietà in modo stagionale o per tutto l'anno a viaggiatori provenienti da diverse parti del mondo.\r

\tDomanda in crescita: Con l'aumento del turismo, specialmente dopo la pandemia, le persone cercano sempre più sistemazioni uniche e personalizzate. Gli affitti turistici offrono un'alternativa agli hotel tradizionali, consentendo ai viaggiatori di vivere esperienze più autentiche e locali. Questo ha aumentato la domanda di proprietà in affitto, beneficiando così i proprietari.\r

\r

Gli trumenti per una gestione affitti brevi efficiente\r

Per gestire in modo efficace gli affitti turistici e sfruttare tutti i vantaggi di questo settore, i proprietari necessitano di strumenti specializzati. La gestione affitti brevi comporta una serie di attività, come la gestione delle prenotazioni, la comunicazione con gli ospiti, la definizione dei prezzi e l'ottimizzazione delle operazioni. Di seguito sono riportati alcuni degli strumenti chiave che possono facilitare queste attività.\r

\r

\tChannel manager: Uno degli strumenti più potenti per gestire gli affitti turistici è il channel manager. Questo strumento consente ai proprietari di gestire tutte le loro piattaforme di affitto da un unico posto, sincronizzando la disponibilità e i prezzi delle proprietà su più siti web (come Airbnb, Booking.com e altri). Ciò evita problemi come l'overbooking, dove un proprietario potrebbe avere prenotazioni su due piattaforme diverse per le stesse date.\r

I migliori channel manager sono quelli che offrono integrazioni con un ampio numero di piattaforme, hanno un'interfaccia facile da usare e offrono funzionalità avanzate come l'aggiornamento automatico dei prezzi in base alla domanda o l'analisi delle tendenze del mercato. Alcuni dei migliori sul mercato includono strumenti come Guestline, Lodgify e Smoobu. Con questi channel manager, la gestione degli affitti turistici diventa più agile, risparmiando tempo e riducendo al minimo gli errori.\r

\tSoftware di gestione proprietà (PMS): Oltre a un channel manager, un software di gestione delle proprietà (PMS) è un'altra soluzione fondamentale per ottimizzare la gestione degli affitti brevi. Questi strumenti consentono di automatizzare numerosi aspetti, dalla gestione delle prenotazioni al check-in e check-out, dalla gestione delle pulizie alla generazione di report finanziari.\r

\tPricing e yield management: La strategia di pricing è cruciale nel settore degli affitti turistici. I proprietari devono avere la capacità di modificare i prezzi in tempo reale in base alla domanda e alle tendenze stagionali. Strumenti avanzati di yield management come PriceLabs o Beyond Pricing aiutano a ottimizzare i prezzi, garantendo che le proprietà siano sempre competitive, massimizzando i guadagni senza perdere prenotazioni.\r

\tAutomazione della comunicazione: Un altro aspetto fondamentale per una gestione efficace degli affitti brevi è la comunicazione con gli ospiti. Rispondere rapidamente alle richieste e mantenere una comunicazione chiara può fare una grande differenza nell'esperienza dell'ospite. Strumenti come Smartbnb o Guesty offrono funzionalità di messaggistica automatica, consentendo ai proprietari di inviare risposte predefinite a domande frequenti, confermare prenotazioni e inviare informazioni utili prima del check-in.\r

\r

Il business degli affitti turistici rappresenta una grande opportunità per i proprietari di case, immobili o appartamenti. Tuttavia, per ottenere il massimo successo, è necessario affrontare con competenza la gestione affitti brevi e utilizzare gli strumenti giusti. I migliori channel manager, insieme ad altre soluzioni tecnologiche, possono fare una differenza significativa, ottimizzando la gestione delle prenotazioni, migliorando l'esperienza degli ospiti e aumentando la redditività. Con la giusta strategia e gli strumenti adeguati, il settore degli affitti turistici può offrire rendimenti elevati e sostenibili nel tempo.","post_title":"Il settore degli affitti turistici: vantaggi e strumenti chiave per il successo","post_date":"2024-11-21T12:56:53+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1732193813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le crociere a tema ancora una volta protagoniste della stagione invernale firmata Star Clippers. A partire dal prossimo gennaio, per il terzo anno di fila i tre velieri della flotta divisi tra Caraibi e Costa Rica ospiteranno a bordo le lezioni di insegnanti professionisti di diverse discipline. Partendo dal grande classico della compagnia, le crociere yoga, la programmazione Star Clippers introduce quest’anno esperienze quali il laboratorio di fotografia insieme a Danielle Desnoyers a bordo di Star Flyer per la partenza dell’11 gennaio da St.Maarten, e quelli di Marcy Clark e Kori Burkholder, rispettivamente self-expression & public speaking coach e professional life & career coach, ospiti a bordo per la partenza dell’8 febbraio.\r

\r

“Riscontriamo sempre di più nei nostri clienti l’esigenza di trasformare il viaggio in un’occasione di apprendimento e arricchimento personale – spiega Birgit Gfölner, Sales Manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana –: oltre alle ricercatissime destinazioni dei nostri itinerari, gli ospiti delle nostre crociere cercano qualcosa di più: vivere il tempo trascorso a bordo come un viaggio alla scoperta di sé stessi”. In linea con questa filosofia anche la partenza a tema salute e benessere dell’8 febbraio a bordo di Star Clipper da Puerto Caldera in Costa Rica, quando il quattro alberi ospiterà la dottoressa Heather Engelbert, fisioterapista con 25 anni di esperienza.\r

\r

Anche per il 2025 Star Clippers premia inoltre chi gioca d’anticipo: per quanti prenotano entro il 31 gennaio, infatti, è previsto uno sconto del 10% o del 20% per le crociere nel Mediterraneo, tra le coste di Sud Italia, Corsica, costa Azzurra, Montenegro e Croazia per la prossima stagione primavera-estate 2025. Gli sconti early booking saranno applicati anche alle cinque partenze del veliero Star Flyer dal nuovo home port di Nizza, la grande novità della prossima estate. “Si tratta di tre partenze da sette notti e di una minicrociera da quattro notti tra Corsica, Liguria e costa Azzurra a partire da settembre 2025 - aggiunge Birgit Gfölner -, mentre la quinta partenza avrà invece come destinazione Malaga. La vicinanza di Nizza allo Stivale costituisce sicuramente un fattore d’interesse soprattutto per il mercato dell’Italia del Nord-Ovest”. Per l’inverno 2025-26, invece, che vedrà la grande novità dell’home port di Grenada per il veliero Star Clipper, il termine per accedere all’Ebg è il prossimo 30 aprile.","post_title":"Crociere a tema protagoniste dell'inverno Star Clippers","post_date":"2024-11-21T09:32:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732181558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479374\" align=\"aligncenter\" width=\"476\"] ph credits Tobias Kaser[/caption]\r

\r

\r

\r

Per un’esperienza esclusiva nel cuore delle Dolomiti, il Vigilius Mountain Resort, offre ai suoi ospiti soggiorni a 5 stelle all’insegna della natura, della sostenibilità e del benessere fisico e mentale.\r

\r

Il resort di eco-design si trova a Lana, vicino Merano. Situata a 1500 m di altezza, la struttura, che ha recentemente ottenuto Una Chiave Michelin per la qualità e unicità dell’esperienza di soggiorno offerta, è raggiungibile unicamente con la funivia, garantendo già dall’arrivo un soggiorno a stretto contatto con la natura. Ad attendere gli ospiti, un’architettura e un’esperienza di soggiorno in simbiosi con la natura, caratterizzate dall’uso di materiali sostenibili e da un design raffinato. Gli ambienti, molti caratterizzati da ampie vetrate, offrono una connessione immersiva con il paesaggio circostante.\r

\r

[caption id=\"attachment_479375\" align=\"aligncenter\" width=\"442\"] ph credits: Tobias Kaser[/caption]\r

\r

Un soggiorno “digital free”\r

\r

Il Vigilius Mountain Resort offre l'esperienza unica di quasi totale disconnessione digitale. Le aree comuni sono “zone digital free”, mentre il Wi-Fi viene disattivato alle 23:00. Le camere sono prive di televisore per favorire un riposo migliore e gli ospiti che lo desiderassero, possono addirittura lasciare il proprio smartphone alla reception o nelle cassette di sicurezza a disposizione.\r

\r

Esperienze esclusive per il benessere fisico e mentale\r

\r

Il Monte San Vigilio cambia volto con il passare delle stagioni, offrendo esperienze uniche tutto l'anno: ciaspolate, sci e pattinaggio sul ghiaccio in inverno; escursioni e scoperta della flora alpina in estate. Vigilius Mountain Resort fornisce anche attrezzature a noleggio come ramponcini, ciaspole e slittini nei mesi più freddi, fino a mountain bike ed e-bike per le avventure estive. Il resort offre ai suoi ospiti una ricca varietà di attività tutto l’anno, sia all'aperto che all'interno della struttura, pensate per ritrovare un profondo contatto con la natura e con se stessi, con un’attenzione alle usanze locali, favorendo il benessere fisico e menatale dell’individuo.\r

\r

Fra le esperienze organizzate dalla struttura, la Camminata delle erbe è un'occasione per conoscere le erbe spontanee che crescono sul Monte San Vigilio, le loro proprietà e i loro usi tradizionali. Laboratori e meditazione per entrare in armonia con il mondo circostante con Avventura tra gli Elementi o esperienze alla scoperta dei chakra per riconnettersi con se stessi. Imparare a respirare immersi nel bosco, esercizi per migliorare la consapevolezza del proprio corpo, Meditazione con campane tibetane. Tra le proposte, anche Boccia & Wine, per giocare a bocce degustando un calice di vino, il tiro con l’arco, yoga e molto altro per arricchire la propria esperienza di benessere e relax.\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_479377\" align=\"aligncenter\" width=\"513\"] ph credits: Tobias Kaser[/caption]\r

\r

Due piani di benessere nell’Aquiléia Spa\r

\r

Dallo scorso giugno, il resort accoglie gli ospiti nella rinnovata Aquiléia Spa: 1200 metri quadrati di benessere immersi nelle Dolomiti, due piani di relax dove potersi rigenerare a contatto con la natura. Si distinguono fra le attività e i trattamenti proposti il massaggio ai bastoncini di cembro riscaldati, l’ideale per alleviare tensioni muscolari e stimolare la circolazione, come anche lo Schafwollbehandlung, che utilizza la lana di pecora per un bagno caldo dalle proprietà antinfiammatorie.\r

\r

A disposizione degli ospiti, un idromassaggio indoor collegato a una vasca outdoor che si affaccia sul bosco; solarium, zona relax e sauna con vista panoramica.\r

\r

Una cucina innovativa e tradizionale\r

\r

Al Vigilius Mountain Resort il Ristorante 1500, incastonato fra le montagne, offre un'esperienza culinaria d’eccezione in cui tradizione e materie prime a km zero sposano l’innovazione e la filosofia dello Chef Daniel Sanin. La Stube Ida accoglie anche ospiti giornalieri, proponendo piatti stagionali da gustare sia all'interno che sulla terrazza soleggiata con vista sulle Dolomiti.\r

\r

Attività a Monte San Vigilio e dintorni\r

\r

Numerosissime le attività a cui è possibile prendere parte nei dintorni di Vigilius Mountain Resort. In estate il Südtirol Jazzfestival Alto Adige, MeranoOjazz o le Settimane Musicali Meranesi che intrattengono gli appassionati con concerti di musica classica e musicisti di fama internazionale. LanaLive è, invece, un festival culturale transdisciplinare che si tiene a Lana e dintorni e si concentra in maniera tematica sul territorio. A Castel Trauttmansdorff il Touriseum e i Giardini accolgono i visitatori tutto l’anno, come anche i musei del circuito Messner Mountain Museum, dedicati alla montagna e a chi la ama. Rally di auto d'epoca per gli appassionati dei motori e manifestazioni per gli amanti del vino come la Vernatsch Cup presso il Vigilius Mountain Resort.\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Vigilius Mountain Resort: dove natura e benessere si incontrano","post_date":"2024-11-20T12:25:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732105551000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’atmosfera di Natale e Capodanno combinata con il piacere di una vacanza rilassante e avventurosa. Trascorrere le festività in crociera è un’esperienza unica. Che si tratti di un viaggio ai Caraibi, nel Mediterraneo, in Antartide o verso destinazioni esotiche, Gioco Viaggi ha pensato a proposte per ogni età ed esigenza a bordo di navi che si trasformano in veri e propri villaggi natalizi galleggianti.\r

\r

\"In particolare i prodotti premium con servizio di alto livello si stanno affermando sempre di più con un importante aumento di richieste nel periodo di Natale e Capodanno – spiega Chiara Lagioni, product manager di Gioco Viaggi –. La crociera diventa non solo un viaggio attraverso luoghi mozzafiato e mete tropicali ma anche un’avventura ricca di momenti di svago e condivisione, da sempre nell’immaginario collettivo di chi desidera un’esperienza completa con un’immersione totale nel comfort, nell’eleganza e nell’esclusività\".\r

\r

Tra le proposte più accattivanti delle feste con ancora pochi posti disponibili, Princess Cruises prevede partenze il 20, 22, 30 dicembre e il 4 gennaio alla scoperta delle isole dei Caraibi con itinerari di sette, dieci e 14 notti. Carnival con il suo programma di intrattenimento è la scelta vincente per chi predilige il divertimento e un ambiente giovane e informale e propone per tutto il periodo invernale la combinata Miami con tre notti in hotel e crociera di sette notti con la Celebration a Grand Turk, Amber Cove e Nassau, inclusi i voli dall’Italia. Partenza speciale di Capodanno il 29 dicembre sempre a bordo della Celebration per una crociera di sette notti da Miami con itinerario tra Amber Cove, San Juan e St. Thomas.\r

\r

Per chi preferisce una dimensione più contenuta e ha il piacere di navigare mid size, le navi Holland America Line sono pensate per essere abbastanza grandi per offrire il maggior numero possibile di servizi e amenities e allo stesso tempo misurate per mantenere un ambiente sofisticato. La compagnia propone un inverno ai Caraibi con le offerte Premium anche nel periodo di Natale e Capodanno. Privacy e servizio personalizzato sono le caratteristiche delle navi Seabourn. La partenza d Natale/Capodanno il 21 dicembre a bordo della Ovation prevede 14 notti da Barbados con scalo nelle isole di St. Lucia, Guadalupa, Anguilla, St. Kitts, Jost Van Dyke, San Juan, Curacao, Bonaire e Aruba. La flotta Seabourn resta ai Caraibi anche dopo le feste, nella stagione migliore, prevedendo fino a marzo 2025 crociere di sette e 14 notti da Barbados e Saint Maarten.\r

\r

","post_title":"Le proposte Gioco Viaggi per un Natale e Capodanno ai Caraibi","post_date":"2024-11-20T11:59:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732103947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479347","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Liguria a Monaco di Baviera per una giornata speciale di business organizzata da Regione Liguria che ha coinvolto 24 realtà imprenditoriali del territorio.\r

\r

In collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Tedesca e la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria sono stati organizzati una serie di appuntamenti ed eventi per permettere agli operatori presenti di proporsi al mercato tedesco, con eventi studiati ad hoc. Un’importante occasione per rafforzare i rapporti tra Liguria e Germania, mercato di riferimento per il turismo, ma non solo.\r

\r

L’iniziativa si inserisce nel lavoro di internazionalizzazione e promozione delle aziende liguri all’estero, portato avanti dalla Regione Liguria, secondo la logica di valorizzazione delle proprie eccellenze come volano per l’economia del territorio.\r

\r

Nella sede di Eataly di Monaco, i produttori liguri del settore agroalimentare e vinicolo hanno potuto offrire dimostrazioni e degustazioni delle loro specialità durante gli incontri B2B con gli operatori della grande distribuzione, del settore Ho.Re.Ca. e importatori di prodotti tipici.\r

\r

Gli ospiti tedeschi hanno potuto immergersi nelle tradizioni liguri con una serie di momenti di animazione: una gara di pesto al mortaio – tappa ufficiale del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio – che ha visto protagonisti giornalisti e gastronomi tedeschi, impegnati nella preparazione della famosa specialità genovese sotto l’occhio attento di una giuria specializzata. A seguire, una masterclass dedicata ai vini liguri ha permesso di scoprire alcune delle etichette più rappresentative del territorio, mentre una degustazione guidata di olio Evo ha offerto una panoramica sull’importanza della qualità e delle proprietà benefiche degli oli liguri.\r

\r

La giornata di business sul mercato tedesco si è conclusa con un evento dedicato al turismo, un’occasione per conoscere in anticipo l’offerta che la Liguria proporrà nel 2025. Il Direttore della Camera di Commercio Italo-Tedesca ha aperto la presentazione ufficiale delle opportunità turistiche della Liguria, supportato dal Console Italiano a Monaco, e gli operatori liguri hanno presentato al pubblico i pacchetti e le esperienze disponibili nella regione, incontrando tour operator e agenzie di viaggio locali.","post_title":"La Liguria a Monaco di Baviera, focus su turismo, fiori ed enogastronomia","post_date":"2024-11-20T11:35:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732102525000]}]}}