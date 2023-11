“Sustainable Seychelles”: nuova campagna green a difesa dell’ambiente Restare una destinazione incontaminata ed ecologicamente consapevole, promuovendo la cooperazione e il coinvolgimento attivo di tutti: questa la finalità di “Sustainable Seychelles“, la nuova iniziativa promossa dal ministero del turismo e dal Dipartimento del Turismo che rilancia l’impegno dell’arcipelago in ambito green. La campagna, ufficialmente lanciata nei giorni scorsi dal Ministro degli Affari Esteri e del Turismo Sylvestre Radegonde si basa su tre principi fondamentali: sensibilizzazione e consapevolezza, educazione e formazione, e monitoraggio dei servizi e riconoscimenti. In particolare, questi pilastri includono il protocollo per la certificazione del Turismo Sostenibile delle Seychelles (Sstl), che è stato ribattezzato come Riconoscimento e certificazione Seychelles Sostenibili e ora opererà sotto il marchio Seychelles Sostenibili. Il lancio del logo della campagna e del coinvolgente video è stato affidato a Bernadette Willemin, direttrice generale marketing di Tourism Seychelles. Il Dipartimento del turismo si è inoltre congratulato con quattro partner che sono stati pionieri nell’aderire a questa filosofia green nel 2012: Constance Ephelia Resort, Berjaya Beau Vallon Bay Resort, Hanneman Holiday Residence e Kempinski Seychelles Resort. Condividi

