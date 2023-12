Stoccarda sotto i riflettori: dai mercatini di Natale agli Europei di Calcio 2024 Si comincia dai mercatini natalizi, must irrinunciabile del periodo invernale, per arrivare all’estate nel segno dello sport con i Campionati europei di calcio. Nel mezzo, molteplici opportunità di scoperta del Baden-Wurttemberg che ruota attorno al proprio capoluogo, Stoccarda. Durante le settimane dell’Avvento la regione di Stoccarda si immerge in una speciale atmosfera natalizia, con quasi 300 mercatini che attraggono i visitatori per piacevoli passeggiate e momenti di divertimento. Le oltre 160 casette del mercatino di Natale barocco di Ludwigsburg soddisfano ogni desiderio natalizio. Le illuminazioni non sono meno speciali della disposizione delle casette che riflette in questa città natalizia in miniatura la simmetria e le linee rette delle strade di Ludwigsburg e dei giardini del suo famoso palazzo barocco. Al mercatino medievale e natalizio di Esslingen, i mercanti in costumi storici vendono le loro merci proprio come si faceva centinaia di anni fa. Tintori, feltrai, fabbri e soffiatori di vetro dimostreranno le loro abilità artigiane mentre trampolieri, giocolieri, mangiafuoco e menestrelli si divertono tra le oltre 180 bancarelle. Stoccarda sarà l’anno prossimo una delle dieci città che ospiteranno i Campionati Europei di Calcio: all’insegna del motto “tutta la città è uno stadio” i tifosi vivranno quattro settimane speciali: non ci saranno infatti solo le cinque partite live disputate nella Stuttgart Arena, ma tutte le competizioni Uefa Euro 2024™ saranno trasmesse live dalla Schlossplatz nel cuore della città, in format Public Viewing. Con il Museo Mercedes-Benz e il Museo Porsche Stoccarda può vantare, come unica città al mondo, ben due musei dell’automobile. Il primo racconta la storia dell’automobile e quella del marchio Mercedes-Benz, mentre nel secondo i visitatori ripercorrono la storia del prodotto che esce dalle fucine dell’auto sportiva di Stoccarda. Centro culturale, metropoli vivace dove le novità futuristiche vanno a braccetto con i grandi capolavori, Stoccarda non delude neppure gli appasionati gourmand: sono otto i ristoranti stellati presenti in città (per un totale di 21 nell’intera regione). Ma le specialità della cucina sveva si gustano al meglio anche nelle numerose enoteche e taverne, dove abbinare i vini caratteristici della regione. E a proposito di vini, grazie alla posizione unica di Stoccarda, i vigneti si trovano anche nel centro della città: la viticoltura ha una lunga tradizione qui, ma è comunque aperta alle nuove tendenze. I giovani viticoltori della regione, alcuni di loro della seconda o terza generazione, hanno portato una ventata di aria fresca nel panorama vitivinicolo.

