Stati Uniti pronti a scattare in avanti e a superare i numeri pre-crisi già nel 2022

Quest’anno l’industria del turismo degli Stati Uniti sarà finalmente protagonista di un vero e proprio balzo in avanti, raggiungendo i 2.000 miliardi di dollari di contributo al Pil nazionale, cifra che supererebbe i livelli pre-pandemia del 6,2%. La previsione decisamente positiva arriva dal World Travel & Tourism Council: “La nostra ultima previsione mostra una ripresa significativa per quest’anno, mentre calano i tassi di infezione e i viaggiatori continuano a beneficiare della protezione offerta dal vaccino e dai richiami – ha dichiarato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. Con l’allentamento delle restrizioni di viaggio e il ritorno della fiducia dei consumatori, ci aspettiamo il tanto atteso ritorno della domanda latente di viaggi e turismo. Questo, insieme a quella che speriamo sia una forte ripresa economica, crea una prospettiva positiva per il settore”.

Secondo le proiezioni del Wttc e di Oxford Economics, la spesa di viaggio interna degli Stati Uniti supererà i 1.100 miliardi di dollari per il 2022, superando i livelli pre-pandemia dell’11,3%. La spesa dei viaggiatori internazionali negli Usa potrebbe invece vedere una crescita di 113 miliardi di dollari durante l’anno, raggiungendo quasi 155 miliardi di dollari, solo leggermente al di sotto (14%) dei livelli del 2019.

L’occupazione nel settore potrebbe anche superare i livelli pre-pandemici, raggiungendo quasi 16,8 milioni di posti di lavoro, sopra i livelli pre-pandemici di 200.000 posti di lavoro.

“La buona notizia è che il nostro outlook trasmette un messaggio chiaro – prosegue Julia Simpson -. Se ci sono le giuste condizioni, il comparto del turismo può rimbalzare e produrre benefici economici e occupazionali mai visti da prima della pandemia. Incoraggiamo i leader mondiali a considerare i benefici economici e occupazionali derivanti dall’aumentare la fiducia dei consumatori permettendo ai viaggiatori completamente vaccinati di muoversi liberamente”.