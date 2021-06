Stati Uniti: il confine terrestre con il Canada rimarrà chiuso fino al 21 luglio

Resterà chiuso per almeno un altro mese il confine terrestre fra Stati Uniti e Canada: gli Usa hanno infatti confermato – come già fatto dal Canada – l’estensione delle restrizioni alle frontiere via terra che vietano i viaggi non essenziali fino al 21 luglio; il medesimo prolungamento del divieto è valido anche per il confine con il Messico. Il Canada, da parte sua, aveva comunicato lo scorso venerdì la volontà di mantenere chiuso il confine ai turisti.

Ci sono crescenti richieste negli Stati Uniti per riprendere i valichi di frontiera del Canada, ma finora il Canada ha vaccinato completamente solo il 20% dei propri cittadini. Il ministro della pubblica sicurezza canadese Bill Blair ha affermato che la cifra dovrà aumentare in modo significativo prima di qualsiasi importante allentamento delle restrizioni.