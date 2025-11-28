Splash & Spa, in arrivo una novità attinente alla spa Si trova a 15 chilometri da Lugano e a un’ora e mezza da Milano; è attivo tutto l’anno con spazi aperti e chiusi e sta seguendo un percorso di sviluppo costante, che nel 2026 porterà all’inserimento di novità attinenti alla spa: Splash & Spa Tamaro rilancia sul mercato italiano proponendosi come polo di svago e relax a 360 gradi. Il parco «Il parco acquatico e wellness è attivo dal 2013 – spiega il vice direttore, Alessandro Pellegrini -. Da allora la strada percorsa è stata lunga e oggi ospitiamo una clientela composta in gran parte da visitatori svizzeri. Il mercato italiano, che attualmente procura il 15% circa del volume totale, è comunque un bacino strategico, che puntiamo a incrementare grazie a speciali iniziative dedicate al trade e a promozioni speciali. Un esempio è la Winter Promotion, che fino al 23 dicembre propone un ingresso 4 ore Splash a prezzi estremamente competitivi».



Sempre sul tema delle tariffe, da segnalare che i prezzi quest’anno non hanno subito variazioni e che anche nel 2026 sono si prevedono ritocchi. «Un valore aggiunto importante, che si associa alla possibilità di organizzare servizi complementari in sinergia con il territorio e con le agenzie di viaggio, alle quali possiamo proporre anche pacchetti completi di transfer, alloggio ed esperienze». Condividi

