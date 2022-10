Spagna, valorizzare cultura, eccellenze e ambiente Per la Spagna la sfida nei prossimi anni sarà quella di far conoscere tutto il turismo culturale del paese. Destinazione sicura, amata dagli italiani, le idee molto chiare e gli obiettivi già definiti. «L’Italia, prima della pandemia, era il quarto mercato- spiega Isabel Garaña Corces, direttrice dell’Ente del Turismo Spagnolo di Milano – In agosto la ripresa è stata ottima. Ora punteremo sulla cultura, sulle eccellenze dell’enogastronomia e sull’ambiente. Vogliamo un turista sensibile ed attento alla natura e alle tradizioni. Confermiamo il rapporto stretto con le adv alle quali continueremo a dedicare una formazione specifica sulla nostra piattaforma». In alcune zone della Spagna i numeri hanno superato il 2019 e anche il nord del paese sta crescendo: la soddisfazione dei turisti è molto alta, soprattutto per le proposte relative al tempo libero, e aumentano i repeaters. Nel 2023 la Spagna celebrerà i 50 anni dalla morte di Picasso: moltissimi gli eventi in programma e le opportunità per conoscere le città che hanno influenzato l’artista.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432732 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432733" align="alignleft" width="300"] Giovanni Moretto, director market management Expedia Group Italy[/caption] Giovanni Moretto, director of market management, Italy, Expedia Group, ci manda un contributo molto interessante sul rapporto fondamentale fra tecnologia e viaggiatore che volentieri pubblichiamo. Le piattaforme di viaggi online hanno creato un mondo di opportunità che 25 anni fa era impensabile per i viaggiatori. Basta una semplice ricerca e milioni di persone possono scegliere i brand e le esperienze che più desiderano. Inoltre, grazie alla condivisione delle preferenze personali, possono decidere come viaggiare e confrontare all'istante diverse soluzioni di alloggio. Lo sviluppo avanzato di back-end e interfacce utente, insieme all'inventario reso disponibile dai partner, hanno dato molto potere ai viaggiatori. Questa situazione è senz'altro favorevole per chi viaggia, ma c'è un rovescio della medaglia: il mercato dei viaggi online punta troppo sulla riduzione dei prezzi, anziché sull'offerta del prodotto giusto ad un prezzo adeguato. Per fortuna, il vento sta cambiando. Al momento stiamo assistendo ad un'evoluzione dell'esperienza di prenotazione online: le esigenze dei viaggiatori, grazie alla tecnologia, stanno tornando al centro della scena. Ci sono diverse strategie che gli albergatori possono mettere in campo per migliorare la propria attività, offrire servizi migliori e andare incontro alle necessità delle persone. Concentrarsi sull'esperienza degli ospiti ha un chiaro vantaggio: un'esperienza migliore, infatti, aumenta il tasso di riprenotazione, la fidelizzazione al brand e le recensioni positive, che a loro volta determinano un incremento delle prenotazioni. Utilizzando tecnologie e piattaforme che mettono i viaggiatori al primo posto, gli albergatori possono offrire agli ospiti esperienze più soddisfacenti e ottenere così risultati migliori per tutti. Come comprendere meglio l'esperienza dei viaggiatori Capire come i viaggiatori valutano i diversi aspetti di un viaggio o di un'esperienza, e quali elementi apprezzano maggiormente, è fondamentale per gli albergatori, perché mette in luce le aree di possibile miglioramento. In questo senso, le tecnologie che consentono agli albergatori di cogliere gli indizi di un'esperienza positiva svolgono un ruolo cruciale. La necessità di andare incontro alle esigenze dei viaggiatori è confermata da una ricerca, secondo la quale il 53% dei consumatori è più propenso a spendere se ha fiducia che un'azienda manterrà le promesse fatte. L'utilizzo di una tecnologia che monitora e analizza i principali punti di contatto (dalle recensioni degli ospiti alle cancellazioni e ai commenti durante il soggiorno, dalla propensione a chiamare la struttura alle riprotezioni)può contribuire a delineare un'immagine fedele dell'esperienza complessiva. Sapere quali sono gli aspetti su cui un hotel promette tanto, ma mantiene poco è importante per capire come migliorare, per evitare improvvisazioni e decidere quali misure intraprendere al fine di aumentare la soddisfazione dei clienti. Una piattaforma in linea con l'esperienza degli ospiti Queste informazioni sono utili non solo per gli albergatori, che possono così migliorare la propria offerta, ma anche per le piattaforme online, che possono diventare più efficienti per gli albergatori e i viaggiatori. Ad esempio, Expedia Group sta rivoluzionando il suo marketplace e ha intenzione di garantire una maggiore visibilità a quei partner che offrono esperienze eccezionali. In passato, l'efficacia dell'offerta, che è legata a elementi come il contenuto, le foto, i prezzi e la disponibilità di una struttura, ha avuto un ruolo fondamentale per il nostro marketplace. Expedia Group sta introducendo dunque un'importante novità: la visibilità di una struttura dipenderà da due tipi di indicatori, l'efficacia dell'offerta e l'esperienza degli ospiti. La scelta di tenere conto di quest'ultimo fattore vuole dare ai viaggiatori un'idea chiara e precisa di cosa aspettarsi quando prenotano una sistemazione, attribuendo quindi maggiore importanza all'esperienza degli ospiti. Alcuni degli indicatori che influiscono sul risultato sono, fra gli altri, la valutazione del personale e del servizio, la valutazione della pulizia, il tasso di riprotezione, la valutazione dei servizi disponibili ecc. Questo cambio di visione, che mette al centro il viaggiatore, ricompenserà i partner che assicurano esperienze positive con una maggiore visibilità, un aumento delle performance e maggiori opportunità di interazione con gli ospiti. L'utilizzo di una piattaforma che tenga conto non soltanto delle tariffe e della disponibilità, ma anche della capacità di andare incontro alle esigenze degli ospiti nel corso del tempo, assicura un'esperienza eccellente sia ai viaggiatori che agli albergatori. Se i viaggiatori sono soddisfatti, siamo tutti soddisfatti In precedenza, l'esperienza di prenotazione online era eccessivamente mercificata e non andava incontro alle esigenze dei viaggiatori, né assicurava un valore aggiunto agli hotel. Le tecnologie incentrate sui viaggiatori, come le piattaforme che premiano i partner e tengono conto delle precedenti valutazioni degli ospiti per adeguare le esperienze e le soluzioni d'alloggio, sono invece in grado di interpretare meglio le preferenze di chi viaggia. Senza una tecnologia che renda protagonisti gli ospiti, gli albergatori rischiano di perdere terreno. Perché i viaggiatori, quando prenotano online, non guardano soltanto al prezzo, ma prendono in considerazione tutta una serie di aspetti. Con la tecnologia giusta, gli albergatori hanno a disposizione una gamma avanzata di strumenti che consentono di conoscere meglio i viaggiatori, offrire un servizio eccellente e far crescere la propria attività. [post_title] => Moretto (Expedia): l'importanza della tecnologia disegnata sui viaggiatori [post_date] => 2022-10-21T12:08:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666354139000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432708 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per la Spagna la sfida nei prossimi anni sarà quella di far conoscere tutto il turismo culturale del paese. Destinazione sicura, amata dagli italiani, le idee molto chiare e gli obiettivi già definiti. «L’Italia, prima della pandemia, era il quarto mercato- spiega Isabel Garaña Corces, direttrice dell’Ente del Turismo Spagnolo di Milano – In agosto la ripresa è stata ottima. Ora punteremo sulla cultura, sulle eccellenze dell’enogastronomia e sull’ambiente. Vogliamo un turista sensibile ed attento alla natura e alle tradizioni. Confermiamo il rapporto stretto con le adv alle quali continueremo a dedicare una formazione specifica sulla nostra piattaforma». In alcune zone della Spagna i numeri hanno superato il 2019 e anche il nord del paese sta crescendo: la soddisfazione dei turisti è molto alta, soprattutto per le proposte relative al tempo libero, e aumentano i repeaters. Nel 2023 la Spagna celebrerà i 50 anni dalla morte di Picasso: moltissimi gli eventi in programma e le opportunità per conoscere le città che hanno influenzato l’artista. [post_title] => Spagna, valorizzare cultura, eccellenze e ambiente [post_date] => 2022-10-21T11:56:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666353365000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432720 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_401962" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic, presidente di Fiavet Confcommercio[/caption] Si terrà a Tenerife, dal 25 al 30 di ottobre, la Convention annuale di Fiavet Confcommercio organizzata in collaborazione con L’Ente spagnolo del turismo (turespaña) e Turismo di Tenerife. Al centro di dell’incontro le prospettive del 2023 e gli scambi turistici tra Spagna e Italia. La scelta di Tenerife vuole porre l’attenzione sulla destinazione Spagna e sull’isola delle Canarie. La Convention sarà un importante momento di incontro e scambio e con importanti interlocutori del mondo del turismo italiano e internazionale. Tema centrale sarà, dunque, la ripartenza che pone le imprese e le destinazioni di fronte alle sfide dell’internazionalizzazione, l’innovazione, il dialogo e la transizione verso la sostenibilità economica e ambientale. «Fiavet-Confcommercio guarda al futuro nel quadro dei tanti cambiamenti che contraddistinguono il nostro tempo – afferma Ivana Jelinic, presidente di Fiavet Confcommercio – in un contesto mutevole, con il bisogno di continui stimoli a un mercato che si fa sempre più competitivo, il dialogo e la collaborazione con gli Enti del turismo, come quello spagnolo che ci ospita, rappresenta per la nostra Federazione un passo in avanti, una voglia di ripartire dalle imprese, con progetti importanti per la nuova complessa economia e la forza di una storia radicata nel territorio, come la nostra, che non ha eguali nel nostro Paese, e non smette di essere, ancora una volta, all’avanguardia». Afferma Gonzalo Ceballos direttore Ufficio spagnolo del turismo a Roma: «Per L’Ente spagnolo del turismo essere membro di Fiavet Confcommercio ha come obiettivo principale quello di sfruttare tutti gli strumenti disponibili nell’ambito dell’informazione e della formazione, affinché si possa mantenere un rapporto, il più stretto possibile, con il comparto turistico. Entrare a far parte della Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo è stato un elemento essenziale della strategia spagnola per sostenere il comparto turistico outgoing. L’organizzazione di questa Convention Fiavet a Tenerife è l’ennesimo segnale dell’Ente spagnolo del turismo atto a sottolineare l’importanza del settore outgoing. La preziosa collaborazione avviatasi con Fiavet Confcommercio già nel 2021, grazie alla disponibilità del suo presidente, Ivana Jelinic, ha consentito anche l’organizzazione nel 2022 di questo evento in Spagna, che si presenta come una grande opportunità, per gli associati, di scoprire una destinazione affascinante e con una vasta e varia offerta di qualità». «La Convention Fiavet-Confcommercio si profila anche come un evento di dibattito, discussione e analisi tra i rappresentanti del settore turistico dei nostri Paesi. Un’esperienza di scambio a tutti i livelli: culturale, commerciale e turistico, con lo scopo di creare nuove sinergie, rafforzare i legami e portare nuove opportunità di business sia in Italia che in Spagna». Il ceo di Tenerife Tourism, David Pérez, considera un'opportunità la scelta di Tenerife per la Convention Fiavet Confcommercio 2022. «Questo evento ci consentirà di avere un contatto diretto con agenti di viaggio di grande rilievo con un elevato volume di vendite nel mercato italiano, che avranno anche l'opportunità di conoscere in prima persona la nostra destinazione in tutta la sua diversità». Assicura, infatti, che «dopo la celebrazione di un congresso di settore nell'isola, il mercato incoming del Paese di provenienza cresce. Un incremento che sarebbe in linea con l’andamento attuale che vede l'aumento di oltre l'11% delle presenze dei viaggiatori italiani sull'isola nei primi mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo prima della pandemia, anche con le proiezioni delle compagnie aeree, che quest'inverno hanno programmato più posti dall’Italia rispetto alla stagione 2019 -2020». «In quest’ottica -aggiunge Pérez - sarà molto importante l'impressione che gli agenti di viaggio conserveranno delle esperienze che vivranno sulla nostra isola, una delle destinazioni con più diversità della Spagna, in cui cultura, patrimonio, gastronomia, architettura, natura, turismo attivo e la nostra Riserva Starlight si possono godere durante tutto l’anno grazie ad uno dei migliori climi del mondo». [post_title] => Convention Fiavet Confcommercio a Tenerife dal 25 al 30 ottobre [post_date] => 2022-10-21T11:47:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666352879000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432618 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Palazzo Ripetta a Roma, che oggi fa parte della collezione Autentico Hotels portando a 16 le strutture del brand, rinasce dopo un accurato restyling con un nuovo concept che coniuga armoniosamente storia, cultura e design. Le sue 78 camere, di cui 21 suite, sono state realizzate con attenzione al comfort, tecnologie all’avanguardia, tessuti ricercati e creati artigianalmente. Le sue cinque sale sono poi location ideale per eventi: meeting di lavoro, cocktail, incontri privati e su misura, grazie a spazi adattabili a ogni esigenza. La ristorazione è il fiore all’occhiello del nuovo progetto con il ristorante San Baylon e il chiostro all’aperto Piazzetta Ripetta aperti sia agli ospiti dell’hotel sia ai clienti esterni. «Con l’ingresso di Palazzo Ripetta – afferma Mario Cardone co-founder & business development di Autentico Hotels – diventano 16 le nostre strutture in tutta Italia distribuite tra città d’arte, destinazioni di mare e montagna e nei luoghi più suggestivi. L’alto di gamma è la nostra specializzazione e con piacere accogliamo nel nostro club esclusivo Palazzo Ripetta, che sposa appieno la filosofia di Autentico per la proprietà familiare e la passione genuina verso l’arte dell’ospitalità e la cura dell’ospite». [post_title] => Autentico Hotels, Palazzo Ripetta entra nella collezione dopo un accurato restyling [post_date] => 2022-10-21T11:33:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666352005000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432695 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gattinoni punta ad raccordarsi con le agenzie di viaggio del gruppo. Insieme per confrontarsi, esprimere le eventuali criticità riscontrate nella ripartenza, sottolineare i punti di forza, valorizzare gli strumenti e l’importanza che il Gruppo Gattinoni ha attualmente nel settore. Perché si tratta di un gruppo di 1.558 agenzie affiliate, indubbiamente un campione rappresentativo della filiera del turismo organizzato. Con queste premesse è partito da Firenze il road tour “Better Together” che parlerà e ascolterà circa 600 agenzie, dislocate non solo nelle grandi città, ma anche in centri più piccoli per incontrare le agenzie nel territorio in cui operano. Il calendario prevede: 20/10 FIRENZE 25/10 ROMA 3/11 TORINO 7/11 BERGAMO 8/11 BOLOGNA 11/11 MILANO 15/11 CIVITANOVA MARCHE 16/11 PERUGIA 18/11 VICENZA 21/11 VENEZIA MESTRE 22/11 NAPOLI 23/11 BARI 24/11 LECCE 29/11 PALERMO 30/11 CATANIA Rispetto alle edizioni precedenti, le tappe del road tour aumentano: nell’arco di un mese e mezzo 15 appuntamenti, realizzati insieme agli sponsor Visit Malta, Boscolo, Grandi Navi Veloci e Norwegian Cruise Line. [caption id="attachment_432697" align="alignleft" width="300"] Antonella Ferrari direttore reti network gruppo Gattinoni[/caption] Commenta Antonella Ferrari, direttore reti network: «Arriveremo in tante località italiane con la nostra modalità che non è mai quella di parlare a senso unico. Faremo insieme una overview di questo difficile biennio, dell’evoluzione che ha avuto il Gruppo e come questa si traduca in benefici per tutti. Sottolineeremo la necessità per le agenzie di assecondare con flessibilità i cambiamenti dei comportamenti dei clienti raggiungendoli e fidelizzandoli attraverso la multicanalità. Abbiamo acquisito un patrimonio di esperienze di grande spessore, in termini di ricchezza di prodotto, tecnologia, marketing, formazione: dobbiamo metterlo a frutto nel più profittevole dei modi. E dobbiamo farlo together, insieme». Durante ciascun appuntamento, organizzato all’interno di hotel, si parlerà di novità del network, strategia, business travel, comunicazione, e ampio spazio sarà dato al prodotto. Per evidenziare un forte messaggio di vicinanza verso le agenzie, alcuni product manager saranno presenti insieme alla forza commerciale, altri si collegheranno da remoto. La programmazione Selected presenterà per l’autunno-inverno i cataloghi montagna e mare estero. Travel Experience si concentrerà sui tour esclusivi, i Viaggi Firmati e Mondo da Scoprire. La programmazione con tour operator parlerà delle numerose campagne promozionali (Winter Days, Shock Days, Black Friday, Card Natalizie). Infine, la piattaforma Dynamic illustrerà le novità prenotabili. [post_title] => Gattinoni: parte il road tour "Better Together" per parlare con le adv [post_date] => 2022-10-21T11:02:08+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666350128000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432648 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Che si sarebbe trattato del Sud Italia era stato già preannunciato al termine dell’edizione statunitense di Travel Hashtag, l’evento-conferenza itinerante nato nel 2019 per approfondire gli scenari che si delineeranno nel prossimo futuro relativamente all’industria del turismo. Ora arriva la conferma. Anzi, è già iniziato il countdown verso l’ottava edizione, l’unica in Italia nel 2022, che si terrà a Borgo Egnazia dal 10 all'11 novembre e che segue quelle di Londra, Dubai e New York. A distanza di un anno esatto dalla tappa milanese, Travel Hashtag torna infatti alle nostre latitudini, per chiudere l’anno con un evento che si preannuncia ricco di ospiti e partner di primo piano. “Due giorni dedicati alle varie sfaccettature dell’eccellenza turistica in relazione allo sviluppo dei territori – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag –. L’hashtag scelto per l’occasione è #excellenceforgrowth e tra i partner al nostro fianco ci sono FederTerziario, Emirates, Btm, Kelmer Middle-East e Tinorent”. L’iniziativa, che coinvolgerà personalità del settore travel e hospitality, esponenti della politica, delle istituzioni e del mondo imprenditoriale della regione, è patrocinata dal ministero del Turismo, Enit e Pugliapromozione. "Borgo Egnazia, parte di Leading Hotels of the World, è il set ideale e incomparabile per parlare di eccellenza e territorio – aggiunge Romanelli –. Da pugliese sono orgoglioso di come la mia regione sia riuscita a diventare negli anni tra le destinazioni più ambite e amate a livello globale dai viaggiatori di fascia alta. Un cambio di passo e un successo che non possono non essere attribuiti soprattutto alla visione e al grande lavoro della famiglia Melpignano”. Travel Hashtag proprio a Borgo Egnazia sperimenterà quindi un format più ricco e articolato rispetto alle precedenti edizioni: alla conferenza d’apertura seguiranno due talk (uno per ciascuna giornata) e un side meeting di chiusura. Tra i numerosi relatori in arrivo in Puglia anche Alessandra Priante (director per l’Europa di Unwto), Roberta Garibaldi (a.d. di Enit), Giorgio Palmucci (ex Presidente Enit), Flavio Ghiringhelli (country manager Italy di Emirates), Simona Tedesco (direttore di Dove), Enzo Carella presidente di FederTerziario Turismo). Protagonisti della conferenza di apertura in programma giovedì 10 novembre alle ore 11, tra gli altri, l’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale, e il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile. “È un onore per noi ospitare l’edizione italiana 2022 di Travel Hashtag – dichiara Aldo Melpignano, owner e managing director del gruppo San Domenico Hotels –. Crediamo fortemente che il raggiungimento dell’eccellenza sia possibile solo valorizzando il legame con il territorio, le sue persone e le sue tradizioni. È da questa connessione che ha vita un circolo virtuoso che, alla crescita dei luoghi dell’ospitalità, lega una forte crescita del territorio. Da oltre 25 anni questa visione, oltre che missione, ci ha permesso di contribuire alla trasformazione della Puglia nella destinazione che è oggi". [post_title] => Travel Hashtag torna in Italia: sarà a novembre a Borgo Egnazia, in Puglia [post_date] => 2022-10-20T15:32:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666279960000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432605 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432611" align="alignleft" width="300"] Vito Spalluto[/caption] Occupazione fino al 90% durante la stagione estiva per il nuovo 7Pines Resort Sardinia Destination by Hyatt di Baja Sardinia. "E prevediamo un 2023 con risultati ancora più positivi. I principali mercati sono stati Usa, Germania, Regno Unito, Italia, Svizzera e Medio Oriente", racconta il direttore sales & marketing della struttura, Alessandro Ferino. In un anno difficilissimo per tutti gli operatori che hanno riscontrato enormi difficoltà a trovare personale, il 7Pines Resort Sardinia ha puntato tutto sui propri collaboratori: “Durante la stagione abbiamo lavorato molto sulla formazione del nostro team con corsi sul servizio, sulla comunicazione e la gestione dei conflitti - racconta Vito Spalluto, managing director della proprietà -. Per il 2023 contiamo quindi di anticipare le assunzioni così che tutti abbiano il tempo da dedicare alla formazione trasversale e quella legata alla mansione". "Non facciamo recruiting - specifica sempre Spalluto -. Ricerchiamo piuttosto talenti che sposino il nostro progetto, che abbiano la giusta attitudine e che vogliano mettersi al servizio degli altri con dedizione e passione, rispecchiandosi nei valori e nella cultura di questa giovane e dinamica azienda. Altro punto per noi fondamentale è poi investire nei giovani e sul territorio: questa stagione il 71% dei nostro collaboratori aveva un età compresa tra i 18 e i 35 anni e il 75 % era locale; per il 2023 prevediamo di arrivare all’85 %". [post_title] => Un'estate ottima per il nuovo 7Pines Resort Sardinia. La ricetta? Puntare sul personale locale [post_date] => 2022-10-20T11:24:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666265085000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432596 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Assaporare l’enogastronomia delle Marche, scoprirne le bellezze ed entrare nelle più note aziende locali. E' la proposta di Go in Italy del gruppo Go World in collaborazione con Visit Industry Marche: un progetto di promozione turistica e territoriale della regione che ha l’obiettivo di valorizzare il territorio e di far conoscere ai turisti la cultura marchigiana in tutte le sue sfumature. Gli itinerari propongono tour alla scoperta del mondo del made in Marche, con l’opportunità di entrare nelle aziende più note e visitare i luoghi più affascinanti della destinazione: dalle dolci colline che separano i possenti monti Sibillini dal mare alle spiagge marchigiane. “Le Marche sono una meta unica che merita di essere scoperta – afferma Ludovico Scortichini, presidente di Go World –. Tramite il progetto Visit Industry Marche vogliamo perciò portare all’attenzione delle agenzie di viaggio i nostri 30 percorsi, personalizzabili per singoli e gruppi italiani alla scoperta di un territorio inedito e ricco di bellezza, con la possibilità di entrare nelle aziende che hanno tessuto la storia imprenditoriale di questa regione”. [post_title] => Go in Italy insieme a Visit Industry Marche per conoscere una meta unica [post_date] => 2022-10-20T10:47:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666262821000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una vacanza-evento unica, con un programma di attività disegnate solo per i soci del loyalty club della compagnia italiana e ospiti d'eccezione quali l'artista trasformista Arturo Brachetti e chef Hélène Darroze. Costa Crociere presenta la crociera C|Club 2022: l’itinerario, in partenza il 6 novembre da Savona a bordo della Diadema prevede due settimane verso la terra Santa, per scoprire Gerusalemme, nonché in Egitto, oltre a Grecia, Malta, Spagna e Francia. Nel corso della crociera inoltre, Arturo Brachetti proporrà in esclusiva per i soci del Club una galleria di personaggi da tutto il mondo, per un viaggio fantastico intorno al pianeta. Hélène Darroze, invece, incontrerà i soci del C|Club in due eventi: nel primo racconterà la sua carriera e la sua filosofia di cucina, mentre il secondo sarà un vero e proprio show cooking che coinvolgerà il pubblico. Sempre in tema gastronomico, un altro evento da non perdere sarà la cena “stellare”, con tre menu tra cui poter scegliere (uno firmato da Hélène Darroze, uno da Ángel León e uno da Bruno Barbieri). Per l'occasione saranno selezionati per la prima volta i migliori Destination dish, i piatti dei tre chef che interpretano la tradizione e i sapori delle destinazioni. Ma non solo: il programma prevede anche spettacoli musicali, come quello della più famosa cover band degli Abba, The Show a tribute to Abba, feste a tema e tante sorprese per i soci. Le prenotazioni per la crociera C|Club 2022 a bordo di Costa Diadema sono ancora aperte in agenzia di viaggio; per partecipare al programma riservato ai soci basta iscriversi al C|Club prima di effettuare la prenotazione. Inoltre, è già in vendita anche la crociera del C|Club 2023, che partirà il 25 giugno 2023 a bordo della Favolosa, alla scoperta dei fiordi norvegesi. Il loyalty club di Costa è stato ridisegnato lo scorso aprile. La struttura si basa infatti oggi su cinque diversi livelli: Blue (il club per chi non ha mai fatto una crociera); Bronze (da uno a 5 mila punti); Silver (da 5.001 a 30 mila punti); Gold (da 30.001 a 140 mila punti); e Platinum (oltre i 140.001), un livello nuovo ed esclusivo. I benefici riservati ai soci dei club comprendono tutte le fasi dell’esperienza con Costa. Per esempio, in fase di prenotazione, sono previsti sconti fino al 20% su varie crociere; prima di partire, acquistando il pacchetto di escursioni My Explorations, si avrà inoltre uno sconto aggiuntivo fino al 25% sull’acquisto di ulteriori tour; una volta a bordo, si potrà godere poi di uno sconto sino al 50% su diversi prodotti e servizi; tornati a casa, i soci potranno infine usufruire del 10% di sconto sull’acquisto della crociera successiva. [post_title] => Arturo Brachetti ed Hélène Darroze ospiti d'eccezione della crociera Costa C|Club 2022 [post_date] => 2022-10-20T10:33:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666262011000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "spagna valorizzare cultura eccellenze ed ambiente" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":43,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2091,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432733\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanni Moretto, director market management Expedia Group Italy[/caption]\r

\r

Giovanni Moretto, director of market management, Italy, Expedia Group, ci manda un contributo molto interessante sul rapporto fondamentale fra tecnologia e viaggiatore che volentieri pubblichiamo.\r

\r

Le piattaforme di viaggi online hanno creato un mondo di opportunità che 25 anni fa era impensabile per i viaggiatori. \r

\r

Basta una semplice ricerca e milioni di persone possono scegliere i brand e le esperienze che più desiderano. Inoltre, grazie alla condivisione delle preferenze personali, possono decidere come viaggiare e confrontare all'istante diverse soluzioni di alloggio. Lo sviluppo avanzato di back-end e interfacce utente, insieme all'inventario reso disponibile dai partner, hanno dato molto potere ai viaggiatori. \r

\r

Questa situazione è senz'altro favorevole per chi viaggia, ma c'è un rovescio della medaglia: il mercato dei viaggi online punta troppo sulla riduzione dei prezzi, anziché sull'offerta del prodotto giusto ad un prezzo adeguato. \r

\r

Per fortuna, il vento sta cambiando. Al momento stiamo assistendo ad un'evoluzione dell'esperienza di prenotazione online: le esigenze dei viaggiatori, grazie alla tecnologia, stanno tornando al centro della scena. \r

\r

Ci sono diverse strategie che gli albergatori possono mettere in campo per migliorare la propria attività, offrire servizi migliori e andare incontro alle necessità delle persone. Concentrarsi sull'esperienza degli ospiti ha un chiaro vantaggio: un'esperienza migliore, infatti, aumenta il tasso di riprenotazione, la fidelizzazione al brand e le recensioni positive, che a loro volta determinano un incremento delle prenotazioni. Utilizzando tecnologie e piattaforme che mettono i viaggiatori al primo posto, gli albergatori possono offrire agli ospiti esperienze più soddisfacenti e ottenere così risultati migliori per tutti. \r

\r

Come comprendere meglio l'esperienza dei viaggiatori \r

\r

Capire come i viaggiatori valutano i diversi aspetti di un viaggio o di un'esperienza, e quali elementi apprezzano maggiormente, è fondamentale per gli albergatori, perché mette in luce le aree di possibile miglioramento. In questo senso, le tecnologie che consentono agli albergatori di cogliere gli indizi di un'esperienza positiva svolgono un ruolo cruciale. \r

\r

La necessità di andare incontro alle esigenze dei viaggiatori è confermata da una ricerca, secondo la quale il 53% dei consumatori è più propenso a spendere se ha fiducia che un'azienda manterrà le promesse fatte. L'utilizzo di una tecnologia che monitora e analizza i principali punti di contatto (dalle recensioni degli ospiti alle cancellazioni e ai commenti durante il soggiorno, dalla propensione a chiamare la struttura alle riprotezioni)può contribuire a delineare un'immagine fedele dell'esperienza complessiva. Sapere quali sono gli aspetti su cui un hotel promette tanto, ma mantiene poco è importante per capire come migliorare, per evitare improvvisazioni e decidere quali misure intraprendere al fine di aumentare la soddisfazione dei clienti. \r

\r

Una piattaforma in linea con l'esperienza degli ospiti \r

\r

Queste informazioni sono utili non solo per gli albergatori, che possono così migliorare la propria offerta, ma anche per le piattaforme online, che possono diventare più efficienti per gli albergatori e i viaggiatori. Ad esempio, Expedia Group sta rivoluzionando il suo marketplace e ha intenzione di garantire una maggiore visibilità a quei partner che offrono esperienze eccezionali. In passato, l'efficacia dell'offerta, che è legata a elementi come il contenuto, le foto, i prezzi e la disponibilità di una struttura, ha avuto un ruolo fondamentale per il nostro marketplace. Expedia Group sta introducendo dunque un'importante novità: la visibilità di una struttura dipenderà da due tipi di indicatori, l'efficacia dell'offerta e l'esperienza degli ospiti. \r

\r

La scelta di tenere conto di quest'ultimo fattore vuole dare ai viaggiatori un'idea chiara e precisa di cosa aspettarsi quando prenotano una sistemazione, attribuendo quindi maggiore importanza all'esperienza degli ospiti. Alcuni degli indicatori che influiscono sul risultato sono, fra gli altri, la valutazione del personale e del servizio, la valutazione della pulizia, il tasso di riprotezione, la valutazione dei servizi disponibili ecc. \r

\r

Questo cambio di visione, che mette al centro il viaggiatore, ricompenserà i partner che assicurano esperienze positive con una maggiore visibilità, un aumento delle performance e maggiori opportunità di interazione con gli ospiti. L'utilizzo di una piattaforma che tenga conto non soltanto delle tariffe e della disponibilità, ma anche della capacità di andare incontro alle esigenze degli ospiti nel corso del tempo, assicura un'esperienza eccellente sia ai viaggiatori che agli albergatori. \r

\r

Se i viaggiatori sono soddisfatti, siamo tutti soddisfatti \r

\r

In precedenza, l'esperienza di prenotazione online era eccessivamente mercificata e non andava incontro alle esigenze dei viaggiatori, né assicurava un valore aggiunto agli hotel. Le tecnologie incentrate sui viaggiatori, come le piattaforme che premiano i partner e tengono conto delle precedenti valutazioni degli ospiti per adeguare le esperienze e le soluzioni d'alloggio, sono invece in grado di interpretare meglio le preferenze di chi viaggia. \r

\r

Senza una tecnologia che renda protagonisti gli ospiti, gli albergatori rischiano di perdere terreno. Perché i viaggiatori, quando prenotano online, non guardano soltanto al prezzo, ma prendono in considerazione tutta una serie di aspetti. Con la tecnologia giusta, gli albergatori hanno a disposizione una gamma avanzata di strumenti che consentono di conoscere meglio i viaggiatori, offrire un servizio eccellente e far crescere la propria attività.","post_title":"Moretto (Expedia): l'importanza della tecnologia disegnata sui viaggiatori","post_date":"2022-10-21T12:08:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1666354139000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la Spagna la sfida nei prossimi anni sarà quella di far conoscere tutto il turismo culturale del paese.\r

\r

Destinazione sicura, amata dagli italiani, le idee molto chiare e gli obiettivi già definiti. «L’Italia, prima della pandemia, era il quarto mercato- spiega Isabel Garaña Corces, direttrice dell’Ente del Turismo Spagnolo di Milano – In agosto la ripresa è stata ottima. Ora punteremo sulla cultura, sulle eccellenze dell’enogastronomia e sull’ambiente. Vogliamo un turista sensibile ed attento alla natura e alle tradizioni. Confermiamo il rapporto stretto con le adv alle quali continueremo a dedicare una formazione specifica sulla nostra piattaforma».\r

\r

In alcune zone della Spagna i numeri hanno superato il 2019 e anche il nord del paese sta crescendo: la soddisfazione dei turisti è molto alta, soprattutto per le proposte relative al tempo libero, e aumentano i repeaters.\r

\r

Nel 2023 la Spagna celebrerà i 50 anni dalla morte di Picasso: moltissimi gli eventi in programma e le opportunità per conoscere le città che hanno influenzato l’artista.","post_title":"Spagna, valorizzare cultura, eccellenze e ambiente","post_date":"2022-10-21T11:56:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666353365000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432720","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_401962\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic, presidente di Fiavet Confcommercio[/caption]\r

\r

Si terrà a Tenerife, dal 25 al 30 di ottobre, la Convention annuale di Fiavet Confcommercio organizzata in collaborazione con L’Ente spagnolo del turismo (turespaña) e Turismo di Tenerife. Al centro di dell’incontro le prospettive del 2023 e gli scambi turistici tra Spagna e Italia. La scelta di Tenerife vuole porre l’attenzione sulla destinazione Spagna e sull’isola delle Canarie. La Convention sarà un importante momento di incontro e scambio e con importanti interlocutori del mondo del turismo italiano e internazionale.\r

\r

Tema centrale sarà, dunque, la ripartenza che pone le imprese e le destinazioni di fronte alle sfide dell’internazionalizzazione, l’innovazione, il dialogo e la transizione verso la sostenibilità economica e ambientale.\r

\r

«Fiavet-Confcommercio guarda al futuro nel quadro dei tanti cambiamenti che contraddistinguono il nostro tempo – afferma Ivana Jelinic, presidente di Fiavet Confcommercio – in un contesto mutevole, con il bisogno di continui stimoli a un mercato che si fa sempre più competitivo, il dialogo e la collaborazione con gli Enti del turismo, come quello spagnolo che ci ospita, rappresenta per la nostra Federazione un passo in avanti, una voglia di ripartire dalle imprese, con progetti importanti per la nuova complessa economia e la forza di una storia radicata nel territorio, come la nostra, che non ha eguali nel nostro Paese, e non smette di essere, ancora una volta, all’avanguardia». \r

\r

Afferma Gonzalo Ceballos direttore Ufficio spagnolo del turismo a Roma: «Per L’Ente spagnolo del turismo essere membro di Fiavet Confcommercio ha come obiettivo principale quello di sfruttare tutti gli strumenti disponibili nell’ambito dell’informazione e della formazione, affinché si possa mantenere un rapporto, il più stretto possibile, con il comparto turistico. Entrare a far parte della Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo è stato un elemento essenziale della strategia spagnola per sostenere il comparto turistico outgoing. L’organizzazione di questa Convention Fiavet a Tenerife è l’ennesimo segnale dell’Ente spagnolo del turismo atto a sottolineare l’importanza del settore outgoing. La preziosa collaborazione avviatasi con Fiavet Confcommercio già nel 2021, grazie alla disponibilità del suo presidente, Ivana Jelinic, ha consentito anche l’organizzazione nel 2022 di questo evento in Spagna, che si presenta come una grande opportunità, per gli associati, di scoprire una destinazione affascinante e con una vasta e varia offerta di qualità».\r

\r

«La Convention Fiavet-Confcommercio si profila anche come un evento di dibattito, discussione e analisi tra i rappresentanti del settore turistico dei nostri Paesi. Un’esperienza di scambio a tutti i livelli: culturale, commerciale e turistico, con lo scopo di creare nuove sinergie, rafforzare i legami e portare nuove opportunità di business sia in Italia che in Spagna».\r

\r

Il ceo di Tenerife Tourism, David Pérez, considera un'opportunità la scelta di Tenerife per la Convention Fiavet Confcommercio 2022. «Questo evento ci consentirà di avere un contatto diretto con agenti di viaggio di grande rilievo con un elevato volume di vendite nel mercato italiano, che avranno anche l'opportunità di conoscere in prima persona la nostra destinazione in tutta la sua diversità». Assicura, infatti, che «dopo la celebrazione di un congresso di settore nell'isola, il mercato incoming del Paese di provenienza cresce. Un incremento che sarebbe in linea con l’andamento attuale che vede l'aumento di oltre l'11% delle presenze dei viaggiatori italiani sull'isola nei primi mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo prima della pandemia, anche con le proiezioni delle compagnie aeree, che quest'inverno hanno programmato più posti dall’Italia rispetto alla stagione 2019 -2020».\r

\r

«In quest’ottica -aggiunge Pérez - sarà molto importante l'impressione che gli agenti di viaggio conserveranno delle esperienze che vivranno sulla nostra isola, una delle destinazioni con più diversità della Spagna, in cui cultura, patrimonio, gastronomia, architettura, natura, turismo attivo e la nostra Riserva Starlight si possono godere durante tutto l’anno grazie ad uno dei migliori climi del mondo».\r

\r

","post_title":"Convention Fiavet Confcommercio a Tenerife dal 25 al 30 ottobre","post_date":"2022-10-21T11:47:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666352879000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Palazzo Ripetta a Roma, che oggi fa parte della collezione Autentico Hotels portando a 16 le strutture del brand, rinasce dopo un accurato restyling con un nuovo concept che coniuga armoniosamente storia, cultura e design. Le sue 78 camere, di cui 21 suite, sono state realizzate con attenzione al comfort, tecnologie all’avanguardia, tessuti ricercati e creati artigianalmente. Le sue cinque sale sono poi location ideale per eventi: meeting di lavoro, cocktail, incontri privati e su misura, grazie a spazi adattabili a ogni esigenza.\r

\r

La ristorazione è il fiore all’occhiello del nuovo progetto con il ristorante San Baylon e il chiostro all’aperto Piazzetta Ripetta aperti sia agli ospiti dell’hotel sia ai clienti esterni. «Con l’ingresso di Palazzo Ripetta – afferma Mario Cardone co-founder & business development di Autentico Hotels – diventano 16 le nostre strutture in tutta Italia distribuite tra città d’arte, destinazioni di mare e montagna e nei luoghi più suggestivi. L’alto di gamma è la nostra specializzazione e con piacere accogliamo nel nostro club esclusivo Palazzo Ripetta, che sposa appieno la filosofia di Autentico per la proprietà familiare e la passione genuina verso l’arte dell’ospitalità e la cura dell’ospite».","post_title":"Autentico Hotels, Palazzo Ripetta entra nella collezione dopo un accurato restyling","post_date":"2022-10-21T11:33:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666352005000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432695","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gattinoni punta ad raccordarsi con le agenzie di viaggio del gruppo. Insieme per confrontarsi, esprimere le eventuali criticità riscontrate nella ripartenza, sottolineare i punti di forza, valorizzare gli strumenti e l’importanza che il Gruppo Gattinoni ha attualmente nel settore. Perché si tratta di un gruppo di 1.558 agenzie affiliate, indubbiamente un campione rappresentativo della filiera del turismo organizzato.\r

\r

Con queste premesse è partito da Firenze il road tour “Better Together” che parlerà e ascolterà circa 600 agenzie, dislocate non solo nelle grandi città, ma anche in centri più piccoli per incontrare le agenzie nel territorio in cui operano. Il calendario prevede:\r

\r

\t20/10 FIRENZE\r

\t25/10 ROMA\r

\t3/11 TORINO\r

\t7/11 BERGAMO\r

\t8/11 BOLOGNA\r

\t11/11 MILANO\r

\t15/11 CIVITANOVA MARCHE\r

\t16/11 PERUGIA\r

\t18/11 VICENZA\r

\t21/11 VENEZIA MESTRE\r

\t22/11 NAPOLI\r

\t23/11 BARI\r

\t24/11 LECCE\r

\t29/11 PALERMO\r

\t30/11 CATANIA\r

\r

Rispetto alle edizioni precedenti, le tappe del road tour aumentano: nell’arco di un mese e mezzo 15 appuntamenti, realizzati insieme agli sponsor Visit Malta, Boscolo, Grandi Navi Veloci e Norwegian Cruise Line.\r

\r

[caption id=\"attachment_432697\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Antonella Ferrari direttore reti network gruppo Gattinoni[/caption]\r

\r

Commenta Antonella Ferrari, direttore reti network: «Arriveremo in tante località italiane con la nostra modalità che non è mai quella di parlare a senso unico. Faremo insieme una overview di questo difficile biennio, dell’evoluzione che ha avuto il Gruppo e come questa si traduca in benefici per tutti. Sottolineeremo la necessità per le agenzie di assecondare con flessibilità i cambiamenti dei comportamenti dei clienti raggiungendoli e fidelizzandoli attraverso la multicanalità. Abbiamo acquisito un patrimonio di esperienze di grande spessore, in termini di ricchezza di prodotto, tecnologia, marketing, formazione: dobbiamo metterlo a frutto nel più profittevole dei modi. E dobbiamo farlo together, insieme».\r

\r

Durante ciascun appuntamento, organizzato all’interno di hotel, si parlerà di novità del network, strategia, business travel, comunicazione, e ampio spazio sarà dato al prodotto.\r

\r

Per evidenziare un forte messaggio di vicinanza verso le agenzie, alcuni product manager saranno presenti insieme alla forza commerciale, altri si collegheranno da remoto.\r

\r

La programmazione Selected presenterà per l’autunno-inverno i cataloghi montagna e mare estero. Travel Experience si concentrerà sui tour esclusivi, i Viaggi Firmati e Mondo da Scoprire. La programmazione con tour operator parlerà delle numerose campagne promozionali (Winter Days, Shock Days, Black Friday, Card Natalizie). Infine, la piattaforma Dynamic illustrerà le novità prenotabili.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gattinoni: parte il road tour \"Better Together\" per parlare con le adv","post_date":"2022-10-21T11:02:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666350128000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432648","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Che si sarebbe trattato del Sud Italia era stato già preannunciato al termine dell’edizione statunitense di Travel Hashtag, l’evento-conferenza itinerante nato nel 2019 per approfondire gli scenari che si delineeranno nel prossimo futuro relativamente all’industria del turismo. Ora arriva la conferma. Anzi, è già iniziato il countdown verso l’ottava edizione, l’unica in Italia nel 2022, che si terrà a Borgo Egnazia dal 10 all'11 novembre e che segue quelle di Londra, Dubai e New York. A distanza di un anno esatto dalla tappa milanese, Travel Hashtag torna infatti alle nostre latitudini, per chiudere l’anno con un evento che si preannuncia ricco di ospiti e partner di primo piano.\r

\r

“Due giorni dedicati alle varie sfaccettature dell’eccellenza turistica in relazione allo sviluppo dei territori – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag –. L’hashtag scelto per l’occasione è #excellenceforgrowth e tra i partner al nostro fianco ci sono FederTerziario, Emirates, Btm, Kelmer Middle-East e Tinorent”. L’iniziativa, che coinvolgerà personalità del settore travel e hospitality, esponenti della politica, delle istituzioni e del mondo imprenditoriale della regione, è patrocinata dal ministero del Turismo, Enit e Pugliapromozione. \"Borgo Egnazia, parte di Leading Hotels of the World, è il set ideale e incomparabile per parlare di eccellenza e territorio – aggiunge Romanelli –. Da pugliese sono orgoglioso di come la mia regione sia riuscita a diventare negli anni tra le destinazioni più ambite e amate a livello globale dai viaggiatori di fascia alta. Un cambio di passo e un successo che non possono non essere attribuiti soprattutto alla visione e al grande lavoro della famiglia Melpignano”.\r

\r

Travel Hashtag proprio a Borgo Egnazia sperimenterà quindi un format più ricco e articolato rispetto alle precedenti edizioni: alla conferenza d’apertura seguiranno due talk (uno per ciascuna giornata) e un side meeting di chiusura. Tra i numerosi relatori in arrivo in Puglia anche Alessandra Priante (director per l’Europa di Unwto), Roberta Garibaldi (a.d. di Enit), Giorgio Palmucci (ex Presidente Enit), Flavio Ghiringhelli (country manager Italy di Emirates), Simona Tedesco (direttore di Dove), Enzo Carella presidente di FederTerziario Turismo). Protagonisti della conferenza di apertura in programma giovedì 10 novembre alle ore 11, tra gli altri, l’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale, e il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile.\r

\r

“È un onore per noi ospitare l’edizione italiana 2022 di Travel Hashtag – dichiara Aldo Melpignano, owner e managing director del gruppo San Domenico Hotels –. Crediamo fortemente che il raggiungimento dell’eccellenza sia possibile solo valorizzando il legame con il territorio, le sue persone e le sue tradizioni. È da questa connessione che ha vita un circolo virtuoso che, alla crescita dei luoghi dell’ospitalità, lega una forte crescita del territorio. Da oltre 25 anni questa visione, oltre che missione, ci ha permesso di contribuire alla trasformazione della Puglia nella destinazione che è oggi\".","post_title":"Travel Hashtag torna in Italia: sarà a novembre a Borgo Egnazia, in Puglia","post_date":"2022-10-20T15:32:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1666279960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432605","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432611\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vito Spalluto[/caption]\r

\r

Occupazione fino al 90% durante la stagione estiva per il nuovo 7Pines Resort Sardinia Destination by Hyatt di Baja Sardinia. \"E prevediamo un 2023 con risultati ancora più positivi. I principali mercati sono stati Usa, Germania, Regno Unito, Italia, Svizzera e Medio Oriente\", racconta il direttore sales & marketing della struttura, Alessandro Ferino.\r

In un anno difficilissimo per tutti gli operatori che hanno riscontrato enormi difficoltà a trovare personale, il 7Pines Resort Sardinia ha puntato tutto sui propri collaboratori: “Durante la stagione abbiamo lavorato molto sulla formazione del nostro team con corsi sul servizio, sulla comunicazione e la gestione dei conflitti - racconta Vito Spalluto, managing director della proprietà -. Per il 2023 contiamo quindi di anticipare le assunzioni così che tutti abbiano il tempo da dedicare alla formazione trasversale e quella legata alla mansione\".\r

\r

\"Non facciamo recruiting - specifica sempre Spalluto -. Ricerchiamo piuttosto talenti che sposino il nostro progetto, che abbiano la giusta attitudine e che vogliano mettersi al servizio degli altri con dedizione e passione, rispecchiandosi nei valori e nella cultura di questa giovane e dinamica azienda. Altro punto per noi fondamentale è poi investire nei giovani e sul territorio: questa stagione il 71% dei nostro collaboratori aveva un età compresa tra i 18 e i 35 anni e il 75 % era locale; per il 2023 prevediamo di arrivare all’85 %\".","post_title":"Un'estate ottima per il nuovo 7Pines Resort Sardinia. La ricetta? Puntare sul personale locale","post_date":"2022-10-20T11:24:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666265085000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432596","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Assaporare l’enogastronomia delle Marche, scoprirne le bellezze ed entrare nelle più note aziende locali. E' la proposta di Go in Italy del gruppo Go World in collaborazione con Visit Industry Marche: un progetto di promozione turistica e territoriale della regione che ha l’obiettivo di valorizzare il territorio e di far conoscere ai turisti la cultura marchigiana in tutte le sue sfumature.\r

\r

Gli itinerari propongono tour alla scoperta del mondo del made in Marche, con l’opportunità di entrare nelle aziende più note e visitare i luoghi più affascinanti della destinazione: dalle dolci colline che separano i possenti monti Sibillini dal mare alle spiagge marchigiane.\r

\r

“Le Marche sono una meta unica che merita di essere scoperta – afferma Ludovico Scortichini, presidente di Go World –. Tramite il progetto Visit Industry Marche vogliamo perciò portare all’attenzione delle agenzie di viaggio i nostri 30 percorsi, personalizzabili per singoli e gruppi italiani alla scoperta di un territorio inedito e ricco di bellezza, con la possibilità di entrare nelle aziende che hanno tessuto la storia imprenditoriale di questa regione”.","post_title":"Go in Italy insieme a Visit Industry Marche per conoscere una meta unica","post_date":"2022-10-20T10:47:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666262821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una vacanza-evento unica, con un programma di attività disegnate solo per i soci del loyalty club della compagnia italiana e ospiti d'eccezione quali l'artista trasformista Arturo Brachetti e chef Hélène Darroze. Costa Crociere presenta la crociera C|Club 2022: l’itinerario, in partenza il 6 novembre da Savona a bordo della Diadema prevede due settimane verso la terra Santa, per scoprire Gerusalemme, nonché in Egitto, oltre a Grecia, Malta, Spagna e Francia.\r

\r

Nel corso della crociera inoltre, Arturo Brachetti proporrà in esclusiva per i soci del Club una galleria di personaggi da tutto il mondo, per un viaggio fantastico intorno al pianeta. Hélène Darroze, invece, incontrerà i soci del C|Club in due eventi: nel primo racconterà la sua carriera e la sua filosofia di cucina, mentre il secondo sarà un vero e proprio show cooking che coinvolgerà il pubblico. Sempre in tema gastronomico, un altro evento da non perdere sarà la cena “stellare”, con tre menu tra cui poter scegliere (uno firmato da Hélène Darroze, uno da Ángel León e uno da Bruno Barbieri). Per l'occasione saranno selezionati per la prima volta i migliori Destination dish, i piatti dei tre chef che interpretano la tradizione e i sapori delle destinazioni. Ma non solo: il programma prevede anche spettacoli musicali, come quello della più famosa cover band degli Abba, The Show a tribute to Abba, feste a tema e tante sorprese per i soci.\r

\r

Le prenotazioni per la crociera C|Club 2022 a bordo di Costa Diadema sono ancora aperte in agenzia di viaggio; per partecipare al programma riservato ai soci basta iscriversi al C|Club prima di effettuare la prenotazione. Inoltre, è già in vendita anche la crociera del C|Club 2023, che partirà il 25 giugno 2023 a bordo della Favolosa, alla scoperta dei fiordi norvegesi.\r

\r

Il loyalty club di Costa è stato ridisegnato lo scorso aprile. La struttura si basa infatti oggi su cinque diversi livelli: Blue (il club per chi non ha mai fatto una crociera); Bronze (da uno a 5 mila punti); Silver (da 5.001 a 30 mila punti); Gold (da 30.001 a 140 mila punti); e Platinum (oltre i 140.001), un livello nuovo ed esclusivo. I benefici riservati ai soci dei club comprendono tutte le fasi dell’esperienza con Costa. Per esempio, in fase di prenotazione, sono previsti sconti fino al 20% su varie crociere; prima di partire, acquistando il pacchetto di escursioni My Explorations, si avrà inoltre uno sconto aggiuntivo fino al 25% sull’acquisto di ulteriori tour; una volta a bordo, si potrà godere poi di uno sconto sino al 50% su diversi prodotti e servizi; tornati a casa, i soci potranno infine usufruire del 10% di sconto sull’acquisto della crociera successiva.","post_title":"Arturo Brachetti ed Hélène Darroze ospiti d'eccezione della crociera Costa C|Club 2022","post_date":"2022-10-20T10:33:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666262011000]}]}}