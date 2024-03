Spagna partner della Milano-Sanremo: riflettori puntati sul cicloturismo Focus sul cicloturismo per la Spagna e con proposte, in particolare, mirate su Andalucia e della regione Valencia. In questo contesto l’Ente Spagnolo del Turismo a Milano-Turespaña con i due enti del turismo confermano la partecipazione come official partner della Milano-Sanremo. La 115esima edizione della corsa avrà quest’anno una partenza inedita: il 16 marzo da Pavia, a piazza della Vittoria, per concludersi al consueto arrivo di via Roma a Sanremo, dopo 288 km. I due punti informativi, alla partenza e all’arrivo della corsa, sono il modo migliore per far conoscere agli amanti delle due ruote le tante offerte cicloturistiche della Spagna, tutti i percorsi e gli itinerari delle principali destinazioni spagnole e, in particolare, quelle dell’Andalusia e della Regione Valencia. “La Spagna è una destinazione di riefrimento per tutto lo sport – commenta Isabel Garaña, direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano – e in particolare per il cicloturismo, grazie alla sua diversità geografica, al buon clima e alla presenza di strade e itinerari adatti a tutti”. Cento km di sentieri e 119 rutas ben segnalate: questo è ciò che offre agli amanti del cicloturismo della Regione di Valenciana, oltre a strutture e a servizi per chi vuole noleggiare le due ruote o ripararle. Anche la regione Andalusia punta sul cicloturismo con spazi protetti e con Transandalus, un tracciato circolare di oltre 2mila km con paesaggi sempre diversi, dalla montagna alla campagna, dalla spiaggia al deserto. Anche la Sierra Nevada, ma è tutta la Spagna a essere un Paese bike friendly con le sue 53 riserve della Biosfera, i 16 parchi nazionali e i tanti itinerari, primo tra tutti il Cammino di Santiago. Sui percorsi più importanti del Paese, così come sull’isola di Maiorca, alle Canarie e sui Pirenei, ci sono alberghi e alloggi pensati per chi si muove con le due ruote, servizi di noleggio e riparazione, videosorveglianza delle biciclette, aree per il lavaggio e persino menu speciali per sportivi. Tra gli itinerari specifici ci sono le Vías Verdes, più di 3.200 km di antiche linee ferroviarie con 120 percorsi di differenti distanze; i Caminos Naturales, più di 10.300 km di sentieri naturalistici tra canali, vie della transumanza e cammini; gli itinerari EuroVelo, in particolare il numero 8 che va da Cadice ad Atene, con un percorso lungo circa 5.400 km. E poi sentieri e vie rurali tra cui il Cammino del Cid che attraversa Castiglia e León, Castiglia-La Mancia, Aragona e Comunità Valenciana. Infine, c’è anche il Canale di Castiglia, un’antica via di navigazione fluviale. Condividi

