Spagna: il meglio dell’offerta dei Paesi Baschi nella raccolta “Euskadi Confidential” “Euskadi Confidential rappresenta l’unicità dei Paesi Baschi, una selezione di esperienze autentiche, emozionanti e stimolanti che oggi vogliamo condividere con i nostri cari amici italiani che hanno la sensibilità e la raffinatezza per apprezzarlo e viverlo appieno”. Isabel Garaña, Console Aggiunto e direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano, introduce così la nuovissima selezione di servizi Premium che caratterizzano il prodotto turistico dei Paesi Baschi: “Una regione che va dall’estremità occidentale dei Pirenei al mar Cantabrico, fatta di contrasti naturali sorprendenti, con bellissime città come Bilbao, Donostia/San Sebastián o Vitoria-Gasteiz, ristoranti di alto profilo, musei, spiagge, montagne e un paesaggio labirintico ed eccezionale e con persone amichevoli, accoglienti, sagge, che rispettano la tradizione e guardano sempre al futuro”. “Euskadi Confidential” è anche e soprattutto unicità – come sottolinea il direttore di Basquetour, Daniel Solana – osservare il verde e l’azzurro di valli e montagne all’interno e le forme originali delle coste dall’alto con un elicottero; fare un giro in barca a vela lungo la costa di Donostia/San Sebastián per godersi brezza e salsedine ed esplorare territori antichi; viaggiare lungo le strade con auto di lusso e fermarsi in un boutique hotel a riposare e sperimentare la talassoterapia con massaggi e getti d’acqua calda, sorgiva o di mare, per ricaricarsi e ripartire. Fanno parte di “Euskadi Confidential” una flotta di auto di lusso con autista per esperienze d’eccellenza, agenzie locali di viaggi per servizi esclusivi su misura e proposte turistiche che vanno dal golf al museo, dal ristorante stellato alle passeggiate nella natura, dallo sport al benessere.

