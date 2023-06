Spagna: La Coruña accende i riflettori sull’offerta Mice C’è anche il prodotto Mice nella proposta turistica de La Coruña: la città è stata protagonista ieri a Milano di un evento organizzato dall’Ente Spagnolo del Turismo a Milano in collaborazione con A Coruña Convention Bureau, Consorcio Turismo y Congresos A Coruña, Hotel AC Marriot Milano. Occasione che ha promosso anche la recente apertura di un collegamento diretto Milano Malpensa – La Coruña, operato da easyJet. Situata nell’estremo Nord-ovest della Spagna, in Galizia – e storico punto di arrivo dei pellegrini che si recavano a Santiago de Compostela in barca, dal Nord Europa e dalle isole britanniche -, la città possiede due aeroporti internazionali nelle vicinanze: A Coruña (8 km) e Santiago de Compostela (67 km), con voli diretti da Malpensa (easyJet/A Coruña) e Orio Al Serio rispettivamente (Ryanair/Santiago de Compostela). La Coruña è il luogo di nascita del famoso marchio di moda Zara, nonché di Estrella Galicia, marchio leader di birra. Si tratta di un’eccellente destinazione per un evento o meeting fuori sede e costituisce una nuova opportunità di business per il settore Mice della Lombardia. Forte l’attenzione alla sostenibilità ambientale: nel 2021 la città è stata la prima destinazione turistica a implementare l’Agenda 2030 e lo scorso anno è stato varato il Piano per la sostenibilità turistica della Coruna 2023-2025, con il claim ‘La Coruna sostenibile e digitale’. L’offerta ricettiva conta su oltre 2.500 camere d’albergo, per circa 4.532 letti. Tra i plus della proposta turistica c’è sicuramente l’aspetto gastronomico che spazia da saporite alternative dal vino alla birra, dalle tapas ai frutti di mare. Ampia l’offerta culturale, che ripercorre gli oltre 800 anni di storia della città, fra musei e gallerie d’arte, senza dimenticare la casa dove Pablo Picasso trascorse la sua infanzia. Proprio quest’anno se ne celebrano i 50 anni dalla morte: oltre 30 le iniziative che La Coruna ha previsto per ricordare lo straordinario artista. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448247 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo ingresso nell’Associazione parchi permanenti italiani di Confindustria, che accoglie al proprio interno Gardaland. "Siamo lieti di dare il benvenuto all'operatore gradesano, che ci permette di garantire agli stakeholder una rappresentatività ancora più completa in termini quantitativi e qualitativi - spiega il presidente dell'associazione, Luciano Pareschi -. Abbiamo gli stessi obiettivi e siamo certi che insieme potremo perseguirli con maggior determinazione. La stagione estiva è iniziata sotto i migliori auspici e questo è un dato positivo non solo per le imprese del settore, ma anche per l’indotto, che nel 2022 ha superato i 2 miliardi di euro, a fronte di oltre 60 mila occupati. Con 20 milioni di presenze e circa 1,5 milioni di pernottamenti intermediati solo dalle agenzie di viaggio interne ai parchi, il comparto si conferma un formidabile attrattore turistico: da anni il nostro impegno è finalizzato alla sensibilizzazione delle istituzioni, affinché i parchi siano integrati nel turismo”. “Siamo felici di entrare a far parte dell’Associazione parchi permanenti – aggiunge Sabrina de Carvalho, ceo di Gardaland – e siamo certi che insieme riusciremo a raggiungere alcuni obiettivi comuni già discussi con il presidente Luciano Pareschi. Riteniamo di prioritaria importanza far riconoscere i parchi divertimento come destinazioni turistiche di rilievo nazionale: Gardaland con i suoi 3 milioni di visitatori si classifica tra le location più visitate d’Italia. Inoltre è fondamentale rendere i parchi italiani competitivi come quelli europei, ottenendo la semplificazione della modalità di vendita dei biglietti online. Collaborando attivamente con l’associazione confidiamo di poter sviluppare innovativi sistemi di vendita in ambito turistico, modificando le limitazioni in vigore". Al momento, le disposizioni che regolano l’acquisto dei biglietti dei parchi da parte di tour operator e piattaforme online impongono infatti un limite di dieci ticket per ogni transazione e l’autenticazione dell’acquirente: questo riduce drasticamente la competitività delle imprese sul mercato internazionale. Si calcola che la perdita dovuta alla mancata possibilità di approvvigionamento massivo di biglietti da parte delle piattaforme online mediamente si aggiri intorno al 5%, (per alcuni parchi che hanno un’alta percentuale di clientela straniera può raggiungere anche il 15%), a fronte di un valore stimato di 5 milioni di euro che, considerando l’indotto (hotel, ristoranti, bar...), sale a 100 milioni. [post_title] => Gardaland nuovo membro dell'Associazione parchi permanenti italiani di Confindustria [post_date] => 2023-06-22T13:06:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687439213000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448200 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Decadute tutte le restrizione anti Covid dallo scorso aprile, l’ente del turismo della destinazione e Cathay Pacific tornano insieme a promuovere Hong Kong. La compagnia di bandiera sta gradualmente ripristinando le frequenze dei voli con l’obiettivo di tornare al 70% dell’operatività del 2019 entro la fine del 2023 e al 100% entro la fine del 2024. “Probabilmente andremo oltre le aspettative – afferma Daniele Bordogna, responsabile regionale dei partenariati commerciali -, considerando che abbiamo effettuato ordini per 48 aeromobili nuovi ed entro il 2025 avremo finalizzato i lavori per la terza pista che aumenterà del 50% la capacità slot dell’aeroporto di Hong Kong. Con i nuovi ordinativi tra Boing 350-900 e Airbus 320 e 321 andremo a coprire corto e lungo raggio. Cathay possiede fortunatamente un parco macchine attivo, una flotta di oltre 220 aeromobili. Stiamo ancora assumendo equipaggi e gradualmente riaprendo le destinazioni cinesi”. Milano recupera tre voli settimanali, al lunedì, giovedì e sabato, con con il 777 da 368 posti, di cui 40 di business e 32 di premium economy. Tre voli anche su Madrid e Zurigo. Londra ritorna a quattro voli giornalieri. Da luglio tornano giornalieri anche Parigi, Amsterdam, Francoforte e quasi giornaliero Manchester. La compagnia di bandiera intanto prepara per i suoi ospiti i Sapori di Hong già a bordo degli aeromobili con gli Hong Kong Flavours: piatti tipici della tradizione e street food in collaborazione con la nota catena di ristorazione Duddel’s. La sua costante ricerca dell’eccellenza dei prodotti e dei servizi offerti ai passeggeri è stata riconosciuta nel corso degli anni. É di due giorni fa la conferma a vettore 5 stelle Skytrax e il premio come migliore intrattenimento a bordo proposto in per tutte le classi di servizio. Cathay Pacific è stata nominata quattro volte World’s best airline ai World airline awards di Skytrax e inserita nell’elenco delle compagnie aeree a 5 stelle e per cinque anni consecutivi tra le World’s Top 10 Cleanest Airlines. “E forse questo è anche il momento giusto per approfittare del turismo in Hong Kong, c’è poco movimento poiché i cinesi hanno ancora difficoltà con i passaporti. L’Asia si sta aprendo solo ora con dieci mesi di ritardo rispetto all’Europa e i costi sono invariati sia a livello alberghiero che di biglietteria aerea”, consiglia Bordogna. La novità dunque è anche riscoprire Hong Kong, una destinazione compatta, sicura, facile da visitare grazie alla capillarità dei mezzi pubblici, taxi economici e lingua inglese. Il centro città, a soli 24 minuti dall’aeroporto con il treno veloce, offre un turismo cittadino a 360 gradi dove modernità e tradizione si incontrano tra arte, cultura, musei. A sorpresa si scopriranno una inaspettata natura da esplorare, siti e parchi protetti, mare cristallino e 261 isole ben collegate, piccoli villaggi marinari e montagna, attività e sport all’aria aperta, che fanno di Hong Kong una destinazione completa rispetto a ciò che nell’immaginario comune è rappresentato dallo skyscrapers skyline. Cristophe Mégueulle, senior manager France dell’Hong Kong tourism board invita a un viaggio di minimo sette giorni alla scoperta della città: “In una destinazione che richiede spostamenti brevi di massimo un’ora per raggiungere qualsiasi punto del piccolo stato, con un ricettivo diversificato che va dalle piccole pensioni all’extra lusso”. [post_title] => Cathay Pacific e l’ente del turismo per riscoprire Hong Kong [post_date] => 2023-06-22T11:14:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687432475000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448122 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Abu Dhabi ospiterà l'anteprima mediorientale di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, con un evento all'Emirates Palace il 26 giugno, al quale parteciperanno il cast e la troupe del film, tra cui Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie, oltre a Hayley Atwell, Pom Klementieff e Simon Pegg. Sia il paesaggio del deserto di Liwa sia l'iconico Midfield Terminal di Abu Dhabi sono stati utilizzati come location per il film della Paramount Pictures grazie al supporto della Abu Dhabi Film Commission (ADFC), parte della Creative Media Authority. La complessità delle riprese - che prevedevano la costruzione di un villaggio arabo nel deserto e di diversi set al terminal - ha richiesto uno sforzo di collaborazione da parte di diverse aziende ed enti di Abu Dhabi, tra cui twofour54 Abu Dhabi, Abu Dhabi Airports (AD Airports) ed Etihad Airways, la compagnia aerea partner ufficiale del film. È la seconda volta che il franchise di Mission Impossible gira ad Abu Dhabi, dopo la famosa sequenza del salto Halo girata per Mission: Impossible - Fallout del 2018, realizzata sempre con il supporto di Adfc, twofour54 e dell'esercito degli Emirati Arabi Uniti. Dopo oltre un anno di pianificazione, le riprese si sono svolte ad Abu Dhabi nel 2021 per 15 giorni, nel pieno della pandemia, ma non ci sono state interruzioni grazie ai protocolli Adfc messi in atto ad Abu Dhabi. Oltre a costruire i set a Liwa e al Midfield Terminal, il team di produzione ha girato anche sul tetto del terminal di 742.000 metri quadrati, l'arco singolo più lungo al mondo con i suoi 180 metri. Le riprese sono state supportate da numerose altre aziende con sede ad Abu Dhabi - da fornitori specializzati, a 125 troupe freelance locali e 250 comparse locali. [post_title] => Abu Dhabi accende i riflettori sull'ultimo episodio della saga di Mission Impossible [post_date] => 2023-06-21T11:01:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687345268000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448102 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggia lungo la strada dell’intermodalità l’estate firmata Italo che proprio oggi vede il debutto dei collegamenti treno + bus in sinergia con Itabus (acquisita poco più di un mese fa). Con l’obiettivo di fornire ai clienti "un’esperienza che sia la più semplice e migliore possibile” afferma il direttore commerciale Fabrizio Bona (a destra nella foto, insieme al direttore vendite Marco De Angelis), “oggi siamo in grado di offrire un network allargato, che tocca località altrimenti difficilmente raggiungibili se non con interminabili viaggi e cambi di mezzi". Potenziamento che ha le premesse giuste per essere "anche un’ottima opportunità per le agenzie di viaggio, che possono aumentare le vendite con una proposta che prima non avevano. E per semplificarne e velocizzarne il lavoro”. Leisure Si parte con le destinazioni leisure tipicamente estive e cioè con i collegamenti verso la Campania con Pompei e Sorrento; la Puglia con Polignano a Mare, Porto Cesareo, Nardò e Gallipoli e la Sicilia, con Giardini Naxos-Taormina, Catania, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Milazzo, Cefalù e Palermo. Quattro servizi al giorno per ogni destinazione, connessa con le grandi città del Centro-nord quali Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze e Roma. Il tutto servito da una flotta composta da 51 treni e 100 bus, dove il fattor comune "è quello della qualità del servizio offerto: i mezzi (della tedesca Man) sono di nuova generazione e di due tipologie, 50 posti e a due piani da 75 posti, tutti dotati di wi-fi, toilette, offerta di bibite e snack per garantire il massimo del comfort anche ambiente dedicato per la notte con sedili reclinabili". "Puntiamo molto sulle agenzie di viaggio - aggiunge De Angelis - che dovranno accompagnarci in questo nuovo percorso segnato dall’intermodalità. Come sempre, premieremo le agenzie che lavoreranno bene con noi, proseguendo quel percorso di crescita che portiamo avanti insieme da ormai più di dieci anni". L'operativo dell'estate Il network globale per l'estate 2023 prevede poi 118 servizi quotidiani, con il potenziamento dei collegamenti verso la Calabria (da 6 a 8 ogni giorno) e l'introduzione di 4 servizi “in doppia”, grazie all’unione di due treni Italo Evo, garantendo così 940 posti totali: "Questi ultimi opereranno sulla linea Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno, in risposta all'elevata domanda di trasporto fra le principali città italiane". Altra novità riguarda il segmento di clientela business, da tempo al centro delle strategie di sviluppo di Italo: "Un nuovo Carnet Consumer No Stop Lounge, valido per i treni No Stop e One Stop in ambiente Prima sulla tratta Milano – Roma: 10 coupon validi 180 giorni che garantiranno anche l’accesso nelle lounge". Infine, da non dimenticare, la campagna pet-friendly, che prevede la gratuità per i cani di piccola taglia che possono quindi viaggiare nell’apposito trasportino vicino al padrone; per gli altri ci sono posti riservati, da acquistare con un’aggiunta di prezzo che varia in base alla tratta. [post_title] => Italo, ecco l'estate dell'intermodalità. Al via oggi i servizi treno+bus [post_date] => 2023-06-21T10:19:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687342744000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448045 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una mostra dedicata al mondo dei bambini di ogni latitudine, un universo di lavagne e di quaderni, di scuole in muratura o fragili capanne, di scuole talvolta senza scuola... Si chiama il Gioco e la lavagna ed è un'esposizione di fotografie di Giorgio e Carla Milone visitabile presso la Biblioteca nazionale di Torino, con il patrocinio del comune e dell'Unicef, fino al prossimo 30 giugno. Alla sua presentazione ufficiale, svoltasi la scorsa settimana, era presente Willy Fassio del Tucano Viaggi che, insieme a Gianluigi Cerlini delle agenzie torinesi Chiara, Savana, Crocetta e Ghione hanno consolidato la loro collaborazione introducendo itinerari nei luoghi più affascinanti del mondo: dall’Africa al Kazakistan con il Mangystau, una novità che il Tucano propone fuori dalle rotte turistiche. Le emozionanti fotografie di Giorgio e Carla Milone raccontano il mistero di popoli lontani, custodi di riti e tradizioni: nella loro semplicità, rimandano ai momenti salienti della vita come il tempo dedicato al gioco e alla scuola, catturati a ogni latitudine: un vero e proprio viaggio per immagini. l' [post_title] => Si rafforza la collaborazione tra il Tucano e le adv di Gianluigi Cerlini per itinerari lontani dalle rotte turistiche [post_date] => 2023-06-20T12:27:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687264040000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447984 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Moltissime persone in visita al Museo Lia alla Spezia nel primo weekend della mostra appena inaugurata Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti a cura di Rossana Vitiello con la collaborazione di Andrea Marmori, Valentina Tonini e Martina Avogadro, il cui allestimento è a cura di Emanuele Martera. Una mostra di straordinaria bellezza che si focalizza intorno alla ricostruzione delle vicende drammatiche che hanno riguardato la Crocifissione di Pieter Brueghel, dal furto, il tentativo di furto, fino al restauro, e che permette di valorizzare l’opera al termine del lungo intervento di recupero, realizzato presso il laboratorio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e della provincia di La Spezia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova per quanto riguarda le indagini diagnostiche. L’esposizione contiene, inoltre, opere significative dell’artista provenienti dalle Gallerie Estensi di Modena, dal Museo Nazionale di Palazzo Reale di Pisa e dalla Eglise Saint- Séverin di Parigi. L’evento è promosso dal Comune della Spezia con il patrocinio di Regione Liguria, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia della Spezia, il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale ed è stata realizzata con il contributo di Fondazione Carispezia per l’intervento di restauro nell’ambito del Bando Aperto 2021 a favore della Parrocchia Santa Maria Maddalena in Castelnuovo Magra e il sostegno di Coop Liguria. [post_title] => La Spezia, grande successo della Mostra del Museo Lia Pieter Brueghel il Giovane [post_date] => 2023-06-20T08:51:04+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687251064000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447941 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_447954" align="alignleft" width="300"] Lo staff Sand Tour ad Amman con al centro Maria Teresa Ruta, affezionata viaggiatrice dell’operatore fiorentino[/caption] Giordania in grande spolvero per Sand Tour, che a metà giugno raggiunge già i numeri più che buoni del 2022 e punta ora a raddoppiarne le cifre. "Abbiamo investito da sempre in questo Paese che per noi rappresenta la seconda destinazione più importante dopo l'Egitto - spiega ad Amman il sales marketing director, Dario Dell'Aversana, in occasione del fam trip di sette giorni in corso di svolgimento -. L'anno scorso per la sola Giordania abbiamo infatti registrato oltre 2 milioni di euro di fatturato e movimentato più di 1.500 passeggeri. Numeri che abbiamo già raggiunto in questo mese di giugno. Per il 2023 contiamo quindi di toccare la soglia dei 4 milioni, per oltre 3 mila passeggeri trasportati". Il prodotto è vario e include sei pacchetti dalle quattro alle sette notti con opzione combinati e voli charterizzati da Fiumicino, Malpensa e Venezia: "Tutte le nostre partenze settimanali sono garantite minimo un passeggero con conferma immediata - sottolinea Dell'Aversana -. In bassa stagione abbiamo circa una cinquantina di posti garantiti distribuiti nei tre scali da noi serviti, mentre in alta viaggiamo full-charter, arrivando a mettere a disposizione sino a 50o posti nei periodi di picco, come le festività agostane, la Pasqua, il Natale e il Capodanno. La nostra proposta spazia dai prodotti più commercialmente aggressivi sino agli itinerari a 5 stelle, mentre i tour sono massimo 35 persone, sempre con guida e assistenza in italiano". Tra i partner locali di Sand Tour spicca quindi in particolare la dmc JordanExperience: fondata nel 1989 a Petra, è ora basta proprio ad Amman ed è la numero uno nel Paese per numero di turisti serviti. "La nostra azienda vanta una sessantina di collaboratori, in grado di parlare una molteplicità di lingue - racconta il presidente Saleh Helalat -. All'Italia, primo mercato occidentale in Giordania nel 2022 e di conseguenza mercato chiave per noi, dedichiamo una divisione ad hoc. Abbiamo un prodotto già piuttosto variegato, che include itinerari classic, adventure, mice e relax. Con Sand Tour siamo però costantemente al lavoro per ideare proposte nuove e originali insieme". [gallery ids="447955,447956,447957"] [post_title] => Sand Tour: boom della Giordania che raddoppia rispetto al 2022 [post_date] => 2023-06-19T13:25:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687181130000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447914 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vele blu 2023 “Il mare più bello”, riconoscimento che ogni anno premia il mare e le località balneari (o lacustri) più belle d’Italia, conferito da Legambiente e Touring club, riguarda anche la Toscana che si è piazzata al secondo posto, dopo la Sardegna. Le località balneari toscane sono quattro: l’Isola di Capraia, in provincia di Livorno, Castiglione della Pescaia, Capalbio e l'isola del Giglio, in provincia di Grosseto. Tra i 12 comuni lacustri premiati figura anche Massa Marittima, sempre in provincia di Grosseto, sul lago dell'Accesa. Tutte e cinque le località toscane hanno ricevuto le Cinque Vele, il massimo riconoscimento. Attribuita ad un’altra località toscana, al Comune di Marciana Marina (Isola d’Elba), una delle 9 targhe introdotte quest’anno per premiare le Buone pratiche di gestione della costa, migliori esperienze realizzate da amministrazioni pubbliche, enti o imprenditoria privata. Per il tema della lotta al cambiamento climatico Marciana Marina è stata premiata per l’avvio della prima Comunità energetica rinnovabile (Cer) nel Parco nazionale dell'Arcipelago toscano. «Tanti riconoscimenti importanti – ha commentato l’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras - che ripagano il grande lavoro di tutti i livelli coinvolti, a partire dai Comuni, per quanto riguarda non solo la qualità dell’ambiente, ma anche l’idea complessiva di accoglienza, capacità ricettiva e servizi offerti. Non è il primo anno che la Toscana si trova ai vertici di questa speciale classifica riprova della grande sensibilità verso temi diventati cruciali legati alla sostenibilità, alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse». «Sono davvero contenta per questo straordinario traguardo – ha detto l’assessora all’ambiente Monia Monni- che pone la nostra regione in vetta alla classifica per la bellezza del mare. Un risultato che contraddistingue il nostro territorio per saper coniugare eccellenza, bellezza con strategie di sviluppo sostenibile. Le Vele premiano anche le località lacustri e in Toscana vengono confermate le Cinque vele a Massa Marittima sul lago dell’Accesa. Luoghi virtuosi – ha concluso - dove la sensibilità, la cura e amore per l’ambiente sono realtà». [post_title] => Vele Blu 2023, la Toscana seconda in Italia per il riconoscimento che premia il mare [post_date] => 2023-06-19T11:37:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687174635000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447924 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Inaugurazione ufficiale per l’hotel Belstay Roma Aurelia a un anno esatto dall'inizio delle sue attività. Un'occasione per presentare i risultati ottenuti e consacrare l'anima bleisure dell'albergo della catena alberghiera, che conta altre tre strutture ubicate a Venezia Mestre, Milano Linate e Milano Assago. L'evento, tra musica e acrobazie del Circo Nero Italia, ha visto la partecipazione di oltre 300 invitati tra partner, fornitori, clienti e stampa. “Il Belstay Roma Aurelia ha vinto la sfida in termini di fatturato - commenta Daniele Montemurro, cluster director of sales Belstay Hotels -. La clientela dell’hotel è molto diversificata, corporate, mice e leisure. La componente eventi ha un forte peso, comporta occupazioni e volumi di rilievo, ma non toglie spazio al pubblico individuale, che rimane una parte considerevole del nostro business. Inoltre, l’occupazione media della struttura è già all’80% e siamo oltre le 100 mila presenze dall'apertura. In generale, prevediamo anche per il 2024 un anno interessante, visti i contratti già a oggi sottoscritti”. Ottimismo anche per Roberto Di Tullio, amministratore delegato Belstay Hotels: "Il primo albergo nel quale abbiamo rilevato la più elevata risposta del mercato è stato il Belstay Roma Aurelia, con un’occupazione che ci dà costanti soddisfazioni. Sopra alle aspettative in particolare la domanda mice: l'albergo è infatti partito già da settembre 2022 con un fitto calendario di eventi che ha rinnovato in modo cospicuo anche nel 2023. L‘hotel in termini di vendite è attualmente sopra il budget prefissato e stiamo lavorando agli accordi per il 2024 per ottimizzare la strategia sales e di gestione dell’albergo.”. Il 4 stelle è strategicamente situato fra il centro città e l’aeroporto di Fiumicino, sulla Via Aurelia. E' una struttura full service, con piscina, aree verdi e aree comuni modulabili, che mira quindi a essere un punto di riferimento per gli eventi. Durante l'evento non è mancata neppure l'attenzione al sociale: dallo show dei clown-dottori dell’associazione Andrea Tudisco alla raccolta fondi a favore della fondazione Ant, a supporto di medici e infermieri che assistono malati oncologici a domicilio. [gallery ids="447929,447930,447931"] [post_title] => Inaugurazione ufficiale per il Belstay Roma Aurelia. Di Tullio: sopra le aspettative la domanda mice [post_date] => 2023-06-19T11:34:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687174476000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "spagna la coruna accende i riflettori sullofferta mice" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":54,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1099,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo ingresso nell’Associazione parchi permanenti italiani di Confindustria, che accoglie al proprio interno Gardaland. \"Siamo lieti di dare il benvenuto all'operatore gradesano, che ci permette di garantire agli stakeholder una rappresentatività ancora più completa in termini quantitativi e qualitativi - spiega il presidente dell'associazione, Luciano Pareschi -. Abbiamo gli stessi obiettivi e siamo certi che insieme potremo perseguirli con maggior determinazione. La stagione estiva è iniziata sotto i migliori auspici e questo è un dato positivo non solo per le imprese del settore, ma anche per l’indotto, che nel 2022 ha superato i 2 miliardi di euro, a fronte di oltre 60 mila occupati. Con 20 milioni di presenze e circa 1,5 milioni di pernottamenti intermediati solo dalle agenzie di viaggio interne ai parchi, il comparto si conferma un formidabile attrattore turistico: da anni il nostro impegno è finalizzato alla sensibilizzazione delle istituzioni, affinché i parchi siano integrati nel turismo”.\r

\r

“Siamo felici di entrare a far parte dell’Associazione parchi permanenti – aggiunge Sabrina de Carvalho, ceo di Gardaland – e siamo certi che insieme riusciremo a raggiungere alcuni obiettivi comuni già discussi con il presidente Luciano Pareschi. Riteniamo di prioritaria importanza far riconoscere i parchi divertimento come destinazioni turistiche di rilievo nazionale: Gardaland con i suoi 3 milioni di visitatori si classifica tra le location più visitate d’Italia. Inoltre è fondamentale rendere i parchi italiani competitivi come quelli europei, ottenendo la semplificazione della modalità di vendita dei biglietti online. Collaborando attivamente con l’associazione confidiamo di poter sviluppare innovativi sistemi di vendita in ambito turistico, modificando le limitazioni in vigore\".\r

\r

Al momento, le disposizioni che regolano l’acquisto dei biglietti dei parchi da parte di tour operator e piattaforme online impongono infatti un limite di dieci ticket per ogni transazione e l’autenticazione dell’acquirente: questo riduce drasticamente la competitività delle imprese sul mercato internazionale. Si calcola che la perdita dovuta alla mancata possibilità di approvvigionamento massivo di biglietti da parte delle piattaforme online mediamente si aggiri intorno al 5%, (per alcuni parchi che hanno un’alta percentuale di clientela straniera può raggiungere anche il 15%), a fronte di un valore stimato di 5 milioni di euro che, considerando l’indotto (hotel, ristoranti, bar...), sale a 100 milioni.","post_title":"Gardaland nuovo membro dell'Associazione parchi permanenti italiani di Confindustria","post_date":"2023-06-22T13:06:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687439213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448200","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Decadute tutte le restrizione anti Covid dallo scorso aprile, l’ente del turismo della destinazione e Cathay Pacific tornano insieme a promuovere Hong Kong. La compagnia di bandiera sta gradualmente ripristinando le frequenze dei voli con l’obiettivo di tornare al 70% dell’operatività del 2019 entro la fine del 2023 e al 100% entro la fine del 2024. “Probabilmente andremo oltre le aspettative – afferma Daniele Bordogna, responsabile regionale dei partenariati commerciali -, considerando che abbiamo effettuato ordini per 48 aeromobili nuovi ed entro il 2025 avremo finalizzato i lavori per la terza pista che aumenterà del 50% la capacità slot dell’aeroporto di Hong Kong. Con i nuovi ordinativi tra Boing 350-900 e Airbus 320 e 321 andremo a coprire corto e lungo raggio. Cathay possiede fortunatamente un parco macchine attivo, una flotta di oltre 220 aeromobili. Stiamo ancora assumendo equipaggi e gradualmente riaprendo le destinazioni cinesi”.\r

\r

Milano recupera tre voli settimanali, al lunedì, giovedì e sabato, con con il 777 da 368 posti, di cui 40 di business e 32 di premium economy. Tre voli anche su Madrid e Zurigo. Londra ritorna a quattro voli giornalieri. Da luglio tornano giornalieri anche Parigi, Amsterdam, Francoforte e quasi giornaliero Manchester. La compagnia di bandiera intanto prepara per i suoi ospiti i Sapori di Hong già a bordo degli aeromobili con gli Hong Kong Flavours: piatti tipici della tradizione e street food in collaborazione con la nota catena di ristorazione Duddel’s.\r

\r

La sua costante ricerca dell’eccellenza dei prodotti e dei servizi offerti ai passeggeri è stata riconosciuta nel corso degli anni. É di due giorni fa la conferma a vettore 5 stelle Skytrax e il premio come migliore intrattenimento a bordo proposto in per tutte le classi di servizio. Cathay Pacific è stata nominata quattro volte World’s best airline ai World airline awards di Skytrax e inserita nell’elenco delle compagnie aeree a 5 stelle e per cinque anni consecutivi tra le World’s Top 10 Cleanest Airlines. “E forse questo è anche il momento giusto per approfittare del turismo in Hong Kong, c’è poco movimento poiché i cinesi hanno ancora difficoltà con i passaporti. L’Asia si sta aprendo solo ora con dieci mesi di ritardo rispetto all’Europa e i costi sono invariati sia a livello alberghiero che di biglietteria aerea”, consiglia Bordogna.\r

\r

La novità dunque è anche riscoprire Hong Kong, una destinazione compatta, sicura, facile da visitare grazie alla capillarità dei mezzi pubblici, taxi economici e lingua inglese. Il centro città, a soli 24 minuti dall’aeroporto con il treno veloce, offre un turismo cittadino a 360 gradi dove modernità e tradizione si incontrano tra arte, cultura, musei. A sorpresa si scopriranno una inaspettata natura da esplorare, siti e parchi protetti, mare cristallino e 261 isole ben collegate, piccoli villaggi marinari e montagna, attività e sport all’aria aperta, che fanno di Hong Kong una destinazione completa rispetto a ciò che nell’immaginario comune è rappresentato dallo skyscrapers skyline. Cristophe Mégueulle, senior manager France dell’Hong Kong tourism board invita a un viaggio di minimo sette giorni alla scoperta della città: “In una destinazione che richiede spostamenti brevi di massimo un’ora per raggiungere qualsiasi punto del piccolo stato, con un ricettivo diversificato che va dalle piccole pensioni all’extra lusso”.","post_title":"Cathay Pacific e l’ente del turismo per riscoprire Hong Kong","post_date":"2023-06-22T11:14:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687432475000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448122","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Abu Dhabi ospiterà l'anteprima mediorientale di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, con un evento all'Emirates Palace il 26 giugno, al quale parteciperanno il cast e la troupe del film, tra cui Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie, oltre a Hayley Atwell, Pom Klementieff e Simon Pegg.\r

Sia il paesaggio del deserto di Liwa sia l'iconico Midfield Terminal di Abu Dhabi sono stati utilizzati come location per il film della Paramount Pictures grazie al supporto della Abu Dhabi Film Commission (ADFC), parte della Creative Media Authority. La complessità delle riprese - che prevedevano la costruzione di un villaggio arabo nel deserto e di diversi set al terminal - ha richiesto uno sforzo di collaborazione da parte di diverse aziende ed enti di Abu Dhabi, tra cui twofour54 Abu Dhabi, Abu Dhabi Airports (AD Airports) ed Etihad Airways, la compagnia aerea partner ufficiale del film.\r

È la seconda volta che il franchise di Mission Impossible gira ad Abu Dhabi, dopo la famosa sequenza del salto Halo girata per Mission: Impossible - Fallout del 2018, realizzata sempre con il supporto di Adfc, twofour54 e dell'esercito degli Emirati Arabi Uniti.\r

Dopo oltre un anno di pianificazione, le riprese si sono svolte ad Abu Dhabi nel 2021 per 15 giorni, nel pieno della pandemia, ma non ci sono state interruzioni grazie ai protocolli Adfc messi in atto ad Abu Dhabi.\r

Oltre a costruire i set a Liwa e al Midfield Terminal, il team di produzione ha girato anche sul tetto del terminal di 742.000 metri quadrati, l'arco singolo più lungo al mondo con i suoi 180 metri. Le riprese sono state supportate da numerose altre aziende con sede ad Abu Dhabi - da fornitori specializzati, a 125 troupe freelance locali e 250 comparse locali.","post_title":"Abu Dhabi accende i riflettori sull'ultimo episodio della saga di Mission Impossible","post_date":"2023-06-21T11:01:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1687345268000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggia lungo la strada dell’intermodalità l’estate firmata Italo che proprio oggi vede il debutto dei collegamenti treno + bus in sinergia con Itabus (acquisita poco più di un mese fa).\r

\r

Con l’obiettivo di fornire ai clienti \"un’esperienza che sia la più semplice e migliore possibile” afferma il direttore commerciale Fabrizio Bona (a destra nella foto, insieme al direttore vendite Marco De Angelis), “oggi siamo in grado di offrire un network allargato, che tocca località altrimenti difficilmente raggiungibili se non con interminabili viaggi e cambi di mezzi\". Potenziamento che ha le premesse giuste per essere \"anche un’ottima opportunità per le agenzie di viaggio, che possono aumentare le vendite con una proposta che prima non avevano. E per semplificarne e velocizzarne il lavoro”.\r

Leisure\r

Si parte con le destinazioni leisure tipicamente estive e cioè con i collegamenti verso la Campania con Pompei e Sorrento; la Puglia con Polignano a Mare, Porto Cesareo, Nardò e Gallipoli e la Sicilia, con Giardini Naxos-Taormina, Catania, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Milazzo, Cefalù e Palermo. Quattro servizi al giorno per ogni destinazione, connessa con le grandi città del Centro-nord quali Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze e Roma.\r

\r

Il tutto servito da una flotta composta da 51 treni e 100 bus, dove il fattor comune \"è quello della qualità del servizio offerto: i mezzi (della tedesca Man) sono di nuova generazione e di due tipologie, 50 posti e a due piani da 75 posti, tutti dotati di wi-fi, toilette, offerta di bibite e snack per garantire il massimo del comfort anche ambiente dedicato per la notte con sedili reclinabili\".\r

\r

\"Puntiamo molto sulle agenzie di viaggio - aggiunge De Angelis - che dovranno accompagnarci in questo nuovo percorso segnato dall’intermodalità. Come sempre, premieremo le agenzie che lavoreranno bene con noi, proseguendo quel percorso di crescita che portiamo avanti insieme da ormai più di dieci anni\".\r

L'operativo dell'estate\r

Il network globale per l'estate 2023 prevede poi 118 servizi quotidiani, con il potenziamento dei collegamenti verso la Calabria (da 6 a 8 ogni giorno) e l'introduzione di 4 servizi “in doppia”, grazie all’unione di due treni Italo Evo, garantendo così 940 posti totali: \"Questi ultimi opereranno sulla linea Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno, in risposta all'elevata domanda di trasporto fra le principali città italiane\".\r

\r

Altra novità riguarda il segmento di clientela business, da tempo al centro delle strategie di sviluppo di Italo: \"Un nuovo Carnet Consumer No Stop Lounge, valido per i treni No Stop e One Stop in ambiente Prima sulla tratta Milano – Roma: 10 coupon validi 180 giorni che garantiranno anche l’accesso nelle lounge\".\r

\r

Infine, da non dimenticare, la campagna pet-friendly, che prevede la gratuità per i cani di piccola taglia che possono quindi viaggiare nell’apposito trasportino vicino al padrone; per gli altri ci sono posti riservati, da acquistare con un’aggiunta di prezzo che varia in base alla tratta. ","post_title":"Italo, ecco l'estate dell'intermodalità. Al via oggi i servizi treno+bus","post_date":"2023-06-21T10:19:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1687342744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448045","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una mostra dedicata al mondo dei bambini di ogni latitudine, un universo di lavagne e di quaderni, di scuole in muratura o fragili capanne, di scuole talvolta senza scuola... Si chiama il Gioco e la lavagna ed è un'esposizione di fotografie di Giorgio e Carla Milone visitabile presso la Biblioteca nazionale di Torino, con il patrocinio del comune e dell'Unicef, fino al prossimo 30 giugno.\r

\r

Alla sua presentazione ufficiale, svoltasi la scorsa settimana, era presente Willy Fassio del Tucano Viaggi che, insieme a Gianluigi Cerlini delle agenzie torinesi Chiara, Savana, Crocetta e Ghione hanno consolidato la loro collaborazione introducendo itinerari nei luoghi più affascinanti del mondo: dall’Africa al Kazakistan con il Mangystau, una novità che il Tucano propone fuori dalle rotte turistiche.\r

\r

Le emozionanti fotografie di Giorgio e Carla Milone raccontano il mistero di popoli lontani, custodi di riti e tradizioni: nella loro semplicità, rimandano ai momenti salienti della vita come il tempo dedicato al gioco e alla scuola, catturati a ogni latitudine: un vero e proprio viaggio per immagini. l'","post_title":"Si rafforza la collaborazione tra il Tucano e le adv di Gianluigi Cerlini per itinerari lontani dalle rotte turistiche","post_date":"2023-06-20T12:27:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687264040000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Moltissime persone in visita al Museo Lia alla Spezia nel primo weekend della mostra appena inaugurata Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti a cura di Rossana Vitiello con la collaborazione di Andrea Marmori, Valentina Tonini e Martina Avogadro, il cui allestimento è a cura di Emanuele Martera.\r

\r

Una mostra di straordinaria bellezza che si focalizza intorno alla ricostruzione delle vicende drammatiche che hanno riguardato la Crocifissione di Pieter Brueghel, dal furto, il tentativo di furto, fino al restauro, e che permette di valorizzare l’opera al termine del lungo intervento di recupero, realizzato presso il laboratorio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e della provincia di La Spezia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova per quanto riguarda le indagini diagnostiche.\r

L’esposizione contiene, inoltre, opere significative dell’artista provenienti dalle Gallerie\r

Estensi di Modena, dal Museo Nazionale di Palazzo Reale di Pisa e dalla Eglise Saint- Séverin di Parigi.\r

\r

L’evento è promosso dal Comune della Spezia con il patrocinio di Regione Liguria, la\r

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia della Spezia, il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale ed è stata realizzata con il contributo di Fondazione Carispezia per l’intervento di restauro nell’ambito del Bando Aperto 2021 a favore della Parrocchia Santa Maria Maddalena in Castelnuovo Magra e il sostegno di Coop Liguria.","post_title":"La Spezia, grande successo della Mostra del Museo Lia Pieter Brueghel il Giovane","post_date":"2023-06-20T08:51:04+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1687251064000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447954\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lo staff Sand Tour ad Amman con al centro Maria Teresa Ruta, affezionata viaggiatrice dell’operatore fiorentino[/caption]\r

\r

Giordania in grande spolvero per Sand Tour, che a metà giugno raggiunge già i numeri più che buoni del 2022 e punta ora a raddoppiarne le cifre. \"Abbiamo investito da sempre in questo Paese che per noi rappresenta la seconda destinazione più importante dopo l'Egitto - spiega ad Amman il sales marketing director, Dario Dell'Aversana, in occasione del fam trip di sette giorni in corso di svolgimento -. L'anno scorso per la sola Giordania abbiamo infatti registrato oltre 2 milioni di euro di fatturato e movimentato più di 1.500 passeggeri. Numeri che abbiamo già raggiunto in questo mese di giugno. Per il 2023 contiamo quindi di toccare la soglia dei 4 milioni, per oltre 3 mila passeggeri trasportati\".\r

Il prodotto è vario e include sei pacchetti dalle quattro alle sette notti con opzione combinati e voli charterizzati da Fiumicino, Malpensa e Venezia: \"Tutte le nostre partenze settimanali sono garantite minimo un passeggero con conferma immediata - sottolinea Dell'Aversana -. In bassa stagione abbiamo circa una cinquantina di posti garantiti distribuiti nei tre scali da noi serviti, mentre in alta viaggiamo full-charter, arrivando a mettere a disposizione sino a 50o posti nei periodi di picco, come le festività agostane, la Pasqua, il Natale e il Capodanno. La nostra proposta spazia dai prodotti più commercialmente aggressivi sino agli itinerari a 5 stelle, mentre i tour sono massimo 35 persone, sempre con guida e assistenza in italiano\".\r

\r

Tra i partner locali di Sand Tour spicca quindi in particolare la dmc JordanExperience: fondata nel 1989 a Petra, è ora basta proprio ad Amman ed è la numero uno nel Paese per numero di turisti serviti. \"La nostra azienda vanta una sessantina di collaboratori, in grado di parlare una molteplicità di lingue - racconta il presidente Saleh Helalat -. All'Italia, primo mercato occidentale in Giordania nel 2022 e di conseguenza mercato chiave per noi, dedichiamo una divisione ad hoc. Abbiamo un prodotto già piuttosto variegato, che include itinerari classic, adventure, mice e relax. Con Sand Tour siamo però costantemente al lavoro per ideare proposte nuove e originali insieme\".\r

\r

[gallery ids=\"447955,447956,447957\"]","post_title":"Sand Tour: boom della Giordania che raddoppia rispetto al 2022","post_date":"2023-06-19T13:25:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1687181130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447914","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vele blu 2023 “Il mare più bello”, riconoscimento che ogni anno premia il mare e le località balneari (o lacustri) più belle d’Italia, conferito da Legambiente e Touring club, riguarda anche la Toscana che si è piazzata al secondo posto, dopo la Sardegna.\r

\r

Le località balneari toscane sono quattro: l’Isola di Capraia, in provincia di Livorno, Castiglione della Pescaia, Capalbio e l'isola del Giglio, in provincia di Grosseto. Tra i 12 comuni lacustri premiati figura anche Massa Marittima, sempre in provincia di Grosseto, sul lago dell'Accesa. Tutte e cinque le località toscane hanno ricevuto le Cinque Vele, il massimo riconoscimento.\r

\r

Attribuita ad un’altra località toscana, al Comune di Marciana Marina (Isola d’Elba), una delle 9 targhe introdotte quest’anno per premiare le Buone pratiche di gestione della costa, migliori esperienze realizzate da amministrazioni pubbliche, enti o imprenditoria privata. Per il tema della lotta al cambiamento climatico Marciana Marina è stata premiata per l’avvio della prima Comunità energetica rinnovabile (Cer) nel Parco nazionale dell'Arcipelago toscano.\r

\r

«Tanti riconoscimenti importanti – ha commentato l’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras - che ripagano il grande lavoro di tutti i livelli coinvolti, a partire dai Comuni, per quanto riguarda non solo la qualità dell’ambiente, ma anche l’idea complessiva di accoglienza, capacità ricettiva e servizi offerti. Non è il primo anno che la Toscana si trova ai vertici di questa speciale classifica riprova della grande sensibilità verso temi diventati cruciali legati alla sostenibilità, alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse».\r

\r

«Sono davvero contenta per questo straordinario traguardo – ha detto l’assessora all’ambiente Monia Monni- che pone la nostra regione in vetta alla classifica per la bellezza del mare. Un risultato che contraddistingue il nostro territorio per saper coniugare eccellenza, bellezza con strategie di sviluppo sostenibile. Le Vele premiano anche le località lacustri e in Toscana vengono confermate le Cinque vele a Massa Marittima sul lago dell’Accesa. Luoghi virtuosi – ha concluso - dove la sensibilità, la cura e amore per l’ambiente sono realtà».\r

\r

\r

","post_title":"Vele Blu 2023, la Toscana seconda in Italia per il riconoscimento che premia il mare","post_date":"2023-06-19T11:37:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687174635000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inaugurazione ufficiale per l’hotel Belstay Roma Aurelia a un anno esatto dall'inizio delle sue attività. Un'occasione per presentare i risultati ottenuti e consacrare l'anima bleisure dell'albergo della catena alberghiera, che conta altre tre strutture ubicate a Venezia Mestre, Milano Linate e Milano Assago. L'evento, tra musica e acrobazie del Circo Nero Italia, ha visto la partecipazione di oltre 300 invitati tra partner, fornitori, clienti e stampa.\r

\r

“Il Belstay Roma Aurelia ha vinto la sfida in termini di fatturato - commenta Daniele Montemurro, cluster director of sales Belstay Hotels -. La clientela dell’hotel è molto diversificata, corporate, mice e leisure. La componente eventi ha un forte peso, comporta occupazioni e volumi di rilievo, ma non toglie spazio al pubblico individuale, che rimane una parte considerevole del nostro business. Inoltre, l’occupazione media della struttura è già all’80% e siamo oltre le 100 mila presenze dall'apertura. In generale, prevediamo anche per il 2024 un anno interessante, visti i contratti già a oggi sottoscritti”.\r

\r

Ottimismo anche per Roberto Di Tullio, amministratore delegato Belstay Hotels: \"Il primo albergo nel quale abbiamo rilevato la più elevata risposta del mercato è stato il Belstay Roma Aurelia, con un’occupazione che ci dà costanti soddisfazioni. Sopra alle aspettative in particolare la domanda mice: l'albergo è infatti partito già da settembre 2022 con un fitto calendario di eventi che ha rinnovato in modo cospicuo anche nel 2023. L‘hotel in termini di vendite è attualmente sopra il budget prefissato e stiamo lavorando agli accordi per il 2024 per ottimizzare la strategia sales e di gestione dell’albergo.”.\r

\r

Il 4 stelle è strategicamente situato fra il centro città e l’aeroporto di Fiumicino, sulla Via Aurelia. E' una struttura full service, con piscina, aree verdi e aree comuni modulabili, che mira quindi a essere un punto di riferimento per gli eventi. Durante l'evento non è mancata neppure l'attenzione al sociale: dallo show dei clown-dottori dell’associazione Andrea Tudisco alla raccolta fondi a favore della fondazione Ant, a supporto di medici e infermieri che assistono malati oncologici a domicilio.\r

\r

[gallery ids=\"447929,447930,447931\"]\r

\r

","post_title":"Inaugurazione ufficiale per il Belstay Roma Aurelia. Di Tullio: sopra le aspettative la domanda mice","post_date":"2023-06-19T11:34:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687174476000]}]}}