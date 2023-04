Spagna: installazione fotografica a Milano in occasione del Salone del Mobile La Spagna accende i riflettori sull’architettura contemporanea con un’installazione fotografica dal titolo “Walking by best Architecture in Spain” in programma a Milano (Corso Garibaldi, 72) dal 14 al 23 aprile, in occasione del Salone del Mobile. Una selezione di 20 immagini su 10 pannelli che ritraggono architetture contemporanee iconiche, da rivedere o da scoprire, e che meritano un viaggio in Spagna, un paese all’avanguardia nell’innovazione architettonica e nel design. Gli edifici selezionati per la mostra fotografica sono raggruppati in quattro sezioni: musei, alloggi, spazi culturali e altri edifici. La sezione “musei” ospita il maggior numero di fotografie esposte e spazia dal celeberrimo Museo Guggenheim Bilbao al Museo di Archeologia di Álava Bibat nella città di Vitoria-Gasteiz. Nella sezione “alloggi” 3 fotografie illustrano 3 strutture di architetti spagnoli: il Parador Costa da Morte a Muxía, in Galizia; l’hotel Aire de Bardenas a Tudela, in Navarra e la Casa La Geria una delle Case bioclimatiche Iter e si trovano sull’isola di Tenerife. Quattro sono le immagini della sezione “spazi culturali” che immortalano strutture all’avanguardia: il Centro Niemeyer di Avilés, nelle Asturie; il Centro Botín Santander, edificio ricoperto da 270mila ceramiche che sembra sospeso sul mare, firmato da Renzo Piano. E ancora, la Città delle Arti e delle Scienze di Valencia. E il TEA Tenerife Spazio delle Arti. Infine le ultime 4 immagini esposte a Milano ritraggono nella sezione “altri edifici” il Palazzo dei Congressi Kursaal di Donostia–San Sebastián, sede del Festival del Cinema; il terminal 4 dell’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas è stato realizzato dallo Studio Lamela e Richard Rogers; il Palazzo Dei Congressi di Plasencia e la Setas de Sevilla, l’enorme struttura di legno nel cuore del capoluogo andaluso.

