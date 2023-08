Spagna: i turisti stranieri salgono quota 37,5 milioni, vicino ai numeri pre-Covid La Spagna ha accolto 37,5 milioni di turisti internazionali nella prima metà del 2023, pari ad una crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I dati resi noti dal governo evidenziamo come la cifra sia ancora inferiore – anche se di poco – a quella raggiunta nel 2019, quando arrivarono 38 milioni di turisti. Per certo, però, il numero ben rappresenta il rimbalzo del turismo internazionale post pandemia. A guidare la classifica degli arrivi sono i visitatori provenienti dalla Gran Bretagna con un totale di circa 8 milioni di arrivi, seguiti da circa 5 milioni di turisti provenienti sia dalla Francia sia dalla Germania. La regione nord-orientale della Catalogna, comprese Barcellona e la Costa Brava, è stata la zona più visitata. Il turismo è un settore strategico per l’economia della Spagna, con una quota del 12% del prodotto interno lordo. Condividi

Il cda della compagnia aerea - che ha ottenuto il Coa nell'aprile 2022 e ha aperto i primi voli da poco più di un anno - ha approvato la relazione semestrale precisando che \"in questo periodo, abbiamo continuato a fornire un servizio di qualità e sicurezza ai nostri passeggeri. In termini di performance finanziaria si è registrato un significativo aumento dei ricavi pari a 47,11 milioni di euro.\r

\r

\"Grazie ad un controllo attento ai costi - prosegue la nota del vettore - il risultato prima delle imposte presenta un utile pari a 6,72 milioni di euro che rappresenta il 14,27% dei ricavi. L’assemblea dei soci ha già deliberato di reinvestire integralmente gli utili di esercizio sulla crescita della flotta per cui sono stati firmati ulteriori contratti di leasing operativi. Il totale della flotta entro fine 2023 sarà pari a dieci aeromobili\".","post_title":"Aeroitalia: risultato pre-tasse positivo per 6,72 mln di euro nei primi sei mesi 2023","post_date":"2023-08-04T14:11:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691158272000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450796","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spagna ha accolto 37,5 milioni di turisti internazionali nella prima metà del 2023, pari ad una crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.\r

\r

I dati resi noti dal governo evidenziamo come la cifra sia ancora inferiore - anche se di poco - a quella raggiunta nel 2019, quando arrivarono 38 milioni di turisti. Per certo, però, il numero ben rappresenta il rimbalzo del turismo internazionale post pandemia.\r

\r

A guidare la classifica degli arrivi sono i visitatori provenienti dalla Gran Bretagna con un totale di circa 8 milioni di arrivi, seguiti da circa 5 milioni di turisti provenienti sia dalla Francia sia dalla Germania.\r

\r

La regione nord-orientale della Catalogna, comprese Barcellona e la Costa Brava, è stata la zona più visitata. Il turismo è un settore strategico per l'economia della Spagna, con una quota del 12% del prodotto interno lordo. ","post_title":"Spagna: i turisti stranieri salgono quota 37,5 milioni, vicino ai numeri pre-Covid","post_date":"2023-08-04T11:27:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1691148452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450793","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"'ChocoCruise – Esplora il mondo del cioccolato': Costa Crociere e Barry Callebaut, società specializzata nella produzione di cioccolato e cacao di alta qualità firmano un’intera crociera dedicata al cioccolato, concepita per regalare agli amanti della pasticceria una settimana di dolcezza e di relax a bordo dell’ammiraglia della compagnia, Costa Toscana.\r

Dal 17 al 24 novembre prossimi, la ChocoCruise porterà i suoi ospiti tra i paesaggi del Mediterraneo, in un itinerario ricco di gusto, con tappe a Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma.\r

Durante la crociera a tema cinque tra i più grandi maestri pasticceri al mondo, provenienti da Italia, Spagna, Francia, Svizzera e Belgio, membri della Barry Callebaut Chocolate Academy e Ambasciatori di Barry Callebaut, insieme a Riccardo Bellaera, corporate pastry & bakery chef di Costa, proporranno un vero e proprio viaggio nel viaggio, alla scoperta della raffinata arte della pasticceria legata al cioccolato. I cinque maestri pasticceri che saranno a bordo della ChocoCruise 2023 sono Alberto Simionato (Italia), Joël Perriard (Svizzera), Philippe Bertrand (Francia), Ramon Morató (Spagna) e Alexandre Bourdeaux (Belgio).\r

Il programma prevede una ricca proposta di esperienze, che avranno tutte come protagonista il cioccolato. Ci saranno incontri e show cooking con i maestri pasticceri e Riccardo Bellaera, che racconteranno al pubblico le loro storie professionali e i loro segreti in cucina, illustrando la preparazione di un piatto del giorno a base di cioccolato.\r

Ogni giorno gli ospiti potranno seguire workshop legati alla cultura del cioccolato nel Lab, il laboratorio di cucina della nave, accompagnati da degustazioni dei dolci d’autore dei maestri pasticceri.\r

Il cioccolato sarà protagonista anche nel beverage. Grazie alla partnership con Bacardi, due maestri barman italiani, Europe Cruise Brand Ambassador del brand, proporranno cocktail speciali e unici, utilizzando tra gli ingredienti proprio il cioccolato.\r

\r

","post_title":"Cioccolato protagonista a bordo della Costa Toscana: salperà a novembre la ChocoCruise","post_date":"2023-08-04T11:01:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1691146869000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450791","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il primo trimestre dell'esercizio 2023.24 di Wizz Air marca il ritorno ai profitti, grazie al numero record di passeggeri e yield elevati. Nei tre mesi fra aprile e giugno i ricavi della low cost sono aumentati del 53% a quota 1,2 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sulla scia della ripresa della domanda di viaggio. La compagnia ha centrato utili per 61,1 milioni di euro, rispetto alla perdita di 452,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2022.\r

\r

Wizz Air sottolinea di aver registrato un traffico record all'inizio dell'estate, con un numero di passeggeri che ha raggiunto i 15,3 milioni (+25%) e un load factor del 91,2%, rispetto all'84,7%.\r

\r

Guardando al futuro, la low cost prevede tassi di riempimento migliori, che raggiungeranno il 94% nel secondo trimestre. Per tutto l'anno finanziario che terminerà il 31 marzo 2024, si prevede un load factor superiore al 90%. Wizz ha mantenuto invariata la sua guidance di utile netto annuo da 350 a 450 milioni di euro. Dato che si confronta con una perdita netta di 535,1 milioni di euro dello scorso esercizio e un utile di 61,1 milioni di euro nel primo trimestre.\r

\r

\"L'estate sta andando bene dal punto di vista operativo e dal punto di vista delle entrate\", ha affermato il ceo Jozsef Varadi.","post_title":"Wizz Air torna a fare utili nel trimestre, deciso aumento dei ricavi","post_date":"2023-08-04T10:45:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691145907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Azimut Tour Operator & Dmc curerà la logistica dell’Emt - European Medical Tourism 2023, in programma a Chianciano Terme il 16 e 17 novembre 2023.\r

L’evento, realizzato con il patrocinio di Federterme, Aiav e Comune di Chianciano, è giunto alla sua settima edizione: quest'anno è prevista la partecipazione di oltre 800 operatori del settore tra medici, responsabili di cliniche private, rappresentanti di grandi centri ospedalieri, centri termali e medical spa, insieme per discutere delle tendenze, sviluppo e delle opportunità nel settore del turismo medico dell’immediato futuro.\r

I principali mercati di sviluppo per questo segmento turistico sono attualmente l’Est Europa (Romania Bulgaria), Algeria, Africa Centrale, Iran, Iraq, Inghilterra, Kazakistan, Ucraina, Usa, Uae: questi mercati rappresentano quasi la totalità del bacino di espansione per il segmento e il mercato principale per i servizi organizzati della sanità italiana ed europea. \r

Oltre 150 hosted buyer provenienti da tutte le zone sopracitate parteciperanno a questo appuntamento ricco di eventi, mentre i principali espositori tracliniche, ospedali, centri termali e medical spaprovengono dall’Italia, Romania, Germania, Francia, Spagna, Turchia, Croazia e Slovenia, Tunisia, Austria, Svizzera. \r

Il turismo medicale, ancora poco noto in alcuni paesi, sta registrando una crescita rapidissima negli ultimi anni, e l’Italia rappresenta una delle nazioni attualmente ai vertici per l’eccellenza delle cure e per l’alto standard qualitativo dei medici. Luca Ruco, ceo di Azimut e presidente Cto San Marino con l’occasione, auspica che la repubblica di San Marino si imponga sulla scena internazionale Anch’essa come un’eccellenza medicale, quale è stata per lungo tempo. \r

","post_title":"Azimut To & Dmc cura la logistica dell'European Medical Tourism 2023 a Chianciano","post_date":"2023-08-04T10:02:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1691143350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Napoli entra di gran carriera nel mese di picco dell'estate dopo un luglio che lo ha visto inanellare un'intera serie di risultati record. \r

Una nota della Gesac elenca i numeri chiave: luglio è stato mese con il maggior traffico nella storia della società di gestione, 1.427.000 passeggeri; il 31 luglio è stato il giorno con il maggior numero di passeggeri di sempre, oltre 52.100 tra arrivi e partenze; record assoluto anche per il numero di passeggeri internazionali, che a luglio sono stati poco più di 1.004.000, portando il traffico consolidato negli ultimi 12 mesi (agosto 2022/luglio 2023) ad oltre 12.000.000 di passeggeri.\r

Tra gennaio e luglio 2023 sono transitati oltre 7 milioni di passeggeri, + 18,4% rispetto allo stesso periodo del 2022.\r

Secondo l'ultimo report di Aci Europe, inoltre, nel secondo trimestre del 2023. Napoli è al primo posto, nella categoria degli aeroporti tra 10 e 25 milioni di passeggeri annui, per incremento percentuale di crescita rispetto al 2019.\r

In totale le destinazioni raggiungibili con volo diretto da Napoli in questa estate 2023 sono 113, di cui 16 nazionali e 97 internazionali: proprio il segmento internazionale è il comparto trainante della crescita.\r

Da evidenziare il piano di investimenti green, per un importo di oltre 16 milioni di euro, che prevede inoltre l’installazione di pannelli fotovoltaici, in grado di produrre progressivamente fino a 6.700 MWh/anno, che alimenteranno i veicoli elettrici circolanti in aeroporto, e interventi di forestazione urbana nelle aree circostanti lo scalo.\r

Sempre sul piano della riduzione dei gas serra, grazie alle nuove procedure di decollo, nei primi quattro mesi di sperimentazione (aprile-luglio) è stato possibile evitare oltre 200 ore di volo, con una conseguente minore emissione di rumore e di CO2, stimata in oltre 5.000 tonnellate in meno.","post_title":"Aeroporto di Napoli sugli scudi: luglio inanella una serie di risultati da record","post_date":"2023-08-04T09:42:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691142177000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450769","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"L'acquisizione della quota di minoranza di Ita Airways è soggetta all'approvazione delle autorità competenti, attesa entro la fine dell'anno\": Lufthansa fa il punto - anche se in modo abbastanza generico - sull'iter che la condurrà all'ingresso nel capitale di Ita Airways con una quota del 41%. E lo fa in occasione della comunicazione sui risultati del gruppo relativi al secondo trimestre 2023.\r

\r

Il colosso tedesco ricorda che \"Il contratto prevede che Lufthansa possa rilevare anche le restanti azioni di Ita in un secondo momento\". \r

\r

Viene poi sottolineato come le \"misure di portafoglio del secondo trimestre rappresentino una pietra miliare nella trasformazione del gruppo in un gruppo di compagnie aeree. Tre operazioni significative sono state effettuate in soli tre mesi tra aprile e giugno. Ad aprile è stata annunciata la vendita della rimanente attività di ristorazione internazionale del gruppo Lsg alla società di private equity Aurelius. Anche la vendita del fornitore di servizi di pagamento AirPlus a Seb Kort, annunciata a giugno, segna un passo importante nella focalizzazione del gruppo Lufthansa sul proprio core business\".","post_title":"Lufthansa sull'ingresso in Ita: \"Approvazione Ue attesa entro fine anno\"","post_date":"2023-08-04T08:45:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1691138704000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450758","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450759\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabiola Materozzi[/caption]\r

\r

“Negli agriturismi toscani a luglio abbiamo registrato un calo di presenze di circa il 30% in media. Mancano all’appello soprattutto i turisti italiani, su cui pesano molto i rincari dei carburanti e la ridotta capacità di spesa. In aumento invece i vacanzieri stranieri”.\r

\r

A raccontare l’estate 2023 negli agriturismi toscani sono Fabiola Materozzi di Confagricoltura Toscana e Daniela Maccaferri, presidente di Agriturist Toscana.\r

\r

“Un calo delle presenze in media del 30% a luglio sulla costa, poi sold out da sabato 5 agosto fino a fine mese - dice Materozzi - In altre zone della regione in aumento dei turisti stranieri ma pochi italiani. Assistiamo a presenze massicce a Ferragosto ed a settembre, soprattutto tedeschi e inglesi. Ogni zona della Toscana ha comunque la sua specificità”.\r

\r

“Nel Senese – sottolinea Daniela Maccaferri – si registrano soggiorni brevi o brevissimi, e quasi tutti stranieri da tutto il mondo, molti nordici (danesi e scandinavi), e anche mezze pensioni di turisti dall’est asiatico. Mentre dal Grossetano gli operatori segnalano prenotazioni ridotte nella prima quindicina di luglio mentre la seconda è stata quasi al completo. Forte calo di italiani anche al Giglio e all’Argentario. Ad Orbetello bene le ultime due settimane di giugno e le prime due di luglio, poi c’è stato registrato un crollo della domanda”.","post_title":"Agriturismi toscani: calo di presenze di circa il 30%. Mancano gli italiani","post_date":"2023-08-03T13:23:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1691068983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450752","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Snav rilancia il proprio investimento sull'isola di Ischia con il taglio del nastro del nuovo pontile nel porto di Casamicciola Terme, che ospiterà arrivi e partenze delle unità veloci della compagnia.\r

“Snav è da sempre presente con collegamenti veloci quotidiani da e per il porto di Casamicciola Terme e da oggi offre maggiore comodità e sicurezza a turisti e residenti che viaggeranno a bordo delle unità sociali con i collegamenti verso Napoli, Procida, Ventotene e Ponza - ha commentato il comandante Giuseppe Langella, amministratore delegato di Snav spa -. Il nuovo pontile è un segno del nostro impegno per l’isola d’Ischia e di vicinanza a Casamicciola Terme che rappresenta uno snodo strategico dei nostri collegamenti nel Golfo di Napoli”.","post_title":"Snav a Ischia: taglio del nastro per il nuovo pontile di Casamicciola Terme","post_date":"2023-08-03T12:30:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1691065802000]}]}}