Spagna: a febbraio raggiunti 4,3 milioni di turisti internazionali Spagna già a livelli pre-.Covid. Infatti ha ricevuto a febbraio la visita di circa 4,3 milioni di turisti provenienti dall’estero: lo indica l’Istituto Nazionale di Statistica. Si tratta di una cifra pressoché identica a quella di febbraio 2019 e solo leggermente inferiore a quella di febbraio 2020, quando nel Paese iberico non erano ancora state applicate restrizioni significative per il Covid. A gennaio di quest’anno, le visite dall’estero sono state oltre 4,1 milioni. I turisti stranieri giunti in Spagna a febbraio hanno speso in totale oltre 5,3 miliardi di euro, una cifra del 14,3% superiore a quella di febbraio 2019 (4,6 miliardi), secondo il calcolo effettuato dall’agenzia di stampa Efe in base ai dati dell’Ine. Per quanto riguarda i turisti provenienti dall’Italia, a febbraio sono stati circa 240.000, il 44% in più rispetto allo stesso mese di un anno fa. La spesa di questi turisti ammonta in totale a circa 200 milioni di euro.

