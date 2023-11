Spagna: 66,5 milioni di arrivi internazionali nei primi nove mesi dell’anno La Spagna mantiene il passo della crescita nel 2023: tra gennaio e fine settembre il Paese ha accolto 66,5 milioni di arrivi internazionali, con un aumento del 18,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; il dato rappresenta solo lo 0,6% in meno rispetto a quello pre-pandemia del 2019. Sempre nei primi nove mesi dell’anno i principali mercati turistici in entrata sono stati il Regno Unito, con circa 13,8 milioni di arrivi, la Francia con quasi 9,4 milioni di arrivi e la Germania, con circa 8,5 milioni di arrivi. I turisti britannici, inoltre, hanno speso quasi 15,8 miliardi di euro, il 15% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e il 7% in più rispetto al 2019. Proprio nei giorni scorsi Turespaña ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria rivolta ai giovani, alle famiglie, alle coppie e agli anziani britannici per promuovere la Spagna come destinazione perfetta per lo shopping. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456022 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono numeri da record quelli rilasciati dall'Istituto di statistica della provincia di Trento (Ispat): 30,8 milioni di presenze nell'area nel 2022 (+36,7%) pari a più di 5,7 milioni di turisti, undici volte tanto la popolazione del Trentino. Queste le cifre che hanno aperto la riflessione sull'industria dei viaggi in montagna organizzata presso il palazzo Roccabruna di Trento dalla fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con la Scuola Italiana di Ospitalità e Th Resorts. Le tre realtà hanno così dato seguito all'appuntamento valdostano di inizio luglio sul medesimo tema, realizzato in occasione della riapertura estiva del rinnovato Th La Thuile – Planibel. Anche a Trento sono state quindi presentate alcune evidenze tratte dalla ricerca comune Il turismo di montagna: sfide e opportunità di un settore in trasformazione, da cui emerge tra le altre cose come l'Italia, con circa 806 miliardi di euro, sia al primo posto in Europa per prodotto interno lordo delle province con prevalenza di aree montane. La Penisola rappresenta, infatti, circa il 28% del pil montano dell'intero continente. Seguono Spagna (27%), Francia (14%) e Germania (9%). Nelle aree montane del Paese operano inoltre più di 2 milioni di imprese, con oltre 5 milioni di addetti. "La montagna in Italia è un patrimonio naturale immenso, spesso trascurato, che va valorizzato e tutelato, che dà un contributo straordinario in molti comparti, dal turismo, all'agricoltura e all'industria - sottolinea il presidente della fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini - . Bisogna però costruire sempre di più progetti sostenibili che valorizzino i territori. Con la diffusione delle tecnologie, inoltre, c'è oggi la possibilità di vivere e lavorare anche in zone montane una volta isolate". In Europa l'Italia ha peraltro pure il primato di superficie montagnosa sul totale: oltre il 66% contro una media continentale del 32%. Con 800 chilometri di piste, la maggior parte distribuite tra due grandi comprensori, il Dolomiti Superski e lo Skirama Dolomiti-Adamello Brenta, serviti da 227 impianti di risalita, 5.843 chilometri di sentieri e più di 8 mila chilometri di piste per mountain bike, il Trentino è quindi una regione chiave per il turismo montano. “Un comparto che, se adeguatamente sostenuto, garantisce effetti per tutta la filiera e per i territori – aggiunge il presidente di Th Resorts, Graziano Debellini -. Noi ci crediamo da sempre; siamo leader nel segmento montagna e continuiamo a investire. È un settore in forte espansione, che è diventato attrattivo anche per i giovani, ma dobbiamo ancora lavorare nella destagionalizzazione dei flussi turistici per accrescere ulteriormente la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità turistica, in particolare sui mercati esteri. Serve anche un investimento in formazione. E per questo abbiamo fortemente voluto la nascita in Italia della prima hotel school per il turismo, la Scuola Italiana di Ospitalità”. Th Resorts gestisce quattro alberghi in Trentino: uno ciascuno a Madonna di Campiglio e a San Martino di Castrozza, più due a Marilleva, per un totale di 575 camere, quasi 165 mila presenze l’anno e oltre 500 addetti. L’andamento della stagione estiva è stato positivo, con 12 mila arrivi e 55 mila presenze: numeri che rappresentano i migliori risultati degli ultimi dieci anni. Queste le cifre che hanno aperto la riflessione sull'industria dei viaggi in montagna organizzata presso il palazzo Roccabruna di Trento dalla fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con la Scuola Italiana di Ospitalità e Th Resorts. Le tre realtà hanno così dato seguito all'appuntamento valdostano di inizio luglio sul medesimo tema, realizzato in occasione della riapertura estiva del rinnovato Th La Thuile – Planibel.\r

\r

Anche a Trento sono state quindi presentate alcune evidenze tratte dalla ricerca comune Il turismo di montagna: sfide e opportunità di un settore in trasformazione, da cui emerge tra le altre cose come l'Italia, con circa 806 miliardi di euro, sia al primo posto in Europa per prodotto interno lordo delle province con prevalenza di aree montane. La Penisola rappresenta, infatti, circa il 28% del pil montano dell'intero continente. Seguono Spagna (27%), Francia (14%) e Germania (9%). Nelle aree montane del Paese operano inoltre più di 2 milioni di imprese, con oltre 5 milioni di addetti.\r

\r

\"La montagna in Italia è un patrimonio naturale immenso, spesso trascurato, che va valorizzato e tutelato, che dà un contributo straordinario in molti comparti, dal turismo, all'agricoltura e all'industria - sottolinea il presidente della fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini - . Bisogna però costruire sempre di più progetti sostenibili che valorizzino i territori. Con la diffusione delle tecnologie, inoltre, c'è oggi la possibilità di vivere e lavorare anche in zone montane una volta isolate\".\r

\r

In Europa l'Italia ha peraltro pure il primato di superficie montagnosa sul totale: oltre il 66% contro una media continentale del 32%. Con 800 chilometri di piste, la maggior parte distribuite tra due grandi comprensori, il Dolomiti Superski e lo Skirama Dolomiti-Adamello Brenta, serviti da 227 impianti di risalita, 5.843 chilometri di sentieri e più di 8 mila chilometri di piste per mountain bike, il Trentino è quindi una regione chiave per il turismo montano.\r

\r

“Un comparto che, se adeguatamente sostenuto, garantisce effetti per tutta la filiera e per i territori – aggiunge il presidente di Th Resorts, Graziano Debellini -. Noi ci crediamo da sempre; siamo leader nel segmento montagna e continuiamo a investire. È un settore in forte espansione, che è diventato attrattivo anche per i giovani, ma dobbiamo ancora lavorare nella destagionalizzazione dei flussi turistici per accrescere ulteriormente la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità turistica, in particolare sui mercati esteri. Serve anche un investimento in formazione. E per questo abbiamo fortemente voluto la nascita in Italia della prima hotel school per il turismo, la Scuola Italiana di Ospitalità”.\r

\r

Th Resorts gestisce quattro alberghi in Trentino: uno ciascuno a Madonna di Campiglio e a San Martino di Castrozza, più due a Marilleva, per un totale di 575 camere, quasi 165 mila presenze l’anno e oltre 500 addetti. L’andamento della stagione estiva è stato positivo, con 12 mila arrivi e 55 mila presenze: numeri che rappresentano i migliori risultati degli ultimi dieci anni.","post_title":"Th Resorts in Trentino per parlare ancora delle potenzialità del turismo montano","post_date":"2023-11-14T12:28:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699964930000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456013","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

La Spagna mantiene il passo della crescita nel 2023: tra gennaio e fine settembre il Paese ha accolto 66,5 milioni di arrivi internazionali, con un aumento del 18,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; il dato rappresenta solo lo 0,6% in meno rispetto a quello pre-pandemia del 2019.\r

\r

Sempre nei primi nove mesi dell'anno i principali mercati turistici in entrata sono stati il Regno Unito, con circa 13,8 milioni di arrivi, la Francia con quasi 9,4 milioni di arrivi e la Germania, con circa 8,5 milioni di arrivi.\r

\r

I turisti britannici, inoltre, hanno speso quasi 15,8 miliardi di euro, il 15% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e il 7% in più rispetto al 2019. Proprio nei giorni scorsi Turespaña ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria rivolta ai giovani, alle famiglie, alle coppie e agli anziani britannici per promuovere la Spagna come destinazione perfetta per lo shopping. ","post_title":"Spagna: 66,5 milioni di arrivi internazionali nei primi nove mesi dell'anno","post_date":"2023-11-14T11:44:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1699962263000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456019","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In attesa dell'apertura del Gia, arriva l'annuncio di un'ulteriore nuova apertura capitolina per il gruppo Numa. La struttura da 50 camere si chiama Linea ed è situata nei pressi della stazione di Roma Termini. Si tratta di un edificio storico ristrutturato con soffitti alti, finestre a ampie e un design caratterizzato dai toni della terra e dai dettagli color oro. Al piano terra il ristorante Enotico Bistrot, guidato dallo chef Rosario Barone, dove gli ospiti possono fare colazione al mattino oppure concedersi un pranzo o una cena.\r

\r

Il Numa Linea è punto di partenza ideale per esplorare Roma: palazzo Barberini, il Colosseo, il Foro Romano, la fontana di Trevi... Un'altra tappa obbligata è poi piazza di Spagna, ai piedi di Trinità dei Monti, soprattutto tra la fine di aprile e l'inizio di dicembre, quando fioriscono le azalee bianche e rosa. “Il nostro obiettivo è quello di esaudire le aspettative del viaggiatore del futuro, offrendo un soggiorno facile e confortevole, come a casa propria, con attenzione al design e allo stile\", sottolinea il co-fondatore e presidente di Numa Group, Dimitri Chandogin. ","post_title":"Prosegue l'espansione capitolina del gruppo Numa: arriva il Linea da 50 camere","post_date":"2023-11-14T11:41:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699962083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thai Airways International ha quasi raddoppiato l'utile operativo del terzo trimestre, grazie all'aumento degli arrivi turistici e nonostante le preoccupazioni per l'incertezza economica.\r

\r

Durante i tre mesi conclusi il 30 settembre, il vettore di Bangkok ha registrato un utile operativo di 212 milioni di dollari, quasi il doppio rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. I ricavi del trimestre sono aumentati del 12,6% fino a quasi 1 miliardo di dollari, con un aumento dei ricavi dei viaggi dei passeggeri che ha compensato il calo dei ricavi delle merci.\r

\r

Thai Airways ha trasportato quasi 3,3 milioni di passeggeri nel trimestre, pari ad una crescita del 22% rispetto all'anno scorso e a fronte di un incremento della capacità del 21,5%.\r

\r

La compagnia aerea attribuisce la buona performance del trimestre al ritorno dei turisti, soprattutto di quelli provenienti da Cina continentale e India. Citando i dati dell'ente del turismo thailandese, Thai sottolinea che nel trimestre i visitatori sono stati circa 7,1 milioni, quasi il doppio rispetto allo stesso trimestre 2022 e circa il 73% dei livelli pre-pandemia. \r

\r

L'utile netto si è attestato a 1,5 miliardi di Bt, contro la perdita netta di 4,8 miliardi di Bt dell'anno scorso.\r

\r

Il vettore prevede che la domanda di viaggi si manterrà sostenuta fino alla fine dell'anno, ma mette in guardia da una concorrenza \"più intensa\", poiché altre compagnie aeree ripristinano la capacità. Inoltre, il conflitto in corso tra Israele e Gaza ha portato a un \"rallentamento\" delle prenotazioni verso l'Europa e Istanbul, che verranno lanciate a dicembre.","post_title":"Thai Airways centra un recupero significativo dei profitti nel terzo trimestre","post_date":"2023-11-14T10:39:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699958397000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due proposte differenti, che consentono di scoprire suggestivi mercatini, eventi inediti e affascinanti tradizioni natalizie in Costa Azzurra e in Corsica, che in inverno svelano uno charme più autentico e accogliente. La compagnia delle Navi Gialle propone due minicrociere esclusive, per trascorrere un Capodanno tra brindisi, giochi, animazione, musica e buona cucina. “Per il veglione, in particolare, la cucina di bordo proporrà il menu creato dallo chef stellato Filippo Chiappini Dattilo, che prevede piatti della tradizione, ricette creative e abbinamenti originali, preparati con materie prime pregiate”, sottolinea il chief sales officer di Corsica Sardinia Ferries, Sébastien Romani.\r

\r

Capodanno in Costa Azzurra; Savona - Vado Ligure/Nizza: tre notti\r

\r

Partenza da Savona – Vado Ligure la sera del 29 dicembre, arrivo a Nizza la mattina del 30 dicembre. Il 30 e 31 dicembre si potrà sbarcare, per tuffarsi nell’atmosfera festosa della città, nel suggestivo centro storico e nella Promenade des Anglais. Una cena servita, un cenone con veglione, tre colazioni a buffet e i fuochi d’artificio. Il rientro a Savona Vado Ligure è previsto alle 15.30 del 1° gennaio. Tariffe a partire da 430 euro per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse.\r

\r

Capodanno in Corsica: Livorno/Bastia: una notte\r

\r

Un Capodanno in Corsica, con partenza da Livorno la mattina del 31 dicembre, arrivo a Bastia nel primo pomeriggio, con possibilità di sbarcare per visitare la città. Un cenone con veglione, tra musica, giochi e brindisi, una notte a bordo e una colazione. Il primo giorno dell’anno una rigenerante passeggiata per le vie di Bastia, prima del rientro a Livorno, dove l’arrivo è previsto alle 17.15. Tariffe a partire da 255 euro per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse.","post_title":"Navi Gialle: due minicrociere di Capodanno con cenone stellato","post_date":"2023-11-14T10:30:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699957819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455932","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Centotrenta Personal Voyager e 18 partner tra tour operator, compagnie di crociere, assicurazioni viaggi e fornitori ancillari, per un totale di 2.340 incontri professionali individuali: il 10 e l’11 novembre, a Cuneo si è svolta Bellissima Euphemia, la prima convention dedicata ai consulenti di viaggio Lab Travel.\r

\r

Una due giorni all’insegna di scambi, confronti e networking che ha visto la partecipazione dei principali partner del Gruppo: Alidays, Allianz, Alpitour Mainstream, Alpitour Specialities, AXA Assistance, Boscolo, Costa Crociere, Creo, Gattinoni Passepartout, I4T Insurance Travel, MSC Crociere, Naar, Nicolaus, Ota Viaggi, Quality Group, Rate Hawk, TH Resorts e Veratour. Ai tavoli di lavoro con i fornitori, si sono aggiunti quelli con i 3 dipartimenti chiave della sede di Cuneo, selezionati su esplicita richiesta dei Personal Voyager: amministrazione, back-office e welfare.\r

\r

Michele Zucchi, AD Euphemia, ha dichiarato: “Abbiamo investito in questo evento con l’obiettivo di mettere al centro dell’attenzione i Personal Voyager e le loro esigenze. Abbiamo quindi dedicato tutta la prima parte della convention agli incontri individuali tra gli agenti di viaggio e i nostri principali fornitori e siamo molto soddisfatti del risultato: un vero e proprio incubatore di idee, proposte e nuovi progetti, che i Personal Voyager possono sviluppare direttamente con i partner, in un rapporto di totale trasparenza e libertà operativa, per rispondere alle richieste dei clienti con soluzioni di viaggio sempre più competitive”.\r

\r

L’evento si è basato su un’organizzazione meticolosa, a cui ha preso parte tutto il team della sede centrale di Cuneo, moltiplicando così le occasioni di incontro e rafforzando le relazioni con i Personal Voyager. Per garantire la massima comodità e un servizio d’eccellenza, sono stati previsti collegamenti navetta personalizzati dalla stazione di Torino Porta Nuova, un parcheggio riservato per gli agenti in arrivo in auto e un bus dedicato ai Personal Voyager provenienti dal centro Italia.\r

\r

Nel corso della giornata di sabato, i Personal Voyager sono stati accolti presso il Centro Incontri della Fondazione CRC, suggestiva location nata dal recupero della vecchia Sala Contrattazioni della Cassa di Risparmio di Cuneo, realizzata negli anni ’50 mediante la copertura di uno dei cortili interni del Palazzo. All’ordine del giorno, un dibattito insieme al management di Lab Travel sulle prospettive di sviluppo del Gruppo, che al momento si configura come leader qualitativo sul mercato.\r

\r

A 15 anni dall’incontro tra Ezio Barroero e Michele Zucchi, Euphemia nei primi 10 mesi del 2023 ha movimentato più di 50.000 passeggeri, potendo contare su una rete di 150 Personal Voyager e 53 filiali sul territorio nazionale, con particolare riferimento al centro/nord, assistiti da una squadra di 40 dipendenti, professionisti del turismo che coordinano un parco di oltre 400 fornitori tra tour operator, vettori, DMC e altri attori del settore.\r

\r

La prima parte dell’anno si è chiusa con un fatturato in crescita del 52% sul 2022 e la previsione è di raggiungere quota 60 milioni di euro entro il 31/12, grazie anche al processo di consolidamento condotto negli ultimi 12 mesi, che si è tradotto nell’ingresso di 18 nuovi Personal Voyager e nell’apertura delle filiali di Modena, Piacenza, Genova Nervi, Trecate e Castellaneta.\r

\r

Ezio Barroero, Presidente Lab Travel, ha commentato: “Abbiamo scelto di organizzare questo evento proprio nell’anno che segna il centesimo anniversario della nascita di Italo Calvino, autore delle Città Invisibili, tra cui si annovera anche Euphemia: i Personal Voyager sono i nostri clienti e tutti gli sforzi si basano sulla valorizzazione del loro ruolo. Bellissima Euphemia vuole essere un attestato di stima e fiducia rivolto a tutti coloro che hanno creduto in noi: fiducia che cerchiamo di ripagare assicurando ad ogni consulente un approccio unico e personalizzato, affinché possa esprimere al meglio la sua professionalità”.","post_title":"Euphemia: prima convention per i consulenti Lab Travel","post_date":"2023-11-13T12:45:01+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699879501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'accordo Lufthansa- Ita Airways è attualmente paralizzato perché la Commissione europea della concorrenza non sta dando seguito al dossier. Secondo diversi media, dietro l'atteggiamento del commissario c'è il governo francese, per nulla soddisfatto dell'operazione. Air France, all'epoca, era uno dei concorrenti interessati a Ita ma, all'ultimo momento, il governo italiano ha cambiato posizione.\r

\r

Secondo i media italiani, la Francia è determinata a non cedere in questo conflitto. Tuttavia per il momento si ammette che il dossier è paralizzato e che, ovviamente, la privatizzazione non verrà effettuata nel resto dell'anno. Il governo italiano di Giorgia Meloni sta spingendo affinché si arrivi alla fine della procedura progressi, ma a quanto pare la Francia continua a chiedere che Air France e non Lufthansa restino con l’italiana.\r

\r

In Italia si segnala che Bruxelles chiede sempre più informazioni, il che mette a rischio l'operazione. Inoltre, Didier Reynders ricoprirà l'incarico ad interim dopo che il commissario Antitrust Ue e alla politica digitale comunitaria Margrethe Vestager si è candidata alla guida della Banca europea per gli investimenti. Anche in Italia non è chiaro se Lufthansa sia disposta ad accettare le condizioni imposte da Bruxelles. ","post_title":"Lufthansa-Ita: l'accordo paralizzato in Europa dai francesi?","post_date":"2023-11-13T10:52:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1699872754000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Niugini segna il traguardo dei 50 anni di attività e punta al rilancio delle sue rotte per il mercato italiano. La compagnia della Papua Nuova Guinea, rappresentata in Italia da Spazio Gsa, ha voluto festeggiare a Roma questo evento con il trade presentando le rotte e il rinnovo della flotta. Air Niugini offre collegamenti verso Port Moresby dall'Australia, Singapore, Hong Kong, Manila, Bali, e Honiara alle Solomon Islands, Port Vila a Vanuatu e Nandi a Fiji, alle quali si aggiungono una serie di rotte interne nell'isola e nelle altre isole verso la Melanesia.\r

\r

\"Stiamo lavorando ad una ripresa sul lungo raggio dall'Italia per volare verso la Papua Nuova Guinea, per esempio con altri vettori via Singapore, Tokyo o via Hong Kong e stiamo riprendendo tutti i rapporti con le agenzie e i t.o. ed entreremo nel Bsp Italia - ha spiegato Francesco Sgambelluri, ceo Spazio -. Puntiamo anche alla promozione della destinazione che, dopo una crescita di interesse negli anni 80-90 è oggi di nicchia ma con ottime potenzialità di sviluppo; in generale per il volato, oltre al mercato italiano, stiamo anche guardando con riscontri positivi alla Spagna e alla Germania. E' importante questo traguardo dei 50 anni che conferma le prospettive della compagnia e l'impegno verso il rinnovo della flotta. Infatti in futuro i B767-300Er verranno sostituiti da due B787-9. In futuro, 11 Airbus 220 entreranno in flotta nei prossimi anni, 8 sono della serie -100 e tre sono A220-300. Gli aerei saranno sei di proprietà e cinque in leasing\".\r

Attualmente la flotta è composta da 21 aerei: 2 B767/300Er con soli 188 posti di cui 28 in business lie flat, 2 B737/800 da 158 posti di cui 20 in business, 6 Fokker 70 da 80 posti in economy, 7 Fokker 100 da 101 posti di cui 8 in business, 3 DHC-8/Q400 da 74 posti in eco.\r

L'evento ha avuto anche l'obiettivo di rilanciare la meta che si presenta come destinazione ideale per il turismo di avventura, l'ecoturismo, viaggi di nozze o come estensione dall'Australia. Nick Costantini, Europe representative della dmc Trans Niugini Tours ha annunciato la preparazione di un escorted tour da proporre ai vari tour operator per inserire nella programmazione \"anche perché la clientela italiana sta superando il limite della lingua inglese ed è sempre più pronta a viaggi di questo tipo avventurosi tra lodge e con ecosistema unico\".","post_title":"Air Niugini compie 50 anni: dal rinnovo della flotta al futuro ingresso nel Bsp Italia","post_date":"2023-11-13T10:34:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699871661000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Itinerari diversificati in base alla stagionalità, al fine di permettere di vivere al meglio le esperienze proposte. Discover Australia presenta la sua programmazione, recuperando la capillarità d’offerta pre-Covid. Tra le novità, un tour esclusivo nello stato più occidentale del paese e il ritorno, sempre con un viaggio in esclusiva in italiano, della Nuova Zelanda. \r

\r

“Nel 2023 abbiamo registrato un +10% del fatturato rispetto al pari periodo del 2019, con un costo medio pratica in aumento - racconta il product manager, Roberto Boni -. Se l’Australia continua a essere una meta desiderata per lune di miele, rileviamo un incremento significativo dei viaggi in famiglia. Allo stesso tempo sono in netta crescita le prenotazioni per i Discover Tour, itinerari di gruppo in esclusiva con guida in lingua italiana, nonché per i fly & drive nel Western Australia, che è divenuto per noi lo stato best seller della programmazione. Siamo inoltre cresciuti parecchio sui viaggi cuciti su misura in ogni angolo del continente, anche i più remoti e meno battuti dai flussi turistici, come la Tasmania per esempio, che sta performando benissimo”.\r

\r

Nel nuovo catalogo in distribuzione alle agenzie da metà novembre e che avrà validità fino a marzo 2025, Discover Australia sfodera quindi tutti i plus della sua programmazione. Si parte dai tour Discover, cinque itinerari con partenze programmate per tutto il corso dell’anno. I viaggi proposti vengono appunto differenziati in base alla stagionalità, per permettere ai clienti di vivere al meglio le esperienze proposte. Da aprile a ottobre si potrà così ammirare French Island, il parco nazionale dimora della più grande comunità di Koala, e Phillip Island, rifugio di pinguini, mentre nell’inverno italiano gli itinerari faranno tappa a Kangaroo Island per osservare canguri, koala, leoni marini.\r

\r

Favorito dalla presenza del volo diretto da Fiumicino a Perth, Discover Australia ha poi da tempo scommesso sulla parcellizzazione dei viaggi verso l’Australia, consigliando soggiorni più brevi per scoprire il paese in più tappe; così facendo è riuscita a far conoscere il Western Australia che, lontano dalle classiche rotte turistiche, è sempre più amato dalla clientela perché unisce in un’unica area il fascino dell’outback, delle metropoli e il mare. E’ stato così introdotto in programmazione l’itinerario la Magia del Western Australia, che propone trasferimenti solo via terra e include la visita a due siti Unesco quali Shark Bay e Ningaloo Reef: 240 chilometri di barriera corallina, la meno nota ma forse la più bella dell’Australia.\r

\r

Anche per la Nuova Zelanda vengono riproposti i tour in italiano, in esclusiva con una programmazione che segue l’estate australe. Le novità proseguono anche in casa Discover Australia, che ha potenziato il team di lavoro operativo con l’introduzione di nuove figure altamente specializzate e che continua a incontrare gli agenti di viaggio in tutta la penisola, con un roadshow che durerà tutto l’inverno e primavera.","post_title":"L’offerta Discover Australia torna ai livelli pre-Covid. In arrivo il nuovo catalogo","post_date":"2023-11-10T13:16:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699622192000]}]}}