Slovenia: un nuovo portale esalta le potenzialità del binomio sport-turismo Si chima ‘Slovenia – a sports destination’ il nuovo portale varato dall’Ente sloveno per il turismo che pone l’accento sulle potenzialità del paese come destinazione sportiva. Uno strumento utile tanto allo user quanto a tour operator e agenzie di viaggio interessati al Cuore Verde d’Europa, vera e propria fucina di talenti sportivi a livello mondiale. Il sito racchiude utili informazioni su impianti sportivi, eventi, ritiri di preparazione e riabilitazione, sostenendo ulteriormente lo sviluppo della Slovenia come destinazione sportiva e turistica di livello mondiale. “Il nuovo sito web – commenta Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il turismo in Italia – è un passo avanti nei nostri sforzi per collegare sport e turismo. Si tratta di un punto d’incontro fondamentale tra la crescente domanda rivolta alla Slovenia proveniente anche dall’Italia, e l’eccellenza dell’offerta. Abbiamo messo finalmente un’altra tessera importante nel mosaico dello sviluppo della Slovenia come destinazione turistico-sportiva”. Dalle imprese di Tadej Pogačar durante l’ultimo Giro d’Italia, a quelle di Luka Dončić star dell’Nba dall’altra parte dell’Atlantico, per arrivare a Ilka Štuhec, portabandiera slovena per gli sport invernali, è stata per ben due volte medaglia d’oro in Coppa del Mondo. E ancora, Janja Garnbret, talento mondiale dell’arrampicata, sport in cui ha già vinto praticamente qualsiasi cosa ci sia da vincere. Condividi

