Slovenia pronta a partecipare alla Bmt di Napoli

L’Ente Sloveno per il Turismo parteciperà alla prossima edizione della Bmt – Borsa Mediterranea del Turismo. Allo stand ci saranno 4 partner sloveni (dmc, ente locale e catena alberghiera) in rappresentanza della filiera turistica del Paese, sempre più sensibile al mercato del centro-sud Italia, come lo stesso Aljoša Ota, direttore dell’Ente in Italia, tiene a sottolineare: “Il rinnovare di anno in anno la nostra partecipazione alla fiera b2b di Napoli ne comprova l’importanza strategica. Gli operatori e le agenzie del centro e sud Italia hanno via via, nel corso degli anni, dato fiducia alla nostra destinazione, inserendola in programmazione e proponendola ai propri clienti con evidenti esiti in termini di arrivi”.

A Napoli il focus sarà la prossima stagione estiva con l’outdoor come pilastro dei prodotti proposti: montagne, laghi, la valle dell’Isonzo e le relative attività outdoor per tutti i gusti: trekking, arrampicate, hiking e cicloturismo, soprattutto. Non è casuale che a maggio passerà, sempre in territorio sloveno, nei pressi ci Caporetto, la 19esima tappa del Giro di Italia. Due ruote spesso abbinate agli aspetti culturali e gastronomici più interessanti del Paese: connubio vincente che, nella realizzazione della nuova Green Gourmet Route, attraverso cui si raggiungono solo destinazioni certificate green, per un vero viaggio sostenibile attraverso il Paese, trova la migliore espressione.

“Le fiere sono uno dei momenti più importanti legati alla nostra strategia di promozione, di incontro con il settore”: ecco quindi una fitta serie di appuntamenti formativi e informativi, a cominciare da Padova, il 6 aprile, quando nel corso di un workshop alla presenza di circa 20 espositori sloveni, il mercato italiano del nord-est troverà spunti interessanti per la prossima estate.