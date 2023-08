Slovenia: balzo in avanti di quasi il 40% degli arrivi internazionali nel primo semestre Con un totale di 1.758.199 di turisti stranieri nei primi sei mesi del 2023 la Slovenia registra una crescita del 39,2% su base annua. I dati – ancora provvisori – sono quelli anticipati dall’ufficio statistico statale, ed evidenziano anche come i pernottamenti dei viaggiatori stranieri siano aumentati del 32,2% rispetto al 2022, raggiungendo quota 4.225.330 tra gennaio e giugno. Il numero di turisti domestici è diminuito del 33,3% a 714.180, portando il totale dei turisti a 2.472.379, in aumento del 6,0% rispetto a gennaio-giugno 2022. I pernottamenti dei turisti domestici nel primo semestre 2023 sono stati 2.034.403, in calo del 28,1% sull’anno. Il numero complessivo dei pernottamenti turistici nel periodo in esame è stato di 6.259.733, in aumento del 3,9%. Nel solo mese di giugno, 534.470 turisti stranieri hanno visitato il Paese, con un aumento del 20,4% sul 2022. I pernottamenti dei turisti stranieri sono cresciuti del 16,1% a 1.271.482. A giugno la maggior parte dei pernottamenti è stata effettuata da turisti stranieri provenienti dalla Germania, pari al 23% del totale, seguita dall’Austria con l’8,8%. Condividi

