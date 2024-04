Singapore ambisce a diventare la destinazione leader per il segmento Mice “World’s Best Mice City” è il claim della nuova campagna di marketing varata dal Singapore Tourism Board nell’intento di posizionare Singapore come destinazione leader nel settore, in grado di offrire agli organizzatori di eventi Mice dei risultati mirati ed eventi aziendali con un impatto positivo e duraturo, in un panorama competitivo. Questa è la prima di sei campagne globali che Stb lancerà nei prossimi anni, affinando il modo in cui la destinazione viene raccontata. In quanto importante hub commerciale e luogo di innovazione, tecnologia e ricerca all’avanguardia, Singapore è sede di un vivace ecosistema imprenditoriale in cui si incontrano leader di pensiero, investitori e aziende. La città offre inoltre un terreno neutrale per un dialogo significativo, l’accesso a un’offerta turistica unica nel suo genere e mantiene un’ottima reputazione nell’ospitare eventi di alta qualità, come quelli che si terranno nel 2024 Oltre a capacità, infrastrutture ed eventi di rilevanza internazionale, Singapore ha fissato obiettivi, standard, programmi di certificazione e incentivi chiari per costruire un futuro più green per l’industria Mice. Tuttavia, l’evoluzione del panorama sottolinea l’intensificarsi della necessità per le destinazioni di ridefinire l’esperienza e il supporto che forniscono agli organizzatori, alle aziende e ai delegati del settore, i quali sono sempre più orientati a promuovere un cambiamento significativo. Secondo l’International Congress and Convention Association’s Meeting Needs Survey (2023) le associazioni hanno sottolineato l’importanza di avere un impatto positivo nella destinazione dove organizzano i loro eventi e che le loro attività lascino un’eredità. I risultati hanno anche evidenziato vari modi in cui le associazioni cercano di contribuire positivamente, dall’organizzazione di eventi sostenibili al coinvolgimento di segmenti di mercato per un approccio più inclusivo. «Posizionare Singapore come “World’s Best Mice City” è parte integrante del nostro obiettivo di mantenere un vantaggio competitivo e di consolidare i punti di forza di Singapore – ha dichiaratoYap Chin Siang, deputy chief executive di Stb -. Questo è particolarmente importante in quanto gli organizzatori di eventi Mice e le aziende cercano destinazioni che offrano valore e promuovano un impatto positivo. Continuiamo a investire in nuovi prodotti ed esperienze legate al settore e invitiamo gli organizzatori di eventi a creare insieme a noi eventi aziendali che producano risultati significativi». L’ente del turismo ha anche lanciato il Singapore Mice Advantage Programme per attirare ulteriormente gli organizzatori di eventi Mice: il programma presenta una serie rinnovata di privilegi, tra cui una riduzione dei costi presso i nuovi partner lifestyle e retail Mandai Wildlife Group e Design Orchard. Anche i privilegi dei partner esistenti sono stati ampliati e includono buoni spesa ed esperienze gratuite, tra cui cibo e bevande. Condividi

