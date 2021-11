Seychelles, numeri in grande crescita dopo le riaperture

Bernadette Willemin direttore generale marketing di Tourism Seychelles, in visita a Roma in questi giorni per incontrare i principali player del settore, conferma che le Seychelles continuano a registrare dati positivi nel numero di arrivi con un +39% rispetto allo stesso periodo del 2020. Dopo la riapertura dei corridoi turistici con l’Italia, si punta a portare gradualmente il nostro Paese tra i primi come numero di visitatori. Le Seychelles, in particolare per gli italiani, rappresentano una meta irrinunciabile soprattutto durante le festività natalizie ormai vicine, il che fa ben sperare in un ulteriore aumento degli arrivi per chiudere l’anno con numeri quasi da pre pandemia.

In un incontro con alcuni rappresentanti di to e compagnie aeree e con la stampa di settore che si è tenuto oggi a Roma, Bernadette Willemin e Danielle Di Gianvito, marketing representative di Tourism Seychelles in Italia hanno voluto condividere con i presenti i dati positivi che si sono registrati principalmente in questa seconda parte dell’anno. La destinazione, hanno ribadito, è sicura perché la quasi totalità della popolazione è stata vaccinata e ci sono dei rigidi protocolli da rispettare che consentono di trascorrere vacanze in totale tranquillità muovendosi liberamente tra le diverse isole. Il turismo alle Seychelles sta dando quindi forti segnali di ripresa soprattutto in seguito all’apertura al turismo internazionale e ai corridoi turistici.

Gli ultimi dati sugli arrivi, d’altra parte, sono davvero un segnale incoraggiante e sono la prova che le Seychelles sono in una fase di notevole ripresa: sono 140.703 i visitatori totali da inizio anno allo scorso 7 novembre.

I primi sette mercati di quest’anno per le Seychelles al 7 novembre 2021 sono la Russia con 25.198 arrivi, seguita da Emirati Arabi Uniti (EAU) e Est Europa con rispettivamente 18.535 e 13.206 visitatori, la Germania con 13.180 arrivi, la Francia con 12.743, il Medio Oriente con 10.079 arrivi e Israele con 9.813 presenze. Per quanto riguarda l’Italia al 7 novembre gli arrivi totali nell’anno 2021 sono stati 1.533, con un incremento che si è registrato soprattutto da fine settembre con l’apertura dei corridoi turistici. (fonte Seychelles National Bureau of Statistics)

Adesso si guarda al futuro, al 2022, e si lavora sulla diversificazione del prodotto con nuove proposte, come un turismo esperienziale a stretto contatto con la realtà locale. Le Seychelles grazie alla diversificazione dell’offerta e all’impegno nell’andare incontro alle diverse esigenze di vita e di budget, sono quel sogno che diventa realtà per sempre più appassionati: sport, natura, cultura e relax ne fanno la meta ideale per qualsiasi tipo di vacanza si voglia vivere. Al primo posto, come in passato, rimane la protezione dell’ambiente con la creazione di ulteriori aree protette soprattutto marine.

Per la richiesta in sensibile aumento, stanno sorgendo anche nuove strutture ricettive per incrementare il numero dei posti letto, ma rispettando sempre il contesto naturale che vanta una variegata flora ed una fauna come poche destinazioni al mondo possono offrire. Le Seychelles accolgono numerose specie endemiche alle quali l’amministrazione locale da sempre presta la massima attenzione affinché siano salvaguardate.