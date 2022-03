Seychelles: eliminato da oggi l’obbligo di tampone prima dell’arrivo nell’arcipelago

Le Seychelles hanno tolto da oggi, 15 marzo, l’obbligo di effettuare un tampone molecolare prima della partenza: l’ingresso sarà aperto ai visitatori provenienti da qualsiasi paese purché presentino il green pass (da vaccinazione o da guarigione).

Anche per l’ingresso sul territorio nazionale sarà sufficiente, secondo la recente ordinanza del 1° marzo, un certificato di vaccinazione, un certificato di guarigione o un test negativo. Per gli italiani che desiderino trascorrere una vacanza alle Seychelles, sarà finalmente possibile partire liberamente.

La notizia, molto attesa dall’industria del turismo, è stata annunciata ieri: si potrà entrare con permanenza in strutture ricettive selezionate, ma finalmente non ci sarà l’obbligo del tampone prima della partenza, procedura che condizionava la scelta del viaggio in queste isole dell’oceano Indiano. Cade inoltre al ritorno in Italia ogni obbligo di quarantena o isolamento fiduciario come avviene già per chi arriva dai Paese Europei e sarà possibile organizzare il viaggio anche come “turista fai da te” ossia senza dover prenotare necessariamente attraverso T.O. o agenzie di viaggi.

Le misure sanitarie tuttora esistenti sul territorio (ad esempio indossare la mascherina nei luoghi chiusi, mantenere il distanziamento sociale, disinfettare spesso le mani, ecc.) rimangono applicabili come da avviso di viaggio pubblicato sul sito web del Dipartimento del turismo: http://tourism.gov.sc/. Allo stesso modo, a tutti gli operatori turistici sarà comunque richiesto di seguire la procedura operativa e il protocollo standard Covid-19 vigenti.