Serre Chevalier: nuove aperture e investimenti per l’inverno 2025/26 Con 250 km di piste e un posizionamento sempre più forte sul mercato internazionale, Serre Chevalier conferma la propria vocazione di destinazione alpina di riferimento. La stagione invernale 2025/26 porta con sé un mix di nuove aperture, innovazioni tecnologiche ed eventi di richiamo, che rafforzano la competitività della località. Il focus resta quello della sostenibilità e della diversificazione dell’offerta, per intercettare target differenti e valorizzare l’esperienza in quota. Nuove strutture ricettive e wellness La valle di Serre Chevalier si prepara a un inverno all’insegna della qualità, del benessere e della sostenibilità. A partire dal 5 dicembre 2025 aprirà il Garrigae Caserne de Briançon & Spa 4*, ricavato da un’ex caserma alpina del XIX secolo. Il gruppo Garrigae (Noemys) proporrà 83 camere, un ristorante bistronomico e un’area wellness firmata Cinq Mondes.

Sempre a Briançon, il gruppo The Social Club inaugurerà la Maison des Drapiers 4*, un boutique hotel di 10 camere nel cuore della città Vauban. La struttura entrerà nella collezione Relais & Châteaux e offrirà un ristorante gourmet e una piccola spa.

A La Salle-les-Alpes, dal 20 dicembre, debutta la résidence-club Serra Neva 4* del gruppo MMV, con 164 appartamenti, servizi alberghieri e una forte attenzione all’ambiente grazie alla certificazione Clé Verte, una centrale termica a pellet e pannelli fotovoltaici. Per il target giovane e dinamico, da dicembre sarà possibile soggiornare anche al BodyGo Hostel, nuovo concept ai piedi delle piste di Briançon, con 44 posti letto in dormitorio, formula flessibile e un food market interno. Infine, l’offerta wellness sarà arricchita dalla nuova spa “La Rotonde” ai Grands Bains du Monêtier, che introdurrà innovazioni come una piscina immersiva multisensoriale e la prima piscina di acqua frizzante al mondo. “Queste nuove aperture diversificano l’offerta di Serre Chevalier, intercettando segmenti diversi: dal turismo premium all’ospitalità giovane e accessibile, fino al wellness d’avanguardia” sottolinea l’ente turistico locale. Un comprensorio tra innovazione e accessibilità Serre Chevalier è tra i più grandi comprensori sciistici d’Europa, con 250 km di piste su 450 ettari. La stazione autoproduce oltre il 30% del fabbisogno di elettricità grazie a energie rinnovabili.

Quest’inverno, l’area principianti sull’altopiano di Méa sarà potenziata da una nuova sciovia di 450 metri, che si aggiunge agli skilift Clot e Méa. L’obiettivo è garantire accesso sicuro e continuativo per i principianti fino a quota 2.300 m.

Innovazione anche nei servizi: grazie al sistema BLE (Bluetooth Low Energy), gli skipass sono dematerializzati e attivabili direttamente da smartphone. Calendario eventi e attività invernali La stagione 2025/26 sarà scandita da un ricco palinsesto: dai Campionati di Francia di pattinaggio artistico al tradizionale Grand Prix de Serre Chevalier, fino a festival musicali e sportivi. Non mancheranno attività outdoor diversificate: sci alpinismo, sci nordico, fatbike, skijoering, ciaspolate, snowkite, sleddog, biathlon, zipline gigante e sci notturno. Pionieri della sostenibilità alpina La società Serre Chevalier Vallée (SCV), controllata dalla Compagnie des Alpes, ha messo a punto un avanzato programma di produzione da fonti rinnovabili – idroelettrico, fotovoltaico e micro-eolico – che copre il 34% del fabbisogno energetico annuo. “Serre Chevalier è ormai un laboratorio europeo di montagna sostenibile: il nostro obiettivo è ridurre l’impatto ambientale e allo stesso tempo migliorare l’esperienza degli ospiti” dichiara il management di SCV. La nuova sfida è l’economia circolare, strutturata attorno a tre pilastri: riduzione dei consumi, riutilizzo e riciclo. Negli ultimi due anni SCV ha avviato un sistema di recupero e riuso dei materiali, oltre a una politica di acquisto basata sulla durabilità e sulla riparabilità. Queste strategie si affiancano ad altre iniziative come l’impiego di carburanti HVO a base vegetale per i battipista e la sperimentazione di mezzi elettrici.

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498313 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con 250 km di piste e un posizionamento sempre più forte sul mercato internazionale, Serre Chevalier conferma la propria vocazione di destinazione alpina di riferimento. La stagione invernale 2025/26 porta con sé un mix di nuove aperture, innovazioni tecnologiche ed eventi di richiamo, che rafforzano la competitività della località. Il focus resta quello della sostenibilità e della diversificazione dell’offerta, per intercettare target differenti e valorizzare l’esperienza in quota. Nuove strutture ricettive e wellness La valle di Serre Chevalier si prepara a un inverno all’insegna della qualità, del benessere e della sostenibilità. A partire dal 5 dicembre 2025 aprirà il Garrigae Caserne de Briançon & Spa 4*, ricavato da un’ex caserma alpina del XIX secolo. Il gruppo Garrigae (Noemys) proporrà 83 camere, un ristorante bistronomico e un’area wellness firmata Cinq Mondes. Sempre a Briançon, il gruppo The Social Club inaugurerà la Maison des Drapiers 4*, un boutique hotel di 10 camere nel cuore della città Vauban. La struttura entrerà nella collezione Relais & Châteaux e offrirà un ristorante gourmet e una piccola spa. A La Salle-les-Alpes, dal 20 dicembre, debutta la résidence-club Serra Neva 4* del gruppo MMV, con 164 appartamenti, servizi alberghieri e una forte attenzione all’ambiente grazie alla certificazione Clé Verte, una centrale termica a pellet e pannelli fotovoltaici. Per il target giovane e dinamico, da dicembre sarà possibile soggiornare anche al BodyGo Hostel, nuovo concept ai piedi delle piste di Briançon, con 44 posti letto in dormitorio, formula flessibile e un food market interno. Infine, l’offerta wellness sarà arricchita dalla nuova spa “La Rotonde” ai Grands Bains du Monêtier, che introdurrà innovazioni come una piscina immersiva multisensoriale e la prima piscina di acqua frizzante al mondo. “Queste nuove aperture diversificano l’offerta di Serre Chevalier, intercettando segmenti diversi: dal turismo premium all’ospitalità giovane e accessibile, fino al wellness d’avanguardia” sottolinea l’ente turistico locale. Un comprensorio tra innovazione e accessibilità Serre Chevalier è tra i più grandi comprensori sciistici d’Europa, con 250 km di piste su 450 ettari. La stazione autoproduce oltre il 30% del fabbisogno di elettricità grazie a energie rinnovabili. Quest’inverno, l’area principianti sull’altopiano di Méa sarà potenziata da una nuova sciovia di 450 metri, che si aggiunge agli skilift Clot e Méa. L’obiettivo è garantire accesso sicuro e continuativo per i principianti fino a quota 2.300 m. Innovazione anche nei servizi: grazie al sistema BLE (Bluetooth Low Energy), gli skipass sono dematerializzati e attivabili direttamente da smartphone. Calendario eventi e attività invernali La stagione 2025/26 sarà scandita da un ricco palinsesto: dai Campionati di Francia di pattinaggio artistico al tradizionale Grand Prix de Serre Chevalier, fino a festival musicali e sportivi. Non mancheranno attività outdoor diversificate: sci alpinismo, sci nordico, fatbike, skijoering, ciaspolate, snowkite, sleddog, biathlon, zipline gigante e sci notturno. Pionieri della sostenibilità alpina La società Serre Chevalier Vallée (SCV), controllata dalla Compagnie des Alpes, ha messo a punto un avanzato programma di produzione da fonti rinnovabili – idroelettrico, fotovoltaico e micro-eolico – che copre il 34% del fabbisogno energetico annuo. “Serre Chevalier è ormai un laboratorio europeo di montagna sostenibile: il nostro obiettivo è ridurre l’impatto ambientale e allo stesso tempo migliorare l’esperienza degli ospiti” dichiara il management di SCV. La nuova sfida è l’economia circolare, strutturata attorno a tre pilastri: riduzione dei consumi, riutilizzo e riciclo. Negli ultimi due anni SCV ha avviato un sistema di recupero e riuso dei materiali, oltre a una politica di acquisto basata sulla durabilità e sulla riparabilità. Queste strategie si affiancano ad altre iniziative come l’impiego di carburanti HVO a base vegetale per i battipista e la sperimentazione di mezzi elettrici. [gallery ids="498315,498316,498317"] [post_title] => Serre Chevalier: nuove aperture e investimenti per l’inverno 2025/26 [post_date] => 2025-10-03T08:37:23+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => francia [1] => sci [2] => serre-chevalier [3] => stagione-invernale ) [post_tag_name] => Array ( [0] => francia [1] => sci [2] => Serre Chevalier [3] => Stagione invernale ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759480643000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per Snav un 2026 all'insegna di novità, investimenti in innovazione e sostenibilità. «Per il 2026 – spiega la direzione SNAV – confermiamo tutte le principali destinazioni, con nuove politiche di incentivazione dedicate sia ai passeggeri che al trade, che verranno illustrate attraverso i canali ufficiali dell’azienda nelle prossime settimane». Tra le novità 2026 c’è anche il rafforzamento dei tour esperienziali. Dopo il successo dei pacchetti su Ponza, Palmarola e Procida, Snav lancerà infatti le Escursioni Experience anche su Capri, Ischia, Sorrento e Positano. Singoli tour che integreranno il trasporto marittimo con visite ed esperienze esclusive sul territorio, organizzate in collaborazione con operatori locali, ma acquistabili con un semplice clic sul sito della compagnia, oltre che nelle agenzie di viaggio. La sostenibilità ambientale continuerà ad essere in prima posizione per quanto concerne gli investimenti sul rinnovamento della flotta. Un esempio sono le due unità Snav Sirius e Snav Polaris, High Speed Craft (HSC) di ultima generazione a ridotto impatto ambientale, che sono già impiegate nei collegamenti del Golfo di Napoli. Le unità realizzate completamente in alluminio leggero sono equipaggiate con un sistema propulsivo costituito da 4 motori e 3 generatori omologati Imo III a controllo elettronico della combustione, completi di sistema Scr(Selective Catalytic Reduction) per la sensibile riduzione delle emissioni. [post_title] => Snav, un 2026 tra innovazione, sostenibilità e tour esperienziali [post_date] => 2025-10-02T13:15:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759410937000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498281 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Euphemia, marchio di Lab Travel, sceglie Ttg Travel Experience per presentare VoyaGO, il nuovo assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato per supportare i Personal Voyager. La novità si inserisce in una visione più ampia, volta a trasmettere un messaggio di empowerment agli agenti di viaggio e garantire loro piena soddisfazione personale e professionale. Una visione che prende forma proprio nella struttura dello stand: superfici specchianti invitano gli agenti di viaggio a fermarsi, riconoscersi, guardarsi e riflettere sul proprio valore, per connettersi o riconnettersi con quella consapevolezza di sé che è un elemento imprescindibile della crescita professionale e del successo. Un’esperienza immersiva arricchita dalle testimonianze dei Personal Voyager – oggi 146 – che già abitano la “Casa di Euphemia” e che trasformano lo spazio espositivo in un luogo di narrazione e ispirazione. Ezio Barroero, presidente di Lab Travel, dichiara: “Euphemia restituisce agli agenti di viaggio l’essenza più autentica e la dignità del loro lavoro. Li libera da oneri e responsabilità, permettendo loro di concentrarsi su ciò che conta davvero: esprimere al meglio la propria professionalità, ottenere risultati concreti e dare spazio a quella passione che è la vera ragione per cui si sceglie questo mestiere”. A sostenere i Personal Voyager c’è un ecosistema che comprende 42 collaboratori nella sede centrale di Cuneo, una rete di 45 filiali nel centro e nord Italia, condizioni privilegiate con i principali fornitori turistici e soluzioni tecnologiche avanzate. Tra queste, spicca l’assistente digitale VoyaGO, una delle novità più significative del 2025, che segna l’ingresso dell’AI nei processi operativi del Gruppo: frutto di un lungo percorso di ricerca ed investimenti concreti, sarà operativo nelle prossime settimane. Perfettamente integrato nei sistemi gestionali Euphemia, VoyaGO dialogherà con tutte le piattaforme di prenotazione e sarà in grado di fornire ai Personal Voyager risposte immediate e accesso diretto a informazioni strategiche, semplificando il lavoro quotidiano e aumentando efficienza e produttività. Michele Zucchi, ad Euphemia, aggiunge: “L’assistente digitale, sviluppato basandosi sulla piattaforma Azure di Microsoft, è stato creato ribaltando il concetto che solitamente guida queste operazioni. Non aiuterà a vendere e non si interfaccerà con il cliente finale, aiuterà invece i nostri Personal Voyager ad essere più veloci e performanti soprattutto con il gestionale interno, con il prodotto assicurativo e le informazioni riguardanti visti e vaccinazioni. Per Euphemia il punto di riferimento continua ad essere il Personal Voyager”. Il giorno 8 ottobre, presso lo stand di Euphemia gli agenti di viaggio potranno incontrare Daniele Grandini, chief innovation officer di 4ward SRL, l’azienda che ha sviluppato VoyaGO, per approfondire il tema dell’AI e delle sue molteplici nuove applicazioni nel turismo. [post_title] => Euphemia lancia l'assistente digitale VoyaGo al Ttg di Rimini [post_date] => 2025-10-02T13:14:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759410880000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498255 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Plana sull'inverno milanese Ryanair con rinnovati investimenti in termini di aeromobili, nuove rotte e più frequenze per Malpensa e, soprattutto, per Bergamo. Quella con lo scalo orobico «è una relazione eccellente - ha sottolineato Eddie Wilson, ceo di Ryanair Dac -, che risale addirittura al 2004, quando qui neppure esistevano voli commerciali. Grazie al lavoro comune di Sacbo e Ryanair, Milano Bergamo è diventato quello che è oggi, il terzo scalo italiano, dove quest'anno trasportiamo quasi 14 milioni di passeggeri». Il ceo mantiene il riserbo sul nuovo accordo commerciale siglato con la società di gestione, ma ribadisce la valenza dell'aeroporto: «Basti pensare alle 80 rotte servite, una cifra spettacolare». E di tutto il bacino lombardo dove la compagnia intende «continuare a crescere: anche a causa dei ritardi nelle consegne da parte di Boeing, stiamo rimettendo a punto la distribuzione di quelli già in servizio per coprire tutti gli aeroporti italiani e potremmo assegnare una quota significativa di quelli in ordine (309 nei prossimi 9 anni) proprio agli scali di Milano». Tornando alla winter, l'offerta della low cost irlandese a Milano conterà, complessivamente, 31 velivoli basati e 120 rotte, per «un inverno di crescita». Nel dettaglio si tratta di nove aeromobili posizionati a Malpensa, uno in più rispetto alla scorsa stagione, e un network di 40 rotte di cui 5 nuove per Bratislava, Goteborg, Pescara, Varsavia e Plovdiv». Si punta ai 5,4 milioni di passeggeri trasportati A Milano Bergamo saranno 22 i velivoli basati, «due in più rispetto allo scorso inverno, che serviranno 80 rotte. Su molte di queste, una trentina, sono previsti incrementi di frequenze, come ad esempio su Amman, Trapani, Varsavia, con il ritorno di Pescara». Nei due scali si prevede dunque il transito di 19 milioni di passeggeri all'anno, per una crescita del +4%, grazie all'aggiunta di 400.000 posti. Ogni futuro, nuovo investimento Ryanair in Italia è comunque subordinato, oltre che alla disponibilità di velivoli, alla risposta del governo all'ormai nota proposta della low cost di abolire l'addizionale comunale, ovunque, «così da stimolare una crescita aggiuntiva del traffico, del turismo e dei posti di lavoro. Se questa tassa verrà rimossa, Ryanair risponderà con l’aggiunta di 40 aeromobili (pari a un investimento di oltre 4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri annui in più, 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia». Per concludere, nel 2025 Ryanair ha trasportato in Italia 65 milioni di passeggeri (20 le basi incluse la nuova di Trapani, che sarà operativa da gennaio 2026) e 32 gli aeroporti serviti. [post_title] => Ryanair cresce su Milano con 3 nuovi velivoli posizionati. «Bergamo? Relazione eccellente» [post_date] => 2025-10-02T12:45:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759409106000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498251 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono molte le novità per Gnv, la compagnia del gruppo Msc. L’offerta già molto ampia sarà rafforzata dall’ingresso della nuova nave Gnv Virgo che sarà battezzata a dicembre a Palermo e sarà posizionata sulla Sicilia. Proseguono anche le novità sui vari cluster di clientela, allo scopo di rendere l’esperienza dei passeggeri e degli autisti/trasportatori il più piacevole possibile. «Nel 2025 – spiega Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv– non solo abbiamo mantenuto tutte le linee del 2024 ma ne abbiamo aggiunto delle nuove. Abbiamo aperto la Civitavecchia -Tunisi e poi abbiamo aperto sull’Algeria. Da gennaio a settembre i passeggeri trasportati, in termini di volumi, sono aumentati del 7%. Considerando solo l'alta stagione, tra giugno settembre, i numeri sono ancora migliori. Parliamo quindi del 10% in più con picchi sulle nostre destinazioni storiche, Sardegna e Sicilia, questo in contro tendenza rispetto alle dinamiche macro economiche che hanno caratterizzato il turismo di quest'anno». Il canale intermediato ha avuto volumi in crescita tra gennaio e settembre del 5%, in linea rispetto al canale diretto, mentre da giugno a settembre è aumentato dell'8%, sempre in linea rispetto al canale diretto. «Questo è un ottimo segnale – aggiunge Della Valle - in contro tendenza rispetto all’andamento generale. Ma perché continua a crescere il canale intermediato per Gnv? Perché la compagnia dedica investimenti ed azioni verso quel canale. A cominciare dal fattore umano: abbiamo due uffici dedicati, uno Italia-Albania e l’altro rivolto alle altre nazioni. Abbiamo personale al contact center che risponde alle chiamate delle adv e nello specifico due persone che rispondono solo alle agenzie del programma Elite». Gli investimenti della compagnia non riguardano solo le nuove navi ma anche le navi storiche, come la Gnv Excelsior, che è stata ribattezzata nave smart, perché sottoposta ad un rinnovamento in termini di digitalizzazione, con l’introduzione di maxi schermi, totem, digital signage,ma anche ad un rafforzamento dei servizi per le famiglie, tramite collaborazioni con aziende importanti e l’introduzione di nuovi menù. «Tra le altre novità per il mondo ferry – continua Della Valle – l’introduzione dell’imbarco “relax”, vale a dire una nuova possibilità per i passeggeri: una volta arrivati in nave non sarà più necessario sostare in rampa, ma si potrà salire direttamente a bordo e godere delle virtù della nave, quindi prendere il possesso della cabina, riposarsi, prendere un caffè o un drink e godersi il mare prima che la nave parta». «Investimenti e novità sono molto apprezzati dai passeggeri – conclude Della Valle - Lo dimostra l'indicatore internazionale (NPS) utilizzato per valutare quanto i passeggeri amino o non amino un prodotto, che è aumentato di 27 punti rispetto all'anno scorso». Maria Carniglia [post_title] => Gnv rafforza offerta e capacità, il 13 ottobre aprono le prenotazioni per il 2026 [post_date] => 2025-10-02T11:34:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759404860000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498149 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways potenzia per l'inverno la capacità offerta da Londra Heathrow verso Abu Dhabi, Bahrein e Arabia Saudita. Il collegamento Heathrow-Bahrein passerà dagli attuali tre voli settimanali a voli giornalieri a partire dal 27 ottobre, aggiungendo oltre 9.000 posti alla rotta. Un anno fa Ba era pronta a sospendere il servizio, vittima dei ritardi nella consegna dei motori Rolls-Royce e dei componenti per gli aerei Dreamliner della compagnia aerea, ma poi la compagnia ha annunciato un'inversione di rotta nel novembre 2024. Nel frattempo, la rotta Londra Heathrow-Abu Dhabi, sospesa per la stagione estiva 2025, tornerà con un collegamento giornaliero questo inverno. Infine, anche i due servizi del vettore verso l'Arabia Saudita vedranno un incremento dei voli: quest'inverno Riyadh passerà a 12 voli settimanali che saliranno a 14 nell'estate 2026, mentre Jeddah - sempre la prossima estate - passerà dagli attuali quattro a cinque voli settimanali. «Questo operativo ampliato - spiega British Airways - sostiene la crescente domanda in tutta la regione ed è stato strategicamente programmato per garantire ai clienti collegamenti senza interruzioni via Londra Heathrow verso oltre 200 destinazioni in tutto il mondo». [post_title] => British Airways rafforza la capacità da Heathrow verso Abu Dhabi, Bahrein e Arabia [post_date] => 2025-10-02T09:00:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759395639000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498157 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Adam Stewart, executive chairman di Sandals and Beaches Resorts, è tornato sul palco dello Skift Global Forum per condividere la sua visione sul futuro dell’ospitalità all-inclusive. Il suo intervento, “Creare una visione autentica per l’ospitalità all-inclusive” ha offerto uno sguardo sull’evoluzione dei viaggi all-inclusive e sull’eredità di leadership nel settore dei due brand. Stewart ha anche rivelato i piani a lungo termine del gruppo che prevedono la costruzione di un nuovo Beaches Resort a Saint Vincent e Grenadine, andando a rafforzare l’impegno del brand ai Caraibi. «È chiaro che tutte le maree salgano insieme - ha confermato Adam Stewart -. Da quando siamo sbarcati a Saint Vincent, abbiamo visto crescere di oltre il 300% gli arrivi dei visitatori e dei trasporti aerei verso la destinazione. Siamo entusiasti di proseguire su questa strada con l’intenzione di realizzare un nuovo Beaches Resort da 360 camere in quest'isola». I piani di sviluppo Inoltre, a conferma della crescente domanda di viaggi multigenerazionali, Stewart ha riflettuto sulle origini del brand Beaches, delineandone al contempo il futuro. Ha presentato l’imminente ampliamento del Treasure Beach Village presso il Beaches Turks and Caicos, che aggiungerà 101 nuove suite, unitamente all’apertura dei prossimi resort tra cui il nuovo Beaches Exuma, il Beaches Barbados e il Beaches Runaway Bay in Giamaica. Questi progetti rappresentano un miliardo di dollari di investimenti voluti per ridefinire i viaggi per famiglie nei Caraibi. «È stato un viaggio incredibile come famiglia costruire un’impresa ricettiva da zero e contribuire a stabilire nuovi standard nel settore - ha concluso Stewart. -. Ciò che ci entusiasma di più è la formazione e lo sviluppo: individuare persone con un talento naturale e aiutarle a crescere all’interno di una cultura dell’ospitalità che permetta loro di brillare davvero. A Saint Vincent abbiamo assunto 480 membri del team due anni prima dell’apertura del resort, dando loro il tempo di abbracciare pienamente la nostra cultura, preparandoli per un successo a lungo termine». Stewart ha anche sottolineato l’impatto della Sandals Foundation, che destina il 100% delle sue donazioni all’istruzione, all’ambiente e alle comunità locali. Ad oggi, la fondazione ha investito quasi 115 milioni di dollari in progetti che hanno avuto un impatto positivo su 1,7 milioni di persone in tutta l’area caraibica. [post_title] => Sandals, Adam Stewart: «Investimenti per un miliardo di dollari» [post_date] => 2025-10-01T11:59:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759319986000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498133 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => a&o Hostels cresce. L'ultima novità è l'acquisizione dell'ex DoubleTree by Hilton Docklands Riverside, segnando così il debutto del gruppo a Londra e la terza apertura nel Regno Unito. La nuova struttura, a&o London Docklands Riverside, aprirà ufficialmente sotto il brand a&o Hostels a novembre, con prenotazioni già disponibili sui canali ufficiali. L’edificio, un ex magazzino portuale del XVII secolo, si trova sulle rive del Tamigi, di fronte a Canary Wharf, nel distretto di Southwark. La struttura dispone di un molo privato e a&o Hostels offrirà agli ospiti l’accesso gratuito a un battello elettrico per Canary Wharf, con collegamenti rapidi verso Tower Bridge, Buckingham Palace e altre attrazioni. A meno di un chilometro si trova inoltre la stazione della metropolitana di Canary Wharf, servita dalla Elizabeth Line. La struttura Con 500 camere e 2.100 posti letto, l’hotel affronterà da gennaio 2026 una ristrutturazione graduale dal valore di 21 milioni di sterline (circa 25 milioni di euro), senza interrompere l’operatività. Londra diventa così la terza città britannica del gruppo dopo Edimburgo e Brighton, confermando la strategia di crescita internazionale di a&o Hostels. I principali plus della nuova struttura includono: camere luminose con bagno privato; battello elettrico gratuito per gli ospiti, operativo ogni 10 minuti da e per Canary Wharf; ampia offerta di camere; ottimi collegamenti; Riverside Bar con vista panoramica sullo skyline londinese; parcheggio sotterraneo con circa 50 posti auto. Oliver Winter, fondatore e ceo di a&o Hostels, ha commentato: «Londra è una città che va vissuta. Racchiude una storia millenaria, un’energia travolgente e un’internazionalità unica. L’apertura della nostra prima struttura qui rappresenta una tappa fondamentale per a&o Hostels: un punto di riferimento per viaggiatori, famiglie, gruppi scolastici e amici. Londra era in cima alla nostra lista per offrire soluzioni di soggiorno accessibili in una delle città più costose al mondo». Winter ha successivamente aggiunto: «Questa acquisizione è il frutto di un processo di selezione accurato e mirato. È il segnale che a&o Hostels è presente ai massimi livelli: nelle città più importanti d’Europa, con partner solidi e una strategia chiara di crescita sostenibile». [post_title] => Anche Londra fra le mete del portfolio di a&o Hostels [post_date] => 2025-10-01T11:03:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759316602000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498131 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air mantiene gli impegni su Israele in vista dell'apertura della prossima stagione invernale 2025, con l'offerta di oltre un milione di posti da e per Tel Aviv. Questa capacità è distribuita su 18 rotte dirette dalla capitale israeliana, che si traduce in una crescita di oltre il 240% rispetto allo scorso anno. La low cost ungherese continuerà a operare da Tel Aviv verso le seguenti destinazioni europee: Roma Fiumicino, fino a 11 voli settimanali, Milano Malpensa fino a 11 voli settimanali, Napoli, fino a 3 voli settimanali, Venezia, fino a 2 voli settimanali. Budapest, fino a 16 voli settimanali; Bucarest, 14 voli settimanali, Iasi fino a 3 voli settimanali, Cluj-Napoca, fino a 3 voli settimanali, Sofia, fino a 8 voli settimanali, Varna fino a 3 voli settimanali, Larnaca, fino a 8 voli settimanali; Atene fino a 7 voli settimanali; Salonicco, 3 voli settimanali; Londra Luton, 7 voli settimanali, Vienna, fino a 7 voli settimanali; Varsavia, 5 voli settimanali; Cracovia, 5 voli settimanali e Vilnius, fino a 5 voli settimanali. [post_title] => L'inverno Wizz Air su Tel Aviv: 18 rotte in Europa, incluse Roma, Milano, Venezia e Napoli [post_date] => 2025-10-01T10:53:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759316023000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "serre chevalier nuove aperture investimenti linverno 202526" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":63,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2429,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498313","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con 250 km di piste e un posizionamento sempre più forte sul mercato internazionale, Serre Chevalier conferma la propria vocazione di destinazione alpina di riferimento. La stagione invernale 2025/26 porta con sé un mix di nuove aperture, innovazioni tecnologiche ed eventi di richiamo, che rafforzano la competitività della località. Il focus resta quello della sostenibilità e della diversificazione dell’offerta, per intercettare target differenti e valorizzare l’esperienza in quota.\r

Nuove strutture ricettive e wellness\r

La valle di Serre Chevalier si prepara a un inverno all’insegna della qualità, del benessere e della sostenibilità. A partire dal 5 dicembre 2025 aprirà il Garrigae Caserne de Briançon & Spa 4*, ricavato da un’ex caserma alpina del XIX secolo. Il gruppo Garrigae (Noemys) proporrà 83 camere, un ristorante bistronomico e un’area wellness firmata Cinq Mondes.\r

Sempre a Briançon, il gruppo The Social Club inaugurerà la Maison des Drapiers 4*, un boutique hotel di 10 camere nel cuore della città Vauban. La struttura entrerà nella collezione Relais & Châteaux e offrirà un ristorante gourmet e una piccola spa.\r

A La Salle-les-Alpes, dal 20 dicembre, debutta la résidence-club Serra Neva 4* del gruppo MMV, con 164 appartamenti, servizi alberghieri e una forte attenzione all’ambiente grazie alla certificazione Clé Verte, una centrale termica a pellet e pannelli fotovoltaici.\r

\r

Per il target giovane e dinamico, da dicembre sarà possibile soggiornare anche al BodyGo Hostel, nuovo concept ai piedi delle piste di Briançon, con 44 posti letto in dormitorio, formula flessibile e un food market interno.\r

\r

Infine, l’offerta wellness sarà arricchita dalla nuova spa “La Rotonde” ai Grands Bains du Monêtier, che introdurrà innovazioni come una piscina immersiva multisensoriale e la prima piscina di acqua frizzante al mondo.\r

\r

“Queste nuove aperture diversificano l’offerta di Serre Chevalier, intercettando segmenti diversi: dal turismo premium all’ospitalità giovane e accessibile, fino al wellness d’avanguardia” sottolinea l’ente turistico locale.\r

Un comprensorio tra innovazione e accessibilità\r

Serre Chevalier è tra i più grandi comprensori sciistici d’Europa, con 250 km di piste su 450 ettari. La stazione autoproduce oltre il 30% del fabbisogno di elettricità grazie a energie rinnovabili. \r

Quest’inverno, l’area principianti sull’altopiano di Méa sarà potenziata da una nuova sciovia di 450 metri, che si aggiunge agli skilift Clot e Méa. L’obiettivo è garantire accesso sicuro e continuativo per i principianti fino a quota 2.300 m.\r

Innovazione anche nei servizi: grazie al sistema BLE (Bluetooth Low Energy), gli skipass sono dematerializzati e attivabili direttamente da smartphone.\r

Calendario eventi e attività invernali\r

La stagione 2025/26 sarà scandita da un ricco palinsesto: dai Campionati di Francia di pattinaggio artistico al tradizionale Grand Prix de Serre Chevalier, fino a festival musicali e sportivi. Non mancheranno attività outdoor diversificate: sci alpinismo, sci nordico, fatbike, skijoering, ciaspolate, snowkite, sleddog, biathlon, zipline gigante e sci notturno.\r

Pionieri della sostenibilità alpina\r

La società Serre Chevalier Vallée (SCV), controllata dalla Compagnie des Alpes, ha messo a punto un avanzato programma di produzione da fonti rinnovabili – idroelettrico, fotovoltaico e micro-eolico – che copre il 34% del fabbisogno energetico annuo.\r

\r

“Serre Chevalier è ormai un laboratorio europeo di montagna sostenibile: il nostro obiettivo è ridurre l’impatto ambientale e allo stesso tempo migliorare l’esperienza degli ospiti” dichiara il management di SCV.\r

\r

La nuova sfida è l’economia circolare, strutturata attorno a tre pilastri: riduzione dei consumi, riutilizzo e riciclo. Negli ultimi due anni SCV ha avviato un sistema di recupero e riuso dei materiali, oltre a una politica di acquisto basata sulla durabilità e sulla riparabilità.\r

\r

Queste strategie si affiancano ad altre iniziative come l’impiego di carburanti HVO a base vegetale per i battipista e la sperimentazione di mezzi elettrici.\r

\r

[gallery ids=\"498315,498316,498317\"]","post_title":"Serre Chevalier: nuove aperture e investimenti per l’inverno 2025/26","post_date":"2025-10-03T08:37:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["francia","sci","serre-chevalier","stagione-invernale"],"post_tag_name":["francia","sci","Serre Chevalier","Stagione invernale"]},"sort":[1759480643000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per Snav un 2026 all'insegna di novità, investimenti in innovazione e sostenibilità.\r

\r

«Per il 2026 – spiega la direzione SNAV – confermiamo tutte le principali destinazioni, con nuove politiche di incentivazione dedicate sia ai passeggeri che al trade, che verranno illustrate attraverso i canali ufficiali dell’azienda nelle prossime settimane».\r

\r

Tra le novità 2026 c’è anche il rafforzamento dei tour esperienziali. Dopo il successo dei pacchetti su Ponza, Palmarola e Procida, Snav lancerà infatti le Escursioni Experience anche su Capri, Ischia, Sorrento e Positano. Singoli tour che integreranno il trasporto marittimo con visite ed esperienze esclusive sul territorio, organizzate in collaborazione con operatori locali, ma acquistabili con un semplice clic sul sito della compagnia, oltre che nelle agenzie di viaggio.\r

\r

La sostenibilità ambientale continuerà ad essere in prima posizione per quanto concerne gli investimenti sul rinnovamento della flotta. Un esempio sono le due unità Snav Sirius e Snav Polaris, High Speed Craft (HSC) di ultima generazione a ridotto impatto ambientale, che sono già impiegate nei collegamenti del Golfo di Napoli. Le unità realizzate completamente in alluminio leggero sono equipaggiate con un sistema propulsivo costituito da 4 motori e 3 generatori omologati Imo III a controllo elettronico della combustione, completi di sistema Scr(Selective Catalytic Reduction) per la sensibile riduzione delle emissioni.\r

\r

","post_title":"Snav, un 2026 tra innovazione, sostenibilità e tour esperienziali","post_date":"2025-10-02T13:15:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759410937000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Euphemia, marchio di Lab Travel, sceglie Ttg Travel Experience per presentare VoyaGO, il nuovo assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato per supportare i Personal Voyager. La novità si inserisce in una visione più ampia, volta a trasmettere un messaggio di empowerment agli agenti di viaggio e garantire loro piena soddisfazione personale e professionale.\r

Una visione che prende forma proprio nella struttura dello stand: superfici specchianti invitano gli agenti di viaggio a fermarsi, riconoscersi, guardarsi e riflettere sul proprio valore, per connettersi o riconnettersi con quella consapevolezza di sé che è un elemento imprescindibile della crescita professionale e del successo. Un’esperienza immersiva arricchita dalle testimonianze dei Personal Voyager – oggi 146 – che già abitano la “Casa di Euphemia” e che trasformano lo spazio espositivo in un luogo di narrazione e ispirazione.\r

Ezio Barroero, presidente di Lab Travel, dichiara: “Euphemia restituisce agli agenti di viaggio l’essenza più autentica e la dignità del loro lavoro. Li libera da oneri e responsabilità, permettendo loro di concentrarsi su ciò che conta davvero: esprimere al meglio la propria professionalità, ottenere risultati concreti e dare spazio a quella passione che è la vera ragione per cui si sceglie questo mestiere”.\r

A sostenere i Personal Voyager c’è un ecosistema che comprende 42 collaboratori nella sede centrale di Cuneo, una rete di 45 filiali nel centro e nord Italia, condizioni privilegiate con i principali fornitori turistici e soluzioni tecnologiche avanzate.\r

Tra queste, spicca l’assistente digitale VoyaGO, una delle novità più significative del 2025, che segna l’ingresso dell’AI nei processi operativi del Gruppo: frutto di un lungo percorso di ricerca ed investimenti concreti, sarà operativo nelle prossime settimane. Perfettamente integrato nei sistemi gestionali Euphemia, VoyaGO dialogherà con tutte le piattaforme di prenotazione e sarà in grado di fornire ai Personal Voyager risposte immediate e accesso diretto a informazioni strategiche, semplificando il lavoro quotidiano e aumentando efficienza e produttività.\r

Michele Zucchi, ad Euphemia, aggiunge: “L’assistente digitale, sviluppato basandosi sulla piattaforma Azure di Microsoft, è stato creato ribaltando il concetto che solitamente guida queste operazioni. Non aiuterà a vendere e non si interfaccerà con il cliente finale, aiuterà invece i nostri Personal Voyager ad essere più veloci e performanti soprattutto con il gestionale interno, con il prodotto assicurativo e le informazioni riguardanti visti e vaccinazioni. Per Euphemia il punto di riferimento continua ad essere il Personal Voyager”.\r

Il giorno 8 ottobre, presso lo stand di Euphemia gli agenti di viaggio potranno incontrare Daniele Grandini, chief innovation officer di 4ward SRL, l’azienda che ha sviluppato VoyaGO, per approfondire il tema dell’AI e delle sue molteplici nuove applicazioni nel turismo.","post_title":"Euphemia lancia l'assistente digitale VoyaGo al Ttg di Rimini","post_date":"2025-10-02T13:14:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759410880000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498255","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Plana sull'inverno milanese Ryanair con rinnovati investimenti in termini di aeromobili, nuove rotte e più frequenze per Malpensa e, soprattutto, per Bergamo. Quella con lo scalo orobico «è una relazione eccellente - ha sottolineato Eddie Wilson, ceo di Ryanair Dac -, che risale addirittura al 2004, quando qui neppure esistevano voli commerciali. Grazie al lavoro comune di Sacbo e Ryanair, Milano Bergamo è diventato quello che è oggi, il terzo scalo italiano, dove quest'anno trasportiamo quasi 14 milioni di passeggeri». Il ceo mantiene il riserbo sul nuovo accordo commerciale siglato con la società di gestione, ma ribadisce la valenza dell'aeroporto: «Basti pensare alle 80 rotte servite, una cifra spettacolare».\r

\r

E di tutto il bacino lombardo dove la compagnia intende «continuare a crescere: anche a causa dei ritardi nelle consegne da parte di Boeing, stiamo rimettendo a punto la distribuzione di quelli già in servizio per coprire tutti gli aeroporti italiani e potremmo assegnare una quota significativa di quelli in ordine (309 nei prossimi 9 anni) proprio agli scali di Milano».\r

\r

Tornando alla winter, l'offerta della low cost irlandese a Milano conterà, complessivamente, 31 velivoli basati e 120 rotte, per «un inverno di crescita». Nel dettaglio si tratta di nove aeromobili posizionati a Malpensa, uno in più rispetto alla scorsa stagione, e un network di 40 rotte di cui 5 nuove per Bratislava, Goteborg, Pescara, Varsavia e Plovdiv». Si punta ai 5,4 milioni di passeggeri trasportati\r

\r

A Milano Bergamo saranno 22 i velivoli basati, «due in più rispetto allo scorso inverno, che serviranno 80 rotte. Su molte di queste, una trentina, sono previsti incrementi di frequenze, come ad esempio su Amman, Trapani, Varsavia, con il ritorno di Pescara».\r

\r

Nei due scali si prevede dunque il transito di 19 milioni di passeggeri all'anno, per una crescita del +4%, grazie all'aggiunta di 400.000 posti.\r

\r

Ogni futuro, nuovo investimento Ryanair in Italia è comunque subordinato, oltre che alla disponibilità di velivoli, alla risposta del governo all'ormai nota proposta della low cost di abolire l'addizionale comunale, ovunque, «così da stimolare una crescita aggiuntiva del traffico, del turismo e dei posti di lavoro. Se questa tassa verrà rimossa, Ryanair risponderà con l’aggiunta di 40 aeromobili (pari a un investimento di oltre 4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri annui in più, 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia».\r

\r

Per concludere, nel 2025 Ryanair ha trasportato in Italia 65 milioni di passeggeri (20 le basi incluse la nuova di Trapani, che sarà operativa da gennaio 2026) e 32 gli aeroporti serviti.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ryanair cresce su Milano con 3 nuovi velivoli posizionati. «Bergamo? Relazione eccellente»","post_date":"2025-10-02T12:45:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759409106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono molte le novità per Gnv, la compagnia del gruppo Msc. L’offerta già molto ampia sarà rafforzata dall’ingresso della nuova nave Gnv Virgo che sarà battezzata a dicembre a Palermo e sarà posizionata sulla Sicilia.\r

\r

Proseguono anche le novità sui vari cluster di clientela, allo scopo di rendere l’esperienza dei passeggeri e degli autisti/trasportatori il più piacevole possibile.\r

\r

«Nel 2025 – spiega Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv– non solo abbiamo mantenuto tutte le linee del 2024 ma ne abbiamo aggiunto delle nuove. Abbiamo aperto la Civitavecchia -Tunisi e poi abbiamo aperto sull’Algeria. Da gennaio a settembre i passeggeri trasportati, in termini di volumi, sono aumentati del 7%. Considerando solo l'alta stagione, tra giugno settembre, i numeri sono ancora migliori. Parliamo quindi del 10% in più con picchi sulle nostre destinazioni storiche, Sardegna e Sicilia, questo in contro tendenza rispetto alle dinamiche macro economiche che hanno caratterizzato il turismo di quest'anno».\r

\r

Il canale intermediato ha avuto volumi in crescita tra gennaio e settembre del 5%, in linea rispetto al canale diretto, mentre da giugno a settembre è aumentato dell'8%, sempre in linea rispetto al canale diretto.\r

\r

«Questo è un ottimo segnale – aggiunge Della Valle - in contro tendenza rispetto all’andamento generale. Ma perché continua a crescere il canale intermediato per Gnv? Perché la compagnia dedica investimenti ed azioni verso quel canale. A cominciare dal fattore umano: abbiamo due uffici dedicati, uno Italia-Albania e l’altro rivolto alle altre nazioni. Abbiamo personale al contact center che risponde alle chiamate delle adv e nello specifico due persone che rispondono solo alle agenzie del programma Elite».\r

\r

Gli investimenti della compagnia non riguardano solo le nuove navi ma anche le navi storiche, come la Gnv Excelsior, che è stata ribattezzata nave smart, perché sottoposta ad un rinnovamento in termini di digitalizzazione, con l’introduzione di maxi schermi, totem, digital signage,ma anche ad un rafforzamento dei servizi per le famiglie, tramite collaborazioni con aziende importanti e l’introduzione di nuovi menù.\r

\r

«Tra le altre novità per il mondo ferry – continua Della Valle – l’introduzione dell’imbarco “relax”, vale a dire una nuova possibilità per i passeggeri: una volta arrivati in nave non sarà più necessario sostare in rampa, ma si potrà salire direttamente a bordo e godere delle virtù della nave, quindi prendere il possesso della cabina, riposarsi, prendere un caffè o un drink e godersi il mare prima che la nave parta».\r

\r

«Investimenti e novità sono molto apprezzati dai passeggeri – conclude Della Valle - Lo dimostra l'indicatore internazionale (NPS) utilizzato per valutare quanto i passeggeri amino o non amino un prodotto, che è aumentato di 27 punti rispetto all'anno scorso».\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Gnv rafforza offerta e capacità, il 13 ottobre aprono le prenotazioni per il 2026","post_date":"2025-10-02T11:34:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759404860000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498149","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways potenzia per l'inverno la capacità offerta da Londra Heathrow verso Abu Dhabi, Bahrein e Arabia Saudita. Il collegamento Heathrow-Bahrein passerà dagli attuali tre voli settimanali a voli giornalieri a partire dal 27 ottobre, aggiungendo oltre 9.000 posti alla rotta.\r

\r

Un anno fa Ba era pronta a sospendere il servizio, vittima dei ritardi nella consegna dei motori Rolls-Royce e dei componenti per gli aerei Dreamliner della compagnia aerea, ma poi la compagnia ha annunciato un'inversione di rotta nel novembre 2024.\r

\r

Nel frattempo, la rotta Londra Heathrow-Abu Dhabi, sospesa per la stagione estiva 2025, tornerà con un collegamento giornaliero questo inverno. \r

\r

Infine, anche i due servizi del vettore verso l'Arabia Saudita vedranno un incremento dei voli: quest'inverno Riyadh passerà a 12 voli settimanali che saliranno a 14 nell'estate 2026, mentre Jeddah - sempre la prossima estate - passerà dagli attuali quattro a cinque voli settimanali.\r

\r

«Questo operativo ampliato - spiega British Airways - sostiene la crescente domanda in tutta la regione ed è stato strategicamente programmato per garantire ai clienti collegamenti senza interruzioni via Londra Heathrow verso oltre 200 destinazioni in tutto il mondo».","post_title":"British Airways rafforza la capacità da Heathrow verso Abu Dhabi, Bahrein e Arabia","post_date":"2025-10-02T09:00:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759395639000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Adam Stewart, executive chairman di Sandals and Beaches Resorts, è tornato sul palco dello Skift Global Forum per condividere la sua visione sul futuro dell’ospitalità all-inclusive. Il suo intervento, “Creare una visione autentica per l’ospitalità all-inclusive” ha offerto uno sguardo sull’evoluzione dei viaggi all-inclusive e sull’eredità di leadership nel settore dei due brand. Stewart ha anche rivelato i piani a lungo termine del gruppo che prevedono la costruzione di un nuovo Beaches Resort a Saint Vincent e Grenadine, andando a rafforzare l’impegno del brand ai Caraibi.\r

\r

«È chiaro che tutte le maree salgano insieme - ha confermato Adam Stewart -. Da quando siamo sbarcati a Saint Vincent, abbiamo visto crescere di oltre il 300% gli arrivi dei visitatori e dei trasporti aerei verso la destinazione. Siamo entusiasti di proseguire su questa strada con l’intenzione di realizzare un nuovo Beaches Resort da 360 camere in quest'isola».\r

I piani di sviluppo\r

Inoltre, a conferma della crescente domanda di viaggi multigenerazionali, Stewart ha riflettuto sulle origini del brand Beaches, delineandone al contempo il futuro. Ha presentato l’imminente ampliamento del Treasure Beach Village presso il Beaches Turks and Caicos, che aggiungerà 101 nuove suite, unitamente all’apertura dei prossimi resort tra cui il nuovo Beaches Exuma, il Beaches Barbados e il Beaches Runaway Bay in Giamaica. Questi progetti rappresentano un miliardo di dollari di investimenti voluti per ridefinire i viaggi per famiglie nei Caraibi.\r

\r

\r

\r

«È stato un viaggio incredibile come famiglia costruire un’impresa ricettiva da zero e contribuire a stabilire nuovi standard nel settore - ha concluso Stewart. -. Ciò che ci entusiasma di più è la formazione e lo sviluppo: individuare persone con un talento naturale e aiutarle a crescere all’interno di una cultura dell’ospitalità che permetta loro di brillare davvero. A Saint Vincent abbiamo assunto 480 membri del team due anni prima dell’apertura del resort, dando loro il tempo di abbracciare pienamente la nostra cultura, preparandoli per un successo a lungo termine».\r

\r

Stewart ha anche sottolineato l’impatto della Sandals Foundation, che destina il 100% delle sue donazioni all’istruzione, all’ambiente e alle comunità locali. Ad oggi, la fondazione ha investito quasi 115 milioni di dollari in progetti che hanno avuto un impatto positivo su 1,7 milioni di persone in tutta l’area caraibica.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Sandals, Adam Stewart: «Investimenti per un miliardo di dollari»","post_date":"2025-10-01T11:59:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1759319986000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498133","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"a&o Hostels cresce. L'ultima novità è l'acquisizione dell'ex DoubleTree by Hilton Docklands Riverside, segnando così il debutto del gruppo a Londra e la terza apertura nel Regno Unito. La nuova struttura, a&o London Docklands Riverside, aprirà ufficialmente sotto il brand a&o Hostels a novembre, con prenotazioni già disponibili sui canali ufficiali.\r

\r

L’edificio, un ex magazzino portuale del XVII secolo, si trova sulle rive del Tamigi, di fronte a Canary Wharf, nel distretto di Southwark. La struttura dispone di un molo privato e a&o Hostels offrirà agli ospiti l’accesso gratuito a un battello elettrico per Canary Wharf, con collegamenti rapidi verso Tower Bridge, Buckingham Palace e altre attrazioni. A meno di un chilometro si trova inoltre la stazione della metropolitana di Canary Wharf, servita dalla Elizabeth Line.\r

La struttura\r

Con 500 camere e 2.100 posti letto, l’hotel affronterà da gennaio 2026 una ristrutturazione graduale dal valore di 21 milioni di sterline (circa 25 milioni di euro), senza interrompere l’operatività.\r

\r

Londra diventa così la terza città britannica del gruppo dopo Edimburgo e Brighton, confermando la strategia di crescita internazionale di a&o Hostels.\r

\r

I principali plus della nuova struttura includono: camere luminose con bagno privato; battello elettrico gratuito per gli ospiti, operativo ogni 10 minuti da e per Canary Wharf; ampia offerta di camere; ottimi collegamenti; Riverside Bar con vista panoramica sullo skyline londinese; parcheggio sotterraneo con circa 50 posti auto.\r

\r

Oliver Winter, fondatore e ceo di a&o Hostels, ha commentato: «Londra è una città che va vissuta. Racchiude una storia millenaria, un’energia travolgente e un’internazionalità unica. L’apertura della nostra prima struttura qui rappresenta una tappa fondamentale per a&o Hostels: un punto di riferimento per viaggiatori, famiglie, gruppi scolastici e amici. Londra era in cima alla nostra lista per offrire soluzioni di soggiorno accessibili in una delle città più costose al mondo».\r

\r

Winter ha successivamente aggiunto: «Questa acquisizione è il frutto di un processo di selezione accurato e mirato. È il segnale che a&o Hostels è presente ai massimi livelli: nelle città più importanti d’Europa, con partner solidi e una strategia chiara di crescita sostenibile».\r

\r

","post_title":"Anche Londra fra le mete del portfolio di a&o Hostels","post_date":"2025-10-01T11:03:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1759316602000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498131","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air mantiene gli impegni su Israele in vista dell'apertura della prossima stagione invernale 2025, con l'offerta di oltre un milione di posti da e per Tel Aviv. \r

\r

Questa capacità è distribuita su 18 rotte dirette dalla capitale israeliana, che si traduce in una crescita di oltre il 240% rispetto allo scorso anno.\r

\r

La low cost ungherese continuerà a operare da Tel Aviv verso le seguenti destinazioni europee: Roma Fiumicino, fino a 11 voli settimanali, Milano Malpensa fino a 11 voli settimanali, Napoli, fino a 3 voli settimanali, Venezia, fino a 2 voli settimanali.\r

\r

Budapest, fino a 16 voli settimanali; Bucarest, 14 voli settimanali, Iasi fino a 3 voli settimanali, Cluj-Napoca, fino a 3 voli settimanali, Sofia, fino a 8 voli settimanali, Varna fino a 3 voli settimanali, Larnaca, fino a 8 voli settimanali; Atene fino a 7 voli settimanali; Salonicco, 3 voli settimanali; Londra Luton, 7 voli settimanali, Vienna, fino a 7 voli settimanali; Varsavia, 5 voli settimanali; Cracovia, 5 voli settimanali e Vilnius, fino a 5 voli settimanali.","post_title":"L'inverno Wizz Air su Tel Aviv: 18 rotte in Europa, incluse Roma, Milano, Venezia e Napoli","post_date":"2025-10-01T10:53:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759316023000]}]}}