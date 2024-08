Sassonia sempre più green: nuova certificazione di sostenibilità per il Vogtland Nuovo riconoscimento green per la Sassonia: la regione turistica rurale del Vogtland ha ottenuto la certificazione di sostenibilità dall’ente tedesco TourCert. Dopo un lungo processo di raccolta dati, analisi, formazione e misure di adeguamento, i risultati sono stati presentati in un rapporto sulla sostenibilità. L’audit ha evidenziato la significativa densità di aziende turistiche sensibilmente attente a trasmettere i valori della ‘regionalità’ e alla conservazione delle risorse culturali, naturali e dell’ambiente. Chi ha sempre desiderato sapere come si costruisce un violino, una tromba o un violoncello è nel posto giusto nell’angolo della musica del Vogtland. Un’area di grande valore culturale, a sud di Dresda, che si attraversa sulla Ciclovia dei Musicisti, lunga 108 chilometri. L’itinerario tocca i luoghi più importanti della tradizione artigianale degli strumenti musicali, che si tramanda ancora oggi da oltre 350 anni. I sentieri della bassa catena montuosa del Vogtland invogliano ad allontanarsi dalla folla per raggiungere luoghi di contemplazione interiore. Il paesaggio può essere esplorato in modo rilassato su oltre 3.000 chilometri di sentieri. Con viste spettacolari e percorsi variegati, particolarmente consigliato è il sentiero escursionistico di qualità Kammweg Erzgebirge-Vogtland, certificato per la quinta volta dall’Associazione escursionistica tedesca. I piccoli e pittoreschi villaggi del Vogtland, con le loro cascine, i campi di grano e i frutteti, incarnano l’idillio rurale. La storia della vita contadina all’inizio del XIX secolo rivive nei musei all’aperto del Vogtland di Eubabrunn e Landwüst, che accompagnano i visitatori in un viaggio nel passato. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472607 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Klm ha aderito al bando di mobilità sostenibile promosso da Città Metropolitana di Milano, integrandolo nella propria iniziativa nazionale “Adotta una ciclabile”, lanciata nell'ottobre 2023 in collaborazione con PisteCiclabili.com. Dopo Napoli e Genova, Milano diventa così la terza grande aera metropolitana che ne sarà protagonista. L’obiettivo è quello di incentivare uno stile di vita più sano e maggiormente sostenibile, garantendo la copertura dei costi di manutenzione di selezionati percorsi ciclabili all'interno delle città italiane partecipanti. A Milano, la compagnia aerea olandese sarà impegnata nella manutenzione di uno dei tratti ciclabili più frequentato della città, che va dalla macroarea Corelli-Idroscalo all'aeroporto di Milano Linate. La bicicletta, simbolo della cultura olandese, diventa così un mezzo per rafforzare il legame con la cultura italiana. L'adesione al bando, che sarà valida fino al 2026, porta con sé una forte valenza sociale. Klm grazie alla mediazione della società di consulenza Right Hub Società Benefit, ha stretto infatti un protocollo d'intesa con Città Metropolitana e con il Collocamento Mirato di Milano che prevede l'affidamento dei lavori di manutenzione alla cooperativa sociale “Il Giardinone”. Questa cooperativa supporterà l'iniziativa attraverso l'impiego di lavoratori appartenenti a categorie fragili, inclusi quelli con disabilità, in convenzione con l'articolo 14 della legge 68/99 Le opere di manutenzione per la pista ciclabile della macroarea Corelli-Idroscalo si concentreranno principalmente sulla gestione del verde. In particolare, verrà creata un’aiuola dedicata a KLM con piante di sedum, come mostrato nel render allegato. Lungo il percorso ciclabile saranno installati pannelli informativi che descriveranno il progetto “Adotta una ciclabile”, accompagnando i ciclisti nel loro tragitto verso il parco lago. [post_title] => Klm: l’iniziativa green ‘Adotta una ciclabile’ sbarca anche a Milano [post_date] => 2024-08-01T09:30:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722504636000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472603 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il noleggio, un settore che continua a crescere con un totale di 1,3 milioni di veicoli in circolazione, guida la transizione energetica: nel 2023, il 34% dei nuovi veicoli elettrici e il 63% dei veicoli ibridi plug-in sono stati immatricolati per essere noleggiati. Una soluzione flessibile per il turismo in Italia – cresciuto del 30% nell’ultimo anno rispetto al 2022 - ma anche per il settore business che ha registrato nel 2023 un incremento del 25%, con 40 milioni di viaggi per lavoro (fonte dati: Aniasa - Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital). Ed è in parallelo a questi dati che corre il rapporto tra Noleggiare e Silla Industries, due eccellenze italiane nel settore della mobilità e del viaggiare elettrico, oggi sempre più facile. Pluriennale è l’impegno verso la sostenibilità ambientale dell’azienda veronese, punto di riferimento in Italia nel settore del renting con la sua offerta flessibile e che negli ultimi anni ha abbracciato una mobilità sempre più green arricchendo la sua flotta con modelli elettrici a zero emissioni. Con le sue 59 sedi in tutta Italia, nelle principali località turistiche, ma anche nelle città cuore del business come Milano, Roma, Torino, Noleggiare è attiva dal 2006 e offre a privati e aziende soluzioni di mobilità all’avanguardia e di alta qualità per un’esperienza di noleggio innovativa, affidabile e personalizzata. “Abbiamo in mente di rafforzare la nostra offerta elettrica in ogni filiale: oggi abbiamo superato i 40 caricatori installati con Silla Industries, un partner che riflette il nostro impegno concreto verso una mobilità sostenibile. Negli ultimi anni, abbiamo introdotto quasi 400 veicoli completamente elettrici a zero emissioni che attualmente rappresentano una quota crescente della nostra flotta”, commenta Giuseppe Schenal, emobility e luxury vehicles manager di Noleggiare, con un ruolo strategico nella gestione di tutti i veicoli a propulsione elettrica e ibrida. “L'innovazione è un elemento chiave della crescita aziendale che ci vede impegnati anche in nuovi progetti e tecnologie per migliorare i servizi e nel fornire soluzioni di mobilità all’avanguardia volti a tutelare l’ambiente”. “Questa collaborazione, che cresce settimana dopo settimana da un anno e mezzo a questa parte dimostra quanto l’evoluzione della mobilità elettrica e del suo gradimento nel nostro Paese sia reale e come sistemi di ricarica più facili e accessibili possano fare la differenza” aggiunge Alberto Stecca, ceo di Silla Industries. “Da sempre crediamo che il futuro della mobilità sia elettrico e il rapporto con Noleggiare è un acceleratore del percorso di transizione energetica per costruire un mondo più verde e sostenibile per tutti." Oggi, la collaborazione vede oltre 40 colonnine Prism a disposizione di Noleggiare, in 15 sedi dislocate sul territorio italiano. Le caratteristiche innovative di Prism offrono una gestione efficiente delle ricariche e consentono un facile conteggio dei costi: in questo modo, Noleggiare ha la garanzia di registrare e valorizzare ogni singola sessione di ricarica per procedere al saldo delle spese di consumo al momento della riconsegna del veicolo. [post_title] => Noleggiare, accordo con Silla Industries per le ricariche elettriche [post_date] => 2024-07-31T13:44:22+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722433462000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472540 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con una decisione inattesa Air New Zealand ha annunciato di voler rinunciare ai propri obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030. Il vettore motiva la decisione in relazione alle difficoltà nel reperire aeromobili più efficienti e carburante sostenibile. Con questa mossa la compagnia neozelandese diventa il primo grande vettore a livello mondiale a fare una momentanea marcia indietro in materia. La compagnia aerea ha però precisato che sta lavorando a un nuovo obiettivo a breve termine e che rimane impegnata a raggiungere un obiettivo a livello industriale di emissioni nette zero entro il 2050. Si stima che l'industria dell'aviazione produca circa il 2% delle emissioni globali di anidride carbonica, che le compagnie aeree stanno cercando di ridurre con misure che includono la sostituzione dei velivoli più datati e l'utilizzo di carburante proveniente da fonti rinnovabili. “Negli ultimi mesi, e soprattutto nelle ultime settimane, è diventato evidente che i potenziali ritardi nel nostro piano di rinnovo della flotta rappresentano un ulteriore rischio per il raggiungimento dell'obiettivo”, ha dichiarato Greg Foran, ceo di Air New Zealand. Nel 2022, il vettore ha adottato un obiettivo per il 2030 di riduzione delle emissioni di quasi il 29%. Traguardo molto più ambizioso rispetto a quello del 5% di riduzione nello stesso periodo fissato dall'industria aeronautica mondiale. I carburanti per l'aviazione sostenibili (Saf) sono una parte fondamentale della strategia del settore per ridurre le emissioni, ma le compagnie aeree hanno faticato ad acquistarne in quantità sufficiente. [post_title] => Air New Zealand fa retromarcia sugli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030 [post_date] => 2024-07-31T09:37:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722418670000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472537 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Croatia Airlines ha accolto in flotta il primo dei sei nuovi Airbus A220-300, aeromobile che segna l'avvio dell'ambizioso piano di rinnovo della flotta. Il velivolo è stato consegnato da Air Lease Corporation. Nell'anno in cui celebra il suo 35° anniversario, la compagnia di bandiera croata e membro di Star Alliance ha infatti intrapreso il più grande progetto della sua storia: il rinnovo dell'intera flotta di aeromobili. Una volta completate le consegne la flotta sarà composta da 15 nuovi A220. L'arrivo del secondo aereo è prevista per la fine del 2024, mentre le consegne dei sei successivi sono previste per il 2025, quattro per il 2026 e tre per il 2027. Oltre ad Alc, i nuovi aeromobili sono stati acquistati con contratti di leasing con Griffin Global Asset Management e Azorra. La nuova flotta “semplificherà l'ulteriore sviluppo dell'attività e le operazioni di successo e sostenibili della compagnia aerea” si legge in un comunicato stampa della compagnia. [post_title] => Croatia Airlines: decolla il rinnovo della flotta con l'arrivo del primo A220-300 [post_date] => 2024-07-31T09:25:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722417915000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 4 milioni di euro: questo l'investimento varato da Sacbo grazie all'approvazione da parte del cda del piano per la realizzazione di interventi di mitigazione ambientale. L'iniziativa riguarda edifici residenziali nei Comuni dell’intorno aeroportuale e risultati avere necessità di isolamento acustico, sulla base delle valutazioni effettuate dall’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il relativo bando, il quarto in aggiunta ai precedenti che hanno permesso di intervenire finora su circa 550 abitazioni per un investimento complessivo di 10 milioni di euro a carico di Sacbo, prevede un ulteriore stanziamento di 4,1 milioni a beneficio di 211 unità abitative situate nei Comuni di Bergamo (62), Grassobbio (43), Orio al Serio (99) e Seriate (7). La somma investita da Sacbo è ripartita in interventi di sostituzione degli infissi (per un valore corrispettivo di 2.785.000 euro), per migliorare il fono-isolamento, e installazione di impianti di climatizzazione (per 1 milione 313mila euro). “Prosegue l’impegno di Sacbo sul fronte della sostenibilità ambientale, che si esprime in questo caso con il nuovo capitolo delle opere di mitigazione delle residenze abitative più esposte all’impronta acustica, continuando nel contempo a mettere in campo tutte le soluzioni migliorative dell’impatto generato dall’attività aeronautica, anche attraverso l’efficiente gestione dei voli e il progressivo ammodernamento delle flotte delle compagnie aeree - dichiara il presidente della società di gestione dell'aeroporto di Milano Bergamo, Giovanni Sanga (nella foto) - Abbiamo intrapreso il percorso nell’ottica della sostenibilità, convinti di poter generare risultati soddisfacenti e rispondere alle richieste degli stakeholders, producendo i benefici attesi e continuando ad attestare l’aeroporto di Bergamo ai vertici degli standard europei”. [post_title] => Sacbo e la priorità green: 4,1 mln di euro per la mitigazione ambientale [post_date] => 2024-07-31T09:17:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722417459000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472483 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Madernassa, Ristorante & Resort è situato nella regione delle Langhe del Roero, nel piccolo borgo di Guarene, a due passi da Alba. La sua missione, nel corso degli anni, è stata sempre di percorrere la strada dell’eco-sostenibilità nel rispetto della biodiversità che punta alla conservazione del prezioso patrimonio delle piante ed erbe alimentari. Dalla piscina alle camere, dal giardino delle erbe aromatiche al frutteto, in ogni area della Madernassa un occhio di riguardo sarà riservato all’ambiente. «Chi ci conosce sa bene quanto la nostra famiglia sia sensibile e vicina a tematiche ambientali - spiega Ivan Delpiano CEO e Co-Founder del brand Madernassa - Il termine green è noto da pochi anni ma mi interessavo a questi temi già agli inizi della mia carriera lavorativa. L’obiettivo che ora ci siamo posti, dopo esserci focalizzati su come ottimizzare alcuni aspetti del ristorante, è quello di apportare alcune ulteriori accortezze e interventi strutturali per ridurre l’impatto ambientale dell’intero resort, sviluppando progetti di biodiversità, con benefici positivi per noi e per l’intera collettività». E’ un progetto condiviso che si aggiunge al costante impegno nella ricerca dell’unicità esperienziale da far vivere agli ospiti del resort. «Per permettere ai nostri ospiti di vivere l’esperienza totalizzante a contatto con la natura - aggiunge Delpiano - oltre a tutte le altre iniziative, stiamo completando l’ampio parco di oltre 25.000 mq che circonda il Resort con l’accrescimento dell’area boschiva didattica, al cui interno saranno presenti due laghetti, querce, carpini, gelsi, cespugli di nocciolo selvatico e tante essenze autoctone». Situato nel perimetro di un antico cascinale, la Madernassa è stata ristrutturata nel 2003 con una particolare attenzione al mantenimento del passato agricolo e dell’eredità contadina: dal 2016 qui si coniugano la tradizione con le più attuali tecniche di ricerca e produzione nel rispetto dell’ambiente a iniziare dal solo utilizzo di fonti rinnovabili, una scelta importante e premiante. Dal 1° gennaio 2021 l’energia elettrica utilizzata dall’intera struttura proviene esclusivamente da fonti rinnovabili ed è certificata da Garanzia di Origine (GO). L’intera energia richiesta è generata da impianti capaci di convertire l’energia solare ed eolica in elettrica. A La Madernassa è possibile scegliere, quando ci si accomoda al tavolo, fra più tipologie di acqua differenti, una selezione che tiene in gran conto le acque italiane a basso impatto ambientale. Ciò che distingue l’insegna e la struttura è l’onnipresente proposta di un prodotto locale, scelta che implica una riduzione dell’inquinamento provocato dal trasporto della stessa. Non solo, è stato scelto di diminuire l’utilizzo di prodotti confezionati in plastica, preferendo quelli presentati in vetro o in alluminio. Con l’obiettivo di rendere efficiente anche il contenimento della temperatura e il riscaldamento, la scelta del Ristorante & Resort La Madernassa è stata quella di installare, anche nell’area Garden, serramenti a taglio termico, capaci di isolare in modo più efficiente l’ambiente sia d’estate che d’inverno. Sulla stessa linea anche la scelta delle caldaie e pompe di calore. Molteplici sono gli interventi già effettuati, o in previsione di esserlo, negli ambienti più strettamente connessi al Ristorante 1 stella Michelin La Madernassa. Nella vigna, la sostituzione dei sostegni in plastica con equivalenti in acciaio e dei pali in cemento con canne di bambù e la variante in legno ha consentito il cambio dell’organizzazione strutturale dell’area, che già si era finora distinta per la produzione in regime biologico. La novità più grande, però, è rappresentata dalla creazione di un bosco autoctono, composto da piante di alto fusto, cespugli e erbe edibili, con la triplice funzione di diminuire la presenza di CO2 nell’atmosfera, aumentare la produzione di O2 e coltivare essenze utili per la cucina del ristorante. «Il bosco sta crescendo nella parte sommitale della struttura, dove in precedenza vi era un frutteto di albicocche, e conterrà al suo interno due laghetti, querce, carpini, olmi e cespugli di nocciolo selvatico biancospino - continua Ivan Delpiano - Per ora non ci saranno tavoli, ma sentieri con panche in legno e pietra, per permettere ai clienti di vivere l’esperienza totalizzante a contatto con la natura». La Madernassa è circondata dal verde di un grande bio parco e offre la particolarità di rilassarsi dentro un’antica dimora storica completamente ristrutturata con la disponibilità di camere in stile rustico dotate di ogni comfort. Il resort dispone di piscina panoramica esterna, Spa con trattamenti personalizzati, numerosissime attività da svolgersi all’aria aperta, come la ricerca del tartufo, o all’interno della struttura, dalle visite in cantina sino ai workshop legati al ristorante, uno dei fiori all’occhiello de la Madernassa. Insignito della stella Michelin, la cucina è capitanata dallo chef Giuseppe D’Errico. [post_title] => La Madernassa, il Resort nelle Langhe del Roero sempre più eco-sostenibile [post_date] => 2024-07-31T09:10:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722417004000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472458 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_472464" align="alignright" width="300"] Nella foto il team Blu Hotels con, al centro, a destra il presidente Cavaliere del Lavoro Nicola Risatti e a sinistra il vice presidente Fabrizio Piantoni[/caption] Un riconoscimento che premia l'impegno a favore dell'inclusione e della parità per Blu Hotels che ha ottenuto la certificazione per la parità di genere Uni/Pdr 125:2022, rilasciata da Kiwa Cermet Italia. Il gruppo, fondato nel 1993, è così uno dei primi nel settore dell'ospitalità a ricevere questo riconoscimento. "Questa certificazione premia la nostra scelta di adottare criteri di assunzione basati sulla diversity, che mirino a garantire il rispetto e la valorizzazione delle caratteristiche culturali, etniche, religiose, di genere e di orientamento sessuale di ognuno - dichiara il Cavaliere del Lavoro Nicola Risatti, presidente di Blu Hotels -. Siamo convinti, oggi più che mai, che alla base di un ambiente di lavoro sereno ci debba essere il concetto di inclusione, che veda coesistere e collaborare gruppi eterogenei di dipendenti”. “Il raggiungimento di questa certificazione testimonia gli sforzi costanti per creare un luogo di lavoro in cui tutti i nostri dipendenti, indipendentemente dal genere, abbiano le stesse opportunità di crescita”, aggiunge Fabrizio Piantoni, vice presidente e direttore risorse umane del gruppo. La certificazione è arrivata al termine di un approfondito percorso di valutazione, basato sull’analisi delle politiche aziendali in alcuni ambiti specifici: assunzione e promozione equilibrate, life work balance, mirando a una sempre maggiore flessibilità lavorativa, parità salariale e tutela della genitorialità, prevedendo premi welfare alla nascita e una biblioteca interna sui temi della genitorialità e del family care. Negli anni Blu Hotels ha introdotto pacchetti sanitari integrativi, flessibilità lavorativa, opportunità di formazione, un premio di fine stagione per tutti i dipendenti e un nuovo sistema di gestione delle mance che ne prevede una distribuzione più equa. In Blu Hotels, il 75% dei dipendenti della sede centrale e il 50% dei dipendenti degli hotel sono donne. La parità di genere in azienda è sempre stata un elemento indispensabile per la crescita del gruppo, che incoraggia attivamente le donne a candidarsi per posizioni a tutti i livelli, inclusi ruoli di leadership. Attualmente, la quasi totalità dei capi reparto della sede operativa è costituita da donne e più di un terzo dei direttori d’albergo è donna. [post_title] => Blu Hotels ottiene la certificazione per la parità di genere [post_date] => 2024-07-30T10:50:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722336651000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472447 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Obiettivo sostenibilità per Itabus: l'intera flotta viaggia infatti in Italia con il biocarburante diesel HVOlution di Enilive. L’intesa fra le due parti, che segue quella sottoscritta dalle due società nel 2021, ha l’obiettivo di sviluppare e valorizzare l’impegno congiunto di Itabus e Enilive per una mobilità più sostenibile e prevede il rifornimento e l’utilizzo, da parte dei 100 mezzi Itabus dedicati al trasporto passeggeri in Italia, del diesel HVOlution, il biocarburante diesel di Enilive al 100% da materie prime rinnovabili (ai sensi della Direttiva europea sulle energie rinnovabili). Prodotto nelle bioraffinerie Enilive di Venezia e Gela prevalentemente da scarti, come gli oli esausti da cucina e i grassi animali, e da residui provenienti dall’industria agrolimentare, HVOlution è un olio vegetale idrogenato che può essere utilizzato da tutte le motorizzazioni omologate* e che è disponibile in oltre 1.000 stazioni di servizio Enilive. Itabus, con la sua flotta di 100 bus di ultimissima generazione, fa della sostenibilità uno dei pilastri del proprio progetto. La societàad oggi serve 14 regioni, offrendo 500 partenze ogni giorno da oltre 85 città italiane. "Abbiamo una flotta di autobus all’avanguardia sotto ogni punto di vista e la sostenibilità è da sempre al centro della nostra strategia - ha dichiarato Francesco Fiore, amministratore delegato di Itabus -. La partnership con Enilive prosegue perché abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa visione di intenti. Lavoriamo costantemente per adottare soluzioni che possano contribuire alla riduzione delle emissioni e l’impatto ambientale. Il bus rappresenta uno dei mezzi di viaggio condiviso maggiormente utilizzato e stiamo implementando le soluzioni intermodali con il treno per connettere gli hub strategici del Paese e garantire un efficiente servizio di mobilità ai cittadini". [post_title] => Itabus sempre più green: l'intera flotta è alimentata da biocarburante [post_date] => 2024-07-30T09:45:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722332757000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472449 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Alto Adige, o Südtirol, è una destinazione ideale per chi desidera una vacanza all'insegna dello sport e della sostenibilità. Questa regione, infatti, offre panorami mozzafiato, un'ampia gamma di attività all'aria aperta e un forte impegno per la conservazione dell'ambiente. Tra le molte opzioni disponibili per gli amanti dello sport, il ciclismo occupa un posto di rilievo, con numerosi percorsi ciclabili ben segnalati e mantenuti. Uno dei percorsi più affascinanti e accessibili è la ciclabile Pusterbike, che attraversa la Val Pusteria, collegando diversi paesi e offrendo agli appassionati di bicicletta la possibilità di esplorare questa splendida valle. Perché scegliere l'Alto Adige per una vacanza in bicicletta Il Südtirol è rinomato per la sua attenzione alla qualità della vita e al benessere, rendendolo una destinazione privilegiata per chi ama lo sport e la natura. Le infrastrutture ciclabili sono eccellenti, con piste ben segnalate e sicure, che permettono di godere del paesaggio in totale serenità. Inoltre, la regione è famosa per la sua ospitalità e le strutture ricettive di alta qualità, che rendono ogni soggiorno piacevole e confortevole. Un altro aspetto rilevante è l'impegno del Südtirol verso la sostenibilità. Molte delle strutture ricettive e dei servizi locali adottano pratiche eco-sostenibili, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo un turismo responsabile. Questa attenzione si riflette anche nella manutenzione delle piste ciclabili, garantendo percorsi puliti e ben curati. Brunico: il punto di partenza ideale Brunico, situata nel cuore della Val Pusteria, è uno dei luoghi migliori in cui alloggiare per chi desidera esplorare i percorsi ciclabili della regione. Questa cittadina davvero splendida offre una vasta gamma di servizi e alloggi noti per la loro accoglienza e le loro comodità. Scegliere di alloggiare in un hotel a Brunico permette di essere vicini all'inizio di molti percorsi ciclabili, rendendo facile e conveniente partire alla scoperta della valle. La città stessa è un gioiello, con un centro storico affascinante, negozi caratteristici e una vivace scena culturale. Inoltre, Brunico è ben collegata con i mezzi pubblici, facilitando l'accesso ai vari punti di interesse lungo la ciclabile Pusterbike. Il tracciato della Pusterbike La Pusterbike è un percorso di circa 105 chilometri che attraversa la Val Pusteria, collegando diverse località e offrendo una varietà di paesaggi e attrazioni. Il tracciato è ben segnalato e adatto a ciclisti di tutti i livelli, dai principianti agli esperti. Prima tappa: da San Candido a Brunico Il percorso inizia a San Candido, un affascinante villaggio situato vicino al confine austriaco. Da qui, la pista ciclabile si snoda attraverso prati verdi e boschi rigogliosi, offrendo viste spettacolari sulle Dolomiti. Lungo il percorso, consigliamo di fare una sosta a Dobbiaco, conosciuta per il suo lago pittoresco e il centro culturale Gustav Mahler. Seconda tappa: da Brunico a Vandoies Proseguendo da Brunico, il percorso continua verso Vandoies, attraversando paesaggi rurali e villaggi caratteristici. Questa sezione del percorso è particolarmente affascinante in autunno, quando i colori delle foglie creano uno spettacolo naturale mozzafiato. Lungo il tragitto, i luoghi da non perdere sono il Castello di Brunico e il Museo Provinciale degli Usi e Costumi. Terza tappa: da Vandoies a Rio di Pusteria Da Vandoies, la pista ciclabile si dirige verso Rio di Pusteria, un altro incantevole villaggio della valle. Questa parte del percorso è caratterizzata da colline suggestive e ampie vedute sulla valle, rendendola perfetta per una pedalata rilassante. A Rio di Pusteria, i visitatori possono esplorare il centro storico e gustare la cucina locale nei numerosi ristoranti e trattorie. Quarta tappa: da Rio di Pusteria a Bressanone L'ultima parte del percorso vi porterà da Rio di Pusteria a Bressanone, una delle città più antiche del Südtirol. Bressanone è nota per il suo patrimonio culturale e storico, con numerosi edifici medievali, chiese e musei da visitare. La città offre anche una vasta gamma di negozi, caffè e ristoranti, rendendola una tappa ideale per riposarsi e ricaricarsi prima di proseguire il viaggio. Attrazioni lungo la ciclabile Pusterbike Il percorso Pusterbike offre molteplici attrazioni lungo il tragitto, rendendo ogni tappa un'esperienza unica e memorabile. Tra le principali attrazioni, oltre a quelle già menzionate, ci sono: Il Lago di Braies: situato non lontano dal percorso, questo lago alpino è uno dei più belli d'Italia. Le sue acque cristalline e il paesaggio circostante offrono un'opportunità perfetta per una pausa rigenerante. Il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies: un'area protetta che offre numerosi sentieri escursionistici e panorami spettacolari. I ciclisti possono fare una deviazione per esplorare questo parco e godere della natura incontaminata. Le Piramidi di Terra di Plata: queste formazioni geologiche uniche, situate vicino a Perca, sono un esempio straordinario delle meraviglie naturali del Südtirol. Una visita a queste piramidi è un'esperienza da non perdere se ci si trova in questa regione. Consigli pratici per la ciclabile Pusterbike Affrontare il percorso Pusterbike richiede una certa preparazione, specialmente per chi non è abituato a lunghi tragitti in bicicletta. Ecco alcuni consigli pratici per godere al meglio di questa esperienza: Preparazione fisica: Anche se il percorso è adatto a tutti e senza grandi dislivelli, è consigliabile fare un po' di allenamento prima di partire, per abituare il corpo all'attività fisica prolungata. Equipaggiamento adeguato: Per affrontare il percorso senza rischiare di dover compiere numerose tappe è essenziale accertarsi che la propria bicicletta sia ben mantenuta, con freni funzionanti e pneumatici in buone condizioni. Inoltre, è importante portare con sé un kit di riparazione per ogni evenienza, una pompa in caso di foratura e una borraccia per l'acqua. Abbigliamento appropriato: Vestirsi a strati è la chiave per affrontare le variazioni climatiche della regione. Inoltre, un casco e occhiali da sole sono indispensabili per la sicurezza e il comfort. Mappe e informazioni: Portare con sé una mappa dettagliata del percorso e informazioni sui punti di interesse e sui servizi disponibili lungo il tragitto può essere molto utile. In conclusione, consigliamo questo percorso per percorrere un viaggio attraverso la bellezza e la cultura dell’Alto Adige. Che tu sia un ciclista esperto o un principiante, la Pusterbike ti regalerà emozioni indimenticabili, facendoti immergere in paesaggi mozzafiato e tradizioni secolari. Preparati a vivere un'avventura su due ruote che ti lascerà con il desiderio di tornare nuovamente in questa affascinante regione. i.p. [post_title] => Vacanze in bicicletta in Alto Adige: la ciclabile Pusterbike [post_date] => 2024-07-30T08:04:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722326686000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sassonia sempre piu green nuova certificazione di sostenibilita per il vogtland" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":79,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1301,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Klm ha aderito al bando di mobilità sostenibile promosso da Città Metropolitana di Milano, integrandolo nella propria iniziativa nazionale “Adotta una ciclabile”, lanciata nell'ottobre 2023 in collaborazione con PisteCiclabili.com. Dopo Napoli e Genova, Milano diventa così la terza grande aera metropolitana che ne sarà protagonista.\r

\r

L’obiettivo è quello di incentivare uno stile di vita più sano e maggiormente sostenibile, garantendo la copertura dei costi di manutenzione di selezionati percorsi ciclabili all'interno delle città italiane partecipanti.\r

\r

A Milano, la compagnia aerea olandese sarà impegnata nella manutenzione di uno dei tratti ciclabili più frequentato della città, che va dalla macroarea Corelli-Idroscalo all'aeroporto di Milano Linate. La bicicletta, simbolo della cultura olandese, diventa così un mezzo per rafforzare il legame con la cultura italiana.\r

\r

L'adesione al bando, che sarà valida fino al 2026, porta con sé una forte valenza sociale. Klm grazie alla mediazione della società di consulenza Right Hub Società Benefit, ha stretto infatti un protocollo d'intesa con Città Metropolitana e con il Collocamento Mirato di Milano che prevede l'affidamento dei lavori di manutenzione alla cooperativa sociale “Il Giardinone”. Questa cooperativa supporterà l'iniziativa attraverso l'impiego di lavoratori appartenenti a categorie fragili, inclusi quelli con disabilità, in convenzione con l'articolo 14 della legge 68/99\r

\r

Le opere di manutenzione per la pista ciclabile della macroarea Corelli-Idroscalo si concentreranno principalmente sulla gestione del verde. In particolare, verrà creata un’aiuola dedicata a KLM con piante di sedum, come mostrato nel render allegato. Lungo il percorso ciclabile saranno installati pannelli informativi che descriveranno il progetto “Adotta una ciclabile”, accompagnando i ciclisti nel loro tragitto verso il parco lago.\r

\r

","post_title":"Klm: l’iniziativa green ‘Adotta una ciclabile’ sbarca anche a Milano","post_date":"2024-08-01T09:30:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722504636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il noleggio, un settore che continua a crescere con un totale di 1,3 milioni di veicoli in circolazione, guida la transizione energetica: nel 2023, il 34% dei nuovi veicoli elettrici e il 63% dei veicoli ibridi plug-in sono stati immatricolati per essere noleggiati. Una soluzione flessibile per il turismo in Italia – cresciuto del 30% nell’ultimo anno rispetto al 2022 - ma anche per il settore business che ha registrato nel 2023 un incremento del 25%, con 40 milioni di viaggi per lavoro (fonte dati: Aniasa - Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital).\r

\r

Ed è in parallelo a questi dati che corre il rapporto tra Noleggiare e Silla Industries, due eccellenze italiane nel settore della mobilità e del viaggiare elettrico, oggi sempre più facile. Pluriennale è l’impegno verso la sostenibilità ambientale dell’azienda veronese, punto di riferimento in Italia nel settore del renting con la sua offerta flessibile e che negli ultimi anni ha abbracciato una mobilità sempre più green arricchendo la sua flotta con modelli elettrici a zero emissioni. Con le sue 59 sedi in tutta Italia, nelle principali località turistiche, ma anche nelle città cuore del business come Milano, Roma, Torino, Noleggiare è attiva dal 2006 e offre a privati e aziende soluzioni di mobilità all’avanguardia e di alta qualità per un’esperienza di noleggio innovativa, affidabile e personalizzata.\r

\r

“Abbiamo in mente di rafforzare la nostra offerta elettrica in ogni filiale: oggi abbiamo superato i 40 caricatori installati con Silla Industries, un partner che riflette il nostro impegno concreto verso una mobilità sostenibile. Negli ultimi anni, abbiamo introdotto quasi 400 veicoli completamente elettrici a zero emissioni che attualmente rappresentano una quota crescente della nostra flotta”, commenta Giuseppe Schenal, emobility e luxury vehicles manager di Noleggiare, con un ruolo strategico nella gestione di tutti i veicoli a propulsione elettrica e ibrida. “L'innovazione è un elemento chiave della crescita aziendale che ci vede impegnati anche in nuovi progetti e tecnologie per migliorare i servizi e nel fornire soluzioni di mobilità all’avanguardia volti a tutelare l’ambiente”.\r

\r

“Questa collaborazione, che cresce settimana dopo settimana da un anno e mezzo a questa parte dimostra quanto l’evoluzione della mobilità elettrica e del suo gradimento nel nostro Paese sia reale e come sistemi di ricarica più facili e accessibili possano fare la differenza” aggiunge Alberto Stecca, ceo di Silla Industries. “Da sempre crediamo che il futuro della mobilità sia elettrico e il rapporto con Noleggiare è un acceleratore del percorso di transizione energetica per costruire un mondo più verde e sostenibile per tutti.\"\r

\r

Oggi, la collaborazione vede oltre 40 colonnine Prism a disposizione di Noleggiare, in 15 sedi dislocate sul territorio italiano. Le caratteristiche innovative di Prism offrono una gestione efficiente delle ricariche e consentono un facile conteggio dei costi: in questo modo, Noleggiare ha la garanzia di registrare e valorizzare ogni singola sessione di ricarica per procedere al saldo delle spese di consumo al momento della riconsegna del veicolo.","post_title":"Noleggiare, accordo con Silla Industries per le ricariche elettriche","post_date":"2024-07-31T13:44:22+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722433462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con una decisione inattesa Air New Zealand ha annunciato di voler rinunciare ai propri obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030.\r

\r

Il vettore motiva la decisione in relazione alle difficoltà nel reperire aeromobili più efficienti e carburante sostenibile. Con questa mossa la compagnia neozelandese diventa il primo grande vettore a livello mondiale a fare una momentanea marcia indietro in materia.\r

\r

La compagnia aerea ha però precisato che sta lavorando a un nuovo obiettivo a breve termine e che rimane impegnata a raggiungere un obiettivo a livello industriale di emissioni nette zero entro il 2050.\r

\r

Si stima che l'industria dell'aviazione produca circa il 2% delle emissioni globali di anidride carbonica, che le compagnie aeree stanno cercando di ridurre con misure che includono la sostituzione dei velivoli più datati e l'utilizzo di carburante proveniente da fonti rinnovabili.\r

\r

“Negli ultimi mesi, e soprattutto nelle ultime settimane, è diventato evidente che i potenziali ritardi nel nostro piano di rinnovo della flotta rappresentano un ulteriore rischio per il raggiungimento dell'obiettivo”, ha dichiarato Greg Foran, ceo di Air New Zealand. Nel 2022, il vettore ha adottato un obiettivo per il 2030 di riduzione delle emissioni di quasi il 29%.\r

Traguardo molto più ambizioso rispetto a quello del 5% di riduzione nello stesso periodo fissato dall'industria aeronautica mondiale.\r

\r

I carburanti per l'aviazione sostenibili (Saf) sono una parte fondamentale della strategia del settore per ridurre le emissioni, ma le compagnie aeree hanno faticato ad acquistarne in quantità sufficiente.","post_title":"Air New Zealand fa retromarcia sugli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030","post_date":"2024-07-31T09:37:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722418670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Croatia Airlines ha accolto in flotta il primo dei sei nuovi Airbus A220-300, aeromobile che segna l'avvio dell'ambizioso piano di rinnovo della flotta. Il velivolo è stato consegnato da Air Lease Corporation.\r

\r

Nell'anno in cui celebra il suo 35° anniversario, la compagnia di bandiera croata e membro di Star Alliance ha infatti intrapreso il più grande progetto della sua storia: il rinnovo dell'intera flotta di aeromobili. Una volta completate le consegne la flotta sarà composta da 15 nuovi A220.\r

\r

L'arrivo del secondo aereo è prevista per la fine del 2024, mentre le consegne dei sei successivi sono previste per il 2025, quattro per il 2026 e tre per il 2027. Oltre ad Alc, i nuovi aeromobili sono stati acquistati con contratti di leasing con Griffin Global Asset Management e Azorra.\r

\r

La nuova flotta “semplificherà l'ulteriore sviluppo dell'attività e le operazioni di successo e sostenibili della compagnia aerea” si legge in un comunicato stampa della compagnia.\r

\r

","post_title":"Croatia Airlines: decolla il rinnovo della flotta con l'arrivo del primo A220-300","post_date":"2024-07-31T09:25:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722417915000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 4 milioni di euro: questo l'investimento varato da Sacbo grazie all'approvazione da parte del cda del piano per la realizzazione di interventi di mitigazione ambientale.\r

\r

L'iniziativa riguarda edifici residenziali nei Comuni dell’intorno aeroportuale e risultati avere necessità di isolamento acustico, sulla base delle valutazioni effettuate dall’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il relativo bando, il quarto in aggiunta ai precedenti che hanno permesso di intervenire finora su circa 550 abitazioni per un investimento complessivo di 10 milioni di euro a carico di Sacbo, prevede un ulteriore stanziamento di 4,1 milioni a beneficio di 211 unità abitative situate nei Comuni di Bergamo (62), Grassobbio (43), Orio al Serio (99) e Seriate (7).\r

\r

La somma investita da Sacbo è ripartita in interventi di sostituzione degli infissi (per un valore corrispettivo di 2.785.000 euro), per migliorare il fono-isolamento, e installazione di impianti di climatizzazione (per 1 milione 313mila euro).\r

\r

“Prosegue l’impegno di Sacbo sul fronte della sostenibilità ambientale, che si esprime in questo caso con il nuovo capitolo delle opere di mitigazione delle residenze abitative più esposte all’impronta acustica, continuando nel contempo a mettere in campo tutte le soluzioni migliorative dell’impatto generato dall’attività aeronautica, anche attraverso l’efficiente gestione dei voli e il progressivo ammodernamento delle flotte delle compagnie aeree - dichiara il presidente della società di gestione dell'aeroporto di Milano Bergamo, Giovanni Sanga (nella foto) - Abbiamo intrapreso il percorso nell’ottica della sostenibilità, convinti di poter generare risultati soddisfacenti e rispondere alle richieste degli stakeholders, producendo i benefici attesi e continuando ad attestare l’aeroporto di Bergamo ai vertici degli standard europei”.","post_title":"Sacbo e la priorità green: 4,1 mln di euro per la mitigazione ambientale","post_date":"2024-07-31T09:17:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722417459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472483","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Madernassa, Ristorante & Resort è situato nella regione delle Langhe del Roero, nel piccolo borgo di Guarene, a due passi da Alba.\r

\r

La sua missione, nel corso degli anni, è stata sempre di percorrere la strada dell’eco-sostenibilità nel rispetto della biodiversità che punta alla conservazione del prezioso patrimonio delle piante ed erbe alimentari. \r

\r

Dalla piscina alle camere, dal giardino delle erbe aromatiche al frutteto, in ogni area della Madernassa un occhio di riguardo sarà riservato all’ambiente.\r

\r

«Chi ci conosce sa bene quanto la nostra famiglia sia sensibile e vicina a tematiche ambientali - spiega Ivan Delpiano CEO e Co-Founder del brand Madernassa - Il termine green è noto da pochi anni ma mi interessavo a questi temi già agli inizi della mia carriera lavorativa. L’obiettivo che ora ci siamo posti, dopo esserci focalizzati su come ottimizzare alcuni aspetti del ristorante, è quello di apportare alcune ulteriori accortezze e interventi strutturali per ridurre l’impatto ambientale dell’intero resort, sviluppando progetti di biodiversità, con benefici positivi per noi e per l’intera collettività».\r

\r

E’ un progetto condiviso che si aggiunge al costante impegno nella ricerca dell’unicità esperienziale da far vivere agli ospiti del resort. «Per permettere ai nostri ospiti di vivere l’esperienza totalizzante a contatto con la natura - aggiunge Delpiano - oltre a tutte le altre iniziative, stiamo completando l’ampio parco di oltre 25.000 mq che circonda il Resort con l’accrescimento dell’area boschiva didattica, al cui interno saranno presenti due laghetti, querce, carpini, gelsi, cespugli di nocciolo selvatico e tante essenze autoctone».\r

\r

Situato nel perimetro di un antico cascinale, la Madernassa è stata ristrutturata nel 2003 con una particolare attenzione al mantenimento del passato agricolo e dell’eredità contadina: dal 2016 qui si coniugano la tradizione con le più attuali tecniche di ricerca e produzione nel rispetto dell’ambiente a iniziare dal solo utilizzo di fonti rinnovabili, una scelta importante e premiante. \r

\r

Dal 1° gennaio 2021 l’energia elettrica utilizzata dall’intera struttura proviene esclusivamente da fonti rinnovabili ed è certificata da Garanzia di Origine (GO). L’intera energia richiesta è generata da impianti capaci di convertire l’energia solare ed eolica in elettrica.\r

\r

A La Madernassa è possibile scegliere, quando ci si accomoda al tavolo, fra più tipologie di acqua differenti, una selezione che tiene in gran conto le acque italiane a basso impatto ambientale. Ciò che distingue l’insegna e la struttura è l’onnipresente proposta di un prodotto locale, scelta che implica una riduzione dell’inquinamento provocato dal trasporto della stessa. Non solo, è stato scelto di diminuire l’utilizzo di prodotti confezionati in plastica, preferendo quelli presentati in vetro o in alluminio.\r

\r

\r

\r

Con l’obiettivo di rendere efficiente anche il contenimento della temperatura e il riscaldamento, la scelta del Ristorante & Resort La Madernassa è stata quella di installare, anche nell’area Garden, serramenti a taglio termico, capaci di isolare in modo più efficiente l’ambiente sia d’estate che d’inverno. Sulla stessa linea anche la scelta delle caldaie e pompe di calore.\r

\r

Molteplici sono gli interventi già effettuati, o in previsione di esserlo, negli ambienti più strettamente connessi al Ristorante 1 stella Michelin La Madernassa. Nella vigna, la sostituzione dei sostegni in plastica con equivalenti in acciaio e dei pali in cemento con canne di bambù e la variante in legno ha consentito il cambio dell’organizzazione strutturale dell’area, che già si era finora distinta per la produzione in regime biologico. \r

\r

La novità più grande, però, è rappresentata dalla creazione di un bosco autoctono, composto da piante di alto fusto, cespugli e erbe edibili, con la triplice funzione di diminuire la presenza di CO2 nell’atmosfera, aumentare la produzione di O2 e coltivare essenze utili per la cucina del ristorante.\r

\r

«Il bosco sta crescendo nella parte sommitale della struttura, dove in precedenza vi era un frutteto di albicocche, e conterrà al suo interno due laghetti, querce, carpini, olmi e cespugli di nocciolo selvatico biancospino - continua Ivan Delpiano - Per ora non ci saranno tavoli, ma sentieri con panche in legno e pietra, per permettere ai clienti di vivere l’esperienza totalizzante a contatto con la natura».\r

\r

La Madernassa è circondata dal verde di un grande bio parco e offre la particolarità di rilassarsi dentro un’antica dimora storica completamente ristrutturata con la disponibilità di camere in stile rustico dotate di ogni comfort. Il resort dispone di piscina panoramica esterna, Spa con trattamenti personalizzati, numerosissime attività da svolgersi all’aria aperta, come la ricerca del tartufo, o all’interno della struttura, dalle visite in cantina sino ai workshop legati al ristorante, uno dei fiori all’occhiello de la Madernassa. Insignito della stella Michelin, la cucina è capitanata dallo chef Giuseppe D’Errico.\r

\r

","post_title":"La Madernassa, il Resort nelle Langhe del Roero sempre più eco-sostenibile","post_date":"2024-07-31T09:10:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722417004000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_472464\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Nella foto il team Blu Hotels con, al centro, a destra il presidente Cavaliere del Lavoro Nicola Risatti e a sinistra il vice presidente Fabrizio Piantoni[/caption]\r

\r

Un riconoscimento che premia l'impegno a favore dell'inclusione e della parità per Blu Hotels che ha ottenuto la certificazione per la parità di genere Uni/Pdr 125:2022, rilasciata da Kiwa Cermet Italia. \r

\r

Il gruppo, fondato nel 1993, è così uno dei primi nel settore dell'ospitalità a ricevere questo riconoscimento.\r

\r

\"Questa certificazione premia la nostra scelta di adottare criteri di assunzione basati sulla diversity, che mirino a garantire il rispetto e la valorizzazione delle caratteristiche culturali, etniche, religiose, di genere e di orientamento sessuale di ognuno - dichiara il Cavaliere del Lavoro Nicola Risatti, presidente di Blu Hotels -. Siamo convinti, oggi più che mai, che alla base di un ambiente di lavoro sereno ci debba essere il concetto di inclusione, che veda coesistere e collaborare gruppi eterogenei di dipendenti”.\r

\r

“Il raggiungimento di questa certificazione testimonia gli sforzi costanti per creare un luogo di lavoro in cui tutti i nostri dipendenti, indipendentemente dal genere, abbiano le stesse opportunità di crescita”, aggiunge Fabrizio Piantoni, vice presidente e direttore risorse umane del gruppo.\r

\r

La certificazione è arrivata al termine di un approfondito percorso di valutazione, basato sull’analisi delle politiche aziendali in alcuni ambiti specifici: assunzione e promozione equilibrate, life work balance, mirando a una sempre maggiore flessibilità lavorativa, parità salariale e tutela della genitorialità, prevedendo premi welfare alla nascita e una biblioteca interna sui temi della genitorialità e del family care.\r

\r

Negli anni Blu Hotels ha introdotto pacchetti sanitari integrativi, flessibilità lavorativa, opportunità di formazione, un premio di fine stagione per tutti i dipendenti e un nuovo sistema di gestione delle mance che ne prevede una distribuzione più equa.\r

\r

In Blu Hotels, il 75% dei dipendenti della sede centrale e il 50% dei dipendenti degli hotel sono donne. La parità di genere in azienda è sempre stata un elemento indispensabile per la crescita del gruppo, che incoraggia attivamente le donne a candidarsi per posizioni a tutti i livelli, inclusi ruoli di leadership. Attualmente, la quasi totalità dei capi reparto della sede operativa è costituita da donne e più di un terzo dei direttori d’albergo è donna.","post_title":"Blu Hotels ottiene la certificazione per la parità di genere","post_date":"2024-07-30T10:50:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722336651000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Obiettivo sostenibilità per Itabus: l'intera flotta viaggia infatti in Italia con il biocarburante diesel HVOlution di Enilive.\r

\r

L’intesa fra le due parti, che segue quella sottoscritta dalle due società nel 2021, ha l’obiettivo di sviluppare e valorizzare l’impegno congiunto di Itabus e Enilive per una mobilità più sostenibile e prevede il rifornimento e l’utilizzo, da parte dei 100 mezzi Itabus dedicati al trasporto passeggeri in Italia, del diesel HVOlution, il biocarburante diesel di Enilive al 100% da materie prime rinnovabili (ai sensi della Direttiva europea sulle energie rinnovabili).\r

\r

Prodotto nelle bioraffinerie Enilive di Venezia e Gela prevalentemente da scarti, come gli oli esausti da cucina e i grassi animali, e da residui provenienti dall’industria agrolimentare, HVOlution è un olio vegetale idrogenato che può essere utilizzato da tutte le motorizzazioni omologate* e che è disponibile in oltre 1.000 stazioni di servizio Enilive.\r

\r

Itabus, con la sua flotta di 100 bus di ultimissima generazione, fa della sostenibilità uno dei pilastri del proprio progetto. La societàad oggi serve 14 regioni, offrendo 500 partenze ogni giorno da oltre 85 città italiane. \r

\r

\"Abbiamo una flotta di autobus all’avanguardia sotto ogni punto di vista e la sostenibilità è da sempre al centro della nostra strategia - ha dichiarato Francesco Fiore, amministratore delegato di Itabus -. La partnership con Enilive prosegue perché abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa visione di intenti. Lavoriamo costantemente per adottare soluzioni che possano contribuire alla riduzione delle emissioni e l’impatto ambientale. Il bus rappresenta uno dei mezzi di viaggio condiviso maggiormente utilizzato e stiamo implementando le soluzioni intermodali con il treno per connettere gli hub strategici del Paese e garantire un efficiente servizio di mobilità ai cittadini\".\r

\r

","post_title":"Itabus sempre più green: l'intera flotta è alimentata da biocarburante","post_date":"2024-07-30T09:45:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722332757000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

L'Alto Adige, o Südtirol, è una destinazione ideale per chi desidera una vacanza all'insegna dello sport e della sostenibilità. Questa regione, infatti, offre panorami mozzafiato, un'ampia gamma di attività all'aria aperta e un forte impegno per la conservazione dell'ambiente. Tra le molte opzioni disponibili per gli amanti dello sport, il ciclismo occupa un posto di rilievo, con numerosi percorsi ciclabili ben segnalati e mantenuti.\r

\r

Uno dei percorsi più affascinanti e accessibili è la ciclabile Pusterbike, che attraversa la Val Pusteria, collegando diversi paesi e offrendo agli appassionati di bicicletta la possibilità di esplorare questa splendida valle.\r

Perché scegliere l'Alto Adige per una vacanza in bicicletta\r

Il Südtirol è rinomato per la sua attenzione alla qualità della vita e al benessere, rendendolo una destinazione privilegiata per chi ama lo sport e la natura. Le infrastrutture ciclabili sono eccellenti, con piste ben segnalate e sicure, che permettono di godere del paesaggio in totale serenità. Inoltre, la regione è famosa per la sua ospitalità e le strutture ricettive di alta qualità, che rendono ogni soggiorno piacevole e confortevole.\r

\r

Un altro aspetto rilevante è l'impegno del Südtirol verso la sostenibilità. Molte delle strutture ricettive e dei servizi locali adottano pratiche eco-sostenibili, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo un turismo responsabile. Questa attenzione si riflette anche nella manutenzione delle piste ciclabili, garantendo percorsi puliti e ben curati.\r

Brunico: il punto di partenza ideale\r

Brunico, situata nel cuore della Val Pusteria, è uno dei luoghi migliori in cui alloggiare per chi desidera esplorare i percorsi ciclabili della regione. Questa cittadina davvero splendida offre una vasta gamma di servizi e alloggi noti per la loro accoglienza e le loro comodità.\r

\r

Scegliere di alloggiare in un hotel a Brunico permette di essere vicini all'inizio di molti percorsi ciclabili, rendendo facile e conveniente partire alla scoperta della valle. La città stessa è un gioiello, con un centro storico affascinante, negozi caratteristici e una vivace scena culturale. Inoltre, Brunico è ben collegata con i mezzi pubblici, facilitando l'accesso ai vari punti di interesse lungo la ciclabile Pusterbike.\r

Il tracciato della Pusterbike\r

La Pusterbike è un percorso di circa 105 chilometri che attraversa la Val Pusteria, collegando diverse località e offrendo una varietà di paesaggi e attrazioni. Il tracciato è ben segnalato e adatto a ciclisti di tutti i livelli, dai principianti agli esperti.\r

Prima tappa: da San Candido a Brunico\r

Il percorso inizia a San Candido, un affascinante villaggio situato vicino al confine austriaco. Da qui, la pista ciclabile si snoda attraverso prati verdi e boschi rigogliosi, offrendo viste spettacolari sulle Dolomiti. Lungo il percorso, consigliamo di fare una sosta a Dobbiaco, conosciuta per il suo lago pittoresco e il centro culturale Gustav Mahler.\r

Seconda tappa: da Brunico a Vandoies\r

Proseguendo da Brunico, il percorso continua verso Vandoies, attraversando paesaggi rurali e villaggi caratteristici. Questa sezione del percorso è particolarmente affascinante in autunno, quando i colori delle foglie creano uno spettacolo naturale mozzafiato. Lungo il tragitto, i luoghi da non perdere sono il Castello di Brunico e il Museo Provinciale degli Usi e Costumi.\r

Terza tappa: da Vandoies a Rio di Pusteria\r

Da Vandoies, la pista ciclabile si dirige verso Rio di Pusteria, un altro incantevole villaggio della valle. Questa parte del percorso è caratterizzata da colline suggestive e ampie vedute sulla valle, rendendola perfetta per una pedalata rilassante. A Rio di Pusteria, i visitatori possono esplorare il centro storico e gustare la cucina locale nei numerosi ristoranti e trattorie.\r

Quarta tappa: da Rio di Pusteria a Bressanone\r

L'ultima parte del percorso vi porterà da Rio di Pusteria a Bressanone, una delle città più antiche del Südtirol. Bressanone è nota per il suo patrimonio culturale e storico, con numerosi edifici medievali, chiese e musei da visitare. La città offre anche una vasta gamma di negozi, caffè e ristoranti, rendendola una tappa ideale per riposarsi e ricaricarsi prima di proseguire il viaggio.\r

Attrazioni lungo la ciclabile Pusterbike\r

Il percorso Pusterbike offre molteplici attrazioni lungo il tragitto, rendendo ogni tappa un'esperienza unica e memorabile. Tra le principali attrazioni, oltre a quelle già menzionate, ci sono:\r

\r

Il Lago di Braies: situato non lontano dal percorso, questo lago alpino è uno dei più belli d'Italia. Le sue acque cristalline e il paesaggio circostante offrono un'opportunità perfetta per una pausa rigenerante.\r

\r

Il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies: un'area protetta che offre numerosi sentieri escursionistici e panorami spettacolari. I ciclisti possono fare una deviazione per esplorare questo parco e godere della natura incontaminata.\r

\r

Le Piramidi di Terra di Plata: queste formazioni geologiche uniche, situate vicino a Perca, sono un esempio straordinario delle meraviglie naturali del Südtirol. Una visita a queste piramidi è un'esperienza da non perdere se ci si trova in questa regione.\r

Consigli pratici per la ciclabile Pusterbike\r

Affrontare il percorso Pusterbike richiede una certa preparazione, specialmente per chi non è abituato a lunghi tragitti in bicicletta. Ecco alcuni consigli pratici per godere al meglio di questa esperienza:\r

\r

Preparazione fisica: Anche se il percorso è adatto a tutti e senza grandi dislivelli, è consigliabile fare un po' di allenamento prima di partire, per abituare il corpo all'attività fisica prolungata.\r

\r

Equipaggiamento adeguato: Per affrontare il percorso senza rischiare di dover compiere numerose tappe è essenziale accertarsi che la propria bicicletta sia ben mantenuta, con freni funzionanti e pneumatici in buone condizioni. Inoltre, è importante portare con sé un kit di riparazione per ogni evenienza, una pompa in caso di foratura e una borraccia per l'acqua.\r

\r

Abbigliamento appropriato: Vestirsi a strati è la chiave per affrontare le variazioni climatiche della regione. Inoltre, un casco e occhiali da sole sono indispensabili per la sicurezza e il comfort.\r

\r

Mappe e informazioni: Portare con sé una mappa dettagliata del percorso e informazioni sui punti di interesse e sui servizi disponibili lungo il tragitto può essere molto utile.\r

\r

In conclusione, consigliamo questo percorso per percorrere un viaggio attraverso la bellezza e la cultura dell’Alto Adige. Che tu sia un ciclista esperto o un principiante, la Pusterbike ti regalerà emozioni indimenticabili, facendoti immergere in paesaggi mozzafiato e tradizioni secolari. Preparati a vivere un'avventura su due ruote che ti lascerà con il desiderio di tornare nuovamente in questa affascinante regione. \r

\r

\r

\r

i.p.","post_title":"Vacanze in bicicletta in Alto Adige: la ciclabile Pusterbike","post_date":"2024-07-30T08:04:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722326686000]}]}}