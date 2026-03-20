Romania: il nuovo ministro del turismo invita a scoprire la “meta per tutti” Il nuovo ministro del turismo della Romania, Miruță Radu-Dinel, è in prima linea nel promuovere una destinazione che beneficia di una crescente accessibilità, rendendola una destinazione ideale per brevi soggiorni, city break o tour combinati . I numeri L’ingresso nel Paese è semplice per i viaggiatori europei: è sufficiente un documento d’identità e il turismo rappresenta un settore strategico. Nel 2025, la Romania ha accolto circa 13,9 milioni di turisti, di cui quasi il 19% stranieri, a conferma della crescita del turismo internazionale. La Romania, come si legge su Le Quotidien du Tourisme, si distingue per la straordinaria ricchezza dei suoi paesaggi naturali. Il paese è dominato dai Carpazi, una catena montuosa che attraversa il territorio e offre panorami spettacolari. Tra i tesori naturali del paese spicca il Delta del Danubio, patrimonio mondiale dell’Unesco. Notevole poi il patrimonio storico e culturale. Diversi siti sono stati inseriti nella lista deipatrimoni dell’umanità dell’Unesco, tra cui i monasteri dipinti della Bucovina, le chiese fortificate della Transilvania, le chiese di legno di Maramureș e la cittadella medievale di Sighișoara. Per le agenzie di viaggio, la Romania rappresenta quindi una destinazione ad alto valore aggiunto, capace di attrarre clienti curiosi di scoprire “l’altra Europa”. Condividi

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I numeri\r

L'ingresso nel Paese è semplice per i viaggiatori europei: è sufficiente un documento d'identità e il turismo rappresenta un settore strategico. Nel 2025, la Romania ha accolto circa 13,9 milioni di turisti, di cui quasi il 19% stranieri, a conferma della crescita del turismo internazionale.\r

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La Romania, come si legge su Le Quotidien du Tourisme, si distingue per la straordinaria ricchezza dei suoi paesaggi naturali. Il paese è dominato dai Carpazi, una catena montuosa che attraversa il territorio e offre panorami spettacolari. Tra i tesori naturali del paese spicca il Delta del Danubio, patrimonio mondiale dell'Unesco. \r

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Notevole poi il patrimonio storico e culturale. Diversi siti sono stati inseriti nella lista deipatrimoni dell'umanità dell'Unesco, tra cui i monasteri dipinti della Bucovina, le chiese fortificate della Transilvania, le chiese di legno di Maramureș e la cittadella medievale di Sighișoara.\r

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A partire da novembre 2026 si potrà rivivere la magia dell’inverno artico, con spedizioni esclusive accompagnate da esperti naturalisti e guide specializzate nel mar Baltico e nel golfo di Botnia.\r

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Le proposte\r

Tra gli itinerari più particolari nel grande Nord, le coste del golfo di Botnia offrono un’immersione totale nel fenomeno del Kaamos, la notte polare che regala poche ore di luce crepuscolare e atmosfere sospese. Il tour Il golfo di Botnia alle porte dell’Artico prevede itinerario di 8 notti da Helsinki a Kemi o viceversa con 4 partenze tra dicembre 2026 e gennaio 2027, di cui 2 a tema: il 22 dicembre crociera family con il Kid Explorers Club e il 15 gennaio in collaborazione con Le Club des Chefs des Chefs. \r

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Nel periodo che precede le festività, le città baltiche si accendono di luci e atmosfere fiabesche che si possono scoprire nel viaggio che in 9 notti prevede itinerario ad anello da Helsinki. La crociera Baltic Bliss & Winter Wonders prevede 3 partenze tra novembre e dicembre 2026: 24 novembre, 3 dicembre, 12 dicembre con ospite speciale sulla prima partenza che vede la partecipazione di Lech Wałęsa, premio Nobel per la pace e sulla partenza del 3 dicembre collaborazione con Radio Classique e partecipazione del violoncellista Gautier Capuçon.\r

«Il ritorno di Le Commandant Charcot nel Grande Nord per la prossima stagione invernale rappresenta un’opportunità importante anche per il mercato italiano, sempre più interessato ad itinerari di spedizione ad alto contenuto esperienziale – commenta Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi che commercializza in Italia la compagnia –. L’obiettivo di Ponant Explorations è coniugare l’esplorazione di destinazioni estreme con la massima sicurezza operativa, un comfort di altissimo livello ed un forte impegno verso la sostenibilità e la conoscenza dei territori più fragili del nostro pianeta».","post_title":"Ponant Explorations: Le Commandant Charcot torna sulle rotte artiche","post_date":"2026-03-20T11:31:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1774006314000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505733\" align=\"alignleft\" width=\"261\"] Il ministro Daniela Santanchè[/caption]\r

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La guerra in atto sta creansd non solo preoccupazione negli operatori, ma un danno da lucro cessante, perché molte prenotazioni vengono cancellate, molti clienti ci ripensano molto bern prima di costruirsi un viaggio in un certo modo. Tutte queste voci rappresentano un guadagno andato in fumo. Inoltre operatori e agenti di viaggio si sono incaricatai di riportare a casa, o di riproteggere tutti i clienti con i propri soldi.\r

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Non credo che la situazione possa reggere più di un tot. La proposta è buona, ma per farla accettare a Francia, Spagna, Grecia ecc ecc, ci vorrà molto tempo. Per cui consiglierei al ministro di trovare delle risorse fra il proprio ministero e le altre voci di bilancio per sostenere, almeno in parte il turismo organizzato che in questo momento sta perdendo fatturati e margini.","post_title":"Santanchè: necessario un fondo di emergenza europeo per il turismo","post_date":"2026-03-20T09:53:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1774000425000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510011","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La giunta regionale della Sardegna ha approvato il 'term sheet' per l’integrazione industriale degli aeroporti sardi, primo passo verso la creazione di una holding di coordinamento tra gli scali di Cagliari, Olbia e Alghero.\r

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Il disegno punta a rafforzare il sistema aeroportuale dell’isola attraverso una gestione integrata dei tre scali, con l’obiettivo di aumentare le rotte, attrarre investimenti e sostenere lo sviluppo turistico e la mobilità della Sardegna.\r

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L’iniziativa rappresenta anche il presupposto per chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il riconoscimento della rete aeroportuale della Sardegna, istituto previsto dalla normativa europea e nazionale.\r

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La Regione sottolinea che l’operazione non prevede la vendita degli aeroporti, ma un’integrazione industriale degli scali in un unico sistema coordinato, con una presenza pubblica centrale nella governance insieme agli altri soci istituzionali.\r

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Il 2026 di Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia passa anche da qui e, come ormai da tradizione, i quattro enti del turismo insieme hanno dedicato una giornata di presentazione di prodotti e novità all’interno del Nordic Workshop a Milano.\r

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Destinazioni dove la destagionalizzazione ha assunto ormai forme concrete, complice il cambiamento climatico (è ancora tempo di ‘coolcation’), ma anche la programmazione voli che dall’Italia è andata via via aumentando sia in termini di compagnie impegnate a offrire collegamenti diretti sia in termini di allungamento degli operativi alle stagioni di spalla. Un trend che risponde perfettamente a quell’idea di turismo sostenibile che storicamente vede questi paesi in prima linea.\r

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Mete che oggi, considerato il delicato contesto geopolitico internazionale, vengono percepite ancora più sicure: «Pur non avendo dati concreti – afferma Giulia Ciceri, travel trade manager, Italy & France di VisitDenmark – possiamo già notare diverse iniziative degli operatori: i generalisti che ricercano destinazioni alternative per differenziare la loro offerta, gli specialisti del Nord che invece ampliano con prodotti differenti una programmazione già consolidata, guardando spesso oltre i classici, nel nostro caso Copenhagen, per andare a scoprire il resto del Paese».\r

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«Certamente quest’anno, da quanto già ci riferiscono gli operatori, aumenterà il traffico intra-europeo. E questa è una diretta conseguenza della crisi in Medio Oriente» puntualizza David Campano, country manager Spain & Italy di Visit Finland. «Dall'Italia, in particolare, le aspettative sono elevate per la stagione in arrivo, anche grazie ai più recenti investimenti di Finnair, che copre con voli diretto tutto il Paese e si appresta ad aggiungere anche Torino». E proprio la Finlandia quest'anno, per la nona volta consecutiva, ha ottenuto il titolo di paese più felice del mondo nel Rapporto mondiale sulla felicità 2026 delle Nazioni Unite. \r

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In crescita anche la destinazione Islanda, ma senza le problematiche di overtourism che affliggono altre mete: «Sostenibilità e viaggi slow rimangono il nostro focus principale - afferma Hrafnhildur Porisdottir, account manager international events & relations di Visit Iceland -. La promozione spinge a favore delle stagioni di spalla - aprile maggio e da metà settembre a metà novembre - e all'allungamento della durata media dei soggiorni, così da apprezzare diverse esperienze sul nostro territorio».\r

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«Tutta la Norvegia, tutto l'anno è certamente un impegno che come ente perseguiamo ormai da tempo - sottolinea Marco Bertolini, travel trade manager di Innovation Norway -. Il mercato italiano risponde bene in questo senso: negli ultimi anni, soprattutto post-Covid, abbiamo registrato sempre maggiori richieste oltre le classiche mete di Capo Nord e fiordi, così come un aumento più significativo dei flussi in autunno e primavera».\r

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Il tavolo tecnico, svoltosi presso la sede del ministero del turismo, è stato orientato ad analizzare le possibili soluzioni in risposta alle sfide e alle criticità che il conflitto in Medio Oriente sta generando nel comparto.\r

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Le associazioni, apprezzando la tempestività dell’incontro, hanno illustrato le problematiche attuali e sottolineato come tali circostanze stanno superando il carattere di emergenza, risultando sempre più frequenti.\r

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Il ministro, dopo aver ascoltato le associazioni, ha confermato la disponibilità del Ministero a studiare misure a supporto del settore.","post_title":"Incontro ministro-associazioni per studiare le misure del supporto","post_date":"2026-03-19T15:27:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773934076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Attualmente non abbiamo indicazioni che ci saranno effetti negativi sul nostro turismo»: Kyriakos Mitsotakis, primo ministro della Grecia, tranquillizza i viaggiatori sulla situazione del Paese in relazione alla crisi in Medio Oriente. Un'area che geograficamente può anche essere «vicina, ma allo stesso tempo ci troviamo a una distanza di sicurezza».\r

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Nel corso di un'intervista, Mitsotakis sottolinea che non c’è «assolutamente alcun motivo di preoccuparsi» esprimendo la speranza che, entro l'avvio della stagione turistica estiva, le interruzioni dei voli a lungo raggio attraverso il Golfo Persico, saranno terminate. In sostanza il ministro riafferma che la Grecia è un paese sicuro per i turisti, dalla cui presenza dipende in gran parte l’economia.\r

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«Credo che nei prossimi mesi ci sarà un completo ritorno alla normalità nel trasporto aereo (...) Io pianificherei sicuramente senza esitazioni una visita in Grecia in estate».\r

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Mitsotakis è stato costretto a annullare una visita programmata in Australia, dove vive una numerosa comunità greca, a causa degli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran. Ha affermato che cercherà di riprogrammarla per l’estate.","post_title":"Grecia, Mitsotakis tranquillizza i viaggiatori: «Il nostro Paese è sicuro. Nessun effetto negativo sul turismo»","post_date":"2026-03-19T13:36:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1773927418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509961","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Andamento positivo del traffico di aviazione generale all’aeroporto di Milano Bergamo: i movimenti generati nel periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici hanno infatti contribuito ad accrescere la preferenza per i servizi offerti da Bgy Executive.\r

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La domanda di traffico con velivoli di aviazione generale continua ad essere sostenuta, grazie anche alla posizione baricentrica dell’aeroporto che rappresenta la soluzione ideale per la mobilità su gomma lungo le direttrici stradali e autostradali.\r

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La nuova location dedicata all’aviazione generale nell’area nord del sedime aeroportuale, che dispone di un varco doganale dotato di propri controlli di sicurezza e documentali, gode di un accesso viario e di infrastrutture di volo separati e, lato pista, di un piazzale dedicato, in grado di ospitare anche aeromobili widebody, con annessa via di rullaggio.\r

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Fbo Sky Services e Italy Fbo/Delta Aerotaxi mettono a disposizione della clientela in viaggio le rispettive lounge attrezzate per fornire il massimo comfort e ogni tipo di facilities. I servizi di aviazione generale, garantiti H24, rientrano nella strategia commerciale di diversificazione delle tipologie di traffico aereo adottata dall’aeroporto di Milano Bergamo.\r

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«I recenti Giochi invernali hanno contribuito a scoprire i servizi che l’aeroporto di Milano Bergamo dedica all’aviazione generale - sottolinea Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo - Quello proposto da Bgy Executive è un modello che si sta affermando sia in termini di qualità che di efficienza. Il valore aggiunto è rappresentato dalla possibilità di ospitare aeromobili wide bodies, grazie al recente ampliamento del piazzale nord, e soddisfare ogni esigenza di servizi legati ai voli di aviazione generale. La crescita della domanda in corso conferma il livello di apprezzamento per le soluzioni adottate, che rendono comoda l’accessibilità, le modalità di transito e l’operatività».","post_title":"Milano Bergamo: segno più per l'aviazione generale. Anche grazie ai Giochi olimpici","post_date":"2026-03-19T12:42:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773924128000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_347373\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Bologna, le Due Torri, Asinelli e Garisenda[/caption]\r

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Si è attestato alla cifra \"record\" di 23,5 milioni, un vero \"tesoretto\", il gettito della tassa di soggiorno a Bologna per il 2025 con un incremento di oltre 7 milioni, in crescita del 43% rispetto al dato consolidato del 2024 che si era chiuso a 16,4 milioni.\r

E' quanto emerge dai dati diffusi dal Comune di Bologna secondo cui \"l'incremento marcato è dovuto principalmente a tre fattori\". In prima battuta \"l'andamento positivo del settore, che nel Comune di Bologna ha registrato un record di 4.876.947 pernottamenti (+7% sul 2024).\r

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In secondo luogo l'aumento delle tariffe varato dalla Giunta, in linea con le disposizioni del Ministero in occasione dell'anno del Giubileo, entrato in vigore da aprile 2025. Da ultimo, il maggiore contributo alla raccolta da parte delle strutture extra-alberghiere, a sua volta dovuto sia all'emersione dei fenomeni di abusivismo tramite l'introduzione del Codice Identificativo Nazionale sia a una maggiore collaborazione da parte delle piattaforme online\".\r

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Al sistema culturale cittadino, viene evidenziato, è andato il 57% delle risorse investite mentre per la prima volta nel 2025 una quota consistente del gettito, pari al 20%, è stata investita sulla raccolta rifiuti e pulizia della città, Seguono la \"conservazione e la fruizione del patrimonio del centro storico\" (17%, di cui la maggior parte destinate al restauro della Garisenda), oltre al decoro urbano e la fruibilità del verde pubblico (6%).","post_title":"Bologna: la tassa di soggiorno nel 2025 arriva a 23,5 milioni","post_date":"2026-03-19T12:32:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773923551000]}]}}