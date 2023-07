Rodi: l’isola torna alla normalità, revocato lo stato di emergenza operativa “Rodi è tornata!”: è questo il messaggio di Dimitris Fragakis, segretario generale dell’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo, lieto di divulgare la notizia che “lo stato di emergenza operativa è decaduto sull’isola di Rodi. La vita sta tornando alla normalità per l’intera isola di Rodi, comprese le poche zone che ne sono state colpite”. E ancora: “I residenti di Rodi, che sono stati eroici e altruisti durante questi giorni difficili, insieme allo Stato greco, non vedono l’ora di continuare a offrire la loro cura e ospitalità unica ai visitatori stranieri”. Volge dunque al termine, passo dopo passo, la criticità della situazione incendi sull’isola che nei giorni scorsi ha reso particolarmente complessa non soltanto la vita degli abitanti di Rodi ma anche quella di una parte dei turisti presenti. Condividi

[post_title] => Rodi: l'isola torna alla normalità, revocato lo stato di emergenza operativa [post_date] => 2023-07-28T15:04:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690556669000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450520 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Semestre nel segno della positività per Minor Hotels, che nella prima metà del 2023 ha generato 1,03 miliardi di euro di ricavi, superando del 38,3% i 742,4 milioni di euro registrati nel primo semestre dello scorso anno. Dato ancor più significativo se rapportato a quello dell'analogo periodo del 2019, che viene superato del 25% (822 milioni di euro). La costante crescita dei ricavi è attribuibile a un aumento del 18,5% della tariffa media giornaliera - spiega una nota della società - che è passata da 114 euro nel primo semestre del 2022 a 135 euro in questo semestre. Da segnalare, inoltre, come il revPar sia aumentato del 44% nel primo semestre dell'anno, raggiungendo gli 89 euro a notte, rispetto ai 62 euro del primo semestre del 2022 e ai 72 euro del semestre precedente. Nh ha registrato un profitto netto totale di 45 milioni di euro, rispetto alla rispetto alla perdita di 15,4 milioni di euro registrata nel primo semestre dello scorso anno e il 13% in più rispetto all'utile netto totale di 40 milioni di euro registrato nel primo semestre del 2009. Il tasso di occupazione è migliorato di otto punti percentuali nella prima metà del 2023, raggiungendo una media del 66%: il dato è ancora inferiore di tre punti percentuali rispetto alla media del primo semestre 2019. Spicca in questo contesto la performance dell'Italia: il nostro Paese ha registrato il maggior aumento nell'adr, che ha raggiunto 175 euro nel semestre, rispetto ai 141 euro dei primi sei mesi 2022, mentre l'occupazione media è stata del 66%, un punto percentuale in più sul dato dell'anno scorso. [post_title] => Nh torna ai numeri 2019 con ricavi semestrali che salgono a 1,03 miliardi di euro [post_date] => 2023-07-28T12:27:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690547255000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_450500" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Maria Cecconi[/caption] Da oggi Check Salute, l’innovativo servizio che permette al viaggiatore di misurare alcuni tra i suoi parametri vitali semplicemente guardando la fotocamera dello smartphone o del pc, è incluso gratuitamente, insieme a DOC 24, in tutte le polizze collettive di AMI Assistance. Già disponibile da circa un mese in abbinamento ad Amieasy, l’assicurazione viaggi individuale che risponde al meglio al bisogno di viaggiare sicuri in ogni occasione, Check Salute dà la possibilità di monitorare la frequenza cardiaca, la variabilità del ritmo cardiaco (HRV), il livello di stress, la frequenza respiratoria e la pressione arteriosa, in soli 30 secondi e senza utilizzare altri device ma solo guardando la fotocamera del proprio smartphone! Non solo: grazie all’integrazione con Health Kit di Apple, tutte le misurazioni effettuate tramite il servizio saranno consultabili anche dall’App Salute. «L’introduzione gratuita di Check Salute in tutte le polizze AMI Assistance, che da anni includono anche l’innovativo servizio DOC 24, è un’ulteriore testimonianza della nostra volontà di offrire un importante valore aggiunto a chi sceglie i nostri prodotti assicurativi, con un focus sempre più preponderante sul tema della tele-assistenza - spiega Giuseppe Maria Cicconi, responsabile commerciale di Ami Assistance per l’area Nord est- dopo aver aggiunto il servizio nel nostro prodotto individuale di punta, ovvero Amieasy, da oggi anche tutti i tour operator e le agenzie di viaggio che mettono a disposizione dei loro clienti le nostre polizze Amitour e Amitravel potranno contare su questo importante plus». Check Salute va a completare e ad arricchire DOC24, l’innovativo servizio che, tramite una semplice e intuitiva applicazione mobile per smartphone e tablet (iOS/Android), permette di ricevere una consulenza con un medico della Centrale Operativa (attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7), tramite telefono o videochiamata, o con uno specialista, e di registrare e tenere monitorati i propri parametri vitali, come i battiti e la pressione, la glicemia, la saturimetria e la temperatura. [post_title] => AMI Assistance: Check Salute entra in tutte le polizze [post_date] => 2023-07-28T10:17:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690539463000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450491 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dieci voli all'ora, cinque in partenza e cinque in arrivo, corrispondenti a quasi il 50% dei voli operati in condizioni di normalità: questo l'operativo attuale dal Terminal C dell'aeroporto di Catania. Come riferito dalla Sac, società di gestione dello scalo di Fontanarossa, ad oggi "sono pienamente operative le strutture montate dall’Aeronautica Militare in airside, che hanno consentito di ampliare l’area per gli imbarchi, agevolando così le operazioni. Proseguono inoltre, a pieno ritmo, le operazioni di montaggio della quarta tensostruttura da parte del personale logistico dell’Aeronautica Militare in linea con quanto disposto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto. La nuova struttura permetterà, una volta ultimata, l’allestimento di un vero e proprio terminal aggiuntivo. Domenica è previsto l’arrivo dei radiogeni che permetteranno di allestire desk check in e controlli. Il “piccolo terminal”, che dovrebbe essere completamente operativo già martedì, consentirà di arrivare fino a 14 voli ogni ora, 7 in arrivo e 7 in partenza". Continuano intanto i lavori di bonifica del Terminal A: "Il 1° agosto verrà consegnato alla Sac che si è già attivata per ottenere le certificazioni necessarie all’apertura al pubblico". Sac sottolinea infine che "sono state aumentate le navette gratuite da e per gli aeroporti di Comiso, Palermo e Trapani, per quei passeggeri i cui voli sono stati dirottati su altri scali". [post_title] => Aggiornamento aeroporto Catania: dal 2 agosto i voli saliranno a 14 all'ora [post_date] => 2023-07-28T09:45:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690537553000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450445 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair non ha programmato la winter su Alghero. I motivi sono da ricercare (secondo molti) nei rapporti complessi con la società di gestione dello scalo, la Sogeaal. «La mancata programmazione dei voli Ryanair per la stagione invernale nell’aeroporto di Alghero preoccupa fortemente. Il presidente del consiglio regionale della Sardegna Michele Pais sottolinea che, nonostante l’appello dell’assessore ai trasporti Antonio Moro, la situazione rimane molto problematica e preoccupante. «La decisione della compagnia aerea low cost, di cui non si conoscono le motivazioni, se confermata, creerebbe gravi disagi alla mobilità dei sardi e ripercussioni economiche sull’intera isola». Coinvolgimento delle istituzioni «Il tema dei collegamenti aerei non può non vedere responsabilizzata e coinvolta direttamente la Regione, che ha sempre assicurato ingenti risorse alle società di gestione aeroportuale, nella definizione di rotte e frequenze. È la Sardegna, prima ancora che il singolo aeroporto, che non può permettersi di perdere un solo volo, soprattutto fuori dal ricco periodo estivo. «Abbiamo il dovere di tutelare il diritto alla mobilità dei sardi nei tre aeroporti e ogni singolo posto di lavoro. Lo stiamo facendo con il sostegno concreto del ministro Salvini al fianco della regione e del presidente Solinas, determinati a tutelare i diritti della Sardegna e dei sardi». [post_title] => Ryanair lascia Alghero in inverno. La Sardegna cerca la mediazione [post_date] => 2023-07-27T11:22:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690456926000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450424 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La decisa ripresa della domanda sostiene i conti di Finnair che si lascia alle spalle un secondo trimestre segnato dal ritorno ai profitti. L'utile operativo comparabile è stato di 66,2 milioni di euro nei tre mesi terminati il 30 giugno, contro la perdita di 84,2 milioni di euro dell'anno precedente. «Abbiamo catturato la domanda con il nostro network equilibrato e abbiamo avuto successo nelle nostre iniziative di prezzo e di vendita» ha sottolineato l'amministratore delegato Topi Manner. La compagnia aerea è stata costretta a creare nuove rotte e nuovi servizi per compensare il deficit sulle rotte asiatiche a causa della chiusura dello spazio aereo russo in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Finnair ha precisato in una nota che i costi più elevati, l'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse continuano a causare incertezza sul mercato. Per l'intero anno il vettore ha anche rivisto al rialzo l'obiettivo di utile operativo comparabile, che sale a 150-210 milioni di euro proprio grazie alla maggiore domanda di viaggio. [post_title] => Finnair torna ai profitti nel secondo trimestre grazie alla ripresa della domanda [post_date] => 2023-07-27T10:04:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690452268000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450406 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Investire sulle Persone, sul Pianeta e sulla Prosperità”: sarà questo il tema focale della Tourism Week 2023 dell'isola di Anguilla, che si svolgerà dal 26 novembre al 2 dicembre prossimi. «La prosperità della nostra isola e della nostra gente è fortemente legata al benessere e alla fortuna dell’industria del turismo - ha affermato Haydn Hughes, ministro delle Infrastrutture, delle Comunicazioni, dei Servizi e del Turismo -. Dobbiamo investire nell’innovazione e nella tecnologia per sprigionare l’enorme potenziale del turismo al fine di creare opportunità per la nostra gente e costruire un’economia solida. Il settore del turismo mondiale è uno dei principali datori di lavoro del mondo, e il nostro obiettivo è quello di generare una prosperità inclusiva sull’isola di Anguilla attorno ai pilastri dell’innovazione e dell’imprenditorialità». Il settore del turismo si conferma come il «motore dell’economia di Anguilla, e dobbiamo investire sulle persone fornendo percorsi e opportunità di carriera al fine di attrarre i giovani in questo settore - ha sottolineato Stacey Liburd, direttore dell'ente del turismo -. Le opportunità di lavoro non si limitano al settore ricettivo; offrire l'accesso a programmi di formazione accademica, formazione professionale e imprenditorialità è fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento di un’ ampia forza lavoro di talento che è la base in grado di garantire il continuo successo del nostro comparto». Altro tema chiave quello legato alla sostenibilità ambientale: «Per il turismo è fondamentale costruire infrastrutture sostenibili al fine di garantire il futuro di questo settore nel lungo periodo - ha precisato Quincia Gumbs-Marie, ministro della Sostenibilità, Innovazione e dell’Ambiente -. Aver partecipato alla Blue Belt Initiative è stato un primo passo, tuttavia, accelerare la trasformazione ecologica del settore del turismo è un processo in via di sviluppo. Abbiamo bisogno di gestire le nostre risorse marine e costiere e coinvolgere sia i nostri attuali partner che i nuovi investitori in modo da aumentare la produttività, portare valore aggiunto alla nostra economia, creare nuove opportunità di lavoro e migliorare lo stile di vita delle nuove generazioni». [post_title] => Anguilla: la Tourism Week 2023 ruota attorno alle persone e alla sostenibilità ambientale [post_date] => 2023-07-27T09:25:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690449935000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450363 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Comune della Spezia, l’Autorità di Sistema Portuale e le compagnie di Crociera hanno firmato Blue Flag, un accordo volontario per ridurre l’impatto ambientale delle navi da crociera che giungono ed ormeggiano alla Spezia. Le firme sono quelle di Pierluigi Peracchini, Sindaco del Comune; Mario Sommariva, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale; Alessandro Ducci, Comandante della Capitaneria di Porto; Davide Triacca per Costa Crociere e per tutto il gruppo Carnival Corporation; Michele Francioni per MSC Cruises; Alessandro Carollo di Royal Caribbean Group in rappresentanza di Royal Caribbean International, Silversea, TUI, Hapag Lloyd e Celebrity Cruises. Il nuovo accordo, che rafforza quello sottoscritto nel 2019, prevede l’utilizzo di carburanti con tenore di zolfo non superiore allo 0,10 in massa non solo all’ormeggio, ma anche in fase di manovra e avvicinamento al porto. Vengono rafforzati i controlli per ciò che concerne le emissioni di Nox (ossidi di azoto) e la Capitaneria di Porto si impegna a pubblicare trimestralmente sul proprio sito il numero di controlli ed i relativi esiti eseguiti sui combustibili utilizzati dalle navi. Non solo, il Comune della Spezia farà parte di un Tavolo Tecnico che sigla la collaborazione tra istituzioni, enti tecnici e terminal crociere, per tenere costantemente sotto controllo il fenomeno ed avere un punto di contatto con le Compagnie. Viene anche ribadito che l’Autorità Portuale si impegna alla realizzazione dell’elettrificazione delle banchine entro il 2025 per il Garibaldi Ovest. Anche il nuovo Molo Crociere, realizzato dall’AdSP, sarà dotato di infrastrutture per il cold ironing. «Un altro importante passo in avanti sulla strada della mitigazione ambientale immediata e della progressiva de carbonizzazione – spiega il Presidente dell’AdSP, Mario Sommariva - E’ molto importante che, proprio dalle compagnie di navigazione, partano iniziative ed impegni per far crescere la sostenibilità ambientale del traffico crocieristico. Mi pare una strada tracciata lungo il percorso che ci porterà all’utilizzo di combustibili alternativi ed alla fornitura di elettricità da terra (cold ironing)». «Ringraziamo l’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale – aggiunge il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini - la Capitaneria di Porto, le compagnie Royal Caribbean, Costa Crociere e Msc Crociere per aver rinnovato l’accordo Blue Flag, che prevede l’utilizzo di un carburante cinque volte più pulito di quello ammesso dalla normativa attuale per le navi da crociera quando entrano nelle acque del nostro golfo. Questo protocollo rappresenta un impegno concreto per garantire una navigazione più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Siamo consapevoli dell’importanza del turismo e delle crociere per il nostro territorio, ma lo siamo altrettanto della necessità di proteggere l’ecosistema e la sua preziosa biodiversità». [post_title] => La Spezia, con l’accordo Blue Flag si riduce ancora l’impatto delle navi da crociera [post_date] => 2023-07-27T09:13:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690449191000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450368 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tour Trekking Sicilia Orientale e tour Borghi di Sicilia. Sono le due proposte autunnali del tour operator le Isole d'Italia. Ideali per sfruttare appieno il clima mite della destinazione, rimanendo lontani dalla calca estiva e dal turismo di massa. I due pacchetti esplorano altrettante anime distinte della regione e abbracciano due idee di vacanza tra natura e cultura. I più avventurosi possono visitare la zona est, attraverso passeggiate su sentieri evocativi e percorsi di trekking mozzafiato, mentre i viaggiatori affascinati dalla storia siciliana hanno a disposizione l'itinerario nell’area occidentale, per scoprire località pittoresche e borghi incantevoli, ma spesso ancora poco conosciuti. Con il tour Trekking Sicilia Orientale, i viaggiatori saranno in particolare accompagnati attraverso gole e percorsi diversi da guide vulcanologiche professionali ed esperte. Tra i protagonisti della proposta, il vulcano Etna, le gole dell’Alcantara, l’oasi naturalistica di Vendicari a Siracusa, la riserva Orientata Cavagrande del Cassibile, vicino a Noto. Accanto alle risorse naturali della parte orientale dell'isola, spazio anche alla visita del borgo marinaro di Marzamemi e a Siracusa, nonché al suo quartiere isola di Ortigia. Il tour Borghi di Sicilia pone invece l’attenzione sui centri più caratteristici, ma spesso meno conosciuti, della Sicilia occidentale. L'itinerario inizia a Palermo, con visita al palazzo dei Normanni e a Monreale, conosciuta in tutto il mondo per la sua cattedrale. Si va poi alla scoperta di Segesta, Borgo Parrini e Scopello, nonché alla grotta Mangiapane a Custonaci: un insediamento preistorico che vanta il ritrovamento di reperti del Paleolitico. Non mancheranno inoltre visite guidate all’antica città fenicia di Mozia sull’isola di San Pantaleo e a Gibellina, piccolo centro abbandonato dopo il sisma del Belìce del 1968. Previste pure degustazioni ad hoc in cantine e pasticcerie della regione. [post_title] => Alla scoperta della Sicilia d'autunno con le proposte del tour operator le Isole d'Italia [post_date] => 2023-07-26T12:14:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690373654000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "rodi lisola torna alla normalita revocato lo stato di emergenza operativa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1628,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450530","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Rodi è tornata!\": è questo il messaggio di Dimitris Fragakis, segretario generale dell'Ente Nazionale Ellenico per il Turismo, lieto di divulgare la notizia che \"lo stato di emergenza operativa è decaduto sull'isola di Rodi. La vita sta tornando alla normalità per l'intera isola di Rodi, comprese le poche zone che ne sono state colpite\".\r

E ancora: \"I residenti di Rodi, che sono stati eroici e altruisti durante questi giorni difficili, insieme allo Stato greco, non vedono l'ora di continuare a offrire la loro cura e ospitalità unica ai visitatori stranieri\".\r

Volge dunque al termine, passo dopo passo, la criticità della situazione incendi sull'isola che nei giorni scorsi ha reso particolarmente complessa non soltanto la vita degli abitanti di Rodi ma anche quella di una parte dei turisti presenti. \r

\r

","post_title":"Rodi: l'isola torna alla normalità, revocato lo stato di emergenza operativa","post_date":"2023-07-28T15:04:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690556669000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Semestre nel segno della positività per Minor Hotels, che nella prima metà del 2023 ha generato 1,03 miliardi di euro di ricavi, superando del 38,3% i 742,4 milioni di euro registrati nel primo semestre dello scorso anno. Dato ancor più significativo se rapportato a quello dell'analogo periodo del 2019, che viene superato del 25% (822 milioni di euro).\r

\r

La costante crescita dei ricavi è attribuibile a un aumento del 18,5% della tariffa media giornaliera - spiega una nota della società - che è passata da 114 euro nel primo semestre del 2022 a 135 euro in questo semestre. Da segnalare, inoltre, come il revPar sia aumentato del 44% nel primo semestre dell'anno, raggiungendo gli 89 euro a notte, rispetto ai 62 euro del primo semestre del 2022 e ai 72 euro del semestre precedente.\r

\r

Nh ha registrato un profitto netto totale di 45 milioni di euro, rispetto alla rispetto alla perdita di 15,4 milioni di euro registrata nel primo semestre dello scorso anno e il 13% in più rispetto all'utile netto totale di 40 milioni di euro registrato nel primo semestre del 2009.\r

\r

Il tasso di occupazione è migliorato di otto punti percentuali nella prima metà del 2023, raggiungendo una media del 66%: il dato è ancora inferiore di tre punti percentuali rispetto alla media del primo semestre 2019. \r

\r

Spicca in questo contesto la performance dell'Italia: il nostro Paese ha registrato il maggior aumento nell'adr, che ha raggiunto 175 euro nel semestre, rispetto ai 141 euro dei primi sei mesi 2022, mentre l'occupazione media è stata del 66%, un punto percentuale in più sul dato dell'anno scorso.","post_title":"Nh torna ai numeri 2019 con ricavi semestrali che salgono a 1,03 miliardi di euro","post_date":"2023-07-28T12:27:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690547255000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450500\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Maria Cecconi[/caption]\r

\r

Da oggi Check Salute, l’innovativo servizio che permette al viaggiatore di misurare alcuni tra i suoi parametri vitali semplicemente guardando la fotocamera dello smartphone o del pc, è incluso gratuitamente, insieme a DOC 24, in tutte le polizze collettive di AMI Assistance.\r

\r

Già disponibile da circa un mese in abbinamento ad Amieasy, l’assicurazione viaggi individuale che risponde al meglio al bisogno di viaggiare sicuri in ogni occasione, Check Salute dà la possibilità di monitorare la frequenza cardiaca, la variabilità del ritmo cardiaco (HRV), il livello di stress, la frequenza respiratoria e la pressione arteriosa, in soli 30 secondi e senza utilizzare altri device ma solo guardando la fotocamera del proprio smartphone! Non solo: grazie all’integrazione con Health Kit di Apple, tutte le misurazioni effettuate tramite il servizio saranno consultabili anche dall’App Salute.\r

\r

«L’introduzione gratuita di Check Salute in tutte le polizze AMI Assistance, che da anni includono anche l’innovativo servizio DOC 24, è un’ulteriore testimonianza della nostra volontà di offrire un importante valore aggiunto a chi sceglie i nostri prodotti assicurativi, con un focus sempre più preponderante sul tema della tele-assistenza - spiega Giuseppe Maria Cicconi, responsabile commerciale di Ami Assistance per l’area Nord est- dopo aver aggiunto il servizio nel nostro prodotto individuale di punta, ovvero Amieasy, da oggi anche tutti i tour operator e le agenzie di viaggio che mettono a disposizione dei loro clienti le nostre polizze Amitour e Amitravel potranno contare su questo importante plus».\r

\r

Check Salute va a completare e ad arricchire DOC24, l’innovativo servizio che, tramite una semplice e intuitiva applicazione mobile per smartphone e tablet (iOS/Android), permette di ricevere una consulenza con un medico della Centrale Operativa (attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7), tramite telefono o videochiamata, o con uno specialista, e di registrare e tenere monitorati i propri parametri vitali, come i battiti e la pressione, la glicemia, la saturimetria e la temperatura.","post_title":"AMI Assistance: Check Salute entra in tutte le polizze","post_date":"2023-07-28T10:17:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690539463000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450491","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci voli all'ora, cinque in partenza e cinque in arrivo, corrispondenti a quasi il 50% dei voli operati in condizioni di normalità: questo l'operativo attuale dal Terminal C dell'aeroporto di Catania.\r

Come riferito dalla Sac, società di gestione dello scalo di Fontanarossa, ad oggi \"sono pienamente operative le strutture montate dall’Aeronautica Militare in airside, che hanno consentito di ampliare l’area per gli imbarchi, agevolando così le operazioni. Proseguono inoltre, a pieno ritmo, le operazioni di montaggio della quarta tensostruttura da parte del personale logistico dell’Aeronautica Militare in linea con quanto disposto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto.\r

\r

La nuova struttura permetterà, una volta ultimata, l’allestimento di un vero e proprio terminal aggiuntivo. Domenica è previsto l’arrivo dei radiogeni che permetteranno di allestire desk check in e controlli. Il “piccolo terminal”, che dovrebbe essere completamente operativo già martedì, consentirà di arrivare fino a 14 voli ogni ora, 7 in arrivo e 7 in partenza\". \r

Continuano intanto i lavori di bonifica del Terminal A: \"Il 1° agosto verrà consegnato alla Sac che si è già attivata per ottenere le certificazioni necessarie all’apertura al pubblico\".\r

Sac sottolinea infine che \"sono state aumentate le navette gratuite da e per gli aeroporti di Comiso, Palermo e Trapani, per quei passeggeri i cui voli sono stati dirottati su altri scali\".","post_title":"Aggiornamento aeroporto Catania: dal 2 agosto i voli saliranno a 14 all'ora","post_date":"2023-07-28T09:45:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690537553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair non ha programmato la winter su Alghero. I motivi sono da ricercare (secondo molti) nei rapporti complessi con la società di gestione dello scalo, la Sogeaal. \r

\r

«La mancata programmazione dei voli Ryanair per la stagione invernale nell’aeroporto di Alghero preoccupa fortemente.\r

Il presidente del consiglio regionale della Sardegna Michele Pais sottolinea che, nonostante l’appello dell’assessore ai trasporti Antonio Moro, la situazione rimane molto problematica e preoccupante.\r

\r

«La decisione della compagnia aerea low cost, di cui non si conoscono le motivazioni, se confermata, creerebbe gravi disagi alla mobilità dei sardi e ripercussioni economiche sull’intera isola».\r

Coinvolgimento delle istituzioni\r

«Il tema dei collegamenti aerei non può non vedere responsabilizzata e coinvolta direttamente la Regione, che ha sempre assicurato ingenti risorse alle società di gestione aeroportuale, nella definizione di rotte e frequenze. È la Sardegna, prima ancora che il singolo aeroporto, che non può permettersi di perdere un solo volo, soprattutto fuori dal ricco periodo estivo.\r

\r

«Abbiamo il dovere di tutelare il diritto alla mobilità dei sardi nei tre aeroporti e ogni singolo posto di lavoro. Lo stiamo facendo con il sostegno concreto del ministro Salvini al fianco della regione e del presidente Solinas, determinati a tutelare i diritti della Sardegna e dei sardi».","post_title":"Ryanair lascia Alghero in inverno. La Sardegna cerca la mediazione","post_date":"2023-07-27T11:22:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1690456926000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450424","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La decisa ripresa della domanda sostiene i conti di Finnair che si lascia alle spalle un secondo trimestre segnato dal ritorno ai profitti. L'utile operativo comparabile è stato di 66,2 milioni di euro nei tre mesi terminati il 30 giugno, contro la perdita di 84,2 milioni di euro dell'anno precedente.\r

\r

«Abbiamo catturato la domanda con il nostro network equilibrato e abbiamo avuto successo nelle nostre iniziative di prezzo e di vendita» ha sottolineato l'amministratore delegato Topi Manner.\r

\r

La compagnia aerea è stata costretta a creare nuove rotte e nuovi servizi per compensare il deficit sulle rotte asiatiche a causa della chiusura dello spazio aereo russo in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.\r

\r

Finnair ha precisato in una nota che i costi più elevati, l'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse continuano a causare incertezza sul mercato.\r

\r

Per l'intero anno il vettore ha anche rivisto al rialzo l'obiettivo di utile operativo comparabile, che sale a 150-210 milioni di euro proprio grazie alla maggiore domanda di viaggio.","post_title":"Finnair torna ai profitti nel secondo trimestre grazie alla ripresa della domanda","post_date":"2023-07-27T10:04:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690452268000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450406","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\"Investire sulle Persone, sul Pianeta e sulla Prosperità”: sarà questo il tema focale della Tourism Week 2023 dell'isola di Anguilla, che si svolgerà dal 26 novembre al 2 dicembre prossimi. \r

\r

«La prosperità della nostra isola e della nostra gente è fortemente legata al benessere e alla fortuna dell’industria del turismo - ha affermato Haydn Hughes, ministro delle Infrastrutture, delle Comunicazioni, dei Servizi e del Turismo -. Dobbiamo investire nell’innovazione e nella tecnologia per sprigionare l’enorme potenziale del turismo al fine di creare opportunità per la nostra gente e costruire un’economia solida. Il settore del turismo mondiale è uno dei principali datori di lavoro del mondo, e il nostro obiettivo è quello di generare una prosperità inclusiva sull’isola di Anguilla attorno ai pilastri dell’innovazione e dell’imprenditorialità».\r

\r

Il settore del turismo si conferma come il «motore dell’economia di Anguilla, e dobbiamo investire sulle persone fornendo percorsi e opportunità di carriera al fine di attrarre i giovani in questo settore - ha sottolineato Stacey Liburd, direttore dell'ente del turismo -. Le opportunità di lavoro non si limitano al settore ricettivo; offrire l'accesso a programmi di formazione accademica, formazione professionale e imprenditorialità è fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento di un’ ampia forza lavoro di talento che è la base in grado di garantire il continuo successo del nostro comparto».\r

\r

Altro tema chiave quello legato alla sostenibilità ambientale: «Per il turismo è fondamentale costruire infrastrutture sostenibili al fine di garantire il futuro di questo settore nel lungo periodo - ha precisato Quincia Gumbs-Marie, ministro della Sostenibilità, Innovazione e dell’Ambiente -. Aver partecipato alla Blue Belt Initiative è stato un primo passo, tuttavia, accelerare la trasformazione ecologica del settore del turismo è un processo in via di sviluppo. Abbiamo bisogno di gestire le nostre risorse marine e costiere e coinvolgere sia i nostri attuali partner che i nuovi investitori in modo da aumentare la produttività, portare valore aggiunto alla nostra economia, creare nuove opportunità di lavoro e migliorare lo stile di vita delle nuove generazioni».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Anguilla: la Tourism Week 2023 ruota attorno alle persone e alla sostenibilità ambientale","post_date":"2023-07-27T09:25:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690449935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450363","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Comune della Spezia, l’Autorità di Sistema Portuale e le compagnie di Crociera hanno firmato Blue Flag, un accordo volontario per ridurre l’impatto ambientale delle navi da crociera che giungono ed ormeggiano alla Spezia. Le firme sono quelle di Pierluigi Peracchini, Sindaco del Comune; Mario Sommariva, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale; Alessandro Ducci, Comandante della Capitaneria di Porto; Davide Triacca per Costa Crociere e per tutto il gruppo Carnival Corporation; Michele Francioni per MSC Cruises; Alessandro Carollo di Royal Caribbean Group in rappresentanza di Royal Caribbean International, Silversea, TUI, Hapag Lloyd e Celebrity Cruises.\r

\r

Il nuovo accordo, che rafforza quello sottoscritto nel 2019, prevede l’utilizzo di carburanti con tenore di zolfo non superiore allo 0,10 in massa non solo all’ormeggio, ma anche in fase di manovra e avvicinamento al porto. Vengono rafforzati i controlli per ciò che concerne le emissioni di Nox (ossidi di azoto) e la Capitaneria di Porto si impegna a pubblicare trimestralmente sul proprio sito il numero di controlli ed i relativi esiti eseguiti sui combustibili utilizzati dalle navi.\r

\r

Non solo, il Comune della Spezia farà parte di un Tavolo Tecnico che sigla la collaborazione tra istituzioni, enti tecnici e terminal crociere, per tenere costantemente sotto controllo il fenomeno ed avere un punto di contatto con le Compagnie. Viene anche ribadito che l’Autorità Portuale si impegna alla realizzazione dell’elettrificazione delle banchine entro il 2025 per il Garibaldi Ovest. Anche il nuovo Molo Crociere, realizzato dall’AdSP, sarà dotato di infrastrutture per il cold ironing.\r

\r

«Un altro importante passo in avanti sulla strada della mitigazione ambientale immediata e della progressiva de carbonizzazione – spiega il Presidente dell’AdSP, Mario Sommariva - E’ molto importante che, proprio dalle compagnie di navigazione, partano iniziative ed impegni per far crescere la sostenibilità ambientale del traffico crocieristico. Mi pare una strada tracciata lungo il percorso che ci porterà all’utilizzo di combustibili alternativi ed alla fornitura di elettricità da terra (cold ironing)».\r

\r

«Ringraziamo l’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale – aggiunge il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini - la Capitaneria di Porto, le compagnie Royal Caribbean, Costa Crociere e Msc Crociere per aver rinnovato l’accordo Blue Flag, che prevede l’utilizzo di un carburante cinque volte più pulito di quello ammesso dalla normativa attuale per le navi da crociera quando entrano nelle acque del nostro golfo. Questo protocollo rappresenta un impegno concreto per garantire una navigazione più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Siamo consapevoli dell’importanza del turismo e delle crociere per il nostro territorio, ma lo siamo altrettanto della necessità di proteggere l’ecosistema e la sua preziosa biodiversità».","post_title":"La Spezia, con l’accordo Blue Flag si riduce ancora l’impatto delle navi da crociera","post_date":"2023-07-27T09:13:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690449191000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tour Trekking Sicilia Orientale e tour Borghi di Sicilia. Sono le due proposte autunnali del tour operator le Isole d'Italia. Ideali per sfruttare appieno il clima mite della destinazione, rimanendo lontani dalla calca estiva e dal turismo di massa. I due pacchetti esplorano altrettante anime distinte della regione e abbracciano due idee di vacanza tra natura e cultura. I più avventurosi possono visitare la zona est, attraverso passeggiate su sentieri evocativi e percorsi di trekking mozzafiato, mentre i viaggiatori affascinati dalla storia siciliana hanno a disposizione l'itinerario nell’area occidentale, per scoprire località pittoresche e borghi incantevoli, ma spesso ancora poco conosciuti.\r

\r

Con il tour Trekking Sicilia Orientale, i viaggiatori saranno in particolare accompagnati attraverso gole e percorsi diversi da guide vulcanologiche professionali ed esperte. Tra i protagonisti della proposta, il vulcano Etna, le gole dell’Alcantara, l’oasi naturalistica di Vendicari a Siracusa, la riserva Orientata Cavagrande del Cassibile, vicino a Noto. Accanto alle risorse naturali della parte orientale dell'isola, spazio anche alla visita del borgo marinaro di Marzamemi e a Siracusa, nonché al suo quartiere isola di Ortigia.\r

\r

Il tour Borghi di Sicilia pone invece l’attenzione sui centri più caratteristici, ma spesso meno conosciuti, della Sicilia occidentale. L'itinerario inizia a Palermo, con visita al palazzo dei Normanni e a Monreale, conosciuta in tutto il mondo per la sua cattedrale. Si va poi alla scoperta di Segesta, Borgo Parrini e Scopello, nonché alla grotta Mangiapane a Custonaci: un insediamento preistorico che vanta il ritrovamento di reperti del Paleolitico. Non mancheranno inoltre visite guidate all’antica città fenicia di Mozia sull’isola di San Pantaleo e a Gibellina, piccolo centro abbandonato dopo il sisma del Belìce del 1968. Previste pure degustazioni ad hoc in cantine e pasticcerie della regione.","post_title":"Alla scoperta della Sicilia d'autunno con le proposte del tour operator le Isole d'Italia","post_date":"2023-07-26T12:14:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690373654000]}]}}