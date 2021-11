Roadshow Spagna: al via a Torino, Milano, Napoli e Roma

L’Ente Spagnolo per il turismo e 53 espositori spagnoli, tra autorità locali, DMC, alberghi e compagnie aeree, incontreranno gli agenti di viaggio al prossimo Roadshow Spagna che si terrà a Torino, Milano, Napoli e Roma.

Le tappe nel dettaglio:

Torino il 22 novembre 2021 presso Nh Torino Centro

Milano il 23 novembre 2021 presso Palazzo Bovara

Napoli il 24 novembre 2021 presso Nh Panorama

Roma il 25 novembre 2021 presso l’Hotel St. Martin

Il programma

L’evento inizierà alle ore 17:00 con gli accrediti ed il welcome coffee, cui seguiranno fino gli incontri one to one con gli espositori spagnoli. L’incontro si concluderà con la cena prevista alle ore 20:30.

Per maggiori informazioni: eventi@travelopenday.com Tel: 06.89.01.75.77