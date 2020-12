Repubblica Dominicana: la promozione passa dal merengue che riscalda il cuore e rallegra la mente L’Ente del turismo della Repubblica Domenicana scommette sulla capacità di coinvolgimento del merengue organizzando una lezione del ballo che meglio rappresenta il Paese e che ha un valore culturale molto forte per la destinazione. A guidare il nutrito gruppo di giornalisti che ha partecipato alla lezione in modalità virtuale, il noto ballerino Juan Santana. Sequenze di passi e musica ritmata che hanno contribuito a trasmettere la gioia di vivere e il piacere del divertimento che da sempre contraddistingue questo popolo. Nel 2016 il merengue, ritmo musicale della Repubblica Dominicana, è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. La melodia è di derivazione spagnola con influenze africane ed indigene, realizzata con una formazione musicale costituita dal un quadro, ovvero la chitarra a quattro corde, una guira, uno strumento a percussione e un tamburello; in tempi recenti sono stati introdotti anche sassofono, basso e pianoforte. Certamente non mancano le occasioni per godere di questa musica che, in Repubblica Domenicana, viene molto ballata durante tutto il carnevale e durante il festival interamente dedicato al merengue stesso, che si svolge a luglio e coinvolge tutto il Paese. Come afferma Neyda Garcia, direttrice dell’Ente del turismo, “il merengue ha un ritmo gioioso e divertente, capace di far ballare anche chi solitamente non ama la musica latina”. A rafforzare l’importanza che la musica riveste per il Paese, a chiusura dell’evento, è stato condiviso l’ultimo video di promozione del territorio realizzato dal Ministero del Turismo in collaborazione con il leggendario compositore Juan Luis Guerra.

