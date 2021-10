Regno Unito: presto soli nove Paesi saranno in lista rossa (contro gli attuali 54)

Il Regno Unito studia una significativa riduzione del numero di destinazioni ad alto rischio incluse nell’attuale lista rossa del governo. Secondo quanto riportato dal Telegraph dai 54 paesi oggi presenti nell’elenco si potrebbe passare a soli nove, dalla fine di ottobre.

Nella lista rosso ci sono, tra gli altri, Brasile, Indonesia, Messico e Sudafrica: attualmente, i viaggiatori provenienti da uno di questi paesi, all’arrivo devono osservare un periodo di quarantena in hotel per 10 giorni, a proprie spese.

In parallelo il Regno Unito ha già semplificato le regole di ingresso per i viaggiatori vaccinati provenienti dai paesi in lista ambra, eliminando i test all’arrivo; è stato eliminato anche il test Pcr da effettuarsi due giorni dopo l’ingresso nel Paese.

Test e restrizioni restano invece in vigore per i viaggiatori non vaccinati.