Ras Al Khaimah vara la nuova campagna sul mercato italiano, dal claim “Segui il Sole” Ras Al Khaimah Tourism Development Authority ha dato il via alla nuova campagna promozionale invernale: l’invito rivolto ai viaggiatori italiani è quello di fuggire dal freddo e dal grigiore per regalarsi una vacanza nell’emirato, a contatto con la natura e soleggiato tutto l’anno, ma soprattutto in grado di soddisfare esigenze di viaggio diverse.



La campagna mostra una persona alle prese con i tipici elementi atmosferici invernali come la pioggia e il vento e che, attraverso un effetto cinematografico dinamico, viene trasportato su una soleggiata spiaggia di Ras Al Khaimah. La campagna “Segui il Sole” punta i riflettori sulle unicità dell’Emirato: il paesaggio naturale, le spiagge incontaminate e le numerose attività, tra cui: esperienze culturali, avventure all’aria aperta – dal mare al deserto -, senza dimenticare la possibilità di praticare golf su campi immersi in un contesto unico.

