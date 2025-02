Ras Al Khaimah stringe un patto con 7 gruppi alberghieri per lo sviluppo turistico Lo sviluppo turistico di Ras Al Khaimah passa, anche, da quello alberghiero. Comparto cruciale che risponde attraverso sette dei principali gruppi a livello mondiale che, per la prima volta, si sono impegnati a supportare la vision dell’emirato come destinazione del futuro. Protagonisti Marriott International, Hilton, Accor, Ihg Hotels & Resorts, Ennismore, Rotana e Radisson Hotel Group, che recentemente hanno incontrato Saud bin Saqr Al Qasimi, membro del Consiglio Supremo degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Ras Al Khaimah, e Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority. Durante questi incontri, ciascun leader ha discusso i piani di espansione e la strategia di crescita della propria azienda nella Regione, firmando una dichiarazione di intenti per confermare il proprio impegno per lo sviluppo del settore turistico e dell’ospitalità dell’Emirato. Con questa dichiarazione ogni leader si è impegnato a contribuire alla prosperità dell’economia turistica di Ras Al Khaimah e alla crescita dell’Emirato come destinazione di eccellenza per viaggiare, vivere e lavorare, in linea con la Vision 2030 di Ras Al Khaimah, che mira a promuovere la crescita attraverso tre componenti chiave dello sviluppo sostenibile: economia, società e ambiente. «Il turismo è un pilastro fondamentale dell’economia di Ras Al Khaimah e un elemento chiave per la qualità della vita – afferma Raki Phillips -. Il nostro obiettivo è far sì che il turismo contribuisca per un terzo al Pil dell’Emirato e creare oltre 20.000 posti di lavoro entro il 2030. L’impegno assunto dai nostri partner dell’ospitalità riafferma la nostra visione di guidare a una crescita sostenibile e di posizionare Ras Al Khaimah come una destinazione turistica globale, dove le performance economiche e la qualità della vita vanno di pari passo». L’emirato conta oggi 56 hotel e resort, per un totale di oltre 8.000 camere in tutti i segmenti: dalle proprietà extralusso a 5 stelle alle opzioni di fascia media e per famiglie. Nel 2024 Ras Al Khaimah ha accolto 1,28 milioni di visitatori, in linea con l’obiettivo della destinazione ad accogliere 3,5 milioni di visitatori all’anno entro il 2030. Condividi

