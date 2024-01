Ras Al Khaimah oltre quota 1,22 milioni di visitatori, il miglior risultato di sempre Ras Al Khaimah traccia un bilancio decisamente positivo per il 2023 appena concluso, che si è rivelato per l’Emirato un anno da record in termini di arrivi: la destinazione ha raggiunto quota 1,22 milioni di visitatori, l’8% in più sul 2022. Cifra sostenuta da un significativo aumento di viaggiatori internazionali. Un’ottima performance evidenziata dai piani strategici di crescita della Ras Al Khaimah Tourism Development Authority: dagli investimenti nelle infrastrutture turistiche alle iniziative mirate ad attrarre maggiori turisti nell’Emirato, fino allo sviluppo di un ecosistema fondato sulla sostenibilità. Tra i risultati più significativi dell’anno ci sono l’aumento del 24% di visitatori internazionali, supportato da oltre 2.200 attività internazionali tra roadshow, fiere ed eventi media in 30 Paesi e il consolidamento del posizionamento dell’Emirato come sede di eventi business e leisure, con una crescita del 23% dei ricavi provenienti dal settore Mice e del 103% da quello dei matrimoni. «E’ stato un grande anno per il nostro Emirato, che ha chiaramente posto le basi per una crescita e uno sviluppo sostenibili di Ras Al Khaimah – ha commentato Raki Phillips, ceo della Raktda -. Nonostante le sfide globali che hanno avuto un impatto sul nostro settore, siamo rimasti agili e resilienti come comunità turistica, lavorando insieme per offrire una destinazione apprezzata da visitatori e residenti. Investendo in infrastrutture, organizzando eventi di livello mondiale, e rendendo il nostro Emirato sostenibile e accessibile a tutti, Ras Al Khaimah è saldamente sulla buona strada per continuare con successo il 2024 e oltre». Condividi

L'estate 2024 dell'Aeroporto di Forlì conta su un network di 12 collegamenti: quattro verso la Sicilia (Catania, Trapani, Lampedusa e Pantelleria; due per la Sardegna (Cagliari e Olbia); cinque per la Grecia (Zante, Cefalonia, Corfù, Lefkada e Karpathos); una verso l’Albania (Tirana). \r

Tutte e 12 le destinazioni vengono promosse e commercializzate attraverso il sito GoToFly e decolleranno dal “Ridolfi” dal lunedì alla domenica seguendo modalità operative differenti in base alle richieste dei mercati di riferimento.\r

\r

Saranno fino a tre gli aeromobili (due dei quali del vettore greco Air Mediterranean) impiegati da GoToTravel nella copertura del network GoToFly - un B737-400 è già basato al Ridolfi - mentre si rinnova e si amplia la collaborazione con il tour operator emiliano MySunSea. La partnership tra Aeroporto di Forlì e MySunSea è finalizzata alla promozione-vendita dei voli per cinque località di particolare fascino della Grecia (Zante, Cefalonia, Corfù, Lefkada e Karpathos) e una suggestiva meta della Sicilia più autentica: l’isola di Lampedusa. \r

\r

«Come primo obiettivo ci siamo dati quello di non utilizzare più aeromobili a turboelica ma solo Boeing. Avremo in attività fino a tre “macchine”; due delle quali del vettore greco Air Mediterranean. Questa scelta tiene conto di vari aspetti: sia la disponibilità degli aeromobili di backup assicurata da Air Mediterranean, così da garantire sempre la piena operatività nel corso dell’intera stagione; sia, altro elemento di pregio, la presenza qui a Forlì di Albatechnics, manutentore certificato proprio da Boeing.\r

\r

Il risultato per numero di passeggeri che prevediamo di raggiungere entro la fine del 2024 - afferma Andrea Stefano Gilardi, direttore generale & accountable manager F.A. - è stimabile in circa 180.000: un aumento sul 2022 pari al 27%. Se l’anno scorso grazie a GoToFly hanno volato 40.000 persone, nel 2024 stimiamo un incremento fino a 78.000.\r

\r

Una nota a parte voglio spenderla per i collegamenti di Ryanair già in essere: la compagnia aerea irlandese ha annunciato il taglio della rotta - da aprile - e di oltre il 50% dei posti in vendita sui collegamenti diretti a Palermo. Una decisione che non coinvolge solo Forlì, bensì tutti gli scali regionali non “classificati” principali. Stiamo allora valutando di attivare/mantenere “in prima persona” i collegamenti su Palermo o tramite lo schema tipico di GoToFly, disponendo del vettore basato qua e dopo aver verificato slot e monte ore del noleggio; o tramite accordi con un’altra compagnia interessata alla destinazione.\r

\r

In un’ottica di ulteriore crescita, stiamo infine lavorando, in stretta sinergia con gli attori principali della scena turistica - a cominciare dagli albergatori - per portare sul “Ridolfi” collegamenti in chiave incoming da città di primaria importanza: come Francoforte e Bruxelles. Credo esistano i presupposti per fare bene e conseguire traguardi utili al territorio e all’economia della Romagna. In proposito mi sento di rivolgere un appello anche alla Regione Emilia-Romagna affinché gli interlocutori istituzionali possano supportarci nel percorso». ","post_title":"Forlì: saranno 12 le destinazioni nel network dell'estate","post_date":"2024-01-11T11:50:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704973819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459194","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il progetto Bauer prosegue. Nessuna vendita in vista per la struttura veneziana acquisita nel 2020 da Signa, il gruppo austriaco di proprietà del miliardario René Benko, protagonista di quello che è già stato definito il più grande default della storia europea recente. Stando a quanto riporta Pambianco Hotellerie, Signa Rem Italia avrebbe smentito qualsiasi intenzione di cedere l'immobile, come invece sostenevano alcune indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera poco prima di Natale. Si starebbe piuttosto cercando un rifinanziamento per concludere la ristrutturazione e le trattative sarebbero già in fase avanzata.\r

\r

I lavori sono al momento fermi, ma con l'auspicato arrivo dei nuovi fondi l'obiettivo è quello di aprire l'hotel nel terzo trimestre del 2025, oppure a inizio 2026. Una volta concluso il restyling la struttura sarà dotata di 120 camere, di cui oltre la metà suite, più due negozi di lusso. Confermati inoltre gli accordi con il gruppo Rosewood, che dovrebbe dunque gestire l'albergo. La residenza Grunwald, adiacente all'hotel e sempre di proprietà Signa, sarà invece operata da Numa.","post_title":"Signa: il Bauer di Venezia non è in vendita","post_date":"2024-01-11T10:06:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704967565000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il traffico aereo internazionale ha superato il 99% dei livelli del 2019: a certificare la totale ripresa post pandemia sono i dati Iata relativi al mese di novembre, che mostrano anche una crescita a livello globale in termini di Rpk del +29,7% rispetto al novembre 2022.\r

\r

Il traffico internazionale è aumentato del 26,4% rispetto a novembre 2022, con la regione Asia-Pacifico che ha continuato a registrare i risultati più elevati su base annua (+63,8%), ma tutte le regioni hanno registrato un miglioramento rispetto all'anno precedente. Gli Rpk internazionali di novembre 2023 hanno raggiunto il 94,5% dei livelli di novembre 2019.\r

\r

- Il traffico nazionale di novembre 2023 è aumentato del 34,8% rispetto a novembre 2022: la crescita è stata particolarmente forte in Cina (+272%), che si è ripresa dalle restrizioni di viaggio Covid ancora in vigore un anno fa. I viaggi interni negli Stati Uniti, beneficiando della forte domanda per le festività del Ringraziamento, hanno raggiunto un nuovo massimo, con una crescita del +9,1% rispetto a novembre 2019.\r

\r

«Ci stiamo avvicinando sempre di più al superamento del picco del 2019 per i viaggi aerei. I venti contrari dell'economia non stanno dissuadendo le persone dal prendere il volo. I viaggi internazionali rimangono del 5,5% al di sotto dei livelli pre-pandemia, ma il divario si sta rapidamente riducendo. E i mercati nazionali sono rimasti costantemente al di sopra dei livelli pre-pandemia da aprile» ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata.\r

\r

Walsh ha ricordato anche la necessità di aumentare la produzione di Saf a livello globale per avanzare lungo di percorso di decarbonizzazione del trasporto aereo: «Ci aspettiamo che il 2024 sia l'anno in cui i governi daranno seguito alle loro dichiarazioni e adotteranno finalmente misure politiche complete per incentivare il rapido aumento della produzione di Saf».","post_title":"Traffico aereo oltre il 99% dei livelli pre-pandemia: i dati Iata di novembre","post_date":"2024-01-11T10:04:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704967466000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Visit Portugal. It's not tourism. It's futourism”: questo il claim della nuova campagna varata dall'ente del Turismo del Portugallo e che si rivolge ai mercati nazionali ed esteri, con particolare attenzione a quelli prioritari di Germania, Spagna, Stati Uniti, Francia e Regno Unito. La campagna, in cinque lingue, è veicolata attraverso i media digitali più rilevanti e utilizzando una varietà di formati video di grande impatto , inclusi per la prima volta TikTok e Connected Tv. \r

Dodici obiettivi per i turisti del futuro: così l'iniziativa mira a mobilitare le persone e trasformare i loro viaggi in esperienze autentiche e sostenibili, capaci quindi di generare un impatto positivo sui territori, sull’ambiente e sulle comunità. Sostenibilità e autenticità sono al centro della strategia di promozione.\r

«Il turismo ha un ruolo importante da svolgere nella società e deve contribuire a garantire che le generazioni future possano godere dei beni che ci contraddistinguono come destinazione turistica - ha commentato il Segretario di Stato per il Turismo, Commercio e i Servizi, Nuno Fazenda -. La sfida del Portogallo è crescere bene, su tutto il territorio e durante tutto l'anno, ma in modo sostenibile, autentico e genuino, generando valore per i territori e per le persone».\r

Lídia Monteiro, membro del consiglio di amministrazione dell´ente Turismo del Portogallo, ha sottolineato che «Dopo il miglior anno di sempre nel settore del turismo in Portogallo, è tempo di invitare i turisti a prendere parte attiva nella costruzione del turismo per il futuro che implica un maggiore equilibrio tra viaggiatori e residenti, tra territori costieri e interni, tra turismo, cultura e natura».\r

Secondo i dati raccolti fino a novembre 2023 sono stati registrati oltre 73 milioni di pernottamenti e 23,7 miliardi di euro di ricavi, corrispondenti ad incrementi rispettivamente del 9,7% e del 37,6% rispetto al 2019. Dati che rappresentano i migliori risultati turistici di sempre del Paese.","post_title":"Portogallo: è partita la campagna \"It's not tourism. It's futourism\"","post_date":"2024-01-11T09:30:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1704965454000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono rare le occasioni in cui i numeri parlano così chiaramente. Ma nel caso di Alpitour l'evidenza è tale da lasciare poco spazio a qualsiasi speculazione. Nell'anno finanziario 2022-2023, chiuso lo scorso 31 ottobre, i margini operativi lordi del gruppo (ebidta) sono arrivati a quota 140 milioni di euro. Praticamente il doppio rispetto all'epoca pre-Covid del 2018-2019, quando avevano toccato i 71 milioni. Un dato strutturale e non congiunturale, magari trainato dal cosiddetto rimbalzo post-pandemia, assicura il general manager tour operating, Pier Ezhaya: \"Oggi abbiamo più aeroplani in Neos e più alberghi in Voihotels. Ma abbiamo anche riorganizzato la divisione tour operating, razionalizzandone i marchi. Una serie di operazioni e investimenti portati avanti durante gli anni difficili del Covid, che stanno semplicemente dando i frutti sperati\".\r

\r

Anche l'inizio del 2023-2024 sta infatti andando nella medesima direzione, tanto che l'obiettivo per il tour operating è di crescere ancora in termini di volumi: \"L'anno scorso la nostra divisione ha chiuso a quota 1,308 miliardi, poco sotto gli 1,332 miliardi del 2019 - aggiunge Ezhaya -. Ora puntiamo a raggiungere gli 1,45 miliardi\". Un obiettivo ragionevole, che si basa sia sui fondamentali di mercato, sia sul fatto che in fondo il 2023 era partito un po' a rilento, subendo ancora parzialmente gli strascichi della pandemia. \"Al momento stiamo girando sui 100 milioni di fatturato in più, pari periodo rispetto all'anno scorso. Certo, parte di tale incremento è dovuto alla crescita sensibile dell'advance booking. Altro dato estremamente positivo, perché ci consente una serie di vantaggi lato organizzativo, anche se potrebbe erodere almeno parzialmente l'incremento. Ma siamo decisamente ottimisti, pur essendo consapevoli che la partita più grossa si gioca sempre in estate, quando entreranno in campo tutti i player del settore, anche al di fuori del mondo to, e la concorrenza si farà più serrata\".\r

\r

Proprio a questo proposito l'impressione è che per la stagione calda si stia formando una sorte di mappa del business a breve - medio raggio, per cui certe destinazioni stanno diventando quasi off-limit per il tour operating mainstream. \"Mi vengono per esempio in mente Mykonos o Ibiza - racconta Ezhaya -: mete alla moda con prezzi molto alti e al contempo un'offerta low cost estremamente aggressiva. Diverso, invece, il discorso in località quali Rodi, che ha una carenza strutturale di camere. In questo caso se un to ha allotment importanti in due o tre resort, oppure anche strutture proprie magari con un volo di appoggio, può sicuramente fare la differenza. Coerentemente con tutto ciò noi ci stiamo concentrando soprattutto sulle verticali di prodotto. E questo, al netto naturalmente del progetto eden, sempre pronto a surfare il mercato in cerca di nuove opportunità con un approccio più tattico\".","post_title":"Ezhaya, Alpitour: nel 2023 margini raddoppiati rispetto al pre-Covid","post_date":"2024-01-10T13:35:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1704893713000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nasce dalla conversione di un ex residenza estiva del sultano affacciata sull'Atlantico il nuovo Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr, che sarà inaugurato il prossimo maggio ma le cui prenotazioni sono già aperte. “La novità va a unirsi agli altri nostri resort in Marocco, a Casablanca e a Marrakech - spiega Adrian Messerli, presidente hotel operations Europa, Medio Oriente e Africa -. Lo storico edificio è stato restaurato e valorizzato in ogni minimo dettaglio in collaborazione con Atlantic Coast Hospitality”.\r

\r

Un tempo appunto residenza estiva del Sultano e successivamente ospedale militare, il Kasr Al Bahr, Palazzo vicino al mare, comprende sei edifici storici e cinque nuovi ed è circondato da cinque ettari di giardini. Una vera oasi fronte oceano a pochi minuti dalla Kasbah, dalla Medina e dagli altri luoghi di interesse nel cuore della città. La struttura conta 200 camere e suite, molte con balconi o terrazze affacciati sull’oceano o sui giardini circostanti. Punta di diamante, il Sultan’s Riad, edificio del diciottesimo secolo di quasi mille metri quadrati con piscina privata a sfioro, che nelle sue tre camere può ospitare fino a sei adulti e tre bambini.\r

\r

A livello f&b il complesso offre diverse esperienze: la brasserie Marie incentrata sulla cucina francese classica; il Verdello con una proposta mediterranea e il Flamme per un'esperienza più informale presso le piscine all'aperto. Ma c'è anche la Noora lobby lounge per il tè pomeridiano, mentre il bar Atlantique è dedicato alla mixology. Il Cigar bar spa dispone pure di un hammam tradizionale e di un centro fitness aperto 24 ore su 24. Non mancano poi due piscine all’aperto, tra cui un’infinity pool con vista sull’oceano, immerse tra giardini di palme, ulivi e agrumi. Con spazi per eventi che si estendono fino a 2.700 metri quadrati, inclusa l’ampia Royal ballroom da mille posti, il Four Seasons Hotel Rabat diventerà punto di riferimento anche per riunioni, conferenze e matrimoni. Completano la dotazione sette meeting room, una sala da ballo junior e una terrazza per eventi privati.","post_title":"Four Seasons sale a quota tre in Marocco con l'hotel Rabat at Kasr Al Bahr","post_date":"2024-01-10T12:36:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704890166000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Radio Vacanze, La Voce del Turismoè la radio ufficiale della 21ª edizione di SapEur e della 9ª edizione di Forlì Wine Festival, le due manifestazioni dedicate alla cultura e alle tradizioni della buona tavola che si terranno a Forlì dal 26 al 28 gennaio 2024.\r

“Felici di essere per il secondo anno consecutivo la Radio Ufficiale di SapEur e Forlì Wine Festival”, dichiara Gianluigi Leoni, editore di Radio Vacanze. “Queste due manifestazioni rappresentano un’occasione unica per scoprire e riscoprire i sapori e i profumi della migliore gastronomia regionale italiana. Noi siamo felici di accompagnare i nostri ascoltatori in questo viaggio alla scoperta delle eccellenze del nostro Paese”.\r

SapEur è la fiera del prodotto tipico e genuino, dedicata alle tradizioni culinarie delle regioni di tutt’Italia. I visitatori potranno trovare in fiera centinaia di espositori provenienti da tutto il territorio nazionale, con oltre 200 espositori, che presenteranno le loro produzioni di alta qualità, tra cui salumi, formaggi, pasta, olio, vino e molto altro ancora.\r

Forlì Wine Festival è la rassegna dedicata ai vini delle migliori cantine italiane. In fiera sarà possibile degustare i vini di oltre 150 produttori, provenienti da tutte le regioni d’Italia.\r

Radio Vacanze sarà presente in fiera con un proprio stand (n°7-8), dove si terranno interviste a produttori, chef e rappresentanti delle istituzioni. L’emittente radiofonica trasmetterà inoltre in diretta dalla fiera, con servizi e interviste che andranno in onda durante le proprie trasmissioni.","post_title":"Radio Vacanze sarà la radio ufficiale di SapEur edi Forlì Wine Festival","post_date":"2024-01-10T12:13:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1704888804000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evolution Travel lancia un nuovo portale sul Canada grazie alle sue consulenti di viaggio specializzate, che vogliono accendere i riflettori \r

su una terra ancora di nicchia, ma capace di accogliere.\r

\r

Lara Pistelli e Barbara Alif, le due intraprendenti consulenti di viaggio online di Evolution Travel - agenzia di viaggi e tour operator che organizza vacanze personalizzate in tutto il mondo – vogliono accendere sul Canada i riflettori che si merita. Hanno quindi lavorato con cura al restyling del portale di Evolution Travel - insieme all’altra consulente di riferimento Barbara Zoppitelli e in collaborazione con il consulente tour operator Massimo Fabbri - dedicato alla terra dell’acero e delle montagne maestose, aggiornandolo con offerte d’appeal, schede di viaggio, itinerari e pacchetti.\r

\r

L’obiettivo è di creare cultura sulla destinazione Canada, farla conoscere e valorizzarla.\r

\r

«Il Canada è oggi visitato con consapevolezza da coloro che ne hanno già sentito parlare da altri viaggiatori o si sono incuriositi dopo aver visto dei documentari. Ci sono pochi tour operator che si occupano dei viaggi in questo grande Paese e le proposte sono state sempre poco pubblicizzate in Italia. Con il nuovo portale di Evolution Travel tutto dedicato al Canada vogliamo innescare un cambiamento e far scoprire questa terra straordinaria - spiega Lara Pistelli -».\r

\r

Il Canada promette un viaggio a 360°. «Nel portale di Evolution Travel proponiamo schede di viaggio per “fly and drive” in auto, moto o camper e, con il supporto dell’altra consulente di riferimento prodotto Barbara Zoppitelli, anche tour di gruppo. Stiamo collaborando con il consulente tour operator Max Fabbri per trovare nuovi fornitori locali e proporre nuove tariffe ed esperienze di nicchia -, spiega Barbara Alif -. Stiamo anche creando un gruppo di lavoro all’interno di Evolution Travel, con corsi gratuiti sulla destinazione, ed abbiamo all’attivo una campagna pubblicitaria dedicata ai tour operator. Inoltre, partecipiamo alle fiere del turismo sul Canada, per conoscere al meglio nuove tappe e nuovi itinerari, ma testiamo le esperienze in prima persona. Vorremmo, inoltre, organizzare farm trip per i nostri colleghi consulenti di viaggio per far loro vivere la destinazione, in modo che possano proporla ai loro clienti».\r

\r

Con Evolution Travel, le proposte di viaggio sono personalizzate. Gli itinerari più gettonati da viverhe in autonomia, per coloro che si approcciano per la prima volta al Canada sono: l’Est, dove esplorare le diverse città canadesi, oppure l’Ovest per immergersi tra parchi nazionali e natura. Un tour per quanti hanno pochi di giorni a disposizione per viaggiare è il classico giro alle Cascate del Niagara con tappa a Toronto, eventualmente da abbinare agli Stati Uniti. Tante e variegate sono, inoltre, le esperienze particolari proposte dalle consulenti di viaggio online, come i soggiorni in caratteristici lodge con Spa nella natura, piscine geotermiche all’aperto o casette sull’albero vista fiume, escursioni con i ranger per vedere i grizzly, conoscere i nativi canadesi, ammirare le balene, visitare le farm per osservare come viene prodotto lo sciroppo d’acero, e poi, fare trekking in montagna tra magnifici laghi e ghiacciai. «Si può viaggiare in Canada tutto l’anno, ma bisogna essere consapevoli di ciò che si trova. L’estate è eccezionale, l’inverno può essere molto freddo, soprattutto a Est – spiegano Lara e Barbara -. Ad ogni modo, pur essendoci spesso la neve, le strade sono sempre pulite e c’è un’ottima organizzazione. I prezzi sono più alti di circa il 20% rispetto agli Stati Uniti, ma l’obiettivo è di far aumentare la richiesta, in modo che anche le tariffe possano diminuire».\r

\r

Tra i tanti pacchetti proposti sul portale di Evolution Travel, il tour di 16 giorni e 15 notti per scoprire “Il meglio del West Canadese” con pernottamento in hotel 3 stelle e noleggio auto. Il prezzo del tour è a partire da 2.690 euro a persona.\r

\r

Il viaggio nel Grande Est di Evolution Travel per 12 giorni e 11 notti in hotel 3 stelle prevede il noleggio dell’auto, Il prezzo è a partire da 1.140 euro a persona.\r

\r

Per chi non vuole viaggiare da solo ci sono le proposte, con partenze fisse (principalmente nel periodo primavera-estate), pensate per mostrare le destinazioni migliori dell’est e dell’ovest, ma c’è anche un Gran Tour che coinvolge entrambe le coste in un viaggio sensazionale, con guida parlante italiano.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Evolution Travel, un portale sul Canada per promuovere la destinazione","post_date":"2024-01-10T12:10:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704888611000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Performance operativa positiva per American Airlines durante il periodo delle vacanze invernali, che ha visto il vettore cancellare il minor numero di voli tra le principali compagnie aeree, operando un numero significativamente maggiore di voli in orario rispetto al periodo delle vacanze dello scorso anno.\r

\r

Un risultato ottenuto a dispetto delle condizioni meteorologiche avverse in molte aree del paese e un volume significativo di operazioni non previste, che non dipendono dalle compagnie aeree, che hanno comportato un aumento dei ritardi del controllo del traffico aereo.\r

\r

«Quando i passeggeri acquistano un biglietto con American contano su di noi per operazioni sicure e affidabili e sono orgoglioso di dire che, grazie al duro lavoro dei membri del nostro team, abbiamo mantenuto questo impegno, nonostante le difficoltà del periodo, tra cui le difficili condizioni meteorologiche e l’aumento della congestione del controllo del traffico aereo - ha dichiarato David Seymour, chief operating officer di American -. Apprezziamo la collaborazione dei nostri partner federali – la Federal Aviation Administration, la Transportation Security Administration e la U.S. Customs and Border Protection – per il loro ruolo fondamentale nel rendere un successo i viaggi in questo periodo festivo».\r

\r

Durante le settimane di grande traffico per le festività, American ha accolto quasi 7,8 milioni di passeggeri su oltre 71.000 voli dal 20 dicembre e fino all’8 gennaio. Al 3 gennaio, la compagnia ha preceduto i suoi principali concorrenti nel fattore di completamento, cancellando il minor numero di voli. American non ha cancellato un solo volo mainline nei primi sei giorni di questo periodo festivo (con nove giorni totali senza cancellazioni mainline). Solo 16 voli mainline sono stati cancellati in questo periodo di vacanza.\r

\r

Le prestazioni di American in termini di puntualità di partenze e arrivi sono migliorate di circa il 15% rispetto al periodo festivo del 2022. I continui investimenti e l’attenzione di American nella gestione dei bagagli in tutto il network stanno dando i loro frutti, con la metrica chiave che misura la performance della gestione dei bagagli migliorata del 66% rispetto al periodo festivo dello scorso anno.","post_title":"American Airlines: bene la performance operativa durante le festività","post_date":"2024-01-10T11:44:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704887067000]}]}}