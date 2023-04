Ras Al Khaimah: l’emirato più verde punta ai 3 milioni di turisti nel 2030 «Ras Al Khaimah è il quarto emirato più grande dei sette degli Eau, con 2,7 milioni di mq e 400mila abitanti – spiega Fabio Mansi responsabile per l’Emirato per i mercati del West Europa – Abbiamo chiuso il 2022 come l’anno dei record con 1,13 milioni di turisti e vogliamo arrivare in maniera sostenibile a 3 milioni di turisti nel 2030. Ras Al Khaimah è una destinazione con oltre 8.130 camere di hotel, il 48% dei quali 5 stelle, e una pipeline di importanti progetti di hotel internazionali, con 5.000 camere che si svilupperanno nei prossimi quattro anni». Tra le esperienza da vivere, oltre a quelle gastronomiche, un percorso in kayak tra le mangrovie che circondano la capitale o i percorsi in jeep e nei suq per incontrare le usanze della popolazione. «A livello sportivo una delle nostre verticali più importanti è il golf – aggiunge Mansi -. Abbiamo due Golf Club dove si tengono importanti competizioni come la Ras Al Khaimah Championship-DP World Tour. C’è spazio anche per il settore Mice, con il convention center Al Jazeera Alhamra che si trova sulla spiaggia ed è un asset unico per eventi corporate fino a 3.000 persone». Quanto ai collegamenti «siamo facilmente raggiungibili dall’Italia: da novembre avremo i voli di Qatar Airways che atterreranno direttamente su Ras Al Khaimah, previo scalo a Doha. L’emirato ha il proprio aeroporto internazionale che sita soli 45’ dallo scalo di Dubai e a 35’ da quello di Sharjah, dove arriva Air Arabia».

