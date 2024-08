Quattro nuovi locali a Barbados per immergersi nella cultura tradizionale dei Caraibi Sono il Savvy on the Bay, il Carboose Barbados, il Calma Beach Club e lo Zemi Café quattro delle ultime novità di Barbados per immergersi nella cultura tradizionale di questa destinazione caraibica. Situato nella Carlisle Bay, non distante dalla capitale Bridgetown, Savvy on the Bay offre in particolare un’esperienza completa per chi ama il mare ma anche per chi è alla ricerca della vivace atmosfera caraibica. Questo beach club è aperto 24 ore su 24 e offre numerose attività, tra cui il noleggio di lettini, snorkeling con tartarughe, immersioni tra i relitti e tour in barca. Il locale è rinomato per la sua atmosfera accogliente, con una varietà di food trucks che servono piatti locali e drink rinfrescanti. Non manca neppure l’intrattenimenti musicali. Vicino alla spiaggia di Speightstown, la cittadina più a nord dell’isola, il Caboose Barbados unisce tradizione e innovazione. Lo chef di questo nuovo locale è celebre per la preparazione dei famosi cutters, panini che vengono serviti direttamente da una barca da pesca riadattata per questa attività. Nel cuore della storica Holetown, sulla costa occidentale, si trova invece il Calma Beach Club, con vista sull’oceano. Qui si può gustare il fresco cibo locale abbinato a cocktail immersi nel ritmo della musica caraibica. Situato sulla costa orientale, nei pressi di un antico villaggio amerindiano, anche lo Zemi Café offre infine la vista sull’oceano Atlantico, per un buon caffè, una cena e un cocktail.

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472873 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono due le offerte di acquisto sul tavolo di Alpitour, ma lo sbarco in Borsa rimane un'opzione più che ipotetica. In una doppia intervista apparsa in questi giorni su Capital, il presidente del maggior azionista del gruppo, Giovanni Tamburi di Tip, e il presidente e ceo della compagnia, Gabriele Burgio, confermano sostanzialmente quanto si è già detto e scritto sul più grande player dell'industria turistica italiana in questa prima parte di 2024. Con una importante precisazione: da parte Tip non c'è alcuna intenzione di spacchettare. Il gruppo è integrato e tale deve rimanere, ha detto Tamburi. Non si è disposti in altre parole a prendere in considerazione offerte per singole componenti della compagnia. Anzi, con il socio giusto, Tip sarebbe pure disposta a rimanere nella compagine azionaria. Se inoltre le proposte non dovessero essere congrue con il valore atteso, rimane bene aperta la pista della Ipo. [caption id="attachment_447393" align="alignright" width="300"] Gabriele Burgio[/caption] Sul fronte operativo, Burgio ha quindi sottolineato le difficoltà del momento legate soprattutto alla crisi israelo-palestinese, che incide soprattutto sull'Egitto (nonostante la ripresa della destinazione segnalata lo scorso giugno, evidentemente i numeri continuano a rimanere sotto i livelli pre 7 ottobre, ndr), nonché ai perduranti trend in salita di carburanti e inflazione. Confermato pure il ritorno prepotente del last minute, mentre rimane elevata la domanda internazionale per i resort del gruppo. Burgio ha poi evidenziato le ultime novità Alpitour, già rivelate alla nostra testata dal direttore commerciale tour operating della compagnia, Alessandro Seghi, lo scorso giugno: i due nuovi Bravo in Repubblica Dominicana e in Colombia supportati da un volo Neos per Punta Cana e Cartagena, che debutterà da Milano il prossimo 22 dicembre. In programma c'è poi anche un'ulteriore apertura nel sud del Madagascar. Focus infine sugli investimenti tecnologici, soprattutto in tema di intelligenza artificiale destinati, nella visione del manager, a rivoluzionare l'azienda nei prossimi due anni. [post_title] => Tamburi, Alpitour: due i pretendenti in lizza ma rimane concreta l'ipotesi Ipo [post_date] => 2024-08-06T13:47:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722952031000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472863 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende corpo il nuovo piano di investimenti del gruppo Grimaldi che lo scorso aprile, per bocca del presidente Emanuele Grimaldi, aveva annunciato a Shipping Italy la propria intenzione di ordinare nove navi pax-ferry da realizzarsi in Cina. Il progetto al momento prevede di destinare tre unità al brand Finnlines, due a Minoan e altre tre a Grimaldi Euromed, con l'allocazione della nona ancora da definirsi. Il tutto per un investimento complessivo attorno agli 1,35 miliardi di euro, dato il costo per nave di circa 150 milioni. A dare sempre più forma all'iniziativa è giunta quindi qualche giorno fa una comunicazione della compagnia finlandese, stando alla quale Finnlines starebbe valutando un nuovo piano di investimenti green da 400-500 milioni di euro per la rotta Finlandia – Germania (Helsinki – Travemunde). [post_title] => Grimaldi: pronti 1,35 mld di euro per nove traghetti nuovi [post_date] => 2024-08-06T12:21:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722946899000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_259688" align="alignleft" width="300"] Il Le Fay Lago di Garda[/caption] Cresce dell'11% rispetto all'anno precedente il risultato operativo delle gestioni Lefay. Il gruppo fondato da Alcide Leali ha infatti chiuso il 2023 con un fatturato totale di oltre 41,2 milioni di euro. Un risultato inferiore del 10% a quello registrato nel 2022, che aveva tuttavia beneficiato dell'incasso straordinario ottenuto con la chiusura delle vendite delle residenze parte della struttura di Pinzolo, per un valore di più di 8,8 milioni. A livello di resort operations il dato 2023 è invece appunto superiore dell'11% rispetto a quello dei 12 mesi precedenti. L’occupazione media annuale si è attestata inoltre al 74% per il Lefay Lago di Garda e al 67% per il Lefay Dolomiti, con un aumento di tre punti percentuali per quest’ultimo. A livello di pratiche sostenibili, il gruppo ha prodotto una quantità di energia sufficiente a coprire il 78% del proprio fabbisogno energetico. Tra i nuovi progetti green si sottolineano poi la progressiva eliminazione delle plastica mono-uso nei resort e l’introduzione di amenities per la cura della persona erogate attraverso un sistema di refill contenenti le formulazioni certificate Lefay Spa (Vegan Icea, Leaping Bunny). Grazie alle numerose azioni per tutelare e motivare i collaboratori, Lefay Resorts & Residences è stata riconfermata per la terza volta tra le realtà certificate Top Employers Italia, il riconoscimento rilasciato dall'omonimo istituto internazionale che premia le aziende più virtuose in termini di condizioni di lavoro, benefit, piani di carriera, investimenti, formazione e politiche per le risorse umane. Tra le novità introdotte si sottolinea il progetto BeLefay, creato per aumentare il benessere dei collaboratori e allo stesso tempo potenziare l’attrattività del brand verso l’esterno, attraverso il miglioramento della qualità dei benefit primari offerti. Il 38% dei collaboratori ha inoltre meno di 30 anni e il team è suddiviso equamente in termini di genere (56% donne e 44% uomini). Nel 2023 sono state raggiunte oltre 17.108 ore complessive di formazione. Continuano infine i lavori di espansione del gruppo per i prossimi progetti previsti: l’apertura di due strutture rispettivamente situate in Toscana e Svizzera e la costruzione di nuove branded residences all’interno del parco del Lefay Lago di Garda. «Sono molto orgoglioso di diffondere la decima edizione del nostro bilancio della sostenibilità - sottolinea il ceo, Alcide Leali -: un documento i cui numeri dimostrano che la salvaguardia dell’ambiente e l’attenzione alle persone sono asset intangibili fondamentali che concorrono al successo d’impresa, aumentandone il valore complessivo e generando risultati positivi anche e soprattutto per le comunità dove sono situati i nostri resort». [post_title] => Nel 2023 cresce il risultato operativo delle gestioni Lefay [post_date] => 2024-08-06T11:45:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722944726000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472842 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_472846" align="alignleft" width="300"] Il Savvy on the Bay[/caption] Sono il Savvy on the Bay, il Carboose Barbados, il Calma Beach Club e lo Zemi Café quattro delle ultime novità di Barbados per immergersi nella cultura tradizionale di questa destinazione caraibica. Situato nella Carlisle Bay, non distante dalla capitale Bridgetown, Savvy on the Bay offre in particolare un'esperienza completa per chi ama il mare ma anche per chi è alla ricerca della vivace atmosfera caraibica. Questo beach club è aperto 24 ore su 24 e offre numerose attività, tra cui il noleggio di lettini, snorkeling con tartarughe, immersioni tra i relitti e tour in barca. Il locale è rinomato per la sua atmosfera accogliente, con una varietà di food trucks che servono piatti locali e drink rinfrescanti. Non manca neppure l'intrattenimenti musicali. Vicino alla spiaggia di Speightstown, la cittadina più a nord dell’isola, il Caboose Barbados unisce tradizione e innovazione. Lo chef di questo nuovo locale è celebre per la preparazione dei famosi cutters, panini che vengono serviti direttamente da una barca da pesca riadattata per questa attività. Nel cuore della storica Holetown, sulla costa occidentale, si trova invece il Calma Beach Club, con vista sull'oceano. Qui si può gustare il fresco cibo locale abbinato a cocktail immersi nel ritmo della musica caraibica. Situato sulla costa orientale, nei pressi di un antico villaggio amerindiano, anche lo Zemi Café offre infine la vista sull'oceano Atlantico, per un buon caffè, una cena e un cocktail. [gallery ids="472848,472851,472853"] [post_title] => Quattro nuovi locali a Barbados per immergersi nella cultura tradizionale dei Caraibi [post_date] => 2024-08-06T11:19:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722943154000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472810 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Inizia la stagione di scioperi nuovi, quelli degli addetti al turismo. un primo sciopero domani a Cagliari con manifestazione dalle 10 alle 12 davanti alla Confindustria Sardegna meridionale in viale Colombo, poi la mobilitazione si estenderà a tutta l'Isola, in una giornata di astensione dal lavoro regionale da programmare a settembre. È il risultato del mancato accordo sul contratto del settore Industria Turismo scaduto da sei anni. "I lavoratori e le lavoratrici che garantiscono la qualità di un comparto strategico per la provincia e per l'intera Sardegna - hanno spiegato i segretari territoriali di Cagliari Simone Congiu (Filcams Cgil), Giuseppe Atzori (Fisascat Cisl) e Cristiano Ardau (Uiltucs Uil) - non meritano l'indifferenza con cui le controparti si sottraggono a una trattativa che ha l'obiettivo di migliorare le loro condizioni e i gravi disagi legati alla continua perdita del potere d'acquisto". Sono sedici le ore di sciopero proclamate a livello nazionale da Filcams, Fisascat e Uiltucs, una protesta che coinvolgerà tutta Italia e anche l'Isola in diverse giornate. [post_title] => Domani primo sciopero degli addetti al turismo a Cagliari (dalle 10 alle 12) [post_date] => 2024-08-05T14:00:07+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722866407000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472801 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2024 ci saranno già quattro manifestazioni contro il turismo a Maiorca, il che indica come sia aumentata la sensibilità alla saturazione turistica da quando governa il Partito Popolare. Perché l'11 agosto i movimenti sociali che hanno organizzato le precedenti proteste inviteranno ancora una volta i loro sostenitori a scendere in piazza. Pochi i cambiamenti rispetto alle ultime proteste. Il motto sarà “Posem límits al turisme”, che non necessita di traduzione. Il messaggio è che bisogna scendere in piazza, organizzarsi e protestare chiedendo un cambiamento reale per limitare gli impatti del turismo. E inoltre chiedere un cambiamento nel modello economico. “Vogliamo un cambio di rotta affinché i diritti di tutti siano garantiti e la natura sia rispettata e tutelata”. L'elenco delle rivendicazioni, ovviamente, si ripete: accesso a alloggi dignitosi, fine della speculazione immobiliare, lotta contro la gentificazione e l'espulsione delle persone dai propri quartieri, miglioramento dei servizi pubblici, rigenerazione delle aree naturali, rispetto della propria lingua e, già che ci siamo, lavori dignitosi e ben retribuiti. [post_title] => Malaga, l'11 agosto si prepara un'altra manifestazione contro il turismo [post_date] => 2024-08-05T13:08:07+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722863287000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472798 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Federalberghi e tasse. Le imprese del turismo non condividono la proposta di aumentare ulteriormente l’imposta di soggiorno. Il settore, che è tra i primi a contribuire alla crescita del Pil e dell’occupazione, ha da poco rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro. L’obiettivo comune dev’essere quello di sostenerne la crescita, non di frenarla. Con queste parole, Federalberghi commenta la proposta che sta circolando in ambienti governativi, che autorizzerebbe ad applicare l’imposta di soggiorno in tutti i 7.904 comuni italiani (oggi la possono applicare solo i capoluoghi di provincia, le unioni di comuni e i comuni turistici) e ad aumentarne l’importo. Ad esempio, per una camera in un hotel a tre stelle dal prezzo di 100 euro, si pagheranno sino a dieci euro per notte, come se da un giorno all’altro il peso dell’IVA (che è pari al 10%) venisse raddoppiato. La federazione degli albergatori ricorda che sono trascorsi solo pochi mesi da quando, in vista del Giubileo, il tetto massimo dell’imposta di soggiorno è stato elevato del 40%, passando da 5 a 7 euro per notte e per persona ed è stata introdotta la possibilità di utilizzarla per coprire i costi della raccolta rifiuti, snaturando le finalità dell’istituto. Fondo destinato A chi ha la responsabilità di definire la politica nazionale, Federalberghi chiede di imporre una corretta disciplina di bilancio agli enti locali, anziché fornirgli gli strumenti per peggiorare la situazione. La federazione chiede inoltre che venga istituito con legge nazionale un fondo destinato a sostenere in via permanente la riqualificazione delle imprese turistico ricettive, e che ne venga garantito il finanziamento automatico attingendo a una parte del gettito dell’imposta di soggiorno. Federalberghi ribadisce altresì la proposta di finanziare le funzioni svolte dagli enti locali in campo turistico con modalità diverse dall’imposta di soggiorno. Ad esempio, in luogo di una tassa pagata solo dai clienti delle strutture ricettive, si dovrebbe istituire una city tax o attivare una compartecipazione degli enti locali al gettito IVA di tutte le attività produttive che traggono beneficio dall'economia turistica. [post_title] => Federalberghi: sostenere la crescita non frenarla. No aumento tassa di soggiorno [post_date] => 2024-08-05T12:59:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722862793000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472790 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è chiuso lo scorso fine giugno con un fatturato operativo di 516,7 miliardi di yen (circa 3 miliardi di euro) il primo trimestre dell'anno finanziario 2024-25 di Ana Holdings, valore record per la compagnia giapponese. A contribuire a tale risultato sono stati anche i passeggeri internazionali, che hanno generato ricavi per 189,5 miliardi di yen (circa 1,1 miliardi di euro), grazie alla forte domanda di turisti in entrata e di viaggi d'affari dal Giappone; un ulteriore record per il primo trimestre. Nonostante l'aumento delle spese operative, dovuto ai maggiori costi di manutenzione e degli investimenti nel personale, tra aprile e giugno di quest'anno l'utile operativo della compagnia ha così superato i livelli pre-Covid raggiungendo i 30,3 miliardi di yen (circa 180 milioni di euro). "All'inizio di quest'anno finanziario, abbiamo notato con piacere l'aumento della domanda di passeggeri sul mercato internazionale, in parte favorito dai tassi di cambio delle valute estere. Questo ha contribuito a mantenere alti i rendimenti. Di conseguenza, siamo riusciti a raggiungere un fatturato record nel primo trimestre - sottolinea l'executive vice president e group chief financial officer, Kimihiro Nakahori -. La crescita strategica in Europa è in linea con il nostro annual plan e ci posiziona per soddisfare al meglio la crescente domanda e per far conoscere a nuovi passeggeri il nostro servizio". Grazie all'aumento delle frequenze (Parigi, Monaco), alla ripresa dei voli internazionali (Vienna) e all’annuncio di nuove rotte (Milano, Stoccolma, Istanbul), il vettore aumenterà infatti la capacità verso l'Europa del 130% rispetto al 2023-24. [post_title] => Primo trimestre finanziario da record per Ana Holdings [post_date] => 2024-08-05T12:26:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722860762000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472786 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 15 le sedi scelte nei paesi di Camagna, Vignale, Montemagno e Castagnole per ospitare, dal 4 all’8 settembre 2024, Panorama Monferrato: la quarta edizione della mostra diffusa ideata da Italics, rete istituzionale comprensiva di oltre 70 gallerie di arte antica, moderna e contemporanea, che dal 2021, con cadenza annuale, mette in relazione architettura, arte, paesaggio con il territorio e le sue comunità. E in tale contesto, il gruppo Belmond conferma per il terzo anno consecutivo il supporto alle attività di Italics in qualità di main partner. Dopo le esperienze dell’isola di Procida (2021), Monopoli (2022) e L’Aquila (2023), si è quindi scelto di confrontarsi con un contesto molto diverso rispetto alle precedenti edizioni, il Monferrato, dove colline, terra e tradizione contadina compongono un patrimonio culturale unico. Curata da Carlo Falciani, Panorama Monferrato sviluppa il suo percorso espositivo tra i quattro paesi creando un dialogo attivo e costante con il territorio, le sue istituzioni e i suoi abitanti. Dall’ex Cottolengo al palazzo comunale di Camagna, da palazzo Callori alla chiesa dei Battuti a Vignale, dal castello ai Voltoni Scalea Barocca a Montemagno, dalla chiesa dell’Annunziata passando per la casa della Maestra fino all’ex asilo Regina Elena a Castagnole: sono i luoghi che si preparano ad accogliere un racconto inedito frutto del contributo di 62 gallerie di Italics e 63 artisti (dai maestri del passato ai grandi nomi del contemporaneo), che con le loro opere, spaziando dalla pittura alla scultura e dall’installazione alla video-arte, restituiscono uno spaccato di storia dell’arte dal II secolo d.C. ai giorni nostri. La mostra, divisa in capitoli di un unico racconto, sviluppa in ogni paese temi trasversali alle epoche, utili a portare a compimento il viaggio del visitatore contemporaneo che, partendo dai contrasti quotidiani giunge a un livello di spiritualità, anche laica, favorito dall’arte. Come per le precedenti edizioni, in occasione della manifestazione, Panorama attiva progetti e collaborazioni speciali con le istituzioni culturali della regione, con l’intento di stabilire connessioni profonde e durature e generare relazioni virtuose capaci di andare oltre la manifestazione: il Public Program di Panorama Monferrato accompagna infatti i visitatori attivando in diversi momenti della giornata ogni paese del percorso, stimolando l’incontro e la partecipazione. Da mercoledì e per tutta la durata della manifestazione, per esempio, nel teatro comunale Fiorenzo Rizzone di Castagnole il pubblico sarà invitato a prendere parte a un viaggio visivo nell’identità del Monferrato, attraverso una proiezione continua di film, cortometraggi e documentari dal 1950 a oggi, per scoprire storie, cultura e territorio. [post_title] => Italics: al via il 4 settembre la mostra diffusa Panorama Monferrato. Belmond main sponsor [post_date] => 2024-08-05T12:10:45+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722859845000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "quattro nuovi locali a barbados per immergersi nella cultura tradizionale dei caraibi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":52,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4429,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472873","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono due le offerte di acquisto sul tavolo di Alpitour, ma lo sbarco in Borsa rimane un'opzione più che ipotetica. In una doppia intervista apparsa in questi giorni su Capital, il presidente del maggior azionista del gruppo, Giovanni Tamburi di Tip, e il presidente e ceo della compagnia, Gabriele Burgio, confermano sostanzialmente quanto si è già detto e scritto sul più grande player dell'industria turistica italiana in questa prima parte di 2024. Con una importante precisazione: da parte Tip non c'è alcuna intenzione di spacchettare. Il gruppo è integrato e tale deve rimanere, ha detto Tamburi. Non si è disposti in altre parole a prendere in considerazione offerte per singole componenti della compagnia. Anzi, con il socio giusto, Tip sarebbe pure disposta a rimanere nella compagine azionaria. Se inoltre le proposte non dovessero essere congrue con il valore atteso, rimane bene aperta la pista della Ipo.\r

\r

[caption id=\"attachment_447393\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Gabriele Burgio[/caption]\r

\r

Sul fronte operativo, Burgio ha quindi sottolineato le difficoltà del momento legate soprattutto alla crisi israelo-palestinese, che incide soprattutto sull'Egitto (nonostante la ripresa della destinazione segnalata lo scorso giugno, evidentemente i numeri continuano a rimanere sotto i livelli pre 7 ottobre, ndr), nonché ai perduranti trend in salita di carburanti e inflazione. Confermato pure il ritorno prepotente del last minute, mentre rimane elevata la domanda internazionale per i resort del gruppo. Burgio ha poi evidenziato le ultime novità Alpitour, già rivelate alla nostra testata dal direttore commerciale tour operating della compagnia, Alessandro Seghi, lo scorso giugno: i due nuovi Bravo in Repubblica Dominicana e in Colombia supportati da un volo Neos per Punta Cana e Cartagena, che debutterà da Milano il prossimo 22 dicembre. In programma c'è poi anche un'ulteriore apertura nel sud del Madagascar. Focus infine sugli investimenti tecnologici, soprattutto in tema di intelligenza artificiale destinati, nella visione del manager, a rivoluzionare l'azienda nei prossimi due anni.","post_title":"Tamburi, Alpitour: due i pretendenti in lizza ma rimane concreta l'ipotesi Ipo","post_date":"2024-08-06T13:47:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1722952031000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472863","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende corpo il nuovo piano di investimenti del gruppo Grimaldi che lo scorso aprile, per bocca del presidente Emanuele Grimaldi, aveva annunciato a Shipping Italy la propria intenzione di ordinare nove navi pax-ferry da realizzarsi in Cina. Il progetto al momento prevede di destinare tre unità al brand Finnlines, due a Minoan e altre tre a Grimaldi Euromed, con l'allocazione della nona ancora da definirsi. Il tutto per un investimento complessivo attorno agli 1,35 miliardi di euro, dato il costo per nave di circa 150 milioni.\r

\r

A dare sempre più forma all'iniziativa è giunta quindi qualche giorno fa una comunicazione della compagnia finlandese, stando alla quale Finnlines starebbe valutando un nuovo piano di investimenti green da 400-500 milioni di euro per la rotta Finlandia – Germania (Helsinki – Travemunde).","post_title":"Grimaldi: pronti 1,35 mld di euro per nove traghetti nuovi","post_date":"2024-08-06T12:21:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722946899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_259688\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Le Fay Lago di Garda[/caption]\r

\r

Cresce dell'11% rispetto all'anno precedente il risultato operativo delle gestioni Lefay. Il gruppo fondato da Alcide Leali ha infatti chiuso il 2023 con un fatturato totale di oltre 41,2 milioni di euro. Un risultato inferiore del 10% a quello registrato nel 2022, che aveva tuttavia beneficiato dell'incasso straordinario ottenuto con la chiusura delle vendite delle residenze parte della struttura di Pinzolo, per un valore di più di 8,8 milioni. A livello di resort operations il dato 2023 è invece appunto superiore dell'11% rispetto a quello dei 12 mesi precedenti. L’occupazione media annuale si è attestata inoltre al 74% per il Lefay Lago di Garda e al 67% per il Lefay Dolomiti, con un aumento di tre punti percentuali per quest’ultimo.\r

A livello di pratiche sostenibili, il gruppo ha prodotto una quantità di energia sufficiente a coprire il 78% del proprio fabbisogno energetico. Tra i nuovi progetti green si sottolineano poi la progressiva eliminazione delle plastica mono-uso nei resort e l’introduzione di amenities per la cura della persona erogate attraverso un sistema di refill contenenti le formulazioni certificate Lefay Spa (Vegan Icea, Leaping Bunny).\r

\r

Grazie alle numerose azioni per tutelare e motivare i collaboratori, Lefay Resorts & Residences è stata riconfermata per la terza volta tra le realtà certificate Top Employers Italia, il riconoscimento rilasciato dall'omonimo istituto internazionale che premia le aziende più virtuose in termini di condizioni di lavoro, benefit, piani di carriera, investimenti, formazione e politiche per le risorse umane. Tra le novità introdotte si sottolinea il progetto BeLefay, creato per aumentare il benessere dei collaboratori e allo stesso tempo potenziare l’attrattività del brand verso l’esterno, attraverso il miglioramento della qualità dei benefit primari offerti. Il 38% dei collaboratori ha inoltre meno di 30 anni e il team è suddiviso equamente in termini di genere (56% donne e 44% uomini). Nel 2023 sono state raggiunte oltre 17.108 ore complessive di formazione.\r

\r

Continuano infine i lavori di espansione del gruppo per i prossimi progetti previsti: l’apertura di due strutture rispettivamente situate in Toscana e Svizzera e la costruzione di nuove branded residences all’interno del parco del Lefay Lago di Garda. «Sono molto orgoglioso di diffondere la decima edizione del nostro bilancio della sostenibilità - sottolinea il ceo, Alcide Leali -: un documento i cui numeri dimostrano che la salvaguardia dell’ambiente e l’attenzione alle persone sono asset intangibili fondamentali che concorrono al successo d’impresa, aumentandone il valore complessivo e generando risultati positivi anche e soprattutto per le comunità dove sono situati i nostri resort».","post_title":"Nel 2023 cresce il risultato operativo delle gestioni Lefay","post_date":"2024-08-06T11:45:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722944726000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472842","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_472846\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Savvy on the Bay[/caption]\r

\r

Sono il Savvy on the Bay, il Carboose Barbados, il Calma Beach Club e lo Zemi Café quattro delle ultime novità di Barbados per immergersi nella cultura tradizionale di questa destinazione caraibica. Situato nella Carlisle Bay, non distante dalla capitale Bridgetown, Savvy on the Bay offre in particolare un'esperienza completa per chi ama il mare ma anche per chi è alla ricerca della vivace atmosfera caraibica. Questo beach club è aperto 24 ore su 24 e offre numerose attività, tra cui il noleggio di lettini, snorkeling con tartarughe, immersioni tra i relitti e tour in barca. Il locale è rinomato per la sua atmosfera accogliente, con una varietà di food trucks che servono piatti locali e drink rinfrescanti. Non manca neppure l'intrattenimenti musicali.\r

\r

Vicino alla spiaggia di Speightstown, la cittadina più a nord dell’isola, il Caboose Barbados unisce tradizione e innovazione. Lo chef di questo nuovo locale è celebre per la preparazione dei famosi cutters, panini che vengono serviti direttamente da una barca da pesca riadattata per questa attività. Nel cuore della storica Holetown, sulla costa occidentale, si trova invece il Calma Beach Club, con vista sull'oceano. Qui si può gustare il fresco cibo locale abbinato a cocktail immersi nel ritmo della musica caraibica. Situato sulla costa orientale, nei pressi di un antico villaggio amerindiano, anche lo Zemi Café offre infine la vista sull'oceano Atlantico, per un buon caffè, una cena e un cocktail.\r

\r

[gallery ids=\"472848,472851,472853\"]","post_title":"Quattro nuovi locali a Barbados per immergersi nella cultura tradizionale dei Caraibi","post_date":"2024-08-06T11:19:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722943154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizia la stagione di scioperi nuovi, quelli degli addetti al turismo. un primo sciopero domani a Cagliari con manifestazione dalle 10 alle 12 davanti alla Confindustria Sardegna meridionale in viale Colombo, poi la mobilitazione si estenderà a tutta l'Isola, in una giornata di astensione dal lavoro regionale da programmare a settembre.\r

È il risultato del mancato accordo sul contratto del settore Industria Turismo scaduto da sei anni.\r

\r

\"I lavoratori e le lavoratrici che garantiscono la qualità di un comparto strategico per la provincia e per l'intera Sardegna - hanno spiegato i segretari territoriali di Cagliari Simone Congiu (Filcams Cgil), Giuseppe Atzori (Fisascat Cisl) e Cristiano Ardau (Uiltucs Uil) - non meritano l'indifferenza con cui le controparti si sottraggono a una trattativa che ha l'obiettivo di migliorare le loro condizioni e i gravi disagi legati alla continua perdita del potere d'acquisto\".\r

\r

Sono sedici le ore di sciopero proclamate a livello nazionale da Filcams, Fisascat e Uiltucs, una protesta che coinvolgerà tutta Italia e anche l'Isola in diverse giornate.","post_title":"Domani primo sciopero degli addetti al turismo a Cagliari (dalle 10 alle 12)","post_date":"2024-08-05T14:00:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722866407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2024 ci saranno già quattro manifestazioni contro il turismo a Maiorca, il che indica come sia aumentata la sensibilità alla saturazione turistica da quando governa il Partito Popolare. Perché l'11 agosto i movimenti sociali che hanno organizzato le precedenti proteste inviteranno ancora una volta i loro sostenitori a scendere in piazza.\r

\r

Pochi i cambiamenti rispetto alle ultime proteste. Il motto sarà “Posem límits al turisme”, che non necessita di traduzione.\r

\r

Il messaggio è che bisogna scendere in piazza, organizzarsi e protestare chiedendo un cambiamento reale per limitare gli impatti del turismo. E inoltre chiedere un cambiamento nel modello economico. “Vogliamo un cambio di rotta affinché i diritti di tutti siano garantiti e la natura sia rispettata e tutelata”.\r

\r

L'elenco delle rivendicazioni, ovviamente, si ripete: accesso a alloggi dignitosi, fine della speculazione immobiliare, lotta contro la gentificazione e l'espulsione delle persone dai propri quartieri, miglioramento dei servizi pubblici, rigenerazione delle aree naturali, rispetto della propria lingua e, già che ci siamo, lavori dignitosi e ben retribuiti.","post_title":"Malaga, l'11 agosto si prepara un'altra manifestazione contro il turismo","post_date":"2024-08-05T13:08:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722863287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472798","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Federalberghi e tasse. Le imprese del turismo non condividono la proposta di aumentare ulteriormente l’imposta di soggiorno. Il settore, che è tra i primi a contribuire alla crescita del Pil e dell’occupazione, ha da poco rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro. L’obiettivo comune dev’essere quello di sostenerne la crescita, non di frenarla.\r

\r

Con queste parole, Federalberghi commenta la proposta che sta circolando in ambienti governativi, che autorizzerebbe ad applicare l’imposta di soggiorno in tutti i 7.904 comuni italiani (oggi la possono applicare solo i capoluoghi di provincia, le unioni di comuni e i comuni turistici) e ad aumentarne l’importo.\r

\r

Ad esempio, per una camera in un hotel a tre stelle dal prezzo di 100 euro, si pagheranno sino a dieci euro per notte, come se da un giorno all’altro il peso dell’IVA (che è pari al 10%) venisse raddoppiato.\r

\r

La federazione degli albergatori ricorda che sono trascorsi solo pochi mesi da quando, in vista del Giubileo, il tetto massimo dell’imposta di soggiorno è stato elevato del 40%, passando da 5 a 7 euro per notte e per persona ed è stata introdotta la possibilità di utilizzarla per coprire i costi della raccolta rifiuti, snaturando le finalità dell’istituto.\r

Fondo destinato\r

A chi ha la responsabilità di definire la politica nazionale, Federalberghi chiede di imporre una corretta disciplina di bilancio agli enti locali, anziché fornirgli gli strumenti per peggiorare la situazione.\r

\r

La federazione chiede inoltre che venga istituito con legge nazionale un fondo destinato a sostenere in via permanente la riqualificazione delle imprese turistico ricettive, e che ne venga garantito il finanziamento automatico attingendo a una parte del gettito dell’imposta di soggiorno.\r

\r

Federalberghi ribadisce altresì la proposta di finanziare le funzioni svolte dagli enti locali in campo turistico con modalità diverse dall’imposta di soggiorno.\r

\r

Ad esempio, in luogo di una tassa pagata solo dai clienti delle strutture ricettive, si dovrebbe istituire una city tax o attivare una compartecipazione degli enti locali al gettito IVA di tutte le attività produttive che traggono beneficio dall'economia turistica.","post_title":"Federalberghi: sostenere la crescita non frenarla. No aumento tassa di soggiorno","post_date":"2024-08-05T12:59:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1722862793000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è chiuso lo scorso fine giugno con un fatturato operativo di 516,7 miliardi di yen (circa 3 miliardi di euro) il primo trimestre dell'anno finanziario 2024-25 di Ana Holdings, valore record per la compagnia giapponese. A contribuire a tale risultato sono stati anche i passeggeri internazionali, che hanno generato ricavi per 189,5 miliardi di yen (circa 1,1 miliardi di euro), grazie alla forte domanda di turisti in entrata e di viaggi d'affari dal Giappone; un ulteriore record per il primo trimestre.\r

\r

Nonostante l'aumento delle spese operative, dovuto ai maggiori costi di manutenzione e degli investimenti nel personale, tra aprile e giugno di quest'anno l'utile operativo della compagnia ha così superato i livelli pre-Covid raggiungendo i 30,3 miliardi di yen (circa 180 milioni di euro).\r

\r

\"All'inizio di quest'anno finanziario, abbiamo notato con piacere l'aumento della domanda di passeggeri sul mercato internazionale, in parte favorito dai tassi di cambio delle valute estere. Questo ha contribuito a mantenere alti i rendimenti. Di conseguenza, siamo riusciti a raggiungere un fatturato record nel primo trimestre - sottolinea l'executive vice president e group chief financial officer, Kimihiro Nakahori -. La crescita strategica in Europa è in linea con il nostro annual plan e ci posiziona per soddisfare al meglio la crescente domanda e per far conoscere a nuovi passeggeri il nostro servizio\". Grazie all'aumento delle frequenze (Parigi, Monaco), alla ripresa dei voli internazionali (Vienna) e all’annuncio di nuove rotte (Milano, Stoccolma, Istanbul), il vettore aumenterà infatti la capacità verso l'Europa del 130% rispetto al 2023-24.","post_title":"Primo trimestre finanziario da record per Ana Holdings","post_date":"2024-08-05T12:26:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722860762000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 15 le sedi scelte nei paesi di Camagna, Vignale, Montemagno e Castagnole per ospitare, dal 4 all’8 settembre 2024, Panorama Monferrato: la quarta edizione della mostra diffusa ideata da Italics, rete istituzionale comprensiva di oltre 70 gallerie di arte antica, moderna e contemporanea, che dal 2021, con cadenza annuale, mette in relazione architettura, arte, paesaggio con il territorio e le sue comunità. E in tale contesto, il gruppo Belmond conferma per il terzo anno consecutivo il supporto alle attività di Italics in qualità di main partner.\r

\r

Dopo le esperienze dell’isola di Procida (2021), Monopoli (2022) e L’Aquila (2023), si è quindi scelto di confrontarsi con un contesto molto diverso rispetto alle precedenti edizioni, il Monferrato, dove colline, terra e tradizione contadina compongono un patrimonio culturale unico. Curata da Carlo Falciani, Panorama Monferrato sviluppa il suo percorso espositivo tra i quattro paesi creando un dialogo attivo e costante con il territorio, le sue istituzioni e i suoi abitanti.\r

\r

Dall’ex Cottolengo al palazzo comunale di Camagna, da palazzo Callori alla chiesa dei Battuti a Vignale, dal castello ai Voltoni Scalea Barocca a Montemagno, dalla chiesa dell’Annunziata passando per la casa della Maestra fino all’ex asilo Regina Elena a Castagnole: sono i luoghi che si preparano ad accogliere un racconto inedito frutto del contributo di 62 gallerie di Italics e 63 artisti (dai maestri del passato ai grandi nomi del contemporaneo), che con le loro opere, spaziando dalla pittura alla scultura e dall’installazione alla video-arte, restituiscono uno spaccato di storia dell’arte dal II secolo d.C. ai giorni nostri.\r

\r

La mostra, divisa in capitoli di un unico racconto, sviluppa in ogni paese temi trasversali alle epoche, utili a portare a compimento il viaggio del visitatore contemporaneo che, partendo dai contrasti quotidiani giunge a un livello di spiritualità, anche laica, favorito dall’arte. Come per le precedenti edizioni, in occasione della manifestazione, Panorama attiva progetti e collaborazioni speciali con le istituzioni culturali della regione, con l’intento di stabilire connessioni profonde e durature e generare relazioni virtuose capaci di andare oltre la manifestazione: il Public Program di Panorama Monferrato accompagna infatti i visitatori attivando in diversi momenti della giornata ogni paese del percorso, stimolando l’incontro e la partecipazione. Da mercoledì e per tutta la durata della manifestazione, per esempio, nel teatro comunale Fiorenzo Rizzone di Castagnole il pubblico sarà invitato a prendere parte a un viaggio visivo nell’identità del Monferrato, attraverso una proiezione continua di film, cortometraggi e documentari dal 1950 a oggi, per scoprire storie, cultura e territorio.","post_title":"Italics: al via il 4 settembre la mostra diffusa Panorama Monferrato. Belmond main sponsor","post_date":"2024-08-05T12:10:45+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1722859845000]}]}}