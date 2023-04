Qatar formato famiglia, da vivere lungo tutto l’arco dell’anno Qatar Tourism, in collaborazione con Qatar Airways Holidays, promuove la destinazione quale meta ideale di vacanza per tutta la famiglia e lungo tutto l’arco dell’anno. Il Paese tra gennaio e febbraio ha accolto un numero record di visitatori e lo scorso 15 marzo ha superato il milione di visitatori internazionali sulle sue coste. “Il Qatar è la destinazione ideale per le famiglie che amano stare insieme e creare ricordi duraturi – ha affermato Berthold Trenkel, chief operating officer di Qatar Tourism -. Negli ultimi cinque anni, il Numbeo Crime Index ha classificato il Qatar come il Paese più sicuro al mondo. Sia che si tratti di vivere un’avventura nel deserto o di provare il brivido di un parco a tema oppure, ancora, rilassarsi in spiaggia o vivere esperienze culturali più autentiche, qui abbiamo qualcosa da offrire ai viaggiatori di tutte le età e per le famiglie c’è da divertirsi senza sosta”. Qatar Tourism e Qatar Airways Holidays propongono uno sconto di 100 euro su voli e pacchetti alberghieri prenotati tramite Qatar Airways. I visitatori devono prenotare entro il 30 aprile 2023 per viaggi entro il 31 dicembre 2023. Le opportunità su misura per le famiglie spaziano dalle attrazioni in città (con il Museo Nazionale del Qatar e il Qatar al Souq Waqif, un autentico mercato ricco di vicoli intricati pieni di souvenir locali) alle avventure open air: in appena un’ora di auto, le famiglie possono lasciare Doha per ritrovarsi fra dune di sabbia, incisioni rupestri, spiagge, fattorie ecologiche e rigogliose foreste di mangrovie. Non mancano certo i parchi a tema: all’interno dell’Hilton Salwa Beach Resort & Villas si trova uno dei più grandi parchi a tema del Medio Oriente, il Desert Falls Water & Adventure Park. Nella capitale, Quest Doha accompagna i visitatori in un viaggio attraverso tre “dimensioni temporali” mentre il centro commerciale Doha Festival City offre il primo Angry Birds World al mondo, le Snow Dunes a tema invernale e il primo centro di e-gaming dedicato al Medio Oriente, Virtuocity.

