Prosegue la ripresa degli arrivi italiani in Thailandia che ora sono al 60% dell’era pre-Covid Si rafforza la ripresa degli arrivi italiani in Thailandia. Stando agli ultimi dati della Tourism Authority nazionale, il Paese del sorriso ha accolto 71 mila turisti tricolori da gennaio a giugno 2023, circa il 60% degli arrivi del periodo pre-Covid: un ottimo risultato che supera le più rosee aspettative e che, in prospettiva, colloca il target della Thailandia sui 12 mesi a 180 mila arrivi. I numeri del primo semestre raccontano una tendenza per certi versi inattesa, anche in virtù della situazione del trasporto aereo che continua a non essere ottimale. La capacità voli rimane infatti ferma a meno del 55% dell’era pre-Covid, e i 180 mila arrivi ormai preventivati rappresentano una quota over performante rispetto alla disponibilità dei collegamenti. Le tariffe aeree sono inoltre da tempo la principale anomalia e l’elemento maggiormente limitante per la promozione strategica della destinazione. A oggi, i prezzi dei biglietti aerei risultano mediamente più alti del 70% rispetto al 2019, con punte del 100%: un ostacolo spesso inaggirabile per le disponibilità dei turisti italiani, che non spegne la voglia di viaggiare e la passione per la Thailandia, ma restringe di molto la possibilità di programmare le proprie vacanze. “Accogliamo questi numeri sui flussi dall’Italia verso la Thailandia con innegabile ottimismo – commenta il marketing manager dell’Ente nazionale per il turismo thailandese, Sandro Botticelli -. Siamo molto soddisfatti. Purtroppo, continuiamo a scontare la mancanza di un volo aereo diretto. Dal 19 dicembre fino a metà aprile 2024 potremo contare sul nuovo charter Neos, che una volta a settimana, il martedì, collegherà Milano con Phuket. Speriamo che Thai Airways possa ritornare operativa al più presto, almeno entro la prima metà del prossimo anno” . Condividi

Stando agli ultimi dati della Tourism Authority nazionale, il Paese del sorriso ha accolto 71 mila turisti tricolori da gennaio a giugno 2023, circa il 60% degli arrivi del periodo pre-Covid: un ottimo risultato che supera le più rosee aspettative e che, in prospettiva, colloca il target della Thailandia sui 12 mesi a 180 mila arrivi.\r

\r

I numeri del primo semestre raccontano una tendenza per certi versi inattesa, anche in virtù della situazione del trasporto aereo che continua a non essere ottimale. La capacità voli rimane infatti ferma a meno del 55% dell’era pre-Covid, e i 180 mila arrivi ormai preventivati rappresentano una quota over performante rispetto alla disponibilità dei collegamenti. Le tariffe aeree sono inoltre da tempo la principale anomalia e l’elemento maggiormente limitante per la promozione strategica della destinazione. A oggi, i prezzi dei biglietti aerei risultano mediamente più alti del 70% rispetto al 2019, con punte del 100%: un ostacolo spesso inaggirabile per le disponibilità dei turisti italiani, che non spegne la voglia di viaggiare e la passione per la Thailandia, ma restringe di molto la possibilità di programmare le proprie vacanze.\r

\r

“Accogliamo questi numeri sui flussi dall’Italia verso la Thailandia con innegabile ottimismo - commenta il marketing manager dell’Ente nazionale per il turismo thailandese, Sandro Botticelli -. Siamo molto soddisfatti. Purtroppo, continuiamo a scontare la mancanza di un volo aereo diretto. Dal 19 dicembre fino a metà aprile 2024 potremo contare sul nuovo charter Neos, che una volta a settimana, il martedì, collegherà Milano con Phuket. Speriamo che Thai Airways possa ritornare operativa al più presto, almeno entro la prima metà del prossimo anno” .","post_title":"Prosegue la ripresa degli arrivi italiani in Thailandia che ora sono al 60% dell'era pre-Covid","post_date":"2023-08-25T15:14:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1692976452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451098","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi collaboratori in Argentina, Spagna, Kenya, Albania, Tunisia e Filippine per Evolution Travel. Le new entry si aggiungono alle oltre 50 persone che lavorano già nel back office dell'operatore, coloro cieè che nei vari reparti (dal marketing all’amministrazione, passando per il booking al reparto formazione, dalla programmazione prodotti al settore tecnico ed informatico) si occupano di tutte le attività d’ufficio, burocratcihe e di gestione.\r

\r

Si tratta di una rete capillare e strutturata in modo strategico, pur essendo senza vincoli di ufficio. Basta avere solo un computer e una buona connessione Internet. Attraverso chat, documenti condivisi, sistemi di storage accessibili online e strumenti di organizzazione e pianificazione del lavoro, i quattro centri di comando, cioè le quattro società che compongono il sistema di Evolution Travel, situate nel Regno Unito, a Malta, in Spagna e negli Stati Uniti, programmano e condividono le azioni da svolgere con i professionisti del turismo e i tanti consulenti di viaggio che operano non solo dall'Italia, ma anche dalla Spagna, vicino alle spiagge delle Canarie e di Bali, dal mare della Thailandia alle cime della Svizzera, dalle atmosfere mediterranee della Grecia alle grandi metropoli d’America. La crescita di Evolution Travel consente quindi di aumentare le assunzioni nel back office affinché ci sia una migliore e più puntuale gestione degli oltre 800 consulenti di viaggio, che sono sempre di più: ogni mese ne entrano di nuovi, per lo più donne, che costituiscono il 70% del gruppo di lavoro. ","post_title":"Evolution Travel espande la propria rete di collaboratori nel mondo","post_date":"2023-08-25T14:55:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1692975321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451095","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha riaperto i propri battenti a metà agosto, dopo una ristrutturazione completa, il 4 stelle all inclusive Riu Gran Canaria. La struttura presenta un nuovo design e nuove strutture, incusi ristoranti, bar e servizi, tra cui i Riu Party che arriveranno per la prima volta a fine anno sull'isola.\r

\r

Il processo di restyling del Gran Canaria rientra in un piano generale lanciato nel 2011 da Riu, per la ristrutturazione della sua intera offerta alberghiera: un processo circolare, che non prevede una fine, con gli hotel che vengono riammodernati ogni dieci - dodici anni. Una volta ristrutturati tutti gli hotel di una zona specifica, si ricomincia dai primi. È proprio questo il caso dell’hotel Riu Gran Canaria, che è stato completamente ristrutturato nel 2013 e che oggi è il primo a iniziare questo secondo processo di restyling profondo.\r

\r

L’hotel vanta oggi 639 camere dal design moderno e dalle linee semplici. Uno stile che caratterizza i lavori di ammodernamento dell'intera catena alberghiera. Le principali modifiche interessano tuttavia le aree comuni Per quanto riguarda gli interni, l’intenzione è stata quella di creare spazi freschi e luminosi, giocando con materiali dai toni neutri e dando una grande importanza alle piante e al verde. La lobby è stata quindi rimodellata ampliando l’area della reception e creando enormi lucernari sul soffitto, che garantiscono maggiore luminosità e danno la sensazione di trovarsi all’interno di un giardino botanico.\r

\r

Anche il ristorante principale Las Dunas si ripresenta con un look completamente rinnovato, incluse nuove terrazze sul giardino. Continuano poi a essere presenti il ristorante della piscina Atlántico e l'orientale Kaori, mentre il grill Pepe’s Food ha cambiato collocazione. All’offerta f&b si aggiungono il gourmet Kulinarium e l’italiano Amore Mio. Nella zona dei bar, oltre al caffè bar Moka, c'è un un nuovo Sport Bar e il salone bar Tivoli, all’interno del giardino, che ospita anche un palco per i Riu Get Together Party. I clienti avranno anche a propria disposizione il bar presso la piscina Liquid, il bar chill-out Sunset e il bar sulla terrazza Cocktail. All’esterno, l’hotel vanta infine ora sette piscine, grazie all’ultima appena costruita.","post_title":"Riaperto a metà agosto il Riu Gran Canaria dopo un completo restyling","post_date":"2023-08-25T14:47:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692974845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451093","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primo semestre da record per Dubai che tra gennaio e giugno di quest'anno ha accolto ben 8,55 milioni di visitatori internazionali, superando gli 8,36 milioni di turisti dello stesso periodo del 2019. Tra gli arrivi, sono stati 130 mila gli italiani che hanno visitato la destinazione, pari a un aumento del 9% rispetto al 2022. La nostra penisola si conferma quindi nella top 20 dei principali mercati dell'emirato. Lo rivelano i dati recentemente diffusi dal dipartimento dell'Economia e del turismo della stessa Dubai (Det).\r

\r

Scorporando ulteriormente i numeri, si scopre quindi che l'Europa occidentale nel suo complesso ha contributo in modo significativo agli arrivi turistici, raggiungendo una quota del 20% del totale. Le regioni del Golfo e dell'area Mena (Middle East e Nord Africa) hanno rappresentato insieme il 28% della domanda, ribandendo così l’attrattività di Dubai per i mercati di prossimità. L'Asia meridionale ha poi contribuito per il 17% delle visite totali; a seguire Russia, Csi ed Europa dell'Est con il 14%. L'Asia settentrionale e il Sud-Est asiatico hanno invece contribuito per l'8%, mentre le Americhe, l'Africa e l'Australasia hanno rappresentato rispettivamente il 7%, il 4% e il 2% dei volumi totali.\r

\r

\"Il notevole incremento di visitatori internazionali da noi registrato nella prima metà del 2023 dimostra ancora una volta l’importante ruolo della città non solo nel settore turistico a livello mondiale, ma anche nel più ampio panorama economico globale - commenta lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario di Dubai e presidente del Consiglio esecutivo dell'emirato -. Se da un lato la crescita delle visite internazionali rafforza l'ascesa di Dubai come importante destinazione turistica globale, dall'altro ne testimonia infatti lo status di centro nevralgico per il commercio, gli investimenti e le imprese”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Dubai festeggia un primo semestre da record con 8,55 mln di visitatori internazionali","post_date":"2023-08-25T14:31:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1692973885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per ridurre i tempi di attesa e le code agli arrivi, tutti i passeggeri in entrata nel Paese, a partire dal 1° settembre, saranno obbligati a compilare prima dell’arrivo l’Immigration form online sul sito https://enterjamaica.com. E' la novità sulle procedure d'arrivo introdotta dalla Giamaica, per far fronte all'importante crescita di visitatori registrata negli ultimi mesi e che si preveda possa continuare anche nel prossimo futuro.\r

\r

La stagione estiva per la destinazione caraibica quest’anno è stata infatti molto intensa: da aprile a giugno si sono registrati incrementi superiori al 10% rispetto al 2022. Con oltre 400m mila passeggeri totali al mese, il trimestre è stato quello con il più alto numero di passeggeri in arrivo e in partenza nella storia del Sia (Sangster International Airport) di Montego Bay.\r

\r

La nuova procedura è semplice e veloce, e consente al viaggiatore di ricevere una ricevuta della sua domanda di ingresso via e-mail, così che possa essere comodamente mostrata ai funzionari dell'Immigrazione dell’aeroporto, che in questo modo non chiedono più il modulo fisico.","post_title":"Giamaica: dal 1° settembre obbligo di compilazione dell'Immigration form online","post_date":"2023-08-25T13:04:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1692968646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451084","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Caro benzina e turismo. La benzina arriva a sfiorare i 2,8 euro in autostrada. Lo denuncia Assoutenti, associazione che da settimane sta monitorando l'andamento dei listini alla pompa di benzina e parla senza mezzi termini di stangata sul rientro degli italiani dalle ferie e erodendo naturalmente il budget destinato alle vacanze e al turismo..\r

\r

Sulla A21 Torino - Piacenza, in base agli ultimi dati comunicati dai gestori e pubblicati dal Mimit, un litro di benzina costava ieri 2,798 euro al litro in modalità servito (2,074 euro/litro al self), il gasolio 2,379 euro al litro - denuncia Assoutenti - In numerosi distributori autostradali la verde viaggia spedita verso i 2,5 euro al litro, mentre non risultano pompe che vendono carburanti a 4 euro al litro, contrariamente a quanto segnalato ieri ed evidentemente frutto di un errore di trascrizione dei dati sul sito del Mimit.\r

\r

\"Siamo in presenza di una stangata che si sta abbattendo sulle tasche degli italiani che rientrano dalle ferie estive - attacca il presidente Furio Truzzi - Un pieno di verde costa oggi in media 7 euro in più rispetto ad appena tre mesi fa, un pieno di gasolio addirittura 10 euro in più, e ci chiediamo cosa aspetti ancora il Governo ad intervenire per affrontare l'emergenza carburanti\".\r

\r

Il punto di questo rincaro assurdo è che non esiste un motivo valido per aumentare così tanto i prezzi. Il petrolio al barile ha un costo abbastanza contenuto e quindi non si riesce a capire l'idea di fondo se non quella di continuare a portare a casa profitti su profitti dalle tasche degli italiani e con il totale disinteresse del governo.","post_title":"Anche il caro benzina ha inciso pesantemente sul turismo italiano","post_date":"2023-08-25T12:42:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1692967360000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451079","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rafforza l'offerta di voli transatlantici dal Marco Polo di Venezia per il prossimo anno: American Airlines ha infatti annunciato la ripresa del volo diretto Venezia-Chicago (assente dal 2019), hub dal quale la compagnia offre prosecuzioni per oltre 100 destinazioni nel continente americano. Inoltre il vettore anticiperà ad aprile l’operatività del volo Venezia-Philadelphia (i biglietti sono già acquistabili).\r

\r

La doppia novità giunge dopo una prima parte dell'anno in cui i flussi di traffico tra Venezia e il Nord America hanno segnato una forte ripresa, tanto da superare i livelli pre-Covid del 2019. Da gennaio a luglio, i passeggeri che hanno volato da/per Stati Uniti e Canada sono stati complessivamente 555 mila, pari al 4% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Di questi, 272 mila hanno utilizzato i voli diretti che operano nella stagione estiva e che collegano giornalmente Venezia con New York Jfk e Atlanta (Delta Air Lines), New York Newark (United Airlines) e Philadelphia (American Airlines). A questi si aggiungono i quattro voli settimanali su Toronto e Montreal operati da Air Canada e Air Transat.\r

\r

A conferma dell’ottimo trend, si evidenzia inoltre che quest’anno Delta Air Lines ha anticipato a marzo il collegamento storico con New York Jfk, mentre United Airlines sta operando per la prima volta la tratta verso New York Newark con un aeromobile Boeing 777 da 276 posti, più capiente rispetto al precedente B-767 da 214 posti. Tutti i vettori nord-americani sono soddisfatti dei riempimenti dei voli, la cui media risulta pari al 93%, con punte del 96%, ben superiore all’85% del 2019.\r

\r

“Siamo molto soddisfatti per il grande lavoro di squadra realizzato con le compagnie aeree nordamericane, che ha portato agli eccellenti risultati di questa stagione e grazie al quale stiamo ampliando l’offerta per il 2024 – spiega Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save –. Con la riattivazione del volo su Chicago dalla prossima stagione estiva, portiamo a conclusione la ricostruzione dell’offerta sul Nord America, continuando nel contempo ad approfondire nuove opportunità di collegamenti diretti in risposta alle forti potenzialità espresse da questo segmento di mercato”.","post_title":"Venezia: American Airlines riprende il volo su Chicago e anticipa il collegamento con Philadelphia","post_date":"2023-08-25T11:54:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1692964469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451070","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una delle estati più trafficate di sempre. Quella che si sta ormai avviando alla sua conclusione è stata una stagione calda particolarmente intensa per Emirates che, tra giugno e agosto ha trasportato oltre 14 milioni di passeggeri con tassi di riempimento medi superiori all'80%. E nei prossimi mesi la compagnia prevede di registrare trend simili, grazie a una domanda internazionale particolarmente sostenuta.\r

\r

Lo rivela un recente articolo di TravelMole, che specifica come in estate anche la città di Dubai è rimasta una meta popolare tra i viaggiatori di tutto il mondo, tanto da aver registrato 2 milioni di arrivi nell'hub di Emirates. A recarsi nell'emirato sono stati soprattutto i britannici, i tedeschi, i cinesi e i cittadini del Kuwait. Oltre il 35% degli ospiti a Dubai è rappresentato inoltre da famiglie con soggiorni medi superiori alle due settimane.\r

\r

","post_title":"Lo sprint estivo di Emirates","post_date":"2023-08-25T10:33:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1692959633000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451068","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato un 2022 da record quello del gruppo Lefay Resorts & Residences, che ha chiuso lo scorso anno con un netto miglioramento di tutti gli indicatori di performance economica, grazie soprattutto alla significativa ripresa del segmento resort operations (gestione alberghiera). I tassi di occupazione dei resort sono infatti tornai ai livelli del 2019, ma con un importante aumento del livello di pricing medio (in particolare la tariffa del Lefay Lago di Garda è stata superiore di oltre il 50% al 2019), unitamente all’ottimo risultato del segmento residential sales (vendite residenziali), con la conclusione della vendita delle ultime cinque unità immobiliari per un controvalore di 8,836 milioni di euro. Il fatturato consolidato del gruppo ha quindi raggiunto i 46 milioni, per un +37% in più rispetto al 2021, mentre l'ebitdar (gli utili prima di interessi, imposte, svalutazioni, ammortamenti e costi di leasing) è salito a oltre 13,3 milioni, crescendo del 22% nei confronti dell'anno precedente.\r

\r

Sono i dati economici dell'ultimo bilancio di sostenibilità recentemente pubblicato dal gruppo Lefay. In tema di ambiente, anche per il 2022 tutte le società della compagnia si sono riconfermate carbon neutral, avendo compensato totalmente tutte le emissioni di Co2. Sia i resort, sia la società capogruppo hanno mantenuto le certificazioni per il sistema di gestione, qualità e ambiente. Entrambe le spa sono inoltre certificate Being organic & ecological spa – level excellence e utilizzano i prodotti della linea cosmetica totalmente vegana e leaping bunny. Nelle strutture, certificate Green Globe, il 100% dell’energia utilizzata è pulita; in particolare, esse autoproducono il 100% dell’energia termica e il 25% di quella elettrica. Oltre alle centrali energetiche in funzione in loco, sono stati installati nei resort e negli uffici corporate tre nuovi impianti fotovoltaici, che permettono un risparmio di ulteriori 75 mila kg di Co2 l’anno. Si sottolinea poi lo sforzo per eliminare progressivamente l’utilizzo di plastica mono-uso nei resort. Infine, di particolar rilievo è l’ingresso in Beyond Green, il programma Preferred Hotels & Resorts che seleziona le migliori proprietà al mondo impegnate nel rispetto per l’ambiente, nella salvaguardia della biodiversità e nella tutela delle comunità locali.\r

\r

Sul fronte delle risorse umane, le numerose pratiche messe in atto negli anni per tutelare e motivare i collaboratori e migliorare le condizioni di lavoro, hanno portato Lefay a essere riconfermata tra le realtà certificate Top Employers Italia, ossia tra le aziende più virtuose in termini di condizioni di lavoro, benefit, piani di carriera, investimenti, formazione e politiche hr. Sono state intraprese diverse azioni volte ad aumentare sempre più il livello di benessere dei collaboratori, come per esempio il miglioramento continuo della qualità dei benefit offerti e del sistema retribuzioni. Maggior cura è stata dedicata ai neoassunti e, nello specifico, ai processi di formazione e inserimento: il 36% dei collaboratori, in particolare, ha meno di 30 anni e il team è suddiviso equamente in termini di genere (54% uomini e 46% donne). Nel 2022 sono state raggiunte oltre 13 mila ore complessive di formazione.\r

\r

A ottobre 2022, infine, è stato firmato il primo contratto di management all’estero, a Crans-Montana, in Svizzera: una novità che porterà il brand a essere esportato in una delle destinazioni di montagna più rinomate al mondo e ad accrescere ulteriormente la propria notorietà internazionale.\r

\r

«Sono molto fiero dei risultati ottenuti, appartenenti all’intero team - sottolinea il ceo, Alcide Leali -. Traguardi che segnano un anno record per il gruppo, marcandone la storia. Tuttavia, portiamo avanti il nostro progetto con la consapevolezza che il raggiungimento di un obiettivo non rappresenti un momento di arrivo, bensì un punto di vista da cui individuare nuove mete, sia economiche, sia in termini di sostenibilità».\r

\r

","post_title":"Il 2022 è stato un anno record per il gruppo Lefay: fatturato a quota 46 mln","post_date":"2023-08-25T10:24:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692959079000]}]}}