Portogallo verso i 27 miliardi di entrate turistiche nel 2024 Il Portogallo punta ai 27 miliardi di euro di entrate turistiche per il 2024 e ad una ulteriore crescita del 9% per il 2025: le previsioni sono quelle del segretario di Stato al Turismo, Pedro Machado, che ha partecipato al panel di apertura di una conferenza dedicata alle Strategie Turistiche 2035. Questa crescita comporterà sfide e rischi che devono essere presi in considerazione, ha ammesso, riferendosi alla forza lavoro, che dovrà essere qualificata (e nel caso di lavoratori stranieri, formata), e alla transizione digitale delle aziende. La pressione sulle risorse, in particolare sull’acqua, rappresentano un altro fattore critico. “Vogliamo ascoltare i partner esterni, cioè gli attori più importanti”, ha detto Machado, alludendo al processo di costruzione della Strategia del Turismo 2035, che viene sviluppata con organizzazioni pubbliche e private dell’ecosistema turistico. Condividi

