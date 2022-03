Polonia: focus su città d’arte e proposte esperienziali

La Polonia parteciperà alla prossima Bmt di Napoli, dove sarà ospite presso lo stand di Ivotrans, tour operator specializzato nel turismo ricettivo da 15 anni, con sede a Cracovia.

“La Polonia è una meta moderna e dinamica; offre un prodotto perfettamente in linea con le richieste del mercato italiano che, oltre a prediligere le città d’arte (Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia fra tutte), oggi apprezza sempre più la varietà paesaggistica, la natura, la gastronomia e la cultura – afferma Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente per l’Italia -. Punteremo maggiormente sulla creatività e sulle proposte innovative ed esperienziali, con un approccio dinamico, fresco ed originale, promuovendo una Polonia non convenzionale, un Paese che stupisce e affascina oltre ogni aspettativa”.

Nel 2021 il mercato italiano ha registrato il +35% rispetto all’anno 2020, pur non avendo ancora raggiunto la posizione del 2019, quando aveva fatto registrare l’arrivo di oltre 600.000 italiani.

“Le città d’arte continueranno ad essere il principale focus per la promozione della destinazione, pur lanciando località alternative e lontane dal turismo di massa, il tutto con uno sguardo più attento all’arte, alla cultura e alla natura. Mete ideali per un city break e facilmente raggiungibili anche dall’Italia, grazie ai numerosi collegamenti aerei”.