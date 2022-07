Polonia: accordo tra la Regione Malopolska e Toscana Promozione Turistica

La regione polacca della Malopolska ha avviato un accordo di collaborazione con Toscana Promozione Turistica. Quello che viene definito un “legato di amicizia” tra le due regioni, è stato siglato in occasione dell’evento che nei giorni scorsi si è svolto a Firenze, organizzato dall’Ente Nazionale Polacco per il Turismo e da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con la Regione Malopolska.

L’accordo che si intende redigere prevede un intenso scambio di attività ed esperienze tra le due realtà non solo in ambito strettamente turistico ma anche nei settori dell’istruzione e della cultura. Considerati i numerosi tratti distintivi che accomunano le due destinazioni e dalla sempre più crescente presenza di turisti polacchi in Toscana.

“Si tratta di un riconoscimento importante per la Malopolska che viene da una delle regioni italiane tra le più amate da noi polacchi – ha dichiarato la direttrice dell’Ente polacco, Barbara Minczewa -. La Toscana ha un’anima sorella alla nostra e le affinità turistico-culturali sono davvero innumerevoli. Per questo riteniamo che con questo primo passo, qui a Firenze, si sia dato inizio ad un percorso virtuoso che sono certa contribuirà notevolmente allo sviluppo del turismo in Polonia e nella Malopolska in particolare che ci auguriamo venga sempre più conosciuta e richiesta, come merita”.

“Ciò che abbiamo realizzato con i colleghi polacchi ci conferma che la nostra destinazione colpisce oltre che per la sua bellezza per le sue capacità organizzative – ha aggiunto Francesco Tapinassi direttore di Toscana Promozione Turistica -. Toscana Promozione Turistica ha colto l’opportunità di costruire eventi in Polonia e in Toscana, in modo da rafforzare il nostro posizionamento in un mercato sempre più interessante per l’Italia”.

Situata nella parte meridionale della Polonia, la Malopolska è la regione polacca più ricca dal punto di vista storico–culturale (conta ben 14 siti Patrimonio dell’Umanità Unesco), gastronomico (possiede il maggior numero di alimenti iscritti alla lista dei cibi tradizionali, Igp e Dop) e paesaggistico, oltre a vantare montagne (tra cui i maestosi Monti Tatra e i più dolci Beschidi e Pieniny) e acque termali dalle proprietà altamente benefiche.