Peru Travel Mart: l’edizione 2025 raggiunge le regioni di Cusco, Arequipa e Amazonas L’edizione 2025 del Peru Travel Mart, in calendario dal 26 al 28 giugno presso l’Hotel Sheraton Lima Historic Center, per la prima volta si amplierà oltre i confini della capitale peruviana per coinvolgere tre regioni chiave – Cusco, Arequipa e Amazonas –, con l’obiettivo di valorizzare l’intera catena di offerta turistica del Paese. Organizzato dalla Camera Nazionale del Turismo (Canatur), in collaborazione con Promperù, il Peru Travel Mart 2025 includerà quindi estensioni regionali a Cusco e Arequipa (dal 29 giugno al 2 luglio) e un fam trip esclusivo a Chachapoyas (dal 29 giugno al 1° luglio). Quest’anno sono previsti oltre 6.000 incontri b2b pre-programmati tra buyer internazionali e operatori turistici peruviani, con una proiezione di affari pari a 18 milioni di dollari. In arrivo da tutto il mondo – tra cui Stati Uniti, Canada, Europa, India, Cina, Brasile, Messico e molti altri – i buyer scopriranno le nuove rotte, esperienze e infrastrutture che il Perù ha da offrire, in un contesto totalmente professionale e orientato al business. Dal 1987, Peru Travel Mart è la piattaforma più importante per la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica peruviana. Solo negli ultimi tre anni, l’evento ha coinvolto 321 aziende locali e circa 400 operatori internazionali, generando più di 13.000 incontri commerciali. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491312 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'edizione 2025 del Peru Travel Mart, in calendario dal 26 al 28 giugno presso l’Hotel Sheraton Lima Historic Center, per la prima volta si amplierà oltre i confini della capitale peruviana per coinvolgere tre regioni chiave – Cusco, Arequipa e Amazonas –, con l'obiettivo di valorizzare l’intera catena di offerta turistica del Paese. Organizzato dalla Camera Nazionale del Turismo (Canatur), in collaborazione con Promperù, il Peru Travel Mart 2025 includerà quindi estensioni regionali a Cusco e Arequipa (dal 29 giugno al 2 luglio) e un fam trip esclusivo a Chachapoyas (dal 29 giugno al 1° luglio). Quest'anno sono previsti oltre 6.000 incontri b2b pre-programmati tra buyer internazionali e operatori turistici peruviani, con una proiezione di affari pari a 18 milioni di dollari. In arrivo da tutto il mondo – tra cui Stati Uniti, Canada, Europa, India, Cina, Brasile, Messico e molti altri – i buyer scopriranno le nuove rotte, esperienze e infrastrutture che il Perù ha da offrire, in un contesto totalmente professionale e orientato al business. Dal 1987, Peru Travel Mart è la piattaforma più importante per la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica peruviana. Solo negli ultimi tre anni, l’evento ha coinvolto 321 aziende locali e circa 400 operatori internazionali, generando più di 13.000 incontri commerciali. [post_title] => Peru Travel Mart: l'edizione 2025 raggiunge le regioni di Cusco, Arequipa e Amazonas [post_date] => 2025-05-26T11:57:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748260666000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491188 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama "healiday” e sarà il trend dell'estate 2025. È un mix tra "to heal” (curare, rigenerare) e "holiday” (vacanza), un neologismo che descrive la vacanza dedicata alla rigenerazione fisica e psicologica, utile a ritrovare l'equilibrio e riconnettersi con sé stessi e con l'ambiente circostante. una vacanza lontana dal caos urbano (per il 79,3% degli intervistati), a contatto con la natura (77,5%), che garantisce la possibilità di "svegliarsi senza sveglia” (74,2%), offrire comfort (inteso come "massima comodità e servizi a disposizione”, 69,7%), privacy (67,8%), silenzio (62,5%) e disconnessione digitale (53,4%) oltre a permettere di sentirsi assistito e coccolato (64,6%). A intercettare e definire per la prima volta questo trend è Emma Villas, azienda che propone ville e casali di pregio con oltre 600 proprietà in Italia, che lo ha presentato in occasione della quarta edizione del suo Osservatorio, realizzato con AstraRicerche. L'Italia si conferma la destinazione preferita scelta come meta unica dal 43,4%, 3 su 10 prevedono di alternare vacanze in Italia e all'estero. Le regioni del Sud e la Sardegna le mete più ambite: la Sicilia spicca col 29,4%, seguita dal Salento (26,1%), dalla costiera Amalfitana (24,1%), dal Sud Sardegna (18,1%) e dalla Costa Smeralda (16,2%). Questo desiderio di viaggiare si combina con un focus crescente sul benessere e sulla rigenerazione. La vacanza viene vista, infatti, come un'opportunità per staccare dallo stress (tra gli obiettivi irrinunciabili per il 36,7%) e ricaricare le energie fisiche e mentali (33,5%). Insomma, per il 2025 c'è una visione (quasi) unanime sul fatto che la vacanza sia un'opportunità fondamentale per prendersi cura di sé e tornare alla vita quotidiana rigenerati. In questo scenario, la villa rappresenta la risposta ideale al desiderio di "healiday", offrendo lo spazio, la privacy e la flessibilità necessarie per un'esperienza di rigenerazione autentica. «La villa, nel suo concetto più puro, incarna perfettamente l'essenza della Healiday - commenta Giammarco Bisogno, amministratore delegato di Emma Villas - Non è solo un luogo dove soggiornare, la villa garantisce agli ospiti una dimensione privata e permette di staccare completamente dalla routine, immersi nella natura, godendo di comfort e servizi esclusivi. I dati del nostro osservatorio lo confermano: la lontananza dal caos, il contatto con la natura, la privacy, la possibilità di avere servizi personalizzati a disposizione sono gli elementi più ricercati per una vacanza rigenerativa, e sono intrinsecamente legati all'esperienza in villa». Il mare è la destinazione più adatta (41,5%), seguito da campagna o montagna (32,7%) e dal lago (18,5%), segno che la rigenerazione è un'esigenza trasversale, che cerca pace e bellezza in ogni luogo. A questo si aggiunge che per 6 italiani su 10 la villa indipendente è la soluzione ideale per abbracciare davvero questo nuovo modo di prendersi una pausa. Il dato è ancora più forte nella fascia tra i 30 e i 39 anni, che cerca spazi privati dove sentirsi liberi e con tempi dettati unicamente delle proprie esigenze. «Guardando all'estate 2025 - conclude Giammarco Bisogno - possiamo osservare un quadro che riflette un consolidamento e alcune dinamiche interessanti nel settore delle ville in affitto. Il nostro osservatorio registra oltre 5.400 settimane prenotate riferite all'intero anno 2025, per un valore complessivo del venduto che è pari a circa euro 28,2 milioni, in crescita del +4,15% rispetto a euro 27,0 milioni dello stesso periodo nel 2024. La permanenza media dei soggiorni si attesta a 1,37 settimane, un dato in leggero incremento rispetto all'1,27 settimane registrato nel 2024. Parallelamente, il prezzo medio a settimana ha raggiunto 5.200€, mostrando un aumento rispetto ai circa 4.640€ dell'anno precedente». [post_title] => Emma Villas, la tendenza dell’estate 2025 è l’healiday, la vacanza tra zero stress e massimo comfort [post_date] => 2025-05-23T11:32:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747999924000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491161 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le terme dell’Emilia-Romagna inaugurano ufficialmente la stagione termale 2025-2026, rilanciando ancora una volta il territorio emiliano-romagnolo come centro d’eccellenza per il turismo del wellness. A segnare l’avvio del nuovo anno termale è la presentazione della nuova edizione della Guida “Terme e Benessere 2025-2026” – perfetto equilibrio di salute e relax - realizzata dal Coter – Consorzio del circuito termale dell’Emilia-Romagna. La Guida “Terme e Benessere” è il vademecum che raccoglie tutte le novità dell’offerta termale 25-26 in un’unica pubblicazione: trattamenti, esperienze, soggiorni, percorsi wellness e attività outdoor, pensati per ogni età, per ogni esigenza e per ogni tasca, con un’attenzione particolare alla personalizzazione e all’accessibilità. Sono 23 i centri termali d’eccellenza coinvolti, distribuiti in 19 località, che compongono un’offerta sempre più ricca e orientata al benessere olistico e personalizzato, in perfetta sintonia con le nuove tendenze del turismo slow e della salute preventiva. Grande attesa anche per il ritorno de La Notte Celeste nel week end 27-28 e 29 giugno 2025, l’evento più iconico dell’estate termale italiana realizzato da APT Servizi , che sabato 28 giugno 2025 colorerà tutte le località termali della regione. Uno spettacolo a base di musica e animazione, con l’opportunità di concedersi un ingresso serale nelle piscine termali, per vivere momenti magici sotto le stelle, immersi nelle acque benefiche dell’Emilia-Romagna. Un match perfetto tra tradizone e divertimento, per un appuntamento da non perdere! I commenti A commentare l’avvio della nuova stagione e la presentazione della nuova Guida, è intervenuto il presidente del Coter, Lino Gilioli: “Anche quest’anno presentiamo con grande soddisfazione la nuova edizione della Guida Terme e Benessere 2025-2026, uno strumento prezioso per scoprire l’eccellenza dell’offerta termale in Emilia-Romagna. Il turismo del benessere in Emilia-Romagna continua a crescere, grazie all’attenzione per la qualità della vita e la prevenzione. Promuoviamo un’idea di benessere autentica e sostenibile, integrata con le eccellenze culturali e gastronomiche della regione, rendendo l’Emilia-Romagna una destinazione sempre più competitiva nel panorama del turismo esperienziale”. Gli fa eco Massimo Caputi, presidente Federterme Confindustria: “La stagione 2025-2026 delle Terme dell’Emilia-Romagna conferma il ruolo strategico del termalismo italiano nel sistema turistico e sanitario nazionale. Le terme rappresentano oggi uno dei pilastri più solidi del turismo esperienziale, integrando salute, prevenzione e qualità della vita. Il modello emiliano-romagnolo è un esempio virtuoso, che unisce tradizione, eccellenza medica e capacità di accoglienza. Le terme non sono più solo luoghi di cura, ma autentici centri di benessere e innovazione, capaci di attrarre un pubblico sempre più ampio e consapevole. Investire nel termalismo significa investire nel futuro: nella salute delle persone, nella sostenibilità dei territori e nella competitività dell’offerta italiana nel mondo”. [post_title] => Le terme di Emilia Romagna inaugurano la stagione 2025-26 [post_date] => 2025-05-23T10:11:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747995100000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491008 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta ieri è a Milano la seconda giornata dell’assemblea generale annuale di NecstouR 2025, la rete delle regioni europee per un turismo sostenibile e competitivo. L’assessore a economia e turismo Leonardo Marras ricopre attualmente il ruolo di vice presidente della Rete. «L'assemblea generale di NecstouR – ha spiegato Marras - è stata un'occasione preziosa per un confronto su sfide e opportunità del turismo sostenibile in Europa. La Toscana, con il suo patrimonio culturale e paesaggistico unico, è in prima linea nella promozione di un turismo responsabile, che coniuga crescita economica e tutela del territorio. Questi incontri rafforzano la collaborazione tra regioni e città europee, essenziale per innovare e garantire un futuro resiliente al settore. Milano ha ospitato un dibattito di grande qualità, confermando l'importanza di reti come NecstouR per condividere buone pratiche e strategie comuni». L’assemblea generale si riunisce ogni anno per condividere, confrontarsi ed ispirarsi su tematiche legate ad un’idea di turismo turismo competitivo, sostenibile e innovativo. La Conferenza tematica di quest'anno, dal titolo ‘Ripensare la comunicazione turistica: Storytelling e Marketing Consapevole’, punta ad approfondire come le narrazioni autentiche stiano plasmando il futuro del turismo. Tra gli obiettivi, varare il Governance Hub di NecstouR, snodo cruciale per il progresso della governance del turismo sostenibile. Spazio anche ad approfondimenti con esperti, studiosi e professionisti di spicco nei settori dei media e del turismo. «La Toscana - ha aggiunto Marras - ha contribuito e continuerà a contribuire allo sviluppo delle attività della rete, tanto che nel programma di attività 2025 è inserita anche l’edizione 2025 di Bto. L'auspicio è che nuove regioni italiane possano aderire al network così da rendere la nostra voce ancora più forte verso le istituzioni europee». NecstouR è un'organizzazione che riunisce oltre 85 membri tra regioni europee, destinazioni turistiche e università per sviluppare progetti interregionali e promuovere la cooperazione per favorire un turismo sostenibile in Europa. Dal 2007, NecstouR è in prima linea nella politica turistica europea, impegnandosi per rafforzare la presenza delle destinazioni regionali sulla scena europea. [post_title] => Leonardo Marras, dall'assemblea Necstour 2025 un confronto sulle opportunità del turismo sostenibile [post_date] => 2025-05-22T10:00:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747908020000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490694 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Se invece hai già sentito parlare delle affascinanti meraviglie della terra uzbeka e della sua storia millenaria, qui puoi trovare tanti spunti utili per concretizzare il tuo desiderio - dalle attrazioni imperdibili da vedere in un tour Uzbekistan al periodo migliore per partire. Un viaggio in Uzbekistan tra colori, tradizioni e architettura I viaggi di gruppo in Uzbekistan sono l’occasione di scoprire passo dopo passo, accompagnati dalla competenza e conoscenza delle visite guidate, un Paese dal fascino sorprendente. È una questione di colori inaspettati, di antichissime strutture architettoniche - così belle da togliere il fiato. Per non parlare della varietà delle tradizioni popolari, conservate intatte fino ai giorni nostri, e del patrimonio artistico. Ma prima di tutto, un po’ di contesto: siamo in un Paese multiculturale, nel cuore dell’Asia. La storia dell’Uzbekistan è complessa, ma focalizzandoci sui tempi più recenti, è importante ricordare che il Paese faceva parte dell’Unione Sovietica. Dopo la sua disgregazione, l’Uzbekistan ha ottenuto l’indipendenza, così come i territori confinanti. In questa zona dell’Asia, le singole identità culturali e le tradizioni sono radicate e conservate gelosamente: vale davvero la pena conoscerle più a fondo, apprezzandone l’autenticità. Viaggi organizzati in Uzbekistan lungo la Via della Seta Prima di partire per un viaggio in Uzbekistan, un piccolo ripasso della Via della Seta è d’obbligo! Che cosa s’intende per Via della Seta? È un insieme di percorsi via terra, per mare e per fiume, che un tempo si estendevano per migliaia di chilometri. Ma perché la Via della Seta fu così importante, tanto da entrare a pieno titolo nell’immaginario collettivo? Il commercio tra l’Impero cinese e l’Impero romano si sviluppò proprio lungo queste rotte, fondamentali per i contatti d’affari. E si sa, fare affari è il modo migliore per conoscersi: ecco quindi che, mentre si commerciavano seta, spezie, gioielli e tessuti preziosi, fiorivano anche gli incontri culturali. Ci si scambiavano idee, tradizioni, ricette con il resto del mondo, una situazione unica, dalla potenza tale che ancora oggi cerchiamo di evocarla. La città di Samarcanda, che si trova appunto in Uzbekistan, era uno dei più vivi centri culturali e commerciali lungo la tratta via terra della Via della Seta. Le principali città da visitare in un tour dell’Uzbekistan Tashkent La capitale dell’Uzbekistan è Tashkent, che conserva ancora alcuni tratti sovietici. Oltre alla Piazza e al Parco dell’Indipendenza, anche le stazioni della metropolitana meritano una visita: si tratta dell’unica metropolitana dell’Asia Centrale! E a proposito di Asia Centrale: l’antica Transoxiana è stata per molti secoli una zona eterogenea, il punto d’incontro tra Occidente e Oriente, dove è nata la Via della Seta. Samarcanda Samarcanda, città Patrimonio dell’UNESCO e conosciuta come il “Giardino dell’Anima”, affascina con i suoi sfavillanti mosaici blu. Tra i luoghi più significativi spiccano l’Osservatorio medievale di Ulugbek, il complesso di mausolei di Shakhi Zinda, la Moschea Bibi Khanum — la più grande dell’Asia centrale, decorata in blu e turchese — e il vivace Bazar orientale. Qui ci sono anche il Mausoleo Gur-Emir (il luogo di sepoltura di Tamerlano) e la maestosa Piazza Registan, cuore pulsante della città, incorniciata da tre imponenti madrase adornate di maioliche, oro e lapislazzuli. Shakhrisabz Shakhrisabz è la città natale di Tamerlano e Patrimonio dell’UNESCO. Si raggiunge attraversando il suggestivo passo montano di Aman-Kutan in un percorso di circa un’ora e mezza. Tra i principali siti storici si trovano i resti del maestoso palazzo imperiale Ak Saray, con il suo imponente portale decorato da mosaici alto 40 metri, i complessi funerari di Dorut-Saodat e Dorut-Tilovat, e la moschea Kok-Gumbaz. Bukhara Bukhara, antica capitale del regno Samanide e oggi Patrimonio dell’UNESCO, conserva un centro storico intatto e ancora abitato, caratterizzato da edifici in tonalità ocra. Tra i luoghi più rappresentativi si trovano i resti delle antiche mura, la residenza reale Ark — una vera e propria città nella città —, la Moschea Bolo-Khauz, i bazar coperti, le madrase di Ulugbek e di Abdul Aziz Khan, la Moschea Magoki-Attari e l’edificio Chor Minor. Valgono la visita anche il Mausoleo di Ismail Samani (il monumento più antico della città) e i complessi architettonici di Poi-Kalon e Lyabi Khauz. Khiva Khiva è una città Patrimonio dell’UNESCO nei pressi del Deserto Rosso. Ichan Kala è la sua parte più antica, un vero e proprio museo a cielo aperto che conserva alcuni tra i più significativi esempi di architettura uzbeka. Tra i monumenti più celebri spiccano il Kunya Ark, antica cittadella fortificata, il massiccio minareto incompiuto di Kalta Minor e il Mausoleo di Pahlavan Mahmoud, importante luogo di culto e simbolo spirituale della città. Viaggiare in Uzbekistan con i viaggi di gruppo I viaggi di gruppo sono senza dubbio il modo migliore per assaporare pienamente la bellezza di un viaggio in Uzbekistan, che non è ancora molto turistico: la preparazione non è mai troppa! Una guida ben preparata saprà accompagnarti in totale sicurezza alla scoperta di questo Paese, guidandoti nella sua storia millenaria e nei suoi paesaggi - compresa la steppa e le zone desertiche - che tolgono il fiato. Un buon modo per scegliere a quali operatori affidarsi è dare un’occhiata alle recensioni online e le ricerche online: qui in redazione abbiamo notato che gli utenti consigliano spesso i viaggi di gruppo organizzati Boscolo, apprezzati per la grande esperienza nel gestire ogni aspetto del viaggio. I viaggi organizzati in Uzbekistan ti accompagneranno a scoprire le meraviglie di un luogo entrato da poco nelle rotte turistiche, senza tralasciare storia, arte, cultura e… cucina tipica! [post_title] => Viaggi organizzati in Uzbekistan alla scoperta della bellezza nascosta [post_date] => 2025-05-22T09:33:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747906418000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490949 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Jumbo Tours ha siglato un accordo con il Grupo Piñero in base al quale quest'ultimo ha ceduto le sue attività incoming in Spagna alla dmc internazionale di Alpitour World. L'intesa prevede che Jumbo Tours continuerà a fornire servizi di incoming nelle destinazioni in cui Grupo Piñero con il brand Coming2 operava in Spagna, garantendo una transizione fluida sia per i clienti sia per i team coinvolti nel servizio e consolidando la propria posizione tra i principali dmc del mercato spagnolo. «E’ per noi molto importante lo sforzo collettivo e l’impegno di tutti coloro che hanno contribuito con dedizione e professionalità alle attività di Coming2. Dietro questa realtà ci sono una storia, uno sforzo condiviso e molte persone che hanno dato il meglio di sé. Questa decisione è stata presa con la convinzione di procedere in modo responsabile, con una visione futura e sempre mettendo le persone al centro. Grazie alla collaborazione con Jumbo Tours, possiamo garantire la continuità del servizio e continuare a focalizzarci su ciò che sappiamo fare meglio: costruire un business solido, sostenibile e con obiettivi chiari» dichiara Ricardo Moreno, ceo Mobility, Incoming & Leisure del Grupo Piñero. «Per Alpitour World e, in particolare, per Jumbo Tours, è un piacere proseguire la collaborazione con il Grupo Piñero, così come abbiamo fatto in questi anni - sottolinea Emilio Rivas, managing director di Jumbo Tours -. Siamo sinceramente grati per la fiducia che ci hanno accordato e ci impegneremo per mantenere gli elevati standard di qualità che ci contraddistinguono e per portare avanti con successo questo progetto». [post_title] => Jumbo Tours (Alpitour World) ingloba l'attività incoming del Grupo Piñero in Spagna [post_date] => 2025-05-21T11:49:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747828183000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490828 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' di nuovo record di profitti per Qatar Airways a chiusura dell'anno fiscale 2024: la compagnia ha infatti registrato un utile netto di 7,8 miliardi di riyal (2,1 miliardi di dollari), per una crescita del +28% rispetto all'anno precedente. E le aspettative per i prossimi mesi sono di una ulteriore crescita. La domanda dal Golfo ha sfidato il rallentamento globale, con le compagnie aeree regionali che hanno registrato prenotazioni costanti, malgrado le tensioni commerciali, le oscillazioni valutarie e i timori di recessione pesino sui principali mercati occidentali. «Questi risultati da record sono la testimonianza del duro lavoro, della competenza e della dedizione dei team di tutto il Gruppo Qatar Airways. So che nessuno dei risultati eccezionali che annunciamo oggi sarebbe possibile senza il nostro personale - più di 55.000 persone in tutto il mondo - ed è proprio la nostra attenzione a promuovere questo talento, che è stato un punto centrale della nostra strategia Qatar Airways 2.0 - commenta il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer -. Abbiamo anche implementato con successo partnership strategiche in tutto il settore, in modo che il gruppo possa rimanere agile di fronte agli eventi mondiali in continua evoluzione, siano essi politici, economici o ambientali». Tra i risultati più significativi raggiunti nel 2024 il vettore segnala l'espansione dell'aeroporto internazionale di Hamad, che ha permesso di accogliere 65 milioni di passeggeri all'anno; Qatar Airways è stata la prima compagnia aerea globale, e prima nell’area Mena, a installare il wi-fi superveloce Starlink sulla sua flotta di Boeing 777; acquisizione della quota di minoranza del 25% in Virgin Australia e del 25% della prima compagnia aerea regionale sudafricana, Airlink; l'introduzione dell'intelligenza artificiale conversazionale nel suo primo personale di bordo digitale, Sama. [post_title] => Qatar Airways: nuovo balzo in avanti dei profitti, che salgono alla cifra record di 2,1 mld di dollari [post_date] => 2025-05-20T10:49:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747738165000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490796 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna a macinare utili Catullo Spa, la società di gestione degli aeroporti di Verona e Brescia, che approva il bilancio 2024 con un risultato netto positivo per 338.000 euro, rispetto alla perdita di 3 milioni di euro del 2023. Il totale ricavi (valore della produzione) è pari a 51,5 milioni di euro, con un significativo aumento del margine operativo lordo, che raggiunge 9,9 milioni di euro nel 2024, rispetto ai 6,1 milioni di euro del 2023 (+62,2%). Sempre lo scorso anno l’aeroporto di Verona ha gestito oltre 3,7 milioni di passeggeri, con un incremento del 7,8% rispetto al 2023. Il trend positivo del traffico prosegue nell’anno in corso: da gennaio ad aprile 2025 sono stati 1.003.047 i passeggeri transitati al Catullo, in aumento del +15,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, un numero record, mai registrato in precedenza. La stagione estiva ha già visto il ritorno dei collegamenti sulle destinazioni leisure di Neos, con un nuovo interessante accento sul mercato egiziano. Ryanair ha reintrodotto il volo su Napoli che opera cinque voli a settimana. Sono aumentate le frequenze settimanali su Parigi (Air France sull’hub di Charles De Gaulle è passata da 3 a 4 voli settimanali e Volotea su Orly da 4 frequenze settimanali a un volo giornaliero). British Airways ha aggiunto 2 frequenze settimanali su Londra. A giugno partirà la nuova linea su Bucarest di Fly One con frequenza bisettimanale. «Il lavoro realizzato con Save ha portato ad un’importante crescita di passeggeri e merce, a cui si accompagnano il parallelo ampliamento e rinnovamento del terminal al Catullo e l’avvio di nuove infrastrutture a Brescia Montichiari - commenta il presidente di Catullo Spa, Paolo Arena -. Un andamento che procede nell’anno in corso, con una particolare concentrazione sul traguardo delle Olimpiadi invernali, appuntamento che per certo ci vedrà protagonisti». [post_title] => Verona, Catullo Spa rivede l'utile nel 2024. Inizio anno con un aumento record di passeggeri [post_date] => 2025-05-20T10:03:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747735429000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490650 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'ulteriore conferma del legame fra Ita Airways e lo sport è la partnership con il Giro d'Italia: la compagnia è official airline della 108ª edizione della gara che ha preso il via lo scorso 9 maggio a Durazzo e si concluderà il prossimo 1° giugno a Roma, dopo aver percorso 3443 km nel territorio italiano. “Accompagnare una delle manifestazioni sportive più iconiche e amate del nostro Paese significa, per Ita Airways, ribadire ancora una volta il nostro legame con lo sport - ha dichiarato Sandro Pappalardo, presidente del vettore - che ci accompagna sin dall’avvio della compagnia nel 2021, con l’Italia e gli splendidi territori che questa bellissima corsa attraversa, riaffermando al tempo stesso il nostro ruolo di vettore di riferimento nazionale e ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Un impegno che si riflette ogni giorno nella promozione delle eccellenze italiane, anche attraverso iniziative che uniscono mobilità, cultura e sport". La presenza della compagnia sarà visibile a partire da oggi in vari momenti della manifestazione, tra cui il traguardo volante di 19 tappe della corsa e nelle cerimonie di premiazione della relativa classifica. [post_title] => Ita Airways e lo sport: la compagnia è official airline del Giro d'Italia [post_date] => 2025-05-16T13:15:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747401326000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "peru travel mart ledizione 2025 raggiunge le regioni di cusco arequipa e amazonas" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":100,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":931,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'edizione 2025 del Peru Travel Mart, in calendario dal 26 al 28 giugno presso l’Hotel Sheraton Lima Historic Center, per la prima volta si amplierà oltre i confini della capitale peruviana per coinvolgere tre regioni chiave – Cusco, Arequipa e Amazonas –, con l'obiettivo di valorizzare l’intera catena di offerta turistica del Paese.\r

Organizzato dalla Camera Nazionale del Turismo (Canatur), in collaborazione con Promperù, il Peru Travel Mart 2025 includerà quindi estensioni regionali a Cusco e Arequipa (dal 29 giugno al 2 luglio) e un fam trip esclusivo a Chachapoyas (dal 29 giugno al 1° luglio).\r

Quest'anno sono previsti oltre 6.000 incontri b2b pre-programmati tra buyer internazionali e operatori turistici peruviani, con una proiezione di affari pari a 18 milioni di dollari. In arrivo da tutto il mondo – tra cui Stati Uniti, Canada, Europa, India, Cina, Brasile, Messico e molti altri – i buyer scopriranno le nuove rotte, esperienze e infrastrutture che il Perù ha da offrire, in un contesto totalmente professionale e orientato al business.\r

Dal 1987, Peru Travel Mart è la piattaforma più importante per la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica peruviana. Solo negli ultimi tre anni, l’evento ha coinvolto 321 aziende locali e circa 400 operatori internazionali, generando più di 13.000 incontri commerciali.","post_title":"Peru Travel Mart: l'edizione 2025 raggiunge le regioni di Cusco, Arequipa e Amazonas","post_date":"2025-05-26T11:57:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1748260666000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491188","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama \"healiday” e sarà il trend dell'estate 2025. È un mix tra \"to heal” (curare, rigenerare) e \"holiday” (vacanza), un neologismo che descrive la vacanza dedicata alla rigenerazione fisica e psicologica, utile a ritrovare l'equilibrio e riconnettersi con sé stessi e con l'ambiente circostante. una vacanza lontana dal caos urbano (per il 79,3% degli intervistati), a contatto con la natura (77,5%), che garantisce la possibilità di \"svegliarsi senza sveglia” (74,2%), offrire comfort (inteso come \"massima comodità e servizi a disposizione”, 69,7%), privacy (67,8%), silenzio (62,5%) e disconnessione digitale (53,4%) oltre a permettere di sentirsi assistito e coccolato (64,6%).\r

\r

A intercettare e definire per la prima volta questo trend è Emma Villas, azienda che propone ville e casali di pregio con oltre 600 proprietà in Italia, che lo ha presentato in occasione della quarta edizione del suo Osservatorio, realizzato con AstraRicerche.\r

\r

L'Italia si conferma la destinazione preferita scelta come meta unica dal 43,4%, 3 su 10 prevedono di alternare vacanze in Italia e all'estero. Le regioni del Sud e la Sardegna le mete più ambite: la Sicilia spicca col 29,4%, seguita dal Salento (26,1%), dalla costiera Amalfitana (24,1%), dal Sud Sardegna (18,1%) e dalla Costa Smeralda (16,2%). Questo desiderio di viaggiare si combina con un focus crescente sul benessere e sulla rigenerazione. La vacanza viene vista, infatti, come un'opportunità per staccare dallo stress (tra gli obiettivi irrinunciabili per il 36,7%) e ricaricare le energie fisiche e mentali (33,5%). Insomma, per il 2025 c'è una visione (quasi) unanime sul fatto che la vacanza sia un'opportunità fondamentale per prendersi cura di sé e tornare alla vita quotidiana rigenerati.\r

\r

In questo scenario, la villa rappresenta la risposta ideale al desiderio di \"healiday\", offrendo lo spazio, la privacy e la flessibilità necessarie per un'esperienza di rigenerazione autentica. «La villa, nel suo concetto più puro, incarna perfettamente l'essenza della Healiday - commenta Giammarco Bisogno, amministratore delegato di Emma Villas - Non è solo un luogo dove soggiornare, la villa garantisce agli ospiti una dimensione privata e permette di staccare completamente dalla routine, immersi nella natura, godendo di comfort e servizi esclusivi. I dati del nostro osservatorio lo confermano: la lontananza dal caos, il contatto con la natura, la privacy, la possibilità di avere servizi personalizzati a disposizione sono gli elementi più ricercati per una vacanza rigenerativa, e sono intrinsecamente legati all'esperienza in villa».\r

\r

Il mare è la destinazione più adatta (41,5%), seguito da campagna o montagna (32,7%) e dal lago (18,5%), segno che la rigenerazione è un'esigenza trasversale, che cerca pace e bellezza in ogni luogo. A questo si aggiunge che per 6 italiani su 10 la villa indipendente è la soluzione ideale per abbracciare davvero questo nuovo modo di prendersi una pausa. Il dato è ancora più forte nella fascia tra i 30 e i 39 anni, che cerca spazi privati dove sentirsi liberi e con tempi dettati unicamente delle proprie esigenze.\r

\r

«Guardando all'estate 2025 - conclude Giammarco Bisogno - possiamo osservare un quadro che riflette un consolidamento e alcune dinamiche interessanti nel settore delle ville in affitto. Il nostro osservatorio registra oltre 5.400 settimane prenotate riferite all'intero anno 2025, per un valore complessivo del venduto che è pari a circa euro 28,2 milioni, in crescita del +4,15% rispetto a euro 27,0 milioni dello stesso periodo nel 2024. La permanenza media dei soggiorni si attesta a 1,37 settimane, un dato in leggero incremento rispetto all'1,27 settimane registrato nel 2024. Parallelamente, il prezzo medio a settimana ha raggiunto 5.200€, mostrando un aumento rispetto ai circa 4.640€ dell'anno precedente».","post_title":"Emma Villas, la tendenza dell’estate 2025 è l’healiday, la vacanza tra zero stress e massimo comfort","post_date":"2025-05-23T11:32:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747999924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le terme dell’Emilia-Romagna inaugurano ufficialmente la stagione termale 2025-2026, rilanciando ancora una volta il territorio emiliano-romagnolo come centro d’eccellenza per il turismo del wellness. A segnare l’avvio del nuovo anno termale è la presentazione della nuova edizione della Guida “Terme e Benessere 2025-2026” – perfetto equilibrio di salute e relax - realizzata dal Coter – Consorzio del circuito termale dell’Emilia-Romagna.\r

\r

La Guida “Terme e Benessere” è il vademecum che raccoglie tutte le novità dell’offerta termale 25-26 in un’unica pubblicazione: trattamenti, esperienze, soggiorni, percorsi wellness e attività outdoor, pensati per ogni età, per ogni esigenza e per ogni tasca, con un’attenzione particolare alla personalizzazione e all’accessibilità. Sono 23 i centri termali d’eccellenza coinvolti, distribuiti in 19 località, che compongono un’offerta sempre più ricca e orientata al benessere olistico e personalizzato, in perfetta sintonia con le nuove tendenze del turismo slow e della salute preventiva.\r

\r

Grande attesa anche per il ritorno de La Notte Celeste nel week end 27-28 e 29 giugno 2025, l’evento più iconico dell’estate termale italiana realizzato da APT Servizi , che sabato 28 giugno 2025 colorerà tutte le località termali della regione. Uno spettacolo a base di musica e animazione, con l’opportunità di concedersi un ingresso serale nelle piscine termali, per vivere momenti magici sotto le stelle, immersi nelle acque benefiche dell’Emilia-Romagna. Un match perfetto tra tradizone e divertimento, per un appuntamento da non perdere!\r

I commenti\r

A commentare l’avvio della nuova stagione e la presentazione della nuova Guida, è intervenuto il presidente del Coter, Lino Gilioli: “Anche quest’anno presentiamo con grande soddisfazione la nuova edizione della Guida Terme e Benessere 2025-2026, uno strumento prezioso per scoprire l’eccellenza dell’offerta termale in Emilia-Romagna. Il turismo del benessere in Emilia-Romagna continua a crescere, grazie all’attenzione per la qualità della vita e la prevenzione. Promuoviamo un’idea di benessere autentica e sostenibile, integrata con le eccellenze culturali e gastronomiche della regione, rendendo l’Emilia-Romagna una destinazione sempre più competitiva nel panorama del turismo esperienziale”.\r

\r

Gli fa eco Massimo Caputi, presidente Federterme Confindustria: “La stagione 2025-2026 delle Terme dell’Emilia-Romagna conferma il ruolo strategico del termalismo italiano nel sistema turistico e sanitario nazionale. Le terme rappresentano oggi uno dei pilastri più solidi del turismo esperienziale, integrando salute, prevenzione e qualità della vita. Il modello emiliano-romagnolo è un esempio virtuoso, che unisce tradizione, eccellenza medica e capacità di accoglienza. Le terme non sono più solo luoghi di cura, ma autentici centri di benessere e innovazione, capaci di attrarre un pubblico sempre più ampio e consapevole. Investire nel termalismo significa investire nel futuro: nella salute delle persone, nella sostenibilità dei territori e nella competitività dell’offerta italiana nel mondo”.","post_title":"Le terme di Emilia Romagna inaugurano la stagione 2025-26","post_date":"2025-05-23T10:11:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747995100000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491008","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta ieri è a Milano la seconda giornata dell’assemblea generale annuale di NecstouR 2025, la rete delle regioni europee per un turismo sostenibile e competitivo. L’assessore a economia e turismo Leonardo Marras ricopre attualmente il ruolo di vice presidente della Rete.\r

\r

«L'assemblea generale di NecstouR – ha spiegato Marras - è stata un'occasione preziosa per un confronto su sfide e opportunità del turismo sostenibile in Europa. La Toscana, con il suo patrimonio culturale e paesaggistico unico, è in prima linea nella promozione di un turismo responsabile, che coniuga crescita economica e tutela del territorio. Questi incontri rafforzano la collaborazione tra regioni e città europee, essenziale per innovare e garantire un futuro resiliente al settore. Milano ha ospitato un dibattito di grande qualità, confermando l'importanza di reti come NecstouR per condividere buone pratiche e strategie comuni».\r

\r

L’assemblea generale si riunisce ogni anno per condividere, confrontarsi ed ispirarsi su tematiche legate ad un’idea di turismo turismo competitivo, sostenibile e innovativo. La Conferenza tematica di quest'anno, dal titolo ‘Ripensare la comunicazione turistica: Storytelling e Marketing Consapevole’, punta ad approfondire come le narrazioni autentiche stiano plasmando il futuro del turismo. Tra gli obiettivi, varare il Governance Hub di NecstouR, snodo cruciale per il progresso della governance del turismo sostenibile. Spazio anche ad approfondimenti con esperti, studiosi e professionisti di spicco nei settori dei media e del turismo.\r

\r

«La Toscana - ha aggiunto Marras - ha contribuito e continuerà a contribuire allo sviluppo delle attività della rete, tanto che nel programma di attività 2025 è inserita anche l’edizione 2025 di Bto. L'auspicio è che nuove regioni italiane possano aderire al network così da rendere la nostra voce ancora più forte verso le istituzioni europee».\r

\r

NecstouR è un'organizzazione che riunisce oltre 85 membri tra regioni europee, destinazioni turistiche e università per sviluppare progetti interregionali e promuovere la cooperazione per favorire un turismo sostenibile in Europa. Dal 2007, NecstouR è in prima linea nella politica turistica europea, impegnandosi per rafforzare la presenza delle destinazioni regionali sulla scena europea.","post_title":"Leonardo Marras, dall'assemblea Necstour 2025 un confronto sulle opportunità del turismo sostenibile","post_date":"2025-05-22T10:00:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747908020000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Se invece hai già sentito parlare delle affascinanti meraviglie della terra uzbeka e della sua storia millenaria, qui puoi trovare tanti spunti utili per concretizzare il tuo desiderio - dalle attrazioni imperdibili da vedere in un tour Uzbekistan al periodo migliore per partire.\r

Un viaggio in Uzbekistan tra colori, tradizioni e architettura\r

I viaggi di gruppo in Uzbekistan sono l’occasione di scoprire passo dopo passo, accompagnati dalla competenza e conoscenza delle visite guidate, un Paese dal fascino sorprendente.\r

\r

È una questione di colori inaspettati, di antichissime strutture architettoniche - così belle da togliere il fiato.\r

\r

Per non parlare della varietà delle tradizioni popolari, conservate intatte fino ai giorni nostri, e del patrimonio artistico.\r

\r

Ma prima di tutto, un po’ di contesto: siamo in un Paese multiculturale, nel cuore dell’Asia. La storia dell’Uzbekistan è complessa, ma focalizzandoci sui tempi più recenti, è importante ricordare che il Paese faceva parte dell’Unione Sovietica.\r

\r

Dopo la sua disgregazione, l’Uzbekistan ha ottenuto l’indipendenza, così come i territori confinanti.\r

\r

In questa zona dell’Asia, le singole identità culturali e le tradizioni sono radicate e conservate gelosamente: vale davvero la pena conoscerle più a fondo, apprezzandone l’autenticità.\r

Viaggi organizzati in Uzbekistan lungo la Via della Seta\r

Prima di partire per un viaggio in Uzbekistan, un piccolo ripasso della Via della Seta è d’obbligo!\r

\r

Che cosa s’intende per Via della Seta?\r

\r

È un insieme di percorsi via terra, per mare e per fiume, che un tempo si estendevano per migliaia di chilometri.\r

\r

Ma perché la Via della Seta fu così importante, tanto da entrare a pieno titolo nell’immaginario collettivo?\r

\r

Il commercio tra l’Impero cinese e l’Impero romano si sviluppò proprio lungo queste rotte, fondamentali per i contatti d’affari. E si sa, fare affari è il modo migliore per conoscersi: ecco quindi che, mentre si commerciavano seta, spezie, gioielli e tessuti preziosi, fiorivano anche gli incontri culturali.\r

\r

Ci si scambiavano idee, tradizioni, ricette con il resto del mondo, una situazione unica, dalla potenza tale che ancora oggi cerchiamo di evocarla.\r

\r

La città di Samarcanda, che si trova appunto in Uzbekistan, era uno dei più vivi centri culturali e commerciali lungo la tratta via terra della Via della Seta.\r

Le principali città da visitare in un tour dell’Uzbekistan\r

\r

\tTashkent\r

\r

La capitale dell’Uzbekistan è Tashkent, che conserva ancora alcuni tratti sovietici. Oltre alla Piazza e al Parco dell’Indipendenza, anche le stazioni della metropolitana meritano una visita: si tratta dell’unica metropolitana dell’Asia Centrale! E a proposito di Asia Centrale: l’antica Transoxiana è stata per molti secoli una zona eterogenea, il punto d’incontro tra Occidente e Oriente, dove è nata la Via della Seta.\r

\r

\tSamarcanda\r

\r

Samarcanda, città Patrimonio dell’UNESCO e conosciuta come il “Giardino dell’Anima”, affascina con i suoi sfavillanti mosaici blu. Tra i luoghi più significativi spiccano l’Osservatorio medievale di Ulugbek, il complesso di mausolei di Shakhi Zinda, la Moschea Bibi Khanum — la più grande dell’Asia centrale, decorata in blu e turchese — e il vivace Bazar orientale. Qui ci sono anche il Mausoleo Gur-Emir (il luogo di sepoltura di Tamerlano) e la maestosa Piazza Registan, cuore pulsante della città, incorniciata da tre imponenti madrase adornate di maioliche, oro e lapislazzuli.\r

\r

\tShakhrisabz\r

\r

Shakhrisabz è la città natale di Tamerlano e Patrimonio dell’UNESCO. Si raggiunge attraversando il suggestivo passo montano di Aman-Kutan in un percorso di circa un’ora e mezza. Tra i principali siti storici si trovano i resti del maestoso palazzo imperiale Ak Saray, con il suo imponente portale decorato da mosaici alto 40 metri, i complessi funerari di Dorut-Saodat e Dorut-Tilovat, e la moschea Kok-Gumbaz.\r

\r

\tBukhara\r

\r

Bukhara, antica capitale del regno Samanide e oggi Patrimonio dell’UNESCO, conserva un centro storico intatto e ancora abitato, caratterizzato da edifici in tonalità ocra. Tra i luoghi più rappresentativi si trovano i resti delle antiche mura, la residenza reale Ark — una vera e propria città nella città —, la Moschea Bolo-Khauz, i bazar coperti, le madrase di Ulugbek e di Abdul Aziz Khan, la Moschea Magoki-Attari e l’edificio Chor Minor. Valgono la visita anche il Mausoleo di Ismail Samani (il monumento più antico della città) e i complessi architettonici di Poi-Kalon e Lyabi Khauz.\r

\r

\tKhiva\r

\r

Khiva è una città Patrimonio dell’UNESCO nei pressi del Deserto Rosso. Ichan Kala è la sua parte più antica, un vero e proprio museo a cielo aperto che conserva alcuni tra i più significativi esempi di architettura uzbeka. Tra i monumenti più celebri spiccano il Kunya Ark, antica cittadella fortificata, il massiccio minareto incompiuto di Kalta Minor e il Mausoleo di Pahlavan Mahmoud, importante luogo di culto e simbolo spirituale della città.\r

Viaggiare in Uzbekistan con i viaggi di gruppo\r

I viaggi di gruppo sono senza dubbio il modo migliore per assaporare pienamente la bellezza di un viaggio in Uzbekistan, che non è ancora molto turistico: la preparazione non è mai troppa!\r

\r

Una guida ben preparata saprà accompagnarti in totale sicurezza alla scoperta di questo Paese, guidandoti nella sua storia millenaria e nei suoi paesaggi - compresa la steppa e le zone desertiche - che tolgono il fiato.\r

\r

Un buon modo per scegliere a quali operatori affidarsi è dare un’occhiata alle recensioni online e le ricerche online: qui in redazione abbiamo notato che gli utenti consigliano spesso i viaggi di gruppo organizzati Boscolo, apprezzati per la grande esperienza nel gestire ogni aspetto del viaggio.\r

\r

I viaggi organizzati in Uzbekistan ti accompagneranno a scoprire le meraviglie di un luogo entrato da poco nelle rotte turistiche, senza tralasciare storia, arte, cultura e… cucina tipica!","post_title":"Viaggi organizzati in Uzbekistan alla scoperta della bellezza nascosta","post_date":"2025-05-22T09:33:38+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1747906418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490949","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jumbo Tours ha siglato un accordo con il Grupo Piñero in base al quale quest'ultimo ha ceduto le sue attività incoming in Spagna alla dmc internazionale di Alpitour World.\r

L'intesa prevede che Jumbo Tours continuerà a fornire servizi di incoming nelle destinazioni in cui Grupo Piñero con il brand Coming2 operava in Spagna, garantendo una transizione fluida sia per i clienti sia per i team coinvolti nel servizio e consolidando la propria posizione tra i principali dmc del mercato spagnolo.\r

«E’ per noi molto importante lo sforzo collettivo e l’impegno di tutti coloro che hanno contribuito con dedizione e professionalità alle attività di Coming2. Dietro questa realtà ci sono una storia, uno sforzo condiviso e molte persone che hanno dato il meglio di sé. Questa decisione è stata presa con la convinzione di procedere in modo responsabile, con una visione futura e sempre mettendo le persone al centro. Grazie alla collaborazione con Jumbo Tours, possiamo garantire la continuità del servizio e continuare a focalizzarci su ciò che sappiamo fare meglio: costruire un business solido, sostenibile e con obiettivi chiari» dichiara Ricardo Moreno, ceo Mobility, Incoming & Leisure del Grupo Piñero.\r

«Per Alpitour World e, in particolare, per Jumbo Tours, è un piacere proseguire la collaborazione con il Grupo Piñero, così come abbiamo fatto in questi anni - sottolinea Emilio Rivas, managing director di Jumbo Tours -. Siamo sinceramente grati per la fiducia che ci hanno accordato e ci impegneremo per mantenere gli elevati standard di qualità che ci contraddistinguono e per portare avanti con successo questo progetto».\r

\r

","post_title":"Jumbo Tours (Alpitour World) ingloba l'attività incoming del Grupo Piñero in Spagna","post_date":"2025-05-21T11:49:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747828183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' di nuovo record di profitti per Qatar Airways a chiusura dell'anno fiscale 2024: la compagnia ha infatti registrato un utile netto di 7,8 miliardi di riyal (2,1 miliardi di dollari), per una crescita del +28% rispetto all'anno precedente. E le aspettative per i prossimi mesi sono di una ulteriore crescita.\r

\r

La domanda dal Golfo ha sfidato il rallentamento globale, con le compagnie aeree regionali che hanno registrato prenotazioni costanti, malgrado le tensioni commerciali, le oscillazioni valutarie e i timori di recessione pesino sui principali mercati occidentali.\r

\r

«Questi risultati da record sono la testimonianza del duro lavoro, della competenza e della dedizione dei team di tutto il Gruppo Qatar Airways. So che nessuno dei risultati eccezionali che annunciamo oggi sarebbe possibile senza il nostro personale - più di 55.000 persone in tutto il mondo - ed è proprio la nostra attenzione a promuovere questo talento, che è stato un punto centrale della nostra strategia Qatar Airways 2.0 - commenta il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer -. Abbiamo anche implementato con successo partnership strategiche in tutto il settore, in modo che il gruppo possa rimanere agile di fronte agli eventi mondiali in continua evoluzione, siano essi politici, economici o ambientali».\r

\r

Tra i risultati più significativi raggiunti nel 2024 il vettore segnala l'espansione dell'aeroporto internazionale di Hamad, che ha permesso di accogliere 65 milioni di passeggeri all'anno; Qatar Airways è stata la prima compagnia aerea globale, e prima nell’area Mena, a installare il wi-fi superveloce Starlink sulla sua flotta di Boeing 777; acquisizione della quota di minoranza del 25% in Virgin Australia e del 25% della prima compagnia aerea regionale sudafricana, Airlink; l'introduzione dell'intelligenza artificiale conversazionale nel suo primo personale di bordo digitale, Sama.\r

\r

","post_title":"Qatar Airways: nuovo balzo in avanti dei profitti, che salgono alla cifra record di 2,1 mld di dollari","post_date":"2025-05-20T10:49:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747738165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490796","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna a macinare utili Catullo Spa, la società di gestione degli aeroporti di Verona e Brescia, che approva il bilancio 2024 con un risultato netto positivo per 338.000 euro, rispetto alla perdita di 3 milioni di euro del 2023.\r

\r

Il totale ricavi (valore della produzione) è pari a 51,5 milioni di euro, con un significativo aumento del margine operativo lordo, che raggiunge 9,9 milioni di euro nel 2024, rispetto ai 6,1 milioni di euro del 2023 (+62,2%).\r

Sempre lo scorso anno l’aeroporto di Verona ha gestito oltre 3,7 milioni di passeggeri, con un incremento del 7,8% rispetto al 2023. Il trend positivo del traffico prosegue nell’anno in corso: da gennaio ad aprile 2025 sono stati 1.003.047 i passeggeri transitati al Catullo, in aumento del +15,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, un numero record, mai registrato in precedenza.\r

La stagione estiva ha già visto il ritorno dei collegamenti sulle destinazioni leisure di Neos, con un nuovo interessante accento sul mercato egiziano. Ryanair ha reintrodotto il volo su Napoli che opera cinque voli a settimana. Sono aumentate le frequenze settimanali su Parigi (Air France sull’hub di Charles De Gaulle è passata da 3 a 4 voli settimanali e Volotea su Orly da 4 frequenze settimanali a un volo giornaliero). British Airways ha aggiunto 2 frequenze settimanali su Londra. A giugno partirà la nuova linea su Bucarest di Fly One con frequenza bisettimanale.\r

«Il lavoro realizzato con Save ha portato ad un’importante crescita di passeggeri e merce, a cui si accompagnano il parallelo ampliamento e rinnovamento del terminal al Catullo e l’avvio di nuove infrastrutture a Brescia Montichiari - commenta il presidente di Catullo Spa, Paolo Arena -. Un andamento che procede nell’anno in corso, con una particolare concentrazione sul traguardo delle Olimpiadi invernali, appuntamento che per certo ci vedrà protagonisti».\r

","post_title":"Verona, Catullo Spa rivede l'utile nel 2024. Inizio anno con un aumento record di passeggeri","post_date":"2025-05-20T10:03:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747735429000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'ulteriore conferma del legame fra Ita Airways e lo sport è la partnership con il Giro d'Italia: la compagnia è official airline della 108ª edizione della gara che ha preso il via lo scorso 9 maggio a Durazzo e si concluderà il prossimo 1° giugno a Roma, dopo aver percorso 3443 km nel territorio italiano.\r

“Accompagnare una delle manifestazioni sportive più iconiche e amate del nostro Paese significa, per Ita Airways, ribadire ancora una volta il nostro legame con lo sport - ha dichiarato Sandro Pappalardo, presidente del vettore - che ci accompagna sin dall’avvio della compagnia nel 2021, con l’Italia e gli splendidi territori che questa bellissima corsa attraversa, riaffermando al tempo stesso il nostro ruolo di vettore di riferimento nazionale e ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Un impegno che si riflette ogni giorno nella promozione delle eccellenze italiane, anche attraverso iniziative che uniscono mobilità, cultura e sport\".\r

La presenza della compagnia sarà visibile a partire da oggi in vari momenti della manifestazione, tra cui il traguardo volante di 19 tappe della corsa e nelle cerimonie di premiazione della relativa classifica.\r

","post_title":"Ita Airways e lo sport: la compagnia è official airline del Giro d'Italia","post_date":"2025-05-16T13:15:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747401326000]}]}}