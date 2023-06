Perù sotto i riflettori con l’uscita del film ‘Transformers: Il risveglio’ Perù sotto i riflettori grazie all’uscita in Italia, venerdì 9 giugno, del nuovo film “Transformers: Il risveglio”, che è stato girato proprio nel Paese sudamericano. Ambientato negli anni ’90, il settimo capitolo della saga Transformers ha come protagonisti Anthony Ramos e Dominique Fishback, che guidano una squadra militare e di ricerca che si trova coinvolta nel conflitto tra gli Autobot e i cattivi Decepticon sulla Terra. “Come regista, trovo davvero stimolante immergere il nostro film nella cultura peruviana e girare a Cusco, situata nel cuore delle Ande, dove è possibile trovare tracce di una sofisticata civiltà Inca che è sopravvissuta nel tempo e continua a essere viva nelle comunità della regione” ha commentato il regista, Steven Caple Jr. Promperù porta avanti da anni ‘Film in Perù’, la strategia che promuove il Paese come destinazione cinematografica, facendone conoscere e apprezzare l’identità e l’immagine. “Girare Transformers: Il risveglio a Machupicchu è stato un grande privilegio – ha aggiunto Caple Jr. -. Il nostro obiettivo è stato cercare di evocare la connessione spirituale che chiunque sente quando si trova in luoghi sacri come questo e apprezzare ciò che è stato raggiunto da questa grande civiltà. È anche una nostra responsabilità non sminuire la storia, ed è per questo che stiamo lavorando duramente per mantenere la parte storica separata dalle narrazioni di fantasia che stiamo alimentando”. Protagoniste della pellicola sono alcune delle mete più iconiche della destinazione: da Cusco alla foresta della Regione di San Martin, dal Parco Archeologico di Chinchero al complesso di Wiñayhuayna oltre che, naturalmente, a Machupicchu.

