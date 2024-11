Parigi pronta alla riapertura di Notre-Dame: domani l’anteprima di France 2 sul restauro Fermento a Parigi per l’ormai vicinissima riapertura della cattedrale di Notre-Dame: domani, 29 novembre, a distanza di poco più di una settimana dal 7 dicembre – data fissata per l’evento – sarà l’emittente televisiva France 2 a fornire un’anteprima assoluta del simbolo parigino ristrutturato, dopo l’incendio del 2019 che ne aveva gravemente compromesso la struttura. Ecco allora che, dopo cinque anni di intensi lavori, prima di questa attesissima riapertura, France 2 proporrà tour esclusivo degli interni rinnovati, mentre il presidente Emmanuel Macron effettua l’ultima ispezione del cantiere. Il programma, dal titolo ‘Notre-Dame se révèle’, sarà trasmesso a partire dalle 9.30 e consentirà di dare un primo sguardo alla nuova struttura del tetto, alla navata centrale, al coro e alle cappelle, tutti valorizzati dagli sforzi degli artigiani e degli esperti coinvolti nel restauro. Il programma della riapertura – come riporta ‘SortiraParis’ – promette di essere un vero e proprio evento: il presidente Macro terrà un discorso sul sagrato prima di una cerimonia liturgica alla quale parteciperanno personalità internazionali (incluso il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella). Il giorno seguente, una messa inaugurale consacrerà il nuovo altare della cattedrale. L’evento sarà accompagnato da un omaggio agli artigiani e ai vigili del fuoco che hanno lavorato alla ricostruzione. Infine, un grandioso concerto e performance artistiche celebreranno questo momento storico, testimoniando l’importanza culturale e spirituale di Notre-Dame. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480037 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiude oggi alla Stazione Leopolda la 16ª edizione della manifestazione su turismo e innovazione tecnologica. Dall'enoturismo agli smart village per il rilancio delle aree interne, dalle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale alle opportunità dei grandi eventi sportivi, la due giorni ha percorso tutte le tematiche legate all'innovazione con gli interventi di 300 relatori provenienti da tutto il mondo. La 16ª edizione, che ha avuto per filo rosso la ricerca dell’equilibrio tra Intelligenza Artificiale e valore umano, si chiude oggi dando appuntamento al pubblico al 2025 sempre nel capoluogo toscano. Sotto la direzione scientifica di Francesco Tapinassi, il programma si è articolato in 4 principali percorsi tematici, destination, digital strategy & innovation, food & wine tourism, hospitality. Il secondo giorno di BTO ha dato spazio alla riflessione sui grandi eventi sportivi in grado di generare brand position. I dati della ricerca di The Data Appeal Company presentati in Leopolda evidenziano, ad esempio, un incremento dei prezzi delle strutture alberghiere dell’area di Torino pari al 76% nei giorni delle Nitto ATP Finals del 2024. In occasione del GP di Formula 1 di Imola dello scorso maggio, invece, il prezzo medio delle strutture alberghiere della zona ha registrato un balzo del +390% rispetto alla settimana precedente con un netto aumento di presenze internazionali (+ 17%). È stata inoltre presentata la Diplomazia Sportiva, nuova componente di azione strategica del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, volta a valorizzare il ruolo dello sport come strumento di crescita economica, promozione internazionale e consolidamento del Brand Italia. Riflettori puntati anche sull’enoturismo, tema di cui la coordinatrice scientifica è Roberta Milano e settore che nel 2023 ha registrato un incremento del 18% e continuerà a crescere per i prossimi 5 anni ad un tasso del +12,9% annuo. Secondo l’indagine di Wine Tourism Hub, presentata in anteprima a BTO, il settore lamenta una carenza di competenze specifiche e risorse umane adeguate, tallone d’Achille dell’intero comparto. Tra le potenzialità ancora inespresse emerge quella della digitalizzazione e dell’AI, con il 46% delle aziende che dichiara di essere sotto la sufficienza. Un gap che necessita di essere colmato al più presto, se si considera che - secondo la ricerca presentata da Roberta Garibaldi sull’utilizzo dell’IA nel travel - il 40,1% degli enoturisti italiani vorrebbe che questo nuovo strumento li aiutasse ad ottimizzare il percorso dei viaggi enogastronomici. [gallery ids="480041,480042,480043"] Con Bruno Siciliano e Francisco Javier Martin Romo si è discusso di come la robotica collaborativa stia ridefinendo l’ospitalità, con un tasso di crescita annuale composto del 25,4%, previsto fino al 2027. Tra i fattori trainanti l’aumento dell'efficienza operativa, la riduzione dei costi del lavoro e il miglioramento dell'esperienza degli ospiti, mentre le applicazioni più comuni sono la pulizia, il servizio in camera, la reception e l'assistenza ai clienti. Tanta Toscana nel programma di BTO. Il ministero del Turismo e Regione Toscana insieme a Toscana Promozione Turistica hanno presentato il progetto 'Aromi d’Italia', un viaggio sulle tracce dei profumi delle cucine regionali, per codificarne gli aromi alla ricerca delle emozioni olfattive. Tra gli ospiti anche l’assessore regionale all’Agroalimentare della Regione Toscana, Stefania Saccardi. Spazio poi alla valorizzazione dei borghi e delle aree interne, soprattutto in termini di innovazioni tecnologiche e governance, attraverso le esperienze dirette del piccolo smart village della Calabria, Sellia, una Cooperativa di Comunità in Molise, oppure terrAMea, la provincia olandese di Frisia, fino all’esperienza Toscana, fucina di innovazione e progettualità la cui “case history” è stata raccontata dall’assessore regionale alle Infrastrutture digitali e Innovazione, Stefano Ciuoffo. La Toscana è stata anche protagonista anche di due focus a cura di Fondazione Sistema Toscana su AI nei sistemi digitali delle destinazioni e sulla digitalizzazione delle imprese turistiche. Presenti all’evento anche diverse start up. Da Rebyu, sistema che utilizza l’AI per rispondere alle recensioni degli ospiti con lo stesso tono della struttura ricettiva in 100 lingue facendo risparmiare tempo e favorendo la fidelizzazione; a Open Rosetta, altro sistema di AI per l’ospitalità che risponde in modo preciso ed empatico alle recensioni e alle mail e che è stato presentato da Luca Vescovi. Da oggi, 28 novembre decollano i voli Istanbul-Sydney, seconda rotta del vettore turco verso l'Australia dopo l'inaugurazione di quella per Melbourne, sempre quest'anno. “Abbiamo concluso accordi per utilizzare Kuala Lumpur come scalo per la rotta verso Sydney”, ha dichiarato il ministro dei trasporti, Abdulkadir Uraloğlu, La rotta sarà operata quattro volte a settimana, il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato; inizialmente, i voli saranno effettuati con Boeing 777 con una configurazione di 2-2-2 posti in classe business. Tuttavia, a partire dal 3 dicembre, la compagnia passerà all'Airbus A350, che offrirà con una configurazione sedili 1-2-1 in classe business. Dal 10 giugno 2025, la compagnia aggiungerà un quinto volo settimanale per Sydney, rafforzando ulteriormente il collegamento tra Australia ed Europa. La compagnia prevede inoltre di introdurre voli non-stop Istanbul-Sydney entro la fine del 2026, utilizzando aeromobili a lungo raggio Airbus A350-1000. Il 18 dicembre decollerà invece il volo per Santiago del Cile, con aeromobili A350-900, segnando così il suo primo collegamento verso il Paese. Anche questi voli saranno operati quattro volte a settimana, con partenza da Istanbul e scalo a San Paolo, in Brasile, prima di proseguire per Santiago. “L'aggiunta di Santiago non solo amplia la presenza di Turkish, ma rappresenta anche il primo ingresso diretto della compagnia aerea nel mercato cileno”. Santiago si affianca alle altre destinazioni servite in Sud America, con San Paolo, Buenos Aires e Bogotà. Con queste ultime due new entry Turkish Airlines arriva a toccare 349 destinazioni nel mondo: "Le nostre nuove rotte per Sydney e Santiago ribadiscono il nostro impegno a creare opportunità per i nostri passeggeri di esplorare nuove destinazioni”, ha commentato Ahmet Bolat, presidente di Turkish Airlines. [post_title] => Turkish Airlines: al via le due nuove rotte per Sydney e Santiago del Cile [post_date] => 2024-11-28T10:28:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732789729000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479970 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quattro nuove suite per Palazzo Planeta, l'apartmemt hotel realizzato a Palermo all'interno della dimora di famiglia costruita agli inizi del ‘900 su progetto dell'architetto palermitano Francesco Paolo Palazzotto. Sale così a undici l'offerta di chiavi della struttura siciliana gestito da Planeta Estate, ramo dell'azienda omonima dedicato all'ospitalità. I nomi e i colori degli interni delle nuove suite celebrano le quattro stagioni, come le allegorie che adornano la piazza ottagonale dei Quattro Canti nel centro storico di Palermo. Il progetto di recupero e valorizzazione degli spazi ha inteso in particolare riflettere il legame con la storia di Palermo, grazie a un un restauro rispettoso dell’architettura storica dell'edificio che preserva gli infissi originali tramite il lavoro di artigiani locali. L'arredamento riflette il gusto della famiglia: le scelte stilistiche sono state curate da Francesca Planeta, insignita quest’anno del Compasso d’oro alla carriera. Le antiche stampe della collezione di Vito Planeta arricchiscono inoltre gli ambienti. Altra novità è poi la grande cucina conviviale, di cui gli ospiti potranno usufruire durante il loro soggiorno: uno spazio che inaugura le attività di degustazione, percorsi guidati da un wine expert alla scoperta delle grandi varietà siciliane prodotte da Planeta in cinque territori dell’isola: Menfi, Vittoria, Noto, Etna e Capo Milazzo. [gallery ids="479974,479973,479972"] [post_title] => Quattro nuove suite per l'apartment hotel di Palermo Palazzo Planeta [post_date] => 2024-11-28T09:56:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732787788000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479968 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il futuro da remedy taker di easyJet assume contorni precisi, a ridosso del via libera da parte dell'Antitrust Ue, atteso a brevissimo, al matrimonio fra Ita Airways e Lufthansa. La compagnia inglese è pronta ad aprire due nuove basi in Italia, da fine marzo 2025: Milano Linate e Roma Fiumicino, che si sommano a quelle storiche di Malpensa e Napoli - dove verranno posizionati otto aeromobili. EasyJet, come riferisce Il Corriere della Sera, risponde così alla richiesta di garantire per tre anni le connessioni tra Linate e Fiumicino e alcuni scali di Germania, Svizzera, Belgio e Austria, andando a compensare il rischio di monopolio da parte di Ita-Lufthansa sulle medesime tratte. Sul fronte flotta, degli otto Airbus, almeno 3 saranno gli A320 messi a disposizione da Ita Airways con un accordo di wetlease. L’apertura delle due basi - precisa una nota di easyJet inviata agli investitori in occasione della presentazione dei risultati di fine esercizio 2023-24 - "è soggetta all’approvazione della transazione Ita-Lufthansa da parte della Commissione europea". Quanto al network, oltre alle 10 rotte europee incluse nell’ambito dei rimedi Ita-Lufthansa, la compagnia aerea si appresta ad aumentare frequenze e ottimizzare gli schedule sulle rotte già attive: da un maggior numero di voli tra Linate e Londra Gatwick all'apertura di nuove destinazioni (nel Regno Unito, nell’Europa continentale e diverse mete leisure). Il mercato Italia Oltre 20 milioni di posti in vendita da e per l’Italia su un totale di 234 rotte, 29 delle quali lanciate nel corso dell’anno fiscale 2024: questa la fotografia del posizionamento di easyJet nel nostro Paese. Nell'anno fiscale appena chiuso (lo scorso 30 settembre) compagnia si è confermata primo vettore a Malpensa, con una capacità di 8,6 milioni di posti (in crescita dell’8%) su 67 rotte. Proprio ieri il vettore ha presentato, in collaborazione con Cae, un ulteriore investimento nel proprio training center di Malpensa con l’aggiunta di un nuovo simulatore dedicato alla formazione degli equipaggi della compagnia, che consolida ulteriormente il ruolo dell’aeroporto come principale hub continentale di easyJet. Sulla base di Napoli il vettore ha offerto 3,7 milioni di posti su 49 rotte, in crescita del 13%. [post_title] => EasyJet a tutta Italia all'indomani delle nozze Ita-Lufthansa: nuove basi e rotte [post_date] => 2024-11-28T08:29:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732782578000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479941 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2023, il valore delle prenotazioni globali nel settore turistico ha raggiunto la cifra impressionante di 722 miliardi di dollari e si prevede una crescita costante del 6%-9% all'anno, portando il valore stimato a 824 miliardi di dollari entro il 2026. Un aspetto chiave di questa espansione è la crescente penetrazione del digitale: se nel 2019 le prenotazioni online rappresentavano il 49% del totale, si stima che questa percentuale salirà al 65% entro il 2026, confermando la digitalizzazione come uno dei trend più significativi del settore. Questi sono solo alcuni dei dati contenuti nella ricerca di Phocuswright, il più importante ente di ricerca al mondo, presentata nella prima giornata di Bto – Be Travel Onlife, la manifestazione di riferimento in Italia sul binomio tra travel e tecnologia promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze e organizzata da Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica e PromoFirenze. La 16° edizione si è aperta oggi alla Stazione Leopolda di Firenze alla presenza delle istituzioni e degli organizzatori, nel segno del 'Balance: AI confluence in travel', ovvero la ricerca dell’equilibrio tra Intelligenza artificiale e il valore dell’interazione umana. Dai dati di Phocuswright– presentati dal suo analista per l’Italia, Giancarlo Carniani – emerge anche che la tecnologia sta trasformando profondamente il modo in cui le persone pianificano e vivono i viaggi. La realtà virtuale (VR) è utilizzata dal 64% dei viaggiatori europei per esplorare hotel e attrazioni prima della prenotazione, mentre la realtà aumentata (AR) è apprezzata per le sue funzioni pratiche, come le traduzioni in tempo reale (50%) e le informazioni interattive (47%). L’intelligenza artificiale (AI) generativa sta iniziando a prendere piede, tuttavia, l’utilizzo pratico dell’AI per scopi turistici è ancora più diffuso negli Stati Uniti (39%) rispetto all’Europa (29%), con una preferenza per la pianificazione di attività, voli e alloggi. «Ad un anno dall’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle nostre vite, abbiamo voluto indagare il rapporto che c’è tra questo nuovo straordinario strumento ed il turismo, aprendo una discussione su come potrà evolversi in futuro – ha spiegato il direttore scientifico di Bto 2024, Francesco Tapinassi –. La grande sfida è capire come si evolverà il comparto, pur tenendo sempre a mente che l’IA non è nemica dell’uomo, ma se usata consapevolmente può contribuire a migliorare l’esperienza di viaggio. A raccontarcelo saranno gli oltre 300 speaker e relatori internazionali, che fino a domani si confronteranno sul futuro del settore». [gallery ids="479944,479945,479946"] Sul palco della Leopolda si è parlato anche di come la robotica collaborativa stia ridefinendo l’ospitalità, mercato che nel settore alberghiero sta attraversando una fase di sviluppo, con un tasso di crescita annuale del 25,4%. Tra i fattori trainanti l’aumento dell'efficienza operativa, la riduzione dei costi del lavoro e il miglioramento dell'esperienza degli ospiti, mentre le applicazioni più comuni sono la pulizia, il servizio in camera, la reception e l'assistenza ai clienti. L'impatto sull'occupazione prevede una trasformazione significativa dei lavori esistenti (75%), con una minore percentuale di posti di lavoro completamente sostituiti (8%) o creati (3%). Enogastronomia e nuovi trend Al centro della prima giornata anche il turismo enogastronomico che, nei panel curati da Roberta Milano, ha evidenziato nuovi trend ed opportunità. D’altronde l’enogastronomia è diventata la motivazione principale nella scelta della destinazione per il 14% degli statunitensi, mentre per italiani, svizzeri e tedeschi rappresenta rispettivamente il 10% il 9% e il 6% delle decisioni. Di questo si è parlato nel panel con l’ente turismo Langhe Monferrato Roero, in cui sono state fornite ricerche tratte dall’Osservatorio travel innovation del Politecnico di Milano sul comportamento del turista in diversi mercati internazionali. Quanto all’utilizzo dell’AI generativa in fase di ispirazione, ricerca servizi o creazione di un itinerario, dallo studio emerge che è più diffuso oltreoceano, con il 38% degli americani seguono Svizzera con il 23%, Germania 17% e Italia 15%. A prescindere dal Paese di provenienza e dalla destinazione, i viaggiatori ricercano soprattutto autenticità e tradizione. [post_title] => I trend dei viaggi del futuro a Bto: tra intelligenza artificiale e ricerca di autenticità [post_date] => 2024-11-28T08:12:12+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732781532000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479895 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Il mare per noi è fonte di ricchezza e posti di lavoro. Questa è la prima volta che viene disciplinato il turismo subacqueo, finora c'erano leggi regionali, e questo non facilitava i nostri turisti». Lo ha detto il ministro del turismo, Daniela Santanchè, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. «Sappiamo che il turismo subacqueo è in crescita - ha aggiunto -. Questo ddl ci permette di fare una mappatura degli itinerari per il turismo subacqueo, e quindi di essere più appealing, più sexy sulla nostra offerta turistica". Segmento in crescita «Il mare e il turismo sono due settori comunicanti, stanno sempre insieme - ha proseguito Santanchè -. Vorrei dare solo un dato, per quanto riguarda l'economia blu: il turismo genera, secondo i dati, il 29% del valore aggiunto e il 40% degli occupati. Noi siamo certi che con questo ddl che valorizza la risorsa mare di poter offrire ai nostri turisti delle offerte più importanti e di fare gemellaggi con altre nazioni per metterci insieme e capire quali sono i siti che hanno più valore da un punto di vista subacqueo». Siamo d'accordo con tutto con il ministro. Ci aspettiamo che ora disciplini anche il turismo fuori dall'acqua. Non sarebbe male. Ga [post_title] => Santanchè: «Disciplinato il turismo subacqueo». Ora tutto il resto [post_date] => 2024-11-27T11:04:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732705466000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479880 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet vola alto a chiusura dell'anno fiscale 2023-24 registrando una crescita a doppia cifra dei ricavi e degli utili, sostenuti da una seconda estate da record, e traguarda sin d'ora prospettive di viaggio "positive" per il prossimo anno Nel dettaglio, il vettore ha riportato un fatturato di 8,17 miliardi di sterline, in aumento del +14%, con un incremento dei ricavi per passeggero del 9% a 2,06 miliardi. L’ebit del gruppo è salito a 610 milioni, in crescita del 34% su base annua. Nel corso dell’anno terminato lo scorso 30 settambre la compagnia aerea ha ridotto le perdite di 40 milioni grazie a una combinazione di vantaggi in termini di produttività e utilizzo. Al 30 settembre sono stati consegnati 16 nuovi aeromobili della famiglia A320-neo, con una riduzione dei costi di circa 25 milioni. Il vettore britannico attribuisce i risultati all’incremento della capacità a 100,4 milioni di passeggeri (+8%) e alla costante crescita della domanda per i pacchetti di volo easyJet Holidays. "Questa solida performance, che ha portato a un aumento del 34% dei nostri profitti annuali, riflette l’efficacia e l’esecuzione della nostra strategia, nonché la continua popolarità dei nostri voli e delle nostre offerte vacanze - ha commentato il ceo, Johan Lundgren - Rappresenta inoltre uno slancio significativo verso il nostro obiettivo di generare oltre 1 miliardo di profitto annuo prima delle imposte in modo sostenibile". EasyJet anticipa prospettive positive per l'anno fiscale 2025, con una capacità in crescita fino a circa 103 milioni posti, pari ad un aumento del 3%. La compagnia ha proposto un dividendo pari al 20% dell'utile netto dell'anno fiscale 2024, pagabile all'inizio del 2025. [post_title] => EasyJet chiude l'esercizio con utili in crescita del 34%. E le stime 2025 sono positive [post_date] => 2024-11-27T10:50:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732704615000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479749" align="alignleft" width="300"] Vincenzo Peparello, presidente Expo Tuscia insieme al sindaco di Bolsena Andrea Di Sorte[/caption] Si è svolto con un ottimo successo il work shop itinerante VisiTuscia 2024, la Borsa del turismo e dell'enogastronomia della Tuscia viterbese, con il contributo della regione Lazio, organizzato dal Cat Centro assistenza tecnica di Viterbo, che ha visto la partecipazione di tour operator, agenzie di viaggi e media trade. «Lo scopo di ExpoTuscia, che da anni è impegnata ad aumentare la cultura dell'accoglienza nel territorio, è quella di mettere in risalto le professionalità dei nostri imprenditori. Dalla mentalità genuina del contadino, abituato a conferire i propri prodotti alle cooperative e alle cantine, oggi ha acquisito la conoscenza e la consapevolezza del proprio valore aggiunto attuando una trasformazione nella produzione e nella commercializzazione» afferma Vincenzo Peparello, presidente di Tuscia Expo. «Raccontare il territorio, raccontare i prodotti, emozionare il visitatore con un'esperienza conoscitiva di tutte le fasi che si percorrono per la realizzazione del risultato finale. Le nostre aziende sono familiari, vengono da generazioni di produttori, oggi con soddisfazione possiamo notare una nuova componente giovanile, soprattutto quella femminile, che ha acquisito una serie di conoscenze e di professionalità, utili alla trasformazione e al miglioramento del prodotto puntando sulla qualità e non tanto sulla quantità, quindi tanta passione e tanto attaccamento alle proprie radici e al territorio. Adesione delle imprese «La mission della nostra Dmo - prosegue il presidente - è quella di espandere il nostro progetto con l’adesione di imprese che spaziano dall’alberghiero all’extralberghiero, dagli agriturismi, al comparto agroalimentare e di individuare mercati che apprezzino questo turismo esperienziale di alta qualità, in un mercato sempre più globalizzato e standardizzato». «Come Assoviaggi siamo soci della Dmo e abbiamo collaborato nella realizzazione di questi tre giorni alla scoperta dell'Expo Tuscia - così afferma Cinzia Renzi, presidente Assoviaggi Roma e Lazio -. Un'iniziativa di cui si sentiva il bisogno. Nonostante il territorio sia tanto ricco di storia, di cultura e di enogastronomia, è infatti spesso poco conosciuto persino da alcuni operatori provenienti dalla stessa regione Lazio». Parte etrusca «La Tuscia più conosciuta è la parte etrusca e questo territorio soffre molto la vicinanza da Roma, quindi c'è un grande lavoro di raccordo da dover fare con tutti i soggetti della Dmo e anche con i soggetti pubblici, per la realizzazione di una piattaforma che stiamo attivando per ben promuovere e far conoscere ma soprattutto commercializzare i servizi all'interno della stessa. Il supporto e la collaborazione di Assoviaggi è fondamentale per la creazione delle proposte turistiche a 360° di quello che il territorio può offrire» conclude Cinzia Renzi. Il programma ha toccato i luoghi simbolo della Tuscia: Bolsena,Viterbo, Castiglione in Teverina con la visita al Museo del Vino più grande d'Europa, Tarquinia con la visita del Museo Etrusco e la Valle del Marta. Quirino Falessi [gallery columns="2" ids="479772,479771,479765,479764,479763,479762,479756,479752"] [post_title] => VisiTuscia 2024, la vittoria del territorio e dell'imprenditorialità [post_date] => 2024-11-26T10:40:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732617630000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "parigi pronta alla riapertura di notre dame domani lanteprima di france 2 sul restauro" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":122,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2105,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480037","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiude oggi alla Stazione Leopolda la 16ª edizione della manifestazione su turismo e innovazione tecnologica. Dall'enoturismo agli smart village per il rilancio delle aree interne, dalle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale alle opportunità dei grandi eventi sportivi, la due giorni ha percorso tutte le tematiche legate all'innovazione con gli interventi di 300 relatori provenienti da tutto il mondo.\r

\r

La 16ª edizione, che ha avuto per filo rosso la ricerca dell’equilibrio tra Intelligenza Artificiale e valore umano, si chiude oggi dando appuntamento al pubblico al 2025 sempre nel capoluogo toscano. Sotto la direzione scientifica di Francesco Tapinassi, il programma si è articolato in 4 principali percorsi tematici, destination, digital strategy & innovation, food & wine tourism, hospitality.\r

\r

Il secondo giorno di BTO ha dato spazio alla riflessione sui grandi eventi sportivi in grado di generare brand position. I dati della ricerca di The Data Appeal Company presentati in Leopolda evidenziano, ad esempio, un incremento dei prezzi delle strutture alberghiere dell’area di Torino pari al 76% nei giorni delle Nitto ATP Finals del 2024. In occasione del GP di Formula 1 di Imola dello scorso maggio, invece, il prezzo medio delle strutture alberghiere della zona ha registrato un balzo del +390% rispetto alla settimana precedente con un netto aumento di presenze internazionali (+ 17%). È stata inoltre presentata la Diplomazia Sportiva, nuova componente di azione strategica del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, volta a valorizzare il ruolo dello sport come strumento di crescita economica, promozione internazionale e consolidamento del Brand Italia.\r

\r

Riflettori puntati anche sull’enoturismo, tema di cui la coordinatrice scientifica è Roberta Milano e settore che nel 2023 ha registrato un incremento del 18% e continuerà a crescere per i prossimi 5 anni ad un tasso del +12,9% annuo. Secondo l’indagine di Wine Tourism Hub, presentata in anteprima a BTO, il settore lamenta una carenza di competenze specifiche e risorse umane adeguate, tallone d’Achille dell’intero comparto. Tra le potenzialità ancora inespresse emerge quella della digitalizzazione e dell’AI, con il 46% delle aziende che dichiara di essere sotto la sufficienza. Un gap che necessita di essere colmato al più presto, se si considera che - secondo la ricerca presentata da Roberta Garibaldi sull’utilizzo dell’IA nel travel - il 40,1% degli enoturisti italiani vorrebbe che questo nuovo strumento li aiutasse ad ottimizzare il percorso dei viaggi enogastronomici.\r

\r

[gallery ids=\"480041,480042,480043\"]\r

\r

Con Bruno Siciliano e Francisco Javier Martin Romo si è discusso di come la robotica collaborativa stia ridefinendo l’ospitalità, con un tasso di crescita annuale composto del 25,4%, previsto fino al 2027. Tra i fattori trainanti l’aumento dell'efficienza operativa, la riduzione dei costi del lavoro e il miglioramento dell'esperienza degli ospiti, mentre le applicazioni più comuni sono la pulizia, il servizio in camera, la reception e l'assistenza ai clienti.\r

\r

Tanta Toscana nel programma di BTO. Il ministero del Turismo e Regione Toscana insieme a Toscana Promozione Turistica hanno presentato il progetto 'Aromi d’Italia', un viaggio sulle tracce dei profumi delle cucine regionali, per codificarne gli aromi alla ricerca delle emozioni olfattive. Tra gli ospiti anche l’assessore regionale all’Agroalimentare della Regione Toscana, Stefania Saccardi. Spazio poi alla valorizzazione dei borghi e delle aree interne, soprattutto in termini di innovazioni tecnologiche e governance, attraverso le esperienze dirette del piccolo smart village della Calabria, Sellia, una Cooperativa di Comunità in Molise, oppure terrAMea, la provincia olandese di Frisia, fino all’esperienza Toscana, fucina di innovazione e progettualità la cui “case history” è stata raccontata dall’assessore regionale alle Infrastrutture digitali e Innovazione, Stefano Ciuoffo. La Toscana è stata anche protagonista anche di due focus a cura di Fondazione Sistema Toscana su AI nei sistemi digitali delle destinazioni e sulla digitalizzazione delle imprese turistiche.\r

\r

Presenti all’evento anche diverse start up. Da Rebyu, sistema che utilizza l’AI per rispondere alle recensioni degli ospiti con lo stesso tono della struttura ricettiva in 100 lingue facendo risparmiare tempo e favorendo la fidelizzazione; a Open Rosetta, altro sistema di AI per l’ospitalità che risponde in modo preciso ed empatico alle recensioni e alle mail e che è stato presentato da Luca Vescovi.","post_title":"Robot in hotel e valore umano: la rotta dell'innovazione a BTO 2024","post_date":"2024-11-28T15:28:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1732807692000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480018","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fermento a Parigi per l'ormai vicinissima riapertura della cattedrale di Notre-Dame: domani, 29 novembre, a distanza di poco più di una settimana dal 7 dicembre - data fissata per l'evento - sarà l'emittente televisiva France 2 a fornire un'anteprima assoluta del simbolo parigino ristrutturato, dopo l'incendio del 2019 che ne aveva gravemente compromesso la struttura.\r

\r

Ecco allora che, dopo cinque anni di intensi lavori, prima di questa attesissima riapertura, France 2 proporrà tour esclusivo degli interni rinnovati, mentre il presidente Emmanuel Macron effettua l'ultima ispezione del cantiere. Il programma, dal titolo 'Notre-Dame se révèle', sarà trasmesso a partire dalle 9.30 e consentirà di dare un primo sguardo alla nuova struttura del tetto, alla navata centrale, al coro e alle cappelle, tutti valorizzati dagli sforzi degli artigiani e degli esperti coinvolti nel restauro.\r

\r

Il programma della riapertura - come riporta 'SortiraParis' - promette di essere un vero e proprio evento: il presidente Macro terrà un discorso sul sagrato prima di una cerimonia liturgica alla quale parteciperanno personalità internazionali (incluso il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella). Il giorno seguente, una messa inaugurale consacrerà il nuovo altare della cattedrale. L'evento sarà accompagnato da un omaggio agli artigiani e ai vigili del fuoco che hanno lavorato alla ricostruzione.\r

\r

Infine, un grandioso concerto e performance artistiche celebreranno questo momento storico, testimoniando l'importanza culturale e spirituale di Notre-Dame.\r

\r

","post_title":"Parigi pronta alla riapertura di Notre-Dame: domani l'anteprima di France 2 sul restauro","post_date":"2024-11-28T13:05:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732799117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines allarga la rete di lungo raggio con l'apertura di due nuove rotte per Sydney e Santiago, in Cile. Da oggi, 28 novembre decollano i voli Istanbul-Sydney, seconda rotta del vettore turco verso l'Australia dopo l'inaugurazione di quella per Melbourne, sempre quest'anno. “Abbiamo concluso accordi per utilizzare Kuala Lumpur come scalo per la rotta verso Sydney”, ha dichiarato il ministro dei trasporti, Abdulkadir Uraloğlu, \r

\r

La rotta sarà operata quattro volte a settimana, il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato; inizialmente, i voli saranno effettuati con Boeing 777 con una configurazione di 2-2-2 posti in classe business. Tuttavia, a partire dal 3 dicembre, la compagnia passerà all'Airbus A350, che offrirà con una configurazione sedili 1-2-1 in classe business. Dal 10 giugno 2025, la compagnia aggiungerà un quinto volo settimanale per Sydney, rafforzando ulteriormente il collegamento tra Australia ed Europa. La compagnia prevede inoltre di introdurre voli non-stop Istanbul-Sydney entro la fine del 2026, utilizzando aeromobili a lungo raggio Airbus A350-1000.\r

\r

Il 18 dicembre decollerà invece il volo per Santiago del Cile, con aeromobili A350-900, segnando così il suo primo collegamento verso il Paese. Anche questi voli saranno operati quattro volte a settimana, con partenza da Istanbul e scalo a San Paolo, in Brasile, prima di proseguire per Santiago. “L'aggiunta di Santiago non solo amplia la presenza di Turkish, ma rappresenta anche il primo ingresso diretto della compagnia aerea nel mercato cileno”. Santiago si affianca alle altre destinazioni servite in Sud America, con San Paolo, Buenos Aires e Bogotà.\r

\r

Con queste ultime due new entry Turkish Airlines arriva a toccare 349 destinazioni nel mondo: \"Le nostre nuove rotte per Sydney e Santiago ribadiscono il nostro impegno a creare opportunità per i nostri passeggeri di esplorare nuove destinazioni”, ha commentato Ahmet Bolat, presidente di Turkish Airlines.","post_title":"Turkish Airlines: al via le due nuove rotte per Sydney e Santiago del Cile","post_date":"2024-11-28T10:28:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732789729000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro nuove suite per Palazzo Planeta, l'apartmemt hotel realizzato a Palermo all'interno della dimora di famiglia costruita agli inizi del ‘900 su progetto dell'architetto palermitano Francesco Paolo Palazzotto. Sale così a undici l'offerta di chiavi della struttura siciliana gestito da Planeta Estate, ramo dell'azienda omonima dedicato all'ospitalità. I nomi e i colori degli interni delle nuove suite celebrano le quattro stagioni, come le allegorie che adornano la piazza ottagonale dei Quattro Canti nel centro storico di Palermo.\r

\r

Il progetto di recupero e valorizzazione degli spazi ha inteso in particolare riflettere il legame con la storia di Palermo, grazie a un un restauro rispettoso dell’architettura storica dell'edificio che preserva gli infissi originali tramite il lavoro di artigiani locali. L'arredamento riflette il gusto della famiglia: le scelte stilistiche sono state curate da Francesca Planeta, insignita quest’anno del Compasso d’oro alla carriera. Le antiche stampe della collezione di Vito Planeta arricchiscono inoltre gli ambienti.\r

\r

Altra novità è poi la grande cucina conviviale, di cui gli ospiti potranno usufruire durante il loro soggiorno: uno spazio che inaugura le attività di degustazione, percorsi guidati da un wine expert alla scoperta delle grandi varietà siciliane prodotte da Planeta in cinque territori dell’isola: Menfi, Vittoria, Noto, Etna e Capo Milazzo.\r

\r

[gallery ids=\"479974,479973,479972\"]","post_title":"Quattro nuove suite per l'apartment hotel di Palermo Palazzo Planeta","post_date":"2024-11-28T09:56:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732787788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479968","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il futuro da remedy taker di easyJet assume contorni precisi, a ridosso del via libera da parte dell'Antitrust Ue, atteso a brevissimo, al matrimonio fra Ita Airways e Lufthansa.\r

\r

La compagnia inglese è pronta ad aprire due nuove basi in Italia, da fine marzo 2025: Milano Linate e Roma Fiumicino, che si sommano a quelle storiche di Malpensa e Napoli - dove verranno posizionati otto aeromobili. EasyJet, come riferisce Il Corriere della Sera, risponde così alla richiesta di garantire per tre anni le connessioni tra Linate e Fiumicino e alcuni scali di Germania, Svizzera, Belgio e Austria, andando a compensare il rischio di monopolio da parte di Ita-Lufthansa sulle medesime tratte.\r

\r

Sul fronte flotta, degli otto Airbus, almeno 3 saranno gli A320 messi a disposizione da Ita Airways con un accordo di wetlease. L’apertura delle due basi - precisa una nota di easyJet inviata agli investitori in occasione della presentazione dei risultati di fine esercizio 2023-24 - \"è soggetta all’approvazione della transazione Ita-Lufthansa da parte della Commissione europea\". \r

\r

Quanto al network, oltre alle 10 rotte europee incluse nell’ambito dei rimedi Ita-Lufthansa, la compagnia aerea si appresta ad aumentare frequenze e ottimizzare gli schedule sulle rotte già attive: da un maggior numero di voli tra Linate e Londra Gatwick all'apertura di nuove destinazioni (nel Regno Unito, nell’Europa continentale e diverse mete leisure).\r

\r

Il mercato Italia\r

\r

Oltre 20 milioni di posti in vendita da e per l’Italia su un totale di 234 rotte, 29 delle quali lanciate nel corso dell’anno fiscale 2024: questa la fotografia del posizionamento di easyJet nel nostro Paese. Nell'anno fiscale appena chiuso (lo scorso 30 settembre) compagnia si è confermata primo vettore a Malpensa, con una capacità di 8,6 milioni di posti (in crescita dell’8%) su 67 rotte.\r

\r

Proprio ieri il vettore ha presentato, in collaborazione con Cae, un ulteriore investimento nel proprio training center di Malpensa con l’aggiunta di un nuovo simulatore dedicato alla formazione degli equipaggi della compagnia, che consolida ulteriormente il ruolo dell’aeroporto come principale hub continentale di easyJet.\r

\r

Sulla base di Napoli il vettore ha offerto 3,7 milioni di posti su 49 rotte, in crescita del 13%.","post_title":"EasyJet a tutta Italia all'indomani delle nozze Ita-Lufthansa: nuove basi e rotte","post_date":"2024-11-28T08:29:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1732782578000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2023, il valore delle prenotazioni globali nel settore turistico ha raggiunto la cifra impressionante di 722 miliardi di dollari e si prevede una crescita costante del 6%-9% all'anno, portando il valore stimato a 824 miliardi di dollari entro il 2026.\r

\r

Un aspetto chiave di questa espansione è la crescente penetrazione del digitale: se nel 2019 le prenotazioni online rappresentavano il 49% del totale, si stima che questa percentuale salirà al 65% entro il 2026, confermando la digitalizzazione come uno dei trend più significativi del settore. Questi sono solo alcuni dei dati contenuti nella ricerca di Phocuswright, il più importante ente di ricerca al mondo, presentata nella prima giornata di Bto – Be Travel Onlife, la manifestazione di riferimento in Italia sul binomio tra travel e tecnologia promossa da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze e organizzata da Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica e PromoFirenze. La 16° edizione si è aperta oggi alla Stazione Leopolda di Firenze alla presenza delle istituzioni e degli organizzatori, nel segno del 'Balance: AI confluence in travel', ovvero la ricerca dell’equilibrio tra Intelligenza artificiale e il valore dell’interazione umana.\r

\r

Dai dati di Phocuswright– presentati dal suo analista per l’Italia, Giancarlo Carniani – emerge anche che la tecnologia sta trasformando profondamente il modo in cui le persone pianificano e vivono i viaggi. La realtà virtuale (VR) è utilizzata dal 64% dei viaggiatori europei per esplorare hotel e attrazioni prima della prenotazione, mentre la realtà aumentata (AR) è apprezzata per le sue funzioni pratiche, come le traduzioni in tempo reale (50%) e le informazioni interattive (47%). L’intelligenza artificiale (AI) generativa sta iniziando a prendere piede, tuttavia, l’utilizzo pratico dell’AI per scopi turistici è ancora più diffuso negli Stati Uniti (39%) rispetto all’Europa (29%), con una preferenza per la pianificazione di attività, voli e alloggi.\r

\r

«Ad un anno dall’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle nostre vite, abbiamo voluto indagare il rapporto che c’è tra questo nuovo straordinario strumento ed il turismo, aprendo una discussione su come potrà evolversi in futuro – ha spiegato il direttore scientifico di Bto 2024, Francesco Tapinassi –. La grande sfida è capire come si evolverà il comparto, pur tenendo sempre a mente che l’IA non è nemica dell’uomo, ma se usata consapevolmente può contribuire a migliorare l’esperienza di viaggio. A raccontarcelo saranno gli oltre 300 speaker e relatori internazionali, che fino a domani si confronteranno sul futuro del settore».\r

\r

[gallery ids=\"479944,479945,479946\"]\r

\r

Sul palco della Leopolda si è parlato anche di come la robotica collaborativa stia ridefinendo l’ospitalità, mercato che nel settore alberghiero sta attraversando una fase di sviluppo, con un tasso di crescita annuale del 25,4%. Tra i fattori trainanti l’aumento dell'efficienza operativa, la riduzione dei costi del lavoro e il miglioramento dell'esperienza degli ospiti, mentre le applicazioni più comuni sono la pulizia, il servizio in camera, la reception e l'assistenza ai clienti. L'impatto sull'occupazione prevede una trasformazione significativa dei lavori esistenti (75%), con una minore percentuale di posti di lavoro completamente sostituiti (8%) o creati (3%).\r

\r

Enogastronomia e nuovi trend\r

Al centro della prima giornata anche il turismo enogastronomico che, nei panel curati da Roberta Milano, ha evidenziato nuovi trend ed opportunità. D’altronde l’enogastronomia è diventata la motivazione principale nella scelta della destinazione per il 14% degli statunitensi, mentre per italiani, svizzeri e tedeschi rappresenta rispettivamente il 10% il 9% e il 6% delle decisioni. Di questo si è parlato nel panel con l’ente turismo Langhe Monferrato Roero, in cui sono state fornite ricerche tratte dall’Osservatorio travel innovation del Politecnico di Milano sul comportamento del turista in diversi mercati internazionali. Quanto all’utilizzo dell’AI generativa in fase di ispirazione, ricerca servizi o creazione di un itinerario, dallo studio emerge che è più diffuso oltreoceano, con il 38% degli americani seguono Svizzera con il 23%, Germania 17% e Italia 15%. A prescindere dal Paese di provenienza e dalla destinazione, i viaggiatori ricercano soprattutto autenticità e tradizione.","post_title":"I trend dei viaggi del futuro a Bto: tra intelligenza artificiale e ricerca di autenticità","post_date":"2024-11-28T08:12:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1732781532000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479895","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il mare per noi è fonte di ricchezza e posti di lavoro. Questa è la prima volta che viene disciplinato il turismo subacqueo, finora c'erano leggi regionali, e questo non facilitava i nostri turisti». Lo ha detto il ministro del turismo, Daniela Santanchè, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.\r

\r

«Sappiamo che il turismo subacqueo è in crescita - ha aggiunto -. Questo ddl ci permette di fare una mappatura degli itinerari per il turismo subacqueo, e quindi di essere più appealing, più sexy sulla nostra offerta turistica\".\r

Segmento in crescita\r

«Il mare e il turismo sono due settori comunicanti, stanno sempre insieme - ha proseguito Santanchè -. Vorrei dare solo un dato, per quanto riguarda l'economia blu: il turismo genera, secondo i dati, il 29% del valore aggiunto e il 40% degli occupati. Noi siamo certi che con questo ddl che valorizza la risorsa mare di poter offrire ai nostri turisti delle offerte più importanti e di fare gemellaggi con altre nazioni per metterci insieme e capire quali sono i siti che hanno più valore da un punto di vista subacqueo».\r

\r

Siamo d'accordo con tutto con il ministro. Ci aspettiamo che ora disciplini anche il turismo fuori dall'acqua. Non sarebbe male.\r

\r

Ga","post_title":"Santanchè: «Disciplinato il turismo subacqueo». Ora tutto il resto","post_date":"2024-11-27T11:04:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732705466000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479880","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet vola alto a chiusura dell'anno fiscale 2023-24 registrando una crescita a doppia cifra dei ricavi e degli utili, sostenuti da una seconda estate da record, e traguarda sin d'ora prospettive di viaggio \"positive\" per il prossimo anno \r

\r

Nel dettaglio, il vettore ha riportato un fatturato di 8,17 miliardi di sterline, in aumento del +14%, con un incremento dei ricavi per passeggero del 9% a 2,06 miliardi. L’ebit del gruppo è salito a 610 milioni, in crescita del 34% su base annua.\r

\r

Nel corso dell’anno terminato lo scorso 30 settambre la compagnia aerea ha ridotto le perdite di 40 milioni grazie a una combinazione di vantaggi in termini di produttività e utilizzo. Al 30 settembre sono stati consegnati 16 nuovi aeromobili della famiglia A320-neo, con una riduzione dei costi di circa 25 milioni.\r

\r

Il vettore britannico attribuisce i risultati all’incremento della capacità a 100,4 milioni di passeggeri (+8%) e alla costante crescita della domanda per i pacchetti di volo easyJet Holidays. \r

\r

\"Questa solida performance, che ha portato a un aumento del 34% dei nostri profitti annuali, riflette l’efficacia e l’esecuzione della nostra strategia, nonché la continua popolarità dei nostri voli e delle nostre offerte vacanze - ha commentato il ceo, Johan Lundgren - Rappresenta inoltre uno slancio significativo verso il nostro obiettivo di generare oltre 1 miliardo di profitto annuo prima delle imposte in modo sostenibile\".\r

\r

EasyJet anticipa prospettive positive per l'anno fiscale 2025, con una capacità in crescita fino a circa 103 milioni posti, pari ad un aumento del 3%.\r

\r

La compagnia ha proposto un dividendo pari al 20% dell'utile netto dell'anno fiscale 2024, pagabile all'inizio del 2025.","post_title":"EasyJet chiude l'esercizio con utili in crescita del 34%. E le stime 2025 sono positive","post_date":"2024-11-27T10:50:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732704615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479749\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vincenzo Peparello, presidente Expo Tuscia insieme al sindaco di Bolsena Andrea Di Sorte[/caption]\r

\r

Si è svolto con un ottimo successo il work shop itinerante VisiTuscia 2024, la Borsa del turismo e dell'enogastronomia della Tuscia viterbese, con il contributo della regione Lazio, organizzato dal Cat Centro assistenza tecnica di Viterbo, che ha visto la partecipazione di tour operator, agenzie di viaggi e media trade.\r

\r

«Lo scopo di ExpoTuscia, che da anni è impegnata ad aumentare la cultura dell'accoglienza nel territorio, è quella di mettere in risalto le professionalità dei nostri imprenditori. Dalla mentalità genuina del contadino, abituato a conferire i propri prodotti alle cooperative e alle cantine, oggi ha acquisito la conoscenza e la consapevolezza del proprio valore aggiunto attuando una trasformazione nella produzione e nella commercializzazione» afferma Vincenzo Peparello, presidente di Tuscia Expo.\r

\r

«Raccontare il territorio, raccontare i prodotti, emozionare il visitatore con un'esperienza conoscitiva di tutte le fasi che si percorrono per la realizzazione del risultato finale. Le nostre aziende sono familiari, vengono da generazioni di produttori, oggi con soddisfazione possiamo notare una nuova componente giovanile, soprattutto quella femminile, che ha acquisito una serie di conoscenze e di professionalità, utili alla trasformazione e al miglioramento del prodotto puntando sulla qualità e non tanto sulla quantità, quindi tanta passione e tanto attaccamento alle proprie radici e al territorio.\r

Adesione delle imprese\r

«La mission della nostra Dmo - prosegue il presidente - è quella di espandere il nostro progetto con l’adesione di imprese che spaziano dall’alberghiero all’extralberghiero, dagli agriturismi, al comparto agroalimentare e di individuare mercati che apprezzino questo turismo esperienziale di alta qualità, in un mercato sempre più globalizzato e standardizzato».\r

\r

«Come Assoviaggi siamo soci della Dmo e abbiamo collaborato nella realizzazione di questi tre giorni alla scoperta dell'Expo Tuscia - così afferma Cinzia Renzi, presidente Assoviaggi Roma e Lazio -. Un'iniziativa di cui si sentiva il bisogno. Nonostante il territorio sia tanto ricco di storia, di cultura e di enogastronomia, è infatti spesso poco conosciuto persino da alcuni operatori provenienti dalla stessa regione Lazio».\r

Parte etrusca\r

«La Tuscia più conosciuta è la parte etrusca e questo territorio soffre molto la vicinanza da Roma, quindi c'è un grande lavoro di raccordo da dover fare con tutti i soggetti della Dmo e anche con i soggetti pubblici, per la realizzazione di una piattaforma che stiamo attivando per ben promuovere e far conoscere ma soprattutto commercializzare i servizi all'interno della stessa. Il supporto e la collaborazione di Assoviaggi è fondamentale per la creazione delle proposte turistiche a 360° di quello che il territorio può offrire» conclude Cinzia Renzi.\r

\r

Il programma ha toccato i luoghi simbolo della Tuscia: Bolsena,Viterbo, Castiglione in Teverina con la visita al Museo del Vino più grande d'Europa, Tarquinia con la visita del Museo Etrusco e la Valle del Marta.\r

\r

Quirino Falessi\r

\r

\r

\r

[gallery columns=\"2\" ids=\"479772,479771,479765,479764,479763,479762,479756,479752\"]\r

\r

","post_title":"VisiTuscia 2024, la vittoria del territorio e dell'imprenditorialità","post_date":"2024-11-26T10:40:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732617630000]}]}}