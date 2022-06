Oslo dà il benvenuto al nuovo National Museum of Art, il più grande della regione nordica

In Norvegia ha aperto i battenti lo scorso 11 giugno il National Museum of Art, Architecture and Design di Oslo, il più grande museo d’arte dell’intera regione nordica.

Oltre 6.500 opere, dall’antichità alle più recenti acquisizioni contemporanee del museo, sono esposte in una collezione che si estende su due piani e quasi 90 sale. L’edificio comprende anche uno spazio spettacolare per le mostre temporanee – la Light Hall situata sul tetto – oltre a una grande terrazza all’aperto, caffè, un negozio e la più grande biblioteca d’arte della regione. Situato sul porto di Oslo, vicino al lungomare, il museo offre anche una vista spettacolare sulla città. Progetto pilota del ‘FutureBuilt’, il nuovo museo è stato progettato per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 50% rispetto agli standard edilizi attuali.

In esposizione permanente opere provenienti da tutti i settori del Museo Nazionale – arte antica e moderna, architettura, design, artigianato e arte contemporanea – si incontreranno e interagiranno in nuovi contesti. La collezione del museo comprende circa 400.000 oggetti che vanno dagli arazzi medievali ai classici del design moderno e alle opere d’arte contemporanea.

Saranno allestite sale dedicate all’importante collezione di opere di Edvard Munch, tra cui “L’urlo”, alla pittura paesaggistica del XIX secolo, agli abiti reali indossati dalle due regine norvegesi e a una mostra di opere del famoso architetto norvegese Sverre Fehn. Tra i principali artisti in mostra figurano Harald Sohlberg, Harriet Backer, Theodor Kittelsen, Gustav Vigeland, Hannah Ryggen, Lucas Cranach, Claude Monet, Vincent Van Gogh e Ida Ekblad. Per l’inaugurazione, la Light Hall accoglierà un’ampia rassegna di nuova arte contemporanea norvegese con quasi 150 artisti e gruppi di artisti.

Il programma delle mostre 2022 e un’anticipazione della selezione di quelle fino al 2025 sono disponibili a questo link.