Oman autentico: il modello di prodotto secondo Luxury Travel Lab Forti millenari, canyon vertiginosi e villaggi sospesi nel tempo. È stato questo il cuore del recente fam trip alla scoperta dell’Oman, proposto da Luxury Travel Lab. Un itinerario breve ma denso, capace di restituire un’immagine autentica del Paese, lontana dalla dimensione standardizzata dei tour classici. Il viaggio ha toccato tappe simboliche: la città di Nizwa, antica capitale culturale, la maestosa Jebel Shams o Montagna del Sole, che domina il Wadi Ghul noto anche come Grand Canyon d’Arabia, e poi il villaggio agricolo di Wakan, con le sue terrazze affacciate sul vuoto, dove si coltivano melograni, albicocche e verdura. Non sono mancate soste nei forti storici, nei souq e nei piccoli insediamenti come Misfah Al Abreen e Bilad Sayt, dove la vita scorre ancora secondo ritmi immutati. L’Oman – stabile, sicuro e ricco di patrimonio storico – è oggi considerato un Paese “ponte” tra autenticità e modernità.

“L’interesse crescente del mercato italiano verso questa destinazione – dichiara Albino Iorio, guida certificata di Luxury Travel Lab, con oltre dodici anni di esperienza sul territorio – è una conferma importante di come l’Oman rappresenti un’alternativa premium tra le mete del Golfo”. Un approccio esperienziale Il tratto distintivo della proposta è nell’approccio: non un tour panoramico, ma un percorso costruito per favorire l’immersione culturale, con una forte impronta locale. Dalla scelta delle guide certificate alla selezione di strutture che dialogano con il territorio, “ogni elemento contribuisce nel proporre un’esperienza dal respiro sartoriale” dichiara Alessandra Grasselli di Luxury Travel Lab. Con itinerari che spaziano dal trekking nei canyon alle esperienze culturali nei villaggi e fortezze, passando per momenti di relax nelle oasi naturali, l’Oman si presenta dunque come una destinazione capace di destagionalizzare i flussi e diversificare l’offerta turistica del Medio Oriente, posizionandosi nel segmento alto di gamma. Proposte su più livelli: la varietà del catalogo Oman Il catalogo di Luxury Travel Lab punta su un ventaglio di itinerari pensati per differenti target, pur mantenendo sempre la cifra stilistica del luxury. Accanto ai programmi più intensi, spicca ad esempio Respiro d’Oman, un viaggio di nove giorni e otto notti costruito con un ritmo più disteso, ideale per chi cerca silenzi, spazi aperti e tempi dilatati. A fare da contrappunto c’è invece Oman Selvaggio, dodici giorni dedicati alla natura più autentica del Paese: canyon, deserti e coste remote, in un percorso che dal “Grand Canyon dell’Oman” conduce fino alle spiagge di Salalah. Su una linea intermedia si colloca Oman Explorer, anch’esso di dodici giorni, che unisce esperienze naturalistiche e culturali, toccando montagne, deserti e coste senza rinunciare al comfort. Oltre a queste proposte più strutturate, il catalogo offre anche pacchetti più brevi e tematici, come Tracce profumate lungo la via dell’incenso, Nord Oman o Minitour Oman del Nord, pensati per chi ha tempi o budget limitati ma non vuole rinunciare all’autenticità del Paese. Come commenta Alessandra Grasselli “questa varietà rappresenta, per le agenzie, una risorsa strategica: da un lato consente di proporre l’Oman come destinazione principale per viaggi di lunga durata, dall’altro permette di declinarlo come estensione o esperienza concentrata, intercettando clienti con esigenze diverse, dal viaggiatore interessato alla natura più selvaggia a chi preferisce alternare avventura e relax”. Spunti per il trade Per il settore, la proposta di Luxury Travel Lab offre più di uno spunto, con soluzioni ad alto impatto emozionale e forte riconoscibilità sul mercato. Da un lato conferma come l’Oman si stia imponendo sempre più come destinazione capace di coniugare sicurezza, autenticità e natura spettacolare. Dall’altro evidenzia una modalità di prodotto su cui il trade può riflettere: viaggi dalla durata variabile, curati nel dettaglio, con forte impronta esperienziale, pensati per un pubblico alla ricerca di autenticità ma con standard di servizio elevati. «Il nostro obiettivo – sottolinea Alessandra Grasselli – è dare agli agenti strumenti concreti per proporre l’Oman non solo come meta di mare invernale, ma come viaggio completo tra natura, cultura ed esperienze locali».

\r

Kel 12 strizza l'occhio anche all'incoming e lancia il progetto The Italian Journey, nato per rispondere a un’esigenza sempre più chiara del mercato internazionale: vivere l’Italia in modo autentico, profondo, personale.\r

\r

Un progetto che prende forma da un’intuizione precisa: non basta più visitare un luogo, oggi il vero lusso è viverlo, entrarci in punta di piedi, lasciarsi sorprendere, coglierne l’anima. «The Italian Journey è pensato per viaggiatori culturalmente curiosi e attenti, che desiderano scoprire l’Italia in modo autentico e personale. Può trattarsi di chi arriva per la prima volta e cerca un approccio fuori dai circuiti turistici consueti, oppure di chi torna per approfondire aspetti meno noti del territorio attraverso esperienze su misura, costruite con cura artigianale – dichiara Enrica Cazzin, sales manager di The Italian Journey -. È l’Italia più preziosa e vera, che si svela a poco a poco, tra itinerari tematici, incontri autentici, luoghi che raccontano storie. Ogni viaggio è sartoriale, intimo, irripetibile: cucito sulle esigenze del singolo viaggiatore, con una visione che unisce esperienza sul campo, eleganza nella proposta e passione profonda per il territorio».\r

\r

[caption id=\"attachment_497961\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Enrica Cazzin[/caption]\r

\r

Ogni itinerario nasce da un’idea costruita intorno al viaggiatore. Non esistono pacchetti standard, ma proposte personalizzate, modellate sulle passioni e sugli interessi di chi viaggia. Per The Italian Journey il vero lusso significa esaudire i desideri dei viaggiatori e creare percorsi unici, curati nei dettagli: dalla selezione attenta dei fornitori alla qualità delle guide specializzate, fino alla costruzione di un ritmo di viaggio su misura. Le esperienze sono autentiche e irripetibili, pensate per favorire l’incontro con gli abitanti del luogo e con la cultura che li contraddistingue»\r

\r

A tutto ciò si aggiunge un servizio di conciergerie dedicato: una presenza discreta ma costante, sempre pronta ad assistere, consigliare, modificare un programma in corsa, trovare un tavolo per cena o trasformare un nuovo desiderio in un’opportunità.\r

Gli itinerari\r

Gli itinerari proposti da The Italian Journey sono pensati per accompagnare il viaggiatore in un’esplorazione profonda e sfaccettata del patrimonio italiano, culturale e umano. Si va dai tour culturali con visite private ed esclusive a musei, collezioni e siti archeologici, spesso guidati da storici dell’arte, archeologi, direttori di musei o esperti locali, fino a veri e propri viaggi tematici. Ma non è solo la storia dell’arte a fare da filo conduttore. Ci sono viaggi esperienziali e slow, in cui il tempo diventa alleato e la scoperta si fa sensoriale. Non mancano i percorsi enogastronomici, costruiti attorno a cantine selezionatissime, spesso a conduzione familiare, lontane dai circuiti classici. I tour dei giardini storici, le esperienze legate a eventi e festival locali, le escursioni tra isole e borghi nascosti completano un mosaico di possibilità.\r

\r

Le proposte di The Italian Journey spaziano dalle colline delle Langhe e del Roero al Molise, dai paesaggi delle Marche alla Maremma toscana, passando per l’Umbria più segreta, la Campania archeologica, la Sicilia, la Sardegna culturale, Matera e naturalmente i laghi del Nord – Como, Garda, Maggiore. Accanto all’Italia, The Italian Journey ha esteso la sua proposta anche alla Svizzera.\r

\r

The Italian Journey propone anche itinerari che privilegiano l’utilizzo del treno. Una formula che riduce l’impatto ambientale, valorizza la mobilità lenta e consente di osservare il paesaggio in modo autentico. I collegamenti ferroviari diventano parte integrante del viaggio: permettono di attraversare territori meno conosciuti, di raggiungere facilmente centri storici e borghi e di favorire un approccio sostenibile, coerente con l’impegno di Kel 12.","post_title":"Kel 12 allunga sull'incoming: nasce The Italian Journey","post_date":"2025-09-29T15:33:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759159985000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Forti millenari, canyon vertiginosi e villaggi sospesi nel tempo. È stato questo il cuore del recente fam trip alla scoperta dell’Oman, proposto da Luxury Travel Lab. Un itinerario breve ma denso, capace di restituire un’immagine autentica del Paese, lontana dalla dimensione standardizzata dei tour classici.\r

\r

Il viaggio ha toccato tappe simboliche: la città di Nizwa, antica capitale culturale, la maestosa Jebel Shams o Montagna del Sole, che domina il Wadi Ghul noto anche come Grand Canyon d'Arabia, e poi il villaggio agricolo di Wakan, con le sue terrazze affacciate sul vuoto, dove si coltivano melograni, albicocche e verdura. Non sono mancate soste nei forti storici, nei souq e nei piccoli insediamenti come Misfah Al Abreen e Bilad Sayt, dove la vita scorre ancora secondo ritmi immutati.\r

\r

L’Oman – stabile, sicuro e ricco di patrimonio storico – è oggi considerato un Paese “ponte” tra autenticità e modernità.\r

“L’interesse crescente del mercato italiano verso questa destinazione - dichiara Albino Iorio, guida certificata di Luxury Travel Lab, con oltre dodici anni di esperienza sul territorio - è una conferma importante di come l’Oman rappresenti un'alternativa premium tra le mete del Golfo”.\r

Un approccio esperienziale\r

Il tratto distintivo della proposta è nell’approccio: non un tour panoramico, ma un percorso costruito per favorire l’immersione culturale, con una forte impronta locale. Dalla scelta delle guide certificate alla selezione di strutture che dialogano con il territorio, “ogni elemento contribuisce nel proporre un’esperienza dal respiro sartoriale” dichiara Alessandra Grasselli di Luxury Travel Lab.\r

\r

Con itinerari che spaziano dal trekking nei canyon alle esperienze culturali nei villaggi e fortezze, passando per momenti di relax nelle oasi naturali, l’Oman si presenta dunque come una destinazione capace di destagionalizzare i flussi e diversificare l’offerta turistica del Medio Oriente, posizionandosi nel segmento alto di gamma.\r

Proposte su più livelli: la varietà del catalogo Oman\r

Il catalogo di Luxury Travel Lab punta su un ventaglio di itinerari pensati per differenti target, pur mantenendo sempre la cifra stilistica del luxury. Accanto ai programmi più intensi, spicca ad esempio Respiro d’Oman, un viaggio di nove giorni e otto notti costruito con un ritmo più disteso, ideale per chi cerca silenzi, spazi aperti e tempi dilatati. A fare da contrappunto c’è invece Oman Selvaggio, dodici giorni dedicati alla natura più autentica del Paese: canyon, deserti e coste remote, in un percorso che dal “Grand Canyon dell’Oman” conduce fino alle spiagge di Salalah. Su una linea intermedia si colloca Oman Explorer, anch’esso di dodici giorni, che unisce esperienze naturalistiche e culturali, toccando montagne, deserti e coste senza rinunciare al comfort.\r

\r

Oltre a queste proposte più strutturate, il catalogo offre anche pacchetti più brevi e tematici, come Tracce profumate lungo la via dell’incenso, Nord Oman o Minitour Oman del Nord, pensati per chi ha tempi o budget limitati ma non vuole rinunciare all’autenticità del Paese. \r

\r

Come commenta Alessandra Grasselli \"questa varietà rappresenta, per le agenzie, una risorsa strategica: da un lato consente di proporre l’Oman come destinazione principale per viaggi di lunga durata, dall’altro permette di declinarlo come estensione o esperienza concentrata, intercettando clienti con esigenze diverse, dal viaggiatore interessato alla natura più selvaggia a chi preferisce alternare avventura e relax”.\r

Spunti per il trade\r

Per il settore, la proposta di Luxury Travel Lab offre più di uno spunto, con soluzioni ad alto impatto emozionale e forte riconoscibilità sul mercato. Da un lato conferma come l’Oman si stia imponendo sempre più come destinazione capace di coniugare sicurezza, autenticità e natura spettacolare. Dall’altro evidenzia una modalità di prodotto su cui il trade può riflettere: viaggi dalla durata variabile, curati nel dettaglio, con forte impronta esperienziale, pensati per un pubblico alla ricerca di autenticità ma con standard di servizio elevati.\r

\r

«Il nostro obiettivo – sottolinea Alessandra Grasselli – è dare agli agenti strumenti concreti per proporre l’Oman non solo come meta di mare invernale, ma come viaggio completo tra natura, cultura ed esperienze locali».\r

\r

[gallery ids=\"497924,497925,497926\"]","post_title":"Oman autentico: il modello di prodotto secondo Luxury Travel Lab","post_date":"2025-09-29T14:18:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["oman"],"post_tag_name":["Oman"]},"sort":[1759155528000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ritorno a Rimini per Tahiti Tourisme, che parteciperà alla prossima fiera affiancato dai rappresentanti di alcune delle più prestigiose strutture alberghiere, compagnie aeree e crociere e principali dmc locali per incontrare il trade italiano.\r

\r

Tra i partner espositori: Air Tahiti Nui, Air Moana, Air Tahiti, Aranui Cruises, Intercontinental French Polynesia, Maitai Hotels, Pearl Resorts, Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort & Hotel Kia Ora Resort & Spa Rangiroa, The Brando, Tahiti Nui Travel, Tekura Tahiti Travel, Pacific Experience.\r

\r

La fiera rappresenterà un’importante occasione di incontro e confronto con tour operator e agenti di viaggio italiani, ma anche di dialogo con i principali stakeholder del settore. \r

\r

La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento di Tahiti Tourisme per la realizzazione di un panel di discussione curato da Lonely Planet dal titolo “Un nuovo modo di viaggiare: tra scelte sostenibili e cambiamento. Il caso delle Isole di Tahiti”.\r

\r

L’appuntamento si terrà mercoledì 8 ottobre alle ore 11, presso Book&Go Arena, e proporrà una riflessione sul viaggio come esperienza di risveglio culturale, individuale e collettivo. L’incontro sarà l’occasione per il lancio ufficiale di un inedito progetto editoriale che ricalca le linee di questo tema: una guida speciale realizzata da Lonely Planet Italia in collaborazione con l'ente di promozione turistica delle Isole di Tahiti. Un percorso narrativo che attraversa in particolare le isole di Tahiti, Raiatea, Taha’a, Rangiroa e Tikehau, con l’obiettivo di invitare a un turismo più autentico e responsabile, che sappia andare in profondità.\r

\r

L’edizione speciale sarà disponibile gratuitamente in formato digitale sul sito di Lonely Planet a partire dal lancio ufficiale durante la fiera.","post_title":"Tahiti Tourisme lancia un nuovo progetto con Lonely Planet, una guida più emozionale e consapevole","post_date":"2025-09-29T13:53:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759154012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497922","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha siglato un nuovo accordo con Boeing per l'acquisto di 75 Boeing 787-9 e 787-10 tra il 2029 e il 2034, di cui 50 ordini fermi e 25 opzioni. \r

\r

Sul fronte motori la compagnia sta proseguendo le trattative con i produttori Rolls-Royce e Ge Aerospace. Nell’ambito di questa acquisizione strategica, sono state completate le trattative tra Turkish Airlines e Boeing relative all’acquisto di un totale di 150 aeromobili, di cui 100 ordini fermi e 50 opzioni per i modelli 737-8/10 Max. Subordinatamente alla conclusione positiva delle discussioni in corso con il produttore di motori Cfm International, saranno effettuati gli ordini per gli aeromobili 737-8/10 Max.\r

\r

La “Vision 2033” del vettore punta a superare gli 800 aeromobili in flotta aumentando al contempo la percentuale di aeromobili di nuova generazione al 90% entro il 2033 e al 100% entro il 2035. Ciò rafforzerà ulteriormente l’efficienza operativa, mantenendo un tasso di crescita medio annuo del 6%. \r

«Questo accordo storico rappresenta molto più di una semplice crescita della flotta - commenta Ahmet Bolat, chairman of the board and the executive committee di Turkish Airlines -. È il riflesso della nostra leadership nel settore e della nostra dedizione all’innovazione e all’eccellenza operativa. L’aggiunta di questi avanzati aeromobili Boeing alla nostra flotta non solo migliorerà le nostre capacità operative ma diventerà anche un elemento significativo a sostegno della ‘Vision 2033’ di Turkish Airlines di espandere la nostra flotta a 800 aeromobili. \r

\r

Offrendo una maggiore connettività e un numero più elevato di destinazioni a lungo raggio, questi aeromobili contribuiranno ad attirare un maggior numero di visitatori alla scoperta del patrimonio culturale unico e delle bellezze naturali del nostro Paese, rafforzando ulteriormente il settore turistico turco».","post_title":"Turkish Airlines piazza un nuovo ordine per 75 Boeing 787-9 e -10","post_date":"2025-09-29T13:00:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759150847000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497906","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ministri e amministratori delegati insieme per il Global Leaders Dialogue, il confronto moderato che anticipa l’apertura del primo WTTC Global Summit a svolgersi in Italia, daq oggi 29 settembre fino a domani.\r

\r

Nella mattinata di ieri, i principali leader e vertici istituzionali si sono incontrati per condividere le proprie priorità e visioni al fine di individuare opportunità di supporto reciproco e di rafforzamento della partnership pubblico-privato, e in una dimensione europea e in una dimensione globale.\r

\r

Per la sua venticinquesima edizione, il Global Summit del World Travel & Tourism Council, organizzato dal Wttc in collaborazione con il ministero del turismo, Enit, il comune di Roma e la regione Lazio, arriva nella Capitale. \r

Settore fondamentale\r

Considerare il settore un pilastro irrinunciabile per il benessere socioeconomico nazionale e metterlo al centro dell’agenda politica è stato il primo passo. A seguire, un insieme integrato, strutturale e mirato di investimenti, interventi, misure, bandi, avvisi e politiche per sostenere l’uscita dall’era immediatamente post-Covid e mettere operatori, professionisti e famiglie nelle condizioni di rendere al meglio e di raggiungere traguardi via via sempre più ambiziosi.\r

\r

E, a riconferma del buono stato di salute del turismo italiano, i dati diramati proprio ieri dal ministero dell’tnterno hanno certificato una crescita del +6,22% di turisti nell’estate appena conclusa rispetto al 2024. \r

1000 stakeholder\r

“Il fatto che quest’evento così prestigioso e rilevante si tenga per la prima volta nella storia in Italia è anche segno della ritrovata centralità della nostra nazione nel panorama turistico mondiale – afferma il ministro del turismo Daniela Santanchè –. Sono in arrivo oltre 1.000 stakeholder da tutto il mondo – prosegue il ministro –. Quindi, sarà importante intanto ascoltare e capire quali sono le diverse visioni. Ma soprattutto – conclude Santanchè –, presenteremo tutte le possibilità di investimento nel turismo che la nostra Italia ha da offrire”.\r

\r

Queste le parole del ministro nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, a cui hanno partecipato il ceo ad interim del Wttc Gloria Guevara, il presidente Wttc Greg O’Hara, il presidente eletto Wttc Manfredi Lefebvre e l’amministratore delegato di Enit Ivana Jelinic, che evidenzia: “Il turismo è uno dei driver principali per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese, con un impatto diretto significativo su PIL e occupazione. Un comparto che genera oltre 3 milioni di posti di lavoro, contribuendo a rafforzare le economie dei territori e a valorizzare le eccellenze del Made in Italy”.\r

Mille delegati\r

Nei prossimi giorni, più di mille delegati, tra cui 310 ceo e presidenti, esploreranno le opportunità e le sfide che plasmeranno il futuro del Travel & Tourism.\r

\r

Il programma del Global Summit di quest’anno includerà sessioni incentrate sul rafforzamento della crescita economica e della creazione di posti di lavoro, sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale e sul viaggio senza interruzioni.\r

\r

L’evento metterà anche in luce le opportunità di investimento in Italia e tendenze come il turismo del benessere e sportivo, i viaggi di lusso su rotaia e i benefici derivanti dall’organizzazione di mega eventi globali.\r

\r

Gloria Guevara, ceo ad interim del Wttc ha dichiarato: “Accogliendo oggi il Wttc Global Summit a Roma, l’Italia non solo mostra un settore Travel & Tourism fiorente, destinato a contribuire con oltre 237 miliardi di euro all’economia quest’anno, ma dimostra anche una vera leadership globale. Dall’aver ospitato lo storico incontro dei ministri del turismo del G7 lo scorso anno, fino ad accogliere nuovamente il mondo intero questa settimana, l’Italia sta definendo lo standard su come il turismo possa alimentare le economie, creare occupazione e ispirare la collaborazione globale.”\r

\r

Come parte dell’evento, Enit. ha creato il Villaggio Italia all’interno dell’Auditorium, un vivace hub progettato per incoraggiare il networking tra gli ospiti e le Regioni partecipanti. Partecipano Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto, insieme a Italcares.","post_title":"Inizia il Global summit del Wttc. Il turismo come risorsa fondamentale","post_date":"2025-09-29T11:15:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759144553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BizAway, la scale up italiana, ha organizzato a Milano un incontro dove, in collaborazione con Cathay Pacific e Meliá Hotels International, ha esplorato nuove prospettive di mobilità, partnership strategiche e innovazioni nell’area asiatica.\r

\r

«Insieme ai nostri partner strategici e con le nostre soluzioni stiamo creando un ponte che unisce economie, aziende e soprattutto persone, con un'attenzione non solo ai servizi per le aziende ma anche al benessere del viaggiatore che è l'elemento centrale del servizio che noi offriamo, oltre a tutti gli stakeholders delle nostre aziende clienti» ha spiegato Luca Carlucci, ceo e co-fondatore di BizAway insieme con il cto Flavio Del Bianco.\r

\r

Significativi i dati presentati: «Nei primi 8 mesi del 2025, rispetto a tutto il 2024, i voli dall'Italia verso l'Asia sono aumentati del 66%, con un 45% in più di voli dall'Europa verso la Cina. Il 56% per cento di questi voli in più sono stati operati proprio da Cathay Pacific, che serve le tratte dove c'è maggiore domanda. Anche se siamo in un periodo storico complesso, questa dimostra, ancora una volta, che il viaggio unisce i popoli e l’uomo desidera connessioni e la possibilità di conoscere altre culture e interagire con i suoi simili».\r

\r

L’incontro è stato l’occasione per parlare di BizAway, nata nel gennaio del 2015 con l'obiettivo di semplificare la gestione dei viaggi di lavoro per le aziende. «Tutto è iniziato con una mia necessità - ricorda Carlucci - Viaggiavo molto per lavoro e, diversamente dall’agilità delle piattaforme per prenotare i viaggi personali, i processi per i viaggi aziendali erano complessi e servivano tanti scambi per finalizzare una semplice prenotazione.\r

\r

Il 40% del volume totale del business travel era gestito via telefono. Insieme con Flavio del Bianco, co-founder di BizAway, ci siamo resi conto che c’era un’esigenza del mercato. Dal 2015 al 2018 siamo partiti in forma di puro bootstrap, abbiamo quindi lavorato solo con le nostre risorse e senza finanziamenti esterni. Poi nel 2019 abbiamo raccolto il nostro primo round istituzionale di 2mln e mezzo. Eravamo in 29 persone. Dopo 3 mesi è partita la pandemia; la somma raccolta ci ha permesso di sopravvivere senza preoccuparci e di agire senza urgenza, senza fare cassa integrazione.\r

\r

Siamo riusciti quindi a usare questo tempo per crescere e imparare. Abbiamo chiuso il 2020 in 62 persone. Mentre i nostri concorrenti si fermavano, noi abbiamo continuato a crescere, ad assumere e a spingere commercialmente in virtù della convinzione che il business travel sarebbe tornato. All’inizio del 2025 eravamo circa 280 persone: oggi siamo più di 400.\r

Crescita rapida\r

È un dato indicativo di una crescita molto rapida, con un tasso di crescita sostenibile e forte allo stesso tempo. - sottolinea Carlucci e aggiunge - Nel 2020, in un editoriale, Bill Gates scriveva che il business travel sarebbe morto, sostituito da strumenti come Zoom e Teams. Ma noi siamo animali sociali, la tecnologia non sostituisce tutti i viaggi. Durante la pandemia ci sono stati dei cambiamenti storici, sociali e tecnologici. Nel 2020 BizAway ha triplicato la base dei clienti - anche se si viaggiava solo in Italia - e il 2021 ha segnato l'inizio della ripresa.\r

\r

Viaggiavano i clienti acquisiti, più due volte il numero dei clienti raggiunti nel 2020 e quelli che si sono aggiunti nel 2021. C'è stato un forte rebound. Nel 2019 abbiamo raggiunto i 3.2mln, nel 2020 i 2.6 e nel 2021 - con il primo recovery - siamo arrivati a 8.5mln. Oggi fatturiamo 8.5mln in una settimana. Abbiamo raddoppiato anno su anno e nel 2025 supereremo i 200mln». Per raggiungere questi risultati BizAway ha 9 uffici fisici nel mondo: 3 in Spagna, 3 in Italia, 2 in Albania e uno a Dubai con centri di servizio, centri di risorse commerciali, centri di supporto.\r

\r

«Muoviamo turisti di tutto il mondo in tutto il mondo: ad oggi abbiamo 2600 clienti. - prosegue Carlucci - L'Italia rappresenta circa il 35% di questa base, la Spagna rappresenta un altro 25-28% e il resto sono tutti gli altri mercati che stanno crescendo. Gran parte delle nuove regioni le abbiamo aperte tra due anni e mezzo fa e l'anno scorso, quando abbiamo aperto Polonia, Nordics, Benelux, Portogallo, Dubai e in tutte queste realtà stiamo crescendo rapidamente, con investimenti».\r

\r

Infine la sostenibilità: «Per noi è sempre stata importante - conclude Carlucci - Già nel 2017 offrivamo ai nostri clienti il calcolo in tempo reale delle emissioni CO2 dei loro viaggi. Siamo diventati BCorp nel 2021, unica realtà del business travel. 2 settimane fa abbiamo ottenuto la ricertificazione aumentando il punteggio: da 92,5% a 99,4%. Un dato che indica il nostro continuo miglioramento nelle dimensioni di governance, di community e anche tra colleghi!».\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"BizAway: realtà nata da una necessità del business travel. Oggi impiega 400 persone e fattura 8.5mln a settimana","post_date":"2025-09-29T10:44:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1759142693000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497899","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"ACI blueteam presenta il progetto di “Associazione in partecipazione” PrenotACI.travel, il brand Leisure di ACI blueteam. Un’iniziativa che prevede l’apertura di agenzie di viaggio PrenotACI.travel | L’agenzia dell’Automobile Club d’Italia, all’interno delle sedi provinciali ACI, combinando così in un’unica esperienza consulenza turistica, mobilità e servizi assicurativi.\r

Grazie a una collocazione strategica nelle sedi ACI, che contano più di 1.200.000 soci in Italia, l’agenzia viaggi potrà intercettare un flusso costante di utenza fidelizzata, valorizzando la fiducia del marchio e offrendo un servizio personalizzato in un contesto riconoscibile.\r

Il modello di collaborazione non richiede alcun investimento iniziale per l’associato, né l’assunzione di rischi personali: l’intera struttura logistica, tecnologica e promozionale viene gestita centralmente da ACI blueteam. L’associato PrenotACI.travel potrà così dedicarsi esclusivamente alla consulenza e alla vendita di soluzioni di viaggio, beneficiando delle condizioni di mercato più favorevoli, grazie alla partnership commerciale con Welcome Travel Network, di un accesso privilegiato a prestigiosi tour operator nazionali e internazionali e di una remunerazione che può arrivare fino al 95% del risultato netto.\r

Inoltre, sono previste scontistiche esclusive riservate ai soci ACI e ACI Storico, a conferma del forte legame con il mondo ACI e della volontà di offrire un servizio di valore aggiunto ai propri associati, arricchendo un’offerta già consolidata con una gamma di prestazioni più completa e competitiva.\r

\r

Senza oneri iniziali\r

“Con questo progetto intendiamo valorizzare il patrimonio di fiducia e prossimità delle sedi ACI, creando sinergie reali tra servizi automobilistici, assicurativi e turistici. È un’opportunità concreta per gli operatori esperti del settore travel di avviare un’attività imprenditoriale in totale sicurezza, senza oneri iniziali e con il pieno supporto di ACI blueteam” – afferma Massimiliano Biella, Direttore Leisure Travel di ACI blueteam –. Il programma è rivolto a professionisti pronti a cogliere una nuova sfida in un contesto solido, meritocratico e in continua evoluzione. Siamo pronti a collaborare con gli agenti di viaggio che vogliano cogliere questa opportunità”.\r

I professionisti del settore travel interessati al progetto potranno ottenere maggiori dettagli anche presso lo stand PrenotACI.travel by ACI blueteam durante il Ttg Travel Experience a Rimini, dove il team sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni relative all’iniziativa, o rilasciare i propri contatti collegandosi a www.prenotaci.travel/associazione-in-partecipazione/.","post_title":"Aci blueteam: una nuova fase per costruire l'agenzia di viaggio integrata","post_date":"2025-09-29T10:41:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759142514000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cinque borse di studio istituite in memoria di Alberto Corti, rivolte ai laureandi del corso triennale in progettazione e management del turismo dell’Università del Piemonte Orientale. Aiav ricorda un grande e stimato protagonista del settore, investendo sulle nuove generazioni. Un riconoscimento simbolico per la figura di Alberto Corti, compianto e stimato direttore generale di Confturismo, scomparso nei giorni scorsi, ma anche un supporto concreto per valorizzare l’impegno dei giovani talenti che si preparano a guidare un settore cruciale per la cultura e l’economia del nostro Paese.\r

Le borse di studio, già disponibili per l’anno accademico 25/26 saranno assegnate alle 5 tesi di laurea giudicate più meritevoli e interessanti da una giuria composta da professionisti e membri dell’Associazione Aiav: Fulvio Avataneo, presidente nazionale, Daniele Fiorini, direttore generale, Veronica Scaletta, responsabile del servizio legale, Francesco Perinetto, responsabile turismo organizzato, e Caterina Claudi, consulente.\r

\r

Criteri\r

Tra i criteri di valutazione, la capacità di proporre soluzioni innovative alle sfide attuali del turismo: sostenibilità ambientale e inclusività, delocalizzazione e destagionalizzazione, progetti di rigenerazione urbana e territoriale, digitalizzazione e nuovi modelli di utilizzo dell’intelligenza artificiale lungo la filiera.\r

Fulvio Avataneo, presidente Aiav, ha dichiarato: “Alberto Corti è stato per il settore turistico italiano un punto di riferimento insostituibile, un professionista di infinito spessore, e per me un grande amico. Aiav desidera ricordarlo con un gesto che a lui sarebbe sicuramente piaciuto: un passaggio di testimone virtuale tra la sua grande esperienza e l’energia delle giovani generazioni. Un ponte tra memoria e futuro, all’insegna di passione e competenza: valori che Alberto ha sempre incarnato e trasmesso a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo”.","post_title":"Aiav: cinque borse di studio per ricordare Alberto Corti","post_date":"2025-09-29T10:34:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759142080000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497894","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497895\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Silvia Poli[/caption]\r

Proseguono con ottimi riscontri le selezioni CartOrange 2025 per agenti di viaggio, e l'azienda apre ora l’ultima sessione di selezioni per ulteriori i 10 consulenti da inserire entro la fine dell’anno. \r

“Riceviamo candidature da agenti di viaggio con 10, 15, anche 20 anni di esperienza - spiega Silvia Poli, responsabile hr di CartOrange - Professionisti affermati che cercano un modello più sostenibile, dove possano concentrarsi sulla consulenza e vendita senza gestire personalmente tutti gli aspetti operativi e burocratici\".\r

Tra i punti di forza del modello c’è il tour operator interno - CartOrange Tour Operator - che conta un team di 20 persone, dedicati ed esperti conoscitori del prodotto, che supportano quotidianamente i consulenti in tutte le fasi: un lavoro di squadra che alleggerisce il lavoro del consulente e trasforma desideri e idee dei clienti in viaggi unici e personalizzati.\r

\r

AI a disposizione\r

CartOrange mette a disposizione dei propri consulenti Lysa, l’intelligenza artificiale sviluppata internamente che assiste gli agenti di viaggio quotidianamente, semplificando e velocizzando l’attività; un vero e proprio vantaggio competitivo.\r

Parallelamente l’azienda offre ai consulenti strumenti mirati per la crescita del business: dalle campagne digitali ai concorsi a premi, alla possibilità di intercettare numerose richieste generate dal sito ufficiale dai social, fino alla partecipazione a fiere ed eventi di settore. Inoltre, ogni consulente riceve dal team marketing centrale un supporto personalizzato pensato per rafforzare visibilità e personal branding, sia online che offline. \r

\r

Contratto e provvigioni \r

CartOrange riserva grandi vantaggi a livello economico–previdenziale: oltre a un pacchetto di provvigioni elevate, l’azienda si fa carico dei due terzi dei versamenti INPS, opera come sostituto d’imposta, semplificando gli oneri fiscali e consente ai Consulenti di godere di una proposta contrattuale vantaggiosa.\r

La sostenibilità sta diventando un fattore decisivo nelle scelte di viaggio. CartOrange dal 2019 attraverso il progetto #cartorange4Planet promuove un turismo responsabile e consapevole. L'obiettivo è guidare i viaggiatori verso scelte che riducano l'overtourism e l'impatto ambientale, grazie al supporto di una consulenza mirata e informata.\r

“Il nostro modello è pensato per offrire ai Consulente per Viaggiare® una cornice solida e strumenti innovativi con cui crescere professionalmente. Puntiamo anche sulla formazione continua, sul supporto concreto nel contesto di un ambiente professionale improntato alla valorizzazione delle persone: chi entra in CartOrange trova non solo un lavoro, ma una reale opportunità di sviluppo e soddisfazione”.","post_title":"Le selezioni di CartOrange: 10 consulenti da inserire entro fine 2025","post_date":"2025-09-29T10:30:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759141839000]}]}}