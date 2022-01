Norvegia: confini aperti ai viaggiatori provenienti da tutto il mondo, senza quarantena

La Norvegia ha riaperto i propri confini ai viaggiatori di tutto il mondo. Ieri, 26 gennaio, è stato il primo giorno dall’inizio del 2020 in cui il confine norvegese è stato completamente riaperto, dopo la decisione del governo che aveva chiuso frontiere e chiesto l’auto-quarantena per tutti i viaggiatori senza il certificato Covid dell’Ue. Ora, anche i viaggiatori provenienti da Paesi extra-Ue sono liberi di visitare la Norvegia senza più l’obbligo di quarantena all’arrivo.

“Abbiamo aspettato così a lungo che arrivasse questo giorno, e ci sono mancati molto i nostri visitatori da tutto il mondo – ha dichiarato il direttore di Visit Norway, Audun Pettersen -. Finalmente, le persone possono iniziare a pianificare le loro vacanze e viaggiare di nuovo in Norvegia. Questo significa molto per noi e per l’intero settore turistico”.

I viaggiatori in arrivo dovranno comunque registrarsi all’ingresso nel Paese: le persone che arrivano senza documentazione, cioè un certificato Covid che testimoni una vaccinazione completa o la guarigione dall’infezione, dovranno presentare il risultato negativo di un test Covid effettuato prima di arrivare in Norvegia. Sulla pagina web di Visit Norway, sono a disposizione le linee guida aggiornate per viaggiare per e nel Paese.