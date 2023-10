Norvegia: agosto da record per i pernottamenti italiani, +10% sul 2019 Il 2023 consacra definitivamente la Norvegia quale destinazione emblema di un nuovo modo di viaggiare, “Attento alla sua splendida natura, sostenibile, giovane e innovativo“: così Elisabeth Ones, direttore di Visit Norway in Italia. In questo quadro, i risultati del mercato Italia sono particolarmente positivi: “Le statistiche dei pernottamenti dei turisti italiani in Norvegia, nel periodo gennaio-agosto, registrano un aumento rispetto all’anno precedente del 10,36%. Il solo mese di agosto, che da sempre rappresenta il periodo preferito dai nostri connazionali, ha registrato un numero record di pernottamenti italiani, segnando un aumento del 9% paragonato con lo stesso mese dell’anno scorso e un +10% rispetto ai numeri già lusinghieri del 2019“. Quanto alle tipologie di pernottamento la scelta degli italiani “predilige principalmente gli hotel (Il 71% ) seguiti dai campeggi (17%), e infine dalle case vacanza e dagli ostelli (12%)”. In particolare, si segnala un importante aumento dei “numeri relativi agli hotel che nel mese di agosto sono cresciuti del 12,39% rispetto al 2022 dato che assume una valenza particolare considerato il grande valore aggiunto degli hotel sul bilancio turistico nazionale”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455128 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aumentano le presenze italiane in Danimarca, confermando un trend in crescita: i viaggiatori cercano cultura, bellezze naturali e avventura, uscendo dalle città. «Fra gennaio e agosto abbiamo registrato oltre 289.000 pernottamenti, il 28% dei quali fuori da Copenhagen, con una crescita del 9% rispetto al 2019. - afferma infatti Annalisa Ferraresi, marketing manager Italy&France di Visit Denmark - La Danimarca è facilmente raggiungibile grazie agli ottimi collegamenti aerei con diverse città italiane. I due aeroporti di riferimento in Danimarca sono Copenhagen e Billund, mentre gli hub principali in Italia sono Milano e Roma, ma sono disponibili collegamenti anche da Bologna, Venezia, Pisa e Firenze e connessioni estive verso Napoli, Palermo, Olbia e Alghero». In Danimarca le distanze sono brevi: «Sono sufficienti pochi giorni per un'esperienza completa e variegata. È proprio quello che piace ai turisti italiani: sfruttare al massimo il tempo a disposizione vedendo città, ma anche la natura che è molto vicina al contesto urbano». “Denmark the land of everyday wonder”: Copenhagen, cittadine vivaci e ricche di cultura e innovazione, castelli, percorsi fly&drive guidando tra paesaggi variegati, villaggi pittoreschi e foreste, raggiungendo spiagge interminabili dove raccogliere e mangiare le ostriche. Visitando Skagen, all’estremo nord, dove il mar Baltico e quello del Nord “si abbracciano” (con le parole di Hans Christian Andersen) o ammirare il faro Rubjerg Knude, nella penisola dello Jutland, che rischiava di precipitare nel mare per l’erosione e, nel 2019, è stato collocato su rotaie e spostato di 70 metri verso l’interno con l’aiuto di migliaia di persone. In Danimarca si può rivivere l’epopea vichinga in tanti musei e località, visitando le affascinanti fortezze circolari (da poco entrate nel patrimonio Unesco) e incontrare la storia e l’opera di Hans Christian Andersen in un museo interattivo e tra le vie della sua Odense. È una terra dove anche la cucina sorprende, per il suo forte legame con la tradizione, lo sguardo alla sperimentazione e numerosi ristoranti (32 dei quali insigniti di una stella Michelin). [gallery ids="455130,455133,455131,455132,455134,455136"] [post_title] => Gli italiani in Danimarca per vivere “the land of everyday wonder” [post_date] => 2023-10-30T14:09:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698674998000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455119 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_352388" align="alignleft" width="300"] L'Hotel Capo d'Africa diventerà il Room Mate Mia[/caption] A poco più di un anno dalla crisi che aveva investito Room Mate, salvata solo dall'intervento del fondo d’investimento americano Angelo Gordon Investments, in partnership con la compagnia alberghiera canadese Westmont Hospitality Group, il gruppo spagnolo risorge a nuova vita e annuncia importanti piani di sviluppo in Italia e in Europa. Stando a quanto dichiarato dall'a.d. e già fondatore della compagnia, Kike Sarasola, al magazine Hosteltur, Room Mate si starebbe infatti apprestando a chiudere l'anno migliore della sua storia, grazie a un fatturato complessivo di oltre 105 milioni di euro, generato da 22 strutture distribuite in 13 città di cinque Paesi differenti. I margini operativi lordi (ebidta) sono inoltre previsti a quota 15 milioni, ossia a un livello quasi tre volte superiori a quello dell'2019. Nell'ultimo anno pre-Covid, infatti, il gruppo aveva registrato un giro d'affari totale di 101 milioni, supportato però da un perimetro di alberghi più ampio (26), per un ebitda di 5,5 milioni. Per quanto riguarda i piani di espansione italiani, la prossima apertura è prevista già a metà dicembre, con l'inaugurazione del Palazzo dei Fiori by Room Mate di Venezia, ricavato da un edificio del diciannovesimo secolo. Per la seconda metà del 2024 è invece in calendario il re-opening dell'attuale Capo d'Africa di Roma. Situata a un centinaio di metri dal Colosseo, la struttura verrà rinominata Rome Mate Mia e sarà dotata di 66 camere. Ma i progetti di espansione della compagnia non si fermano certo qui. Stando sempre a Sarasola, sarebbero infatti in corso trattative per una ventina di alberghi ulteriori, oltre che in Italia, anche in Portogallo e in Francia. In vista ci sarebbe pure il secondo debutto di Room Mate negli Stati Uniti, il lancio di un brand lusso e quello di una catena di ostelli. Infine, in calendario ci sarebbero anche le ristrutturazioni di due indirizzi fiorentini: i Room Mate Luca e Isabella. [post_title] => Risorge Room Mate che chiude l'anno migliore di sempre e si espande a Venezia e a Roma [post_date] => 2023-10-30T13:17:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698671833000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455113 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_269063" align="alignleft" width="300"] Luis Gallego[/caption] Il gruppo Iag ha chiuso il terzo trimestre del 2023 con una crescita del 43% dell'utile operativo, prima delle voci eccezionali, raggiungendo 1,75 miliardi di euro, il secondo trimestre consecutivo di risultati record. "Nel terzo trimestre abbiamo assistito a una domanda sostenuta e forte su tutte le nostre rotte", ha dichiarato il ceo, Luis Gallego. Tuttavia, l'aumento del prezzo del petrolio e la crescente incertezza geopolitica hanno sollevato dubbi sulla durata della ripresa, tanto che le azioni delle compagnie aeree sono scese rispetto ai mesi estivi. Gallego ha dichiarato che l'andamento delle prenotazioni per il resto dell'anno è "positivo" e che i primi segnali per il 2024 sono "in linea" con le aspettative. "Siamo soddisfatti dell'andamento dell'attività (...) ma siamo molto attenti alla situazione geopolitica e macroeconomica". Le tensioni in Medio Oriente non hanno per ora avuto un impatto significativo sulle prenotazioni. [post_title] => Utile operativo da record per il gruppo Iag nel terzo trimestre 2023 [post_date] => 2023-10-30T12:49:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698670181000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455093 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 consacra definitivamente la Norvegia quale destinazione emblema di un nuovo modo di viaggiare, "Attento alla sua splendida natura, sostenibile, giovane e innovativo": così Elisabeth Ones, direttore di Visit Norway in Italia. In questo quadro, i risultati del mercato Italia sono particolarmente positivi: "Le statistiche dei pernottamenti dei turisti italiani in Norvegia, nel periodo gennaio-agosto, registrano un aumento rispetto all'anno precedente del 10,36%. Il solo mese di agosto, che da sempre rappresenta il periodo preferito dai nostri connazionali, ha registrato un numero record di pernottamenti italiani, segnando un aumento del 9% paragonato con lo stesso mese dell’anno scorso e un +10% rispetto ai numeri già lusinghieri del 2019". Quanto alle tipologie di pernottamento la scelta degli italiani "predilige principalmente gli hotel (Il 71% ) seguiti dai campeggi (17%), e infine dalle case vacanza e dagli ostelli (12%)". In particolare, si segnala un importante aumento dei "numeri relativi agli hotel che nel mese di agosto sono cresciuti del 12,39% rispetto al 2022 dato che assume una valenza particolare considerato il grande valore aggiunto degli hotel sul bilancio turistico nazionale". [post_title] => Norvegia: agosto da record per i pernottamenti italiani, +10% sul 2019 [post_date] => 2023-10-30T11:32:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698665554000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455084 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Proseguono i fam trip griffati Azemar - Sun Siyam alle Maldive. Dopo il triplo viaggio di poche settimane fa, ne è infatti arrivato un altro, svoltosi dal 18 al 24 ottobre in collaborazione con Emirates. Gli agenti presenti hanno particolarmente apprezzato le caratteristiche che contraddistinguono i resort, tra cui le location nei quali si trovano le strutture su isole particolarmente belle e molto verdi, l’ampia varietà di servizi offerti e l’offerta culinaria che si può gustare nei diversi ristoranti in grado di offrire specialità di tutto il mondo. Ad accompagnare il gruppo la responsabile booking di Azemar, Monica Micheli, e l'area sales Puglia e Basilicata del to, Maila Lattanzio. Al fam trip hanno inoltre partecipato Alessandro Sartor della Utpull Viaggi, Nicoletta Bonacina della Brembo Viaggi, Fabiana Zimelli della Viaggi Erbacci, Leila Anselmo della Leila Travel, Claudio Miceli della Mag Travel, Francesca Ferdani della Carovana dei Sogni, Gianni Gatto della Borgo Po’ Viaggi, Sabrina Rossini della 7 Stelle Viaggi e Turismo, Eleonora Soffientini della Falena Viaggi, Barbara Boni della Baja Viaggi e Fabiana Zorn della Cividin Viaggi. [post_title] => Nuovo fam trip alle Maldive griffato Azemar - Sun Siyam [post_date] => 2023-10-30T11:23:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698665030000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455082 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una piattaforma per la gestione delle riprotezioni dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardi dei voli aerei: è questo il core business di Layover Technology Solutions, società tecnologica italiana a supporto delle compagnie aeree e società aeroportuali. Aeroporti, trasporti, hotel e passeggeri: il sistema Layover, che integra tecniche di machine learning e intelligenza artificiale, gestisce il network tra i vari player, offrendo trasparenza, risparmio e velocità, garantendo al tempo stesso, il massimo livello di servizio in ogni aeroporto, semplicemente con un click. Un unico sistema digitale in grado di elaborare le richieste, analizzare la comunicazione e confermare la prenotazione dei servizi sia ai fornitori coinvolti sia ai passeggeri. “Il nostro impegno è costante nel plasmare il futuro della gestione delle riprotezioni dei passeggeri - afferma Marina Vacca, head of product di Lts -. Il nostro obiettivo è trasformare una criticità in un’opportunità. Automazione del processo, tempestività di risposta, ottimizzazione dei costi e migliori soluzioni proposte sono i nostri punti di forza”. “L'anno in corso ci ha regalato grandi soddisfazioni con risultati superiori alle aspettative - aggiunge Fabio Cicchinelli, amministratore unico della società -. La nostra tecnologia è fondamentale per il futuro del “disruption management”. Offriamo soluzioni innovative e sostenibili e vogliamo portare il processo delle riprotezioni dei passeggeri verso un futuro digitale e integrato. Abbiamo grandi progetti per il 2024”. [post_title] => Layover: machine learning e intelligenza artificiale al servizio della riprotezione passeggeri [post_date] => 2023-10-30T11:04:34+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698663874000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qantas aprirà una nuova rotta tra Perth e Parigi dal 12 luglio 2024: il volo decollerà in tempo per le Olimpiadi e andrà a completare la rete europea del vettore che dalla città del Western Australia conta già i collegamenti per Londra e Roma Fiumicino. I voli, che saranno operati da Boeing 787-9, avranno una frequenza di quattro volte a settimana, prima di essere ridotti a tre volte a settimana dalla metà di agosto. Intanto, da ieri, 29 ottobre, Qantas ha anche ripristinato le operazioni per Shanghai, segnando il suo ritorno nella Cina continentale dopo una pausa di oltre tre anni dovuta alla pandemia. I voli Sydney-Shanghai, operati cinque volte a settimana con Airbus A330, sono anche l'ultima rotta pre-pandemia ad essere ripristinata, spiega una nota della compagnia aerea. Cam Wallace, international ceo di Qantas, ha dichiarato che la ripresa dei voli su Shanghai "gioverebbe al turismo e contribuirebbe a rafforzare importanti legami commerciali". Shanghai era l'unica destinazione del vettore nella Cina continentale - Qantas vola anche a Hong Kong da Sydney e Melbourne. [post_title] => Qantas amplia il network europeo con la rotta Perth-Parigi, dal 12 luglio 2024 [post_date] => 2023-10-30T10:21:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698661286000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455065 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grazie a un accordo di partnership siglato tra Napoli Basket e l'operatore di Aversa, il palazzetto dello sport della città partenopea dove già la squadra di pallacanestro di Lega A dalla settimana scorsa ha una nuova denominazione: Fruit Village Arena PalaBarbuto. Alla presentazione della nuova partnership e della nuova stagione hanno partecipato l'amministratore unico di Fruit Village, Cesare Landi, il direttore generale, Cristian Gabriele, il vicepresidente di Napoli Basket, Alfredo Amoroso, e l'amministratore delegato della società azzurra, Alessandro Dalla Salda. "Volevamo innanzitutto ringraziare per la grande opportunità concessa di poter collaborare con il Napoli Basket, con il quale già da due anni abbiamo un consolidato rapporto di partnership - sottolinea lo stesso Landi -. Quest'anno ci siamo ripromessi di voler contribuire in maniera maggiore e abbiamo fortemente voluto sottoscrivere questo nuovo rapporto di sponsorizzazione, che ha un significato anche per la città di Napoli in costante crescita nell'ultimo periodo dal punto di vista turistico nazionale e internazionale. L'idea di sposare il nuovo progetto della Fruit Village Arena nasce dal voler creare una vera e propria casa del basket a Napoli. Un nuovo comprensorio dove giovani, atleti, e turisti possano camminare tutti insieme a braccetto". [post_title] => Il PalaBarbuto diventa Fruit Village Arena. Si rafforza la partnership tra il to e il basket a Napoli [post_date] => 2023-10-30T10:12:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698660730000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455058 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' decollato ieri, 29 ottobre, il nuovo volo di Ita Airways da Roma Fiumicino a Rio de Janeiro: il collegamento prevede frequenze giornaliere operate da un Airbus A330neo, completamente realizzato secondo il nuovo design di cabina del vettore. A bordo del volo inaugurale anche un fam trip con vertici e top manager di alcuni dei principali gruppi del travel italiano, organizzato in collaborazione con Del Bianco Travel Experience, Setur - Secretaria de Estado de Turismo e Fairmont Hotel, che hanno offerto e curato il soggiorno e i tour a destinazione. “Rio De Janeiro è la nostra terza destinazione intercontinentale di questo 2023, che con Washington a giugno e San Francisco a luglio, è stato l’anno della maggiore crescita di Ita Airways nel mercato intercontinentale – ha dichiarato Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo di Volare – Il nostro obiettivo è quello di diventare la compagnia di riferimento per la mobilità degli italiani e per questo pianifichiamo lo sviluppo del nostro network verso i mercati maggiormente richiesti dalla nostra clientela e dove c’è una forte presenza della comunità italiana nel mondo. La destinazione Rio, oltre a ricoprire un ruolo strategico per il traffico business e cargo, rafforzerà ulteriormente la nostra espansione in Sud America, meta privilegiata per le vacanze degli italiani e casa di milioni di persone di origine italiana. Con una media di 19 voli settimanali di andata e ritorno tra il Brasile e l'Italia saranno quindi garantite connessioni per tutti coloro che vorranno spostarsi tra i due Paesi”. "Ita Airways è il nostro hub carrier nonché partner strategico” – ha sottolineato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma – Un prodotto che andrà ad integrare ulteriormente la nostra offerta di lungo raggio, migliorando la connettività con il Sud America, un mercato fondamentale per Roma, anche in prospettiva del prossimo Giubileo. Ancora una volta, con oltre 200 destinazioni collegate e 100 compagnie aeree operative, l’hub di Fiumicino conferma il suo ruolo a favore della connettività del Paese”. [post_title] => Ita Airways operativa sulla Roma-Rio de Janeiro con voli giornalieri [post_date] => 2023-10-30T09:40:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698658858000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "norvegia agosto da record per i pernottamenti italiani a 10 sul 2019" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":69,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5014,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455128","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aumentano le presenze italiane in Danimarca, confermando un trend in crescita: i viaggiatori cercano cultura, bellezze naturali e avventura, uscendo dalle città.\r

\r

«Fra gennaio e agosto abbiamo registrato oltre 289.000 pernottamenti, il 28% dei quali fuori da Copenhagen, con una crescita del 9% rispetto al 2019. - afferma infatti Annalisa Ferraresi, marketing manager Italy&France di Visit Denmark - La Danimarca è facilmente raggiungibile grazie agli ottimi collegamenti aerei con diverse città italiane. I due aeroporti di riferimento in Danimarca sono Copenhagen e Billund, mentre gli hub principali in Italia sono Milano e Roma, ma sono disponibili collegamenti anche da Bologna, Venezia, Pisa e Firenze e connessioni estive verso Napoli, Palermo, Olbia e Alghero».\r

\r

In Danimarca le distanze sono brevi: «Sono sufficienti pochi giorni per un'esperienza completa e variegata. È proprio quello che piace ai turisti italiani: sfruttare al massimo il tempo a disposizione vedendo città, ma anche la natura che è molto vicina al contesto urbano».\r

\r

“Denmark the land of everyday wonder”: Copenhagen, cittadine vivaci e ricche di cultura e innovazione, castelli, percorsi fly&drive guidando tra paesaggi variegati, villaggi pittoreschi e foreste, raggiungendo spiagge interminabili dove raccogliere e mangiare le ostriche. Visitando Skagen, all’estremo nord, dove il mar Baltico e quello del Nord “si abbracciano” (con le parole di Hans Christian Andersen) o ammirare il faro Rubjerg Knude, nella penisola dello Jutland, che rischiava di precipitare nel mare per l’erosione e, nel 2019, è stato collocato su rotaie e spostato di 70 metri verso l’interno con l’aiuto di migliaia di persone.\r

\r

In Danimarca si può rivivere l’epopea vichinga in tanti musei e località, visitando le affascinanti fortezze circolari (da poco entrate nel patrimonio Unesco) e incontrare la storia e l’opera di Hans Christian Andersen in un museo interattivo e tra le vie della sua Odense. È una terra dove anche la cucina sorprende, per il suo forte legame con la tradizione, lo sguardo alla sperimentazione e numerosi ristoranti (32 dei quali insigniti di una stella Michelin).\r

\r

[gallery ids=\"455130,455133,455131,455132,455134,455136\"]","post_title":"Gli italiani in Danimarca per vivere “the land of everyday wonder”","post_date":"2023-10-30T14:09:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1698674998000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_352388\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Hotel Capo d'Africa diventerà il Room Mate Mia[/caption]\r

\r

A poco più di un anno dalla crisi che aveva investito Room Mate, salvata solo dall'intervento del fondo d’investimento americano Angelo Gordon Investments, in partnership con la compagnia alberghiera canadese Westmont Hospitality Group, il gruppo spagnolo risorge a nuova vita e annuncia importanti piani di sviluppo in Italia e in Europa.\r

\r

Stando a quanto dichiarato dall'a.d. e già fondatore della compagnia, Kike Sarasola, al magazine Hosteltur, Room Mate si starebbe infatti apprestando a chiudere l'anno migliore della sua storia, grazie a un fatturato complessivo di oltre 105 milioni di euro, generato da 22 strutture distribuite in 13 città di cinque Paesi differenti. I margini operativi lordi (ebidta) sono inoltre previsti a quota 15 milioni, ossia a un livello quasi tre volte superiori a quello dell'2019. Nell'ultimo anno pre-Covid, infatti, il gruppo aveva registrato un giro d'affari totale di 101 milioni, supportato però da un perimetro di alberghi più ampio (26), per un ebitda di 5,5 milioni.\r

\r

Per quanto riguarda i piani di espansione italiani, la prossima apertura è prevista già a metà dicembre, con l'inaugurazione del Palazzo dei Fiori by Room Mate di Venezia, ricavato da un edificio del diciannovesimo secolo. Per la seconda metà del 2024 è invece in calendario il re-opening dell'attuale Capo d'Africa di Roma. Situata a un centinaio di metri dal Colosseo, la struttura verrà rinominata Rome Mate Mia e sarà dotata di 66 camere. Ma i progetti di espansione della compagnia non si fermano certo qui. Stando sempre a Sarasola, sarebbero infatti in corso trattative per una ventina di alberghi ulteriori, oltre che in Italia, anche in Portogallo e in Francia. In vista ci sarebbe pure il secondo debutto di Room Mate negli Stati Uniti, il lancio di un brand lusso e quello di una catena di ostelli. Infine, in calendario ci sarebbero anche le ristrutturazioni di due indirizzi fiorentini: i Room Mate Luca e Isabella.","post_title":"Risorge Room Mate che chiude l'anno migliore di sempre e si espande a Venezia e a Roma","post_date":"2023-10-30T13:17:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1698671833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_269063\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luis Gallego[/caption]\r

\r

Il gruppo Iag ha chiuso il terzo trimestre del 2023 con una crescita del 43% dell'utile operativo, prima delle voci eccezionali, raggiungendo 1,75 miliardi di euro, il secondo trimestre consecutivo di risultati record. \r

\"Nel terzo trimestre abbiamo assistito a una domanda sostenuta e forte su tutte le nostre rotte\", ha dichiarato il ceo, Luis Gallego.\r

\r

Tuttavia, l'aumento del prezzo del petrolio e la crescente incertezza geopolitica hanno sollevato dubbi sulla durata della ripresa, tanto che le azioni delle compagnie aeree sono scese rispetto ai mesi estivi.\r

\r

Gallego ha dichiarato che l'andamento delle prenotazioni per il resto dell'anno è \"positivo\" e che i primi segnali per il 2024 sono \"in linea\" con le aspettative. \"Siamo soddisfatti dell'andamento dell'attività (...) ma siamo molto attenti alla situazione geopolitica e macroeconomica\". Le tensioni in Medio Oriente non hanno per ora avuto un impatto significativo sulle prenotazioni.","post_title":"Utile operativo da record per il gruppo Iag nel terzo trimestre 2023","post_date":"2023-10-30T12:49:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698670181000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455093","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 consacra definitivamente la Norvegia quale destinazione emblema di un nuovo modo di viaggiare, \"Attento alla sua splendida natura, sostenibile, giovane e innovativo\": così Elisabeth Ones, direttore di Visit Norway in Italia.\r

In questo quadro, i risultati del mercato Italia sono particolarmente positivi: \"Le statistiche dei pernottamenti dei turisti italiani in Norvegia, nel periodo gennaio-agosto, registrano un aumento rispetto all'anno precedente del 10,36%. Il solo mese di agosto, che da sempre rappresenta il periodo preferito dai nostri connazionali, ha registrato un numero record di pernottamenti italiani, segnando un aumento del 9% paragonato con lo stesso mese dell’anno scorso e un +10% rispetto ai numeri già lusinghieri del 2019\".\r

Quanto alle tipologie di pernottamento la scelta degli italiani \"predilige principalmente gli hotel (Il 71% ) seguiti dai campeggi (17%), e infine dalle case vacanza e dagli ostelli (12%)\".\r

In particolare, si segnala un importante aumento dei \"numeri relativi agli hotel che nel mese di agosto sono cresciuti del 12,39% rispetto al 2022 dato che assume una valenza particolare considerato il grande valore aggiunto degli hotel sul bilancio turistico nazionale\".","post_title":"Norvegia: agosto da record per i pernottamenti italiani, +10% sul 2019","post_date":"2023-10-30T11:32:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1698665554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455084","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Proseguono i fam trip griffati Azemar - Sun Siyam alle Maldive. Dopo il triplo viaggio di poche settimane fa, ne è infatti arrivato un altro, svoltosi dal 18 al 24 ottobre in collaborazione con Emirates. Gli agenti presenti hanno particolarmente apprezzato le caratteristiche che contraddistinguono i resort, tra cui le location nei quali si trovano le strutture su isole particolarmente belle e molto verdi, l’ampia varietà di servizi offerti e l’offerta culinaria che si può gustare nei diversi ristoranti in grado di offrire specialità di tutto il mondo.\r

\r

Ad accompagnare il gruppo la responsabile booking di Azemar, Monica Micheli, e l'area sales Puglia e Basilicata del to, Maila Lattanzio. Al fam trip hanno inoltre partecipato Alessandro Sartor della Utpull Viaggi, Nicoletta Bonacina della Brembo Viaggi, Fabiana Zimelli della Viaggi Erbacci, Leila Anselmo della Leila Travel, Claudio Miceli della Mag Travel, Francesca Ferdani della Carovana dei Sogni, Gianni Gatto della Borgo Po’ Viaggi, Sabrina Rossini della 7 Stelle Viaggi e Turismo, Eleonora Soffientini della Falena Viaggi, Barbara Boni della Baja Viaggi e Fabiana Zorn della Cividin Viaggi.","post_title":"Nuovo fam trip alle Maldive griffato Azemar - Sun Siyam","post_date":"2023-10-30T11:23:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698665030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455082","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Una piattaforma per la gestione delle riprotezioni dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardi dei voli aerei: è questo il core business di Layover Technology Solutions, società tecnologica italiana a supporto delle compagnie aeree e società aeroportuali.\r

\r

Aeroporti, trasporti, hotel e passeggeri: il sistema Layover, che integra tecniche di machine learning e intelligenza artificiale, gestisce il network tra i vari player, offrendo trasparenza, risparmio e velocità, garantendo al tempo stesso, il massimo livello di servizio in ogni aeroporto, semplicemente con un click.\r

\r

Un unico sistema digitale in grado di elaborare le richieste, analizzare la comunicazione e confermare la prenotazione dei servizi sia ai fornitori coinvolti sia ai passeggeri.\r

\r

“Il nostro impegno è costante nel plasmare il futuro della gestione delle riprotezioni dei passeggeri - afferma Marina Vacca, head of product di Lts -. Il nostro obiettivo è trasformare una criticità in un’opportunità. Automazione del processo, tempestività di risposta, ottimizzazione dei costi e migliori soluzioni proposte sono i nostri punti di forza”.\r

\r

“L'anno in corso ci ha regalato grandi soddisfazioni con risultati superiori alle aspettative - aggiunge Fabio Cicchinelli, amministratore unico della società -. La nostra tecnologia è fondamentale per il futuro del “disruption management”. Offriamo soluzioni innovative e sostenibili e vogliamo portare il processo delle riprotezioni dei passeggeri verso un futuro digitale e integrato. Abbiamo grandi progetti per il 2024”.","post_title":"Layover: machine learning e intelligenza artificiale al servizio della riprotezione passeggeri","post_date":"2023-10-30T11:04:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1698663874000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qantas aprirà una nuova rotta tra Perth e Parigi dal 12 luglio 2024: il volo decollerà in tempo per le Olimpiadi e andrà a completare la rete europea del vettore che dalla città del Western Australia conta già i collegamenti per Londra e Roma Fiumicino.\r

\r

I voli, che saranno operati da Boeing 787-9, avranno una frequenza di quattro volte a settimana, prima di essere ridotti a tre volte a settimana dalla metà di agosto.\r

\r

Intanto, da ieri, 29 ottobre, Qantas ha anche ripristinato le operazioni per Shanghai, segnando il suo ritorno nella Cina continentale dopo una pausa di oltre tre anni dovuta alla pandemia. I voli Sydney-Shanghai, operati cinque volte a settimana con Airbus A330, sono anche l'ultima rotta pre-pandemia ad essere ripristinata, spiega una nota della compagnia aerea.\r

\r

Cam Wallace, international ceo di Qantas, ha dichiarato che la ripresa dei voli su Shanghai \"gioverebbe al turismo e contribuirebbe a rafforzare importanti legami commerciali\". Shanghai era l'unica destinazione del vettore nella Cina continentale - Qantas vola anche a Hong Kong da Sydney e Melbourne.\r

\r

","post_title":"Qantas amplia il network europeo con la rotta Perth-Parigi, dal 12 luglio 2024","post_date":"2023-10-30T10:21:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698661286000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455065","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grazie a un accordo di partnership siglato tra Napoli Basket e l'operatore di Aversa, il palazzetto dello sport della città partenopea dove già la squadra di pallacanestro di Lega A dalla settimana scorsa ha una nuova denominazione: Fruit Village Arena PalaBarbuto.\r

\r

Alla presentazione della nuova partnership e della nuova stagione hanno partecipato l'amministratore unico di Fruit Village, Cesare Landi, il direttore generale, Cristian Gabriele, il vicepresidente di Napoli Basket, Alfredo Amoroso, e l'amministratore delegato della società azzurra, Alessandro Dalla Salda.\r

\r

\"Volevamo innanzitutto ringraziare per la grande opportunità concessa di poter collaborare con il Napoli Basket, con il quale già da due anni abbiamo un consolidato rapporto di partnership - sottolinea lo stesso Landi -. Quest'anno ci siamo ripromessi di voler contribuire in maniera maggiore e abbiamo fortemente voluto sottoscrivere questo nuovo rapporto di sponsorizzazione, che ha un significato anche per la città di Napoli in costante crescita nell'ultimo periodo dal punto di vista turistico nazionale e internazionale. L'idea di sposare il nuovo progetto della Fruit Village Arena nasce dal voler creare una vera e propria casa del basket a Napoli. Un nuovo comprensorio dove giovani, atleti, e turisti possano camminare tutti insieme a braccetto\".","post_title":"Il PalaBarbuto diventa Fruit Village Arena. Si rafforza la partnership tra il to e il basket a Napoli","post_date":"2023-10-30T10:12:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698660730000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455058","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' decollato ieri, 29 ottobre, il nuovo volo di Ita Airways da Roma Fiumicino a Rio de Janeiro: il collegamento prevede frequenze giornaliere operate da un Airbus A330neo, completamente realizzato secondo il nuovo design di cabina del vettore.\r

A bordo del volo inaugurale anche un fam trip con vertici e top manager di alcuni dei principali gruppi del travel italiano, organizzato in collaborazione con Del Bianco Travel Experience, Setur - Secretaria de Estado de Turismo e Fairmont Hotel, che hanno offerto e curato il soggiorno e i tour a destinazione.\r

“Rio De Janeiro è la nostra terza destinazione intercontinentale di questo 2023, che con Washington a giugno e San Francisco a luglio, è stato l’anno della maggiore crescita di Ita Airways nel mercato intercontinentale – ha dichiarato Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo di Volare – Il nostro obiettivo è quello di diventare la compagnia di riferimento per la mobilità degli italiani e per questo pianifichiamo lo sviluppo del nostro network verso i mercati maggiormente richiesti dalla nostra clientela e dove c’è una forte presenza della comunità italiana nel mondo. La destinazione Rio, oltre a ricoprire un ruolo strategico per il traffico business e cargo, rafforzerà ulteriormente la nostra espansione in Sud America, meta privilegiata per le vacanze degli italiani e casa di milioni di persone di origine italiana. Con una media di 19 voli settimanali di andata e ritorno tra il Brasile e l'Italia saranno quindi garantite connessioni per tutti coloro che vorranno spostarsi tra i due Paesi”.\r

\"Ita Airways è il nostro hub carrier nonché partner strategico” – ha sottolineato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma – Un prodotto che andrà ad integrare ulteriormente la nostra offerta di lungo raggio, migliorando la connettività con il Sud America, un mercato fondamentale per Roma, anche in prospettiva del prossimo Giubileo. Ancora una volta, con oltre 200 destinazioni collegate e 100 compagnie aeree operative, l’hub di Fiumicino conferma il suo ruolo a favore della connettività del Paese”.","post_title":"Ita Airways operativa sulla Roma-Rio de Janeiro con voli giornalieri","post_date":"2023-10-30T09:40:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698658858000]}]}}