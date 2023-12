New York sempre più vicina ai numeri record del 2019: quasi 62 mln di visitatori New York e ancora New York: quest’anno l’industria turistica ha contribuito in maniera massiccia al bilancio della città, producendo circa 74 miliardi di dollari di entrate, di cui oltre 48 miliardi provenienti dalla spesa diretta. Il settore ha sostenuto più di 380.000 posti di lavoro, circa il 9% della forza lavoro globale della città e migliaia di imprese di piccole dimensioni e appartenenti a minoranze in tutti e cinque i distretti. Secondo le più recenti previsione del New York City Tourism and Conventions, il 2023 si concluderà con un totale di 61,8 milioni di visitatori in città, recuperando in tal modo il 93% dei livelli record di arrivi stabiliti nel 2019. Eric Adams, sindaco della Grande Mela, ha ribadito che “New York è tornata! E i numeri del turismo per il 2023 ne dimostrano il recupero economico più che mai. L’industria turistica di New York City tocca ogni angolo dei cinque distretti”. Condividi

