New York: attesi per quest’anno 8,3 milioni di turisti internazionali

New York avanti tutta sulla rotta della ripresa: le previsioni elaborate da NYC & Company indicano per il 2022 un totale di 8,3 milioni di turisti stranieri, rispetto ai 2,7 milioni dell’anno scorso. Pieno recupero anche per il turismo domestico, con una stima di 48,2 milioni di americani nella Grande Mela, con un aumento di quasi il 60% rispetto ai 30,2 milioni del 2021.

Complessivamente, si stima che New York accoglierà quest’anno 56 milioni di visitatori, con un aumento del 70% rispetto al 2021 (33 milioni di arrivi).

Regno Unito, Canada e Francia sono i Paesi che registrano la maggiore crescita nelle previsioni di viaggi d’affari per il 2022, ha dichiarato Chris Heywood, vicepresidente esecutivo di NYC & Company. “Il Regno Unito è un mercato di importanza cruciale. In genere è la nostra prima fonte di viaggi internazionali”.

La crescita dei viaggiatori internazionali dovrebbe continuare nel 2023 e raggiungere quota 11,4 milioni di visitatori.