Messico e moda: un ponte tra turismo, tradizione e creatività a FITUR 2026 Il Messico ha segnato un capitolo importante alla 46ª edizione di FITUR, la Fiera Internazionale del Turismo di Madrid, dove è stato protagonista in qualità di Paese partner per l’anno 2026. Il Paese centroamericano ha segnato il suo percorso a FITUR con un messaggio importante: il turismo del futuro abbinerà sostenibilità e tradizione e passerà anche attraverso la moda, l’artigianato e la creatività contemporanea. A sottolinearlo è stata la Ministra del Turismo del Messico, Josefina Rodríguez Zamora, che, durante il cocktail inaugurale, ha voluto accendere i riflettori sul legame tra turismo, tradizione e fashion industry, lanciando il concept “México está de moda” come nuovo asset strategico di promozione internazionale. “La grandezza del Messico si estende nel mondo. Essere Paese partner di FITUR 2026 rappresenta un’opportunità strategica per posizionare il Messico come potenza turistica globale”. Al cocktail gli ospiti hanno assistito a una sfilata esclusiva con le creazioni di Daniel Espinoza de los Monteros, designer e maestro della gioielleria messicana, che ha portato in passerella collezioni ispirate alle tecniche ancestrali dell’artigianato locale, reinterpretate in chiave contemporanea.





Espinoza ha spiegato come la moda possa diventare una leva concreta di attrazione turistica: “Oggi mostriamo gioielli realizzati a mano e tessuti creati da generazioni, utilizzando tecniche ancestrali che variano da regione a regione. Abbiamo aggiunto un tocco di moda e di differenziazione per dimostrare quanto possa essere bello visitare il Messico e allo stesso tempo vivere la nostra gioielleria, il nostro stile di vita” Il designer ha poi chiarito che l’obiettivo è andare oltre il concetto di souvenir: “Non vogliamo che questi prodotti vengano acquistati solo come ricordo di viaggio. Vogliamo mostrare come indossarli ogni giorno e come combinare lo stile messicano con tecniche europee di creazione. È qualcosa che si può comprare non solo per un’occasione speciale, ma per la vita di tutti i giorni”. Secondo Espinosa, questa visione rispecchia pienamente la strategia turistica del Paese: “La moda significa anche tradizione: è il cuore di una filiera creativa che racconta la nostra identità. Per noi è fondamentale mostrare questa parte del Messico al mondo”. La sfilata firmata Espinosa de los Monteros ha incarnato perfettamente questo messaggio, trasformando la passerella in un dialogo tra passato e futuro e rafforzando l’idea di un Messico che non si limita a essere visitato, ma vissuto anche attraverso la moda, come forma di espressione culturale. Ligia Hofnar Condividi

\r

Voihotels comincia l'anno con un fatturato in aumento del 30% a pari periodo rispetto all’anno precedente, che diventa un +15% considerando il medesimo perimetro di offerta. «Il trend è in parte frutto dell’importante componente di repeater (circa il 15%), che ha metabolizzato i vantaggi del prenota prima, ed è trasversale su tutte le nostre strutture» spiega il direttore commerciale, Angelo La Riccia.\r

\r

A incidere sui conti anche la componente internazionale: «Il nostro primo mercato rimane quello della Germania. I clienti stranieri nel post pandemia sono cresciuti, ma molti mercati non recepiscono le tariffe dinamiche e la strada da percorrere è ancora lunga».\r

Famiglie in primo piano\r

La sinergia e il supporto del gruppo Alpitour si sono rivelati vincenti e hanno contribuito a chiudere l’anno in positivo. Con dieci strutture in Italia e otto all’estero, Voihotels continuerà a concentrarsi sul target famiglie e di conseguenza resterà legato alla stagionalità “classica” che concentra le prenotazioni nel periodo di chiusura delle scuole. «Quasi tutte le strutture, a eccezione del Voi Tanka Village che ospita eventi e incentive, terminano la stagione alla fine di settembre» spiega La Riccia.\r

I trend\r

Nel 2025 si sono evidenziati alcuni trend da tenere in considerazione: «La finestra di prenotazione si è ridotta - spiega il manager - e abbiamo assistito a un “ritorno” del booking in agenzia, segno importante di una ritrovata fiducia nel trade». L’obiettivo è ora quello di consolidare i numeri del 2025, sperando in un ulteriore balzo in avanti. «Per sostenere la crescita, guardiamo a un ampliamento dell’offerta. All’estero valuteremo opportunità solo se sarà possibile operare in sinergia con Neos e Alpitour per creare un pacchetto completo. Abbiamo poi in fase di lancio un progetto pilota per caratterizzare due strutture – il Voi Florio resort a Palermo e il Voi Daniela Essentia resort in Puglia – come strutture “over 12”».","post_title":"Voihotels, La Riccia: «Obiettivo consolidare i risultati»","post_date":"2026-01-28T10:20:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769595650000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salerno prova a compiere un salto di qualità nel proprio percorso di internazionalizzazione, mettendo a confronto istituzioni, operatori, imprese e mondo della formazione. L’evento “Turismo, infrastruttura strategica e motore di sviluppo: Salerno verso l’internazionalizzazione”, promosso da Salerno Experience Network APS, ha acceso i riflettori su una destinazione che oggi intercetta flussi importanti, ma è chiamata a trasformarli in valore economico stabile per il territorio.\r

\r

[caption id=\"attachment_505899\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Rosaria Chechile - presidente di Salerno Experience Network APS e Giancarlo Vitolo, vicepresidente[/caption]\r

\r

«L’obiettivo è superare l’idea di un turismo di passaggio – spiega Rosaria Chechile, presidente di Salerno Experience Network APS –. Vogliamo costruire dal basso un’offerta di qualità, mettendo insieme la filiera territoriale e puntando su enogastronomia e cultura per intercettare flussi medio-alto spendenti che oggi non si fermano in città».\r

\r

Un tema ripreso anche dall’onorevole Milanese, che ha richiamato il ruolo delle istituzioni: «Dobbiamo raccogliere i fermenti culturali di Salerno e metterli a sistema, trasformandoli in un progetto condiviso».\r

\r

Il cuore del confronto ruota attorno alla strategia della destinazione. Salerno ha registrato nel 2025 una crescita del 46% rispetto al periodo pre-Covid e, come sottolinea l’assessore al Turismo e allo Sviluppo Economico del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara –«la città ora è pronta per costruire un progetto turistico capace di generare valore economico per il territorio, dialogando in modo strutturato con i mercati esteri, puntando a un’offerta rinnovata e competitiva». Per Ferrara, le sfide future passano da «innovazione digitale, qualità dei servizi e risorse umane», leve decisive per far crescere il brand Salerno nei circuiti internazionali.\r

\r

Sulla necessità di fare rete insiste anche Enzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania: «La connessione tra pubblico e privato è fondamentale. Il turismo non cresce senza creare relazioni tra destinazioni e territori. Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 deve essere un’opportunità per tutta la Campania».\r

\r

Dal punto di vista culturale, Anna Onesti, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, evidenzia come «la vera sfida sia dare continuità all’offerta, strutturandola durante tutto l’anno, anche in funzione dei nuovi mercati esteri».\r

\r

Il tema dell’offerta ricettiva viene rilanciato da Palmiro Noschese, presidente di Confassociazioni Tourism Food Hospitality: «Salerno è diventata riconoscibile, ma ora serve un salto di qualità nell’hotellerie, anche in chiave MICE. Le compagnie alberghiere contribuiscono a costruire la destinazione».\r

\r

Centralità dell’identità e dei beni immateriali anche per Rosanna Romano, DG Cultura e Turismo della Regione Campania: «Stiamo lavorando sulla mappatura del patrimonio identitario. Su questi elementi si costruisce un turismo di ritorno. Fondamentale anche l’enogastronomia, legata alle tradizioni locali».\r

\r

Sul fronte mercati esteri, Giovanni Leone di Southall Travel (UK) sottolinea che «il turista inglese chiede accessibilità, sicurezza e qualità. Salerno è ancora poco conosciuta, ma ha tutti gli ingredienti per crescere, a partire dall’aeroporto, che rappresenta una connessione fondamentale per il turismo estero». \r

Le strutture alberghiere rappresentano sempre più delle vere e proprie destinazioni, e sono in grado di muovere flussi importanti di turisti, legati alla fidelizzazione dei brand dell'hotellerie. Occorre dunque investire per strutture adeguate agli standard richiesti dal turista internazionale.\r

Mentre Giancarlo Vitolo (Travel Before e AIDIT) avverte: «All’estero Salerno è percepita come città mordi e fuggi. Se vuole trattenere i flussi diretti alle Costiere, deve ripensare la propria offerta alberghiera e rispondere alle nuove esigenze della clientela straniera».\r

\r

Le infrastrutture restano un asset chiave. Marco De Angelis (Italo) ricorda che «il 60% dei passeggeri diretti a Salerno è straniero», mentre Fabio Gentile (Quick Ferries) evidenzia come «i flussi ci siano già: ora occorre lavorare sull’offerta per farli restare».\r

\r

A chiudere la giornata, il focus sulle competenze. «Il mercato del turismo è cambiato e c’è un gap da colmare – avverte Enzo Carella, presidente di FederTerziario Turismo –. Serve un nuovo approccio anche nella formazione». Per Carmen Bizzarri, docente all’Università Europea di Roma, «è fondamentale rimettere al centro la geografia come insieme di risorse naturali, ambientali e umane». Mentre Giulio Contini, DG della Scuola Italiana di Ospitalità, sottolinea come «formazione continua, hard e soft skills, big data e AI devono oggi essere alla base di ogni percorso professionale nel turismo».\r

\r

A dare una lettura di sintesi è Massimiliano Bencardino, professore ordinario di Pianificazione territoriale strategica all’Università degli Studi di Salerno: «La giornata di oggi dà valore al progetto di rilancio di Salerno come destinazione turistica internazionale. È fondamentale che l’Università sieda a questo tavolo, perché alla formazione va riconosciuta una ricaduta concreta sul territorio. Il turismo è un sistema complesso: occorre fare rete, leggere il territorio e parlare lo stesso linguaggio. Servono alte competenze per costruire la destinazione e una sua narrazione. Non dobbiamo inseguire il mercato, ma educare il mercato ad apprezzare le nostre caratteristiche»\r

\r

[caption id=\"attachment_505917\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Alessandro Ferrara - Assessore Comune di Salerno[/caption]\r

\r

Un confronto che segna un passaggio strategico nel percorso di internazionalizzazione di Salerno, chiamata sempre di più a misurarsi con le dinamiche del turismo globale.\r

«L’internazionalizzazione di Salerno richiede continuità e collaborazione tra pubblico e privato. Stiamo lavorando per costruire una destinazione competitiva sui mercati esteri, valorizzando infrastrutture, competenze e identità del territorio» conclude l’assessore Alessandro Ferrara.\r

\r

\r

[gallery ids=\"505902,505903,505904,505905,505900,505901\"]\r

\r

","post_title":"Salerno guarda ai mercati esteri: rete, infrastrutture e formazione per crescere","post_date":"2026-01-28T10:19:58+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["campania","incoming","salerno"],"post_tag_name":["Campania","Incoming","Salerno"]},"sort":[1769595598000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air, nel potenziare la sua base strategica di Milano Malpensa e la sinergia con Sea, lancia una nuova rotta diretta verso Iași in Romania.\r

\r

La nuova connessione prenderà il via il prossimo 20 maggio, durante la prossima stagione estiva: prevede due frequenze settimanali, ogni mercoledì e domenica, con l’obiettivo di offrire l’opportunità perfetta di un long weekend, permettendo ai viaggiatori di partire a metà settimana o di sfruttare il fine settimana.\r

\r

Dopo un 2025 da record, che ha visto il vettore trasportare oltre 4,2 milioni di passeggeri da Malpensa (+25.8% sull'anno precedente) e operare con indici di affidabilità ai vertici del settore (99,6%), l'aggiunta di Iași consolida ulteriormente la leadership della compagnia in Lombardia. La Nello stesso tempo la Romania si conferma, invece, uno dei mercati chiave per il vettore.\r

\r

Come per tutto il network italiano, anche i voli per Iași saranno operati con l’Airbus A321neo, dotato della tecnologia più avanzata oggi disponibile per garantire efficienza nei consumi, riduzione delle emissioni di CO2 e un’esperienza di bordo silenziosa e confortevole.\r

\r

«Siamo entusiasti di annunciare l'apertura delle vendite per la rotta Milano Malpensa - Iași – spiega Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air - un collegamento che arricchisce ulteriormente la nostra offerta da quella che è, a tutti gli effetti, una delle nostre basi principali in Italia. Continuare a investire su Malpensa significa per noi rinnovare la promessa fatta ai passeggeri lombardi: offrire sempre più destinazioni, prezzi accessibili e un servizio affidabile».\r

\r

Il collegamento con la città rumena si aggiunge alle quattro rotte già attive verso il paese dell’Est Europa – Brasov, Bucharest Otopeni, Cluj e Suceava — consolidando l’impegno di Wizz Air nel migliorare la connettività tra Milano e alcune delle destinazioni più richieste dal mercato europeo e dal turismo di scoperta.","post_title":"Wizz Air, dal 20 maggio nuova rotta da Malpensa a Iași in Romania","post_date":"2026-01-28T10:17:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769595429000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505914","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines ha effettuato un ordine fermo per 31 aeromobili, tra cui 16 A330-900 e 15 A350-900. Una volta consegnati, la flotta di aeromobili widebody del vettore sarà ampliata fino a 55 A330neo e 79 A350.\r

\r

«Mentre ampliamo la nostra presenza internazionale e prepariamo la nostra flotta a servire mercati a lungo raggio in espansione, questi aeromobili miglioreranno le nostre capacità e eleveranno la nostra offerta premium - ha dichiarato il ceo, Ed Bastian -. Apprezziamo la nostra partnership di lunga data con Airbus e, con questi aeromobili widebody, vedremo ulteriori efficienze operative e vantaggi in termini di costi a lungo termine negli anni a venire».\r

\r

«La rinnovata fiducia di Delta sia nell'A330neo che nell'A350 è una testimonianza della nostra partnership duratura e dell'eccellenza delle prestazioni della famiglia di widebody Airbus - ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, evp sales della divisione Commercial Aircraft di Airbus -. Questi aeromobili offrono l'autonomia, la capacità e l'esperienza di cabina premium di cui Delta ha bisogno per crescere in nuovi mercati e collegare una parte più ampia del mondo».\r

\r

Delta Air Lines gestisce attualmente più di 500 aeromobili Airbus di tutte le famiglie di prodotti Airbus, dall'A220 all'A350-900. L'attuale portafoglio ordini di Delta Air Lines per Airbus è di circa 200 aeromobili e include l'A350-1000.\r

\r

","post_title":"Delta amplia la flotta lungo raggio con un ordine per 31 Airbus 330 e 350","post_date":"2026-01-28T09:21:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769592110000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505912","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'aeroporto di Palermo sono a disposizione dei passeggeri nuove work area multifunzionali, situate nella zona partenze al terzo livello dello scalo, passati i controlli di sicurezza, nei pressi del gate A18 e prima della zona controlli passaporti.\r

\r

Le due aree, come riferisce l'Ansa, sono dotate di 20 postazioni di lavoro individuali, di cui due accessibili alle persone con disabilità e sono pensate per garantire comfort, funzionalità e connettività ai passeggeri in attesa dell'imbarco. Ogni postazione è attrezzata con prese elettriche e Usb, punti di ricarica per dispositivi mobili, sedute ergonomiche, illuminazione Led dedicata e connessione wi-fi potenziata.\r

\r

«Con l'apertura delle nuove work area e con le ulteriori inaugurazioni previste nei prossimi mesi, stiamo proseguendo con decisione nel percorso di evoluzione dell'aeroporto - dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione del 'Falcone Borsellino' -. Grazie agli interventi messi in campo, abbiamo superato la soglia dei 9,2 milioni di passeggeri e contiamo di avvicinarci ai 10 milioni nel prossimo anno consolidando la nostra posizione come asset strategico nel Mediterraneo. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere lo scalo sempre più competitivo, sostenibile e integrato con il territorio».\r

\r

Dopo la recente apertura del nuovo parcheggio P4 adiacente all'aerostazione, con 62 posti auto aggiuntivi, il piano di sviluppo dello scalo prevede la consegna della nuova area cargo di circa mille metri quadrati, operativa da aprile, in prossimità della vecchia aerostazione; le aperture a fine giugno della Prima Vista Lounge di 400 metri quadrati (Aviapartner) e del ristorante Planeta Amore (Autogrill, 380 metri quadrati), in area air side; l'ampliamento del parcheggio P2, con 232 nuovi stalli, la cui realizzazione sarà completata entro agosto.","post_title":"Aeroporto di Palermo: a disposizione dei passeggeri nuove work aree e spazi multifunzionali","post_date":"2026-01-28T09:04:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769591050000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505880","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505882\" align=\"alignleft\" width=\"238\"] Il ministro degli interni Piantedosi con il ministro del turismo Santanchè[/caption]\r

\r

«Stiamo lavorando con il ministro Piantedosi, per inserire, nel nuovo decreto, una norma che consenta ai comuni di destinare parte dei proventi della tassa di soggiorno al finanziamento dell’installazione di sistemi di videosorveglianza. Si tratta di una misura concreta di attenzione verso i territori e di un utilizzo mirato delle risorse pubbliche per garantire la sicurezza delle città, sempre più mete ambite dai turisti di tutto il mondo». Così il ministro Santanchè.\r

\r

Già alcune federazioni di albergatori stanno protestando per questa ipotesi. La tassa di soggiorno che dovrebbe essere usata per il turismo viene diretta verso la sicurezza. Naturalmente gli albergatori hanno ragione. Secondo il governo la videosorveglianza sarebbe un deterrente per i reati. Quando mai! Milano è completamente mappata eppure la criminalità è in aumento. Diciamo che la videosorveglianza serve a riconoscere, quando possibile, i vari colpevoli, ma sicuramente non rafforza la sicurezza.\r

\r

Si tratta di palliativi da un lato e di una sottrazione ai fondi del turismo. Tutto sbagliato. Tutto da rifare.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"La tassa di soggiorno per la videosorveglianza? Che idea sbagliata","post_date":"2026-01-28T07:15:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1769584558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505881","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Qatar nel 2025 ha accolto 5,1 milioni di turisti (+3,7%), secondo i dati elaborati da Qatar Tourism. I pernottamenti sono saliti a 10,8 milioni (+8,6%), mentre il fatturato totale degli alloggi turistici ha superato 1,9 miliardi di euro (+12%).\r

\r

Gli arrivi aerei sono in forte aumento (+25%), riflettendo il dinamismo di Qatar Airways. Al contrario, il turismo crocieristico ha subito un crollo (-41,7% di arrivi), imputabile alle persistenti tensioni in Medio Oriente che hanno portato alla cancellazione di numerose crociere internazionali nella regione. Sono previsti 72 scali nella stagione 2025-2026.\r

\r

Intanto, la destinazione Qatar punta molto sul settore Mice: attraverso 600 eventi, ha coinvolto più di un milione di visitatori nel Paese. Attualmente nella destinazione sono già previsti nel 2026 e nel 2027 ben 14 eventi di portata internazionale.\r

\r

Più di un terzo dei turisti (36%) proviene dal Medio Oriente, mentre l'Europa è la seconda regione di provenienza (26%), davanti all'Asia-Pacifico (22%).\r

\r

Il target del Qatar, entro il 2030, è quello di attrarre 6 milioni di visitatori internazionali all'anno: in questo modo il turismo dovrebbe arrivare a rappresentare il 12% del Pil, rispetto all'attuale 8% circa.","post_title":"Qatar: gli arrivi turistici hanno superato i 5 milioni nel 2025","post_date":"2026-01-27T14:34:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1769524474000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505876","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' confermato il bonus turismo fino al 30 settembre 2026, il trattamento integrativo riconosciuto per notturni e straordinari a chi opera nel settore. Il provvedimento vale per lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi svolti dai dipendenti del settore turistico-alberghiero.\r

\r

Per poter ottenere le somme in busta paga è necessario presentare una apposita domanda al datore di lavoro. \r

\r

Sarà possibile continuare a ricevere in busta paga un trattamento integrativo del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e quello straordinario nei giorni festivi.\r

\r

Il contributo, non imponibile, è riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici che operano in bar e ristoranti e nel comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali, che non hanno superato la soglia dei 40.000 euro nel 2025.","post_title":"Confermato il bonus per i lavori notturni e gli straordinari festivi","post_date":"2026-01-27T13:14:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1769519699000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Vitalpina® Hotels Südtirol/Alto Adige festeggiano 20 anni di vacanze attive nella natura. La mission del gruppo è rimasta sempre la stessa e poggia su alcuni principi cardine: amore per la montagna e la natura, oggi nota come sostenibilità e impegno verso l’ambiente, attività fisica con un’attenzione particolare per l’escursionismo, alimentazione sana che promuove prodotti locali e di stagione, benessere naturale che nasce dall’utilizzo delle materie prime altoatesine.\r

\r

Il ventesimo anniversario dei Vitalpina Hotels sarà l’occasione per realizzare nuove proposte, mettere a disposizione degli ospiti altre esperienze multisensoriali e offerte speciali.\r

\r

«Questo anniversario mi riempie di grande gioia – afferma Brigitte Zelger, presidentessa dei Vitalpina Hotels e titolare del Green Luxury Hotel Pfösl****S di Nova Ponente – dimostra che, già molti anni fa, abbiamo puntato sui valori giusti. Sin dalla fondazione ci siamo occupati di temi come la natura, l’attività all’aperto, il benessere e l’alimentazione. Nel corso degli anni ci siamo sempre più concentrati sul tema della sostenibilità e del rispetto per e verso la natura. Per tutti i nostri membri è importante un rapporto rispettoso con le risorse e l’ambiente, un approccio consapevole alla natura».\r

\r

Il gruppo dei Vitalpina Hotels contava nel 2006 una quindicina di alberghi, tra questi ben 7 fanno ancora parte del gruppo. Oggi sono una trentina le strutture, distribuite nel territorio dell’Alto Adige, dalla Val Venosta al meranese, nella Valle Isarco e nelle Dolomiti, da Nova Ponente alla Valle Aurina passando per Sesto. New entry di quest’anno è l’OLM Nature Escape****S di Campo Tures.\r

\r

«Abbiamo deciso di entrare a far parte del gruppo – spiegano Astrid Hellweger e Berni Aichner – perché condividiamo filosofia e posizionamento, ma soprattutto valori, siamo allineati sulle tendenze future. Crediamo fortemente nello scambio di idee e nella creazione di sinergie, convinti che la collaborazione possa generare un valore aggiunto».\r

\r

Questa struttura circolare è un Eco Aparthotel immerso nella natura che offre ai propri ospiti un nido alpino sostenibile con centro benessere, laghetto naturale nel giardino selvatico e un innovativo concetto culinario.\r

\r

I Vitalpina Hotels Südtirol sono strutture raffinate e di charme, dal design innovativo o dal tipico stile altoatesino, con centri benessere all’avanguardia, situate in posizioni panoramiche o ai margini del bosco, in alta quota o vicino alle piste da sci, in ogni caso immersi nella natura altoatesina. \r

\r

Prevalentemente a conduzione familiare, offrono un servizio di prima qualità anche grazie ad albergatori appassionati di montagna e natura, spesso guide alpine o escursionistiche che accompagnano personalmente gli ospiti alla scoperta del territorio.\r

\r

La sostenibilità e l’attenzione verso l’ambiente è diventata via via sempre più importante, mentre l’esperienza di vacanza si è arricchita nel tempo anche di programmi strutturati, condivisi dai diversi hotel, proposti in esclusiva dal gruppo. È il caso del Vitalpina Relax con il Bagno nel Bosco, una full immersion sensoriale nell’ambiente clou della montagna, e il Vitalpina Respiro, dedicato a una respirazione consapevole, fino al Vitalpina Montagna da vivere, dove il cammino percorso è più importante della meta da raggiungere.\r

La sostenibilità per il gruppo non è uno slogan o un trend legato alla moda del momento. Anzi, i Vitalpina Hotels Südtirol sono forse tra i primi a parlare di vacanza green, di esperienze da vivere nella natura con il minor impatto possibile sull’ambiente.\r

\r

L’attività sportiva open air, a contatto con la natura, è un elemento fondamentale della vacanza Vitalpina, con un’attenzione particolare all’escursionismo.\r

\r

Altro elemento essenziale della vacanza Vitalpina è il gusto. Materie prime locali e di qualità, di provenienza certa, nel rispetto delle stagioni e del ritmo della natura contraddistinguono la gastronomia delle strutture del gruppo. Alcuni ortaggi arrivano direttamente dall’orto dell’albergo, latte, uova, formaggi e salumi provengono prevalentemente dal vicino maso, così come la frutta, i vini e addirittura i distillati.\r

\r

E non poteva mancare il mondo del benessere: trattamenti salutari e curativi a base, anche in questo caso, di prodotti naturali locali. Mela, ginepro, fieno siero di latte, erbe aromatiche diventano gli ingredienti di massaggi, peeling e impacchi. Le strutture mettono a disposizione centri benessere esclusivi, sauna finlandese e bagno di vapore, piscine e laghetti balneabili.\r

\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

","post_title":"Vitalpina Hotels, 20 anni di attività tra natura, benessere, sostenibilità e nuove proposte","post_date":"2026-01-27T13:02:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769518956000]}]}}