Malta Tourism Authority ha scelto Carlo Micallef quale nuovo ceo

Malta Tourism Authority ha nominato Carlo Micallef nuovo ceo. Micallef fa parte da 25 anni dello staff Mta dove, nel corso del tempo, ha ricoperto numerosi ruoli chiave. In passato è stato direttore della sede di Amsterdam, responsabile per i mercati Paesi Bassi, Belgio e Nord Europa.

Il Ministro del Turismo Clayton Bartolo, ha dapprima ringraziato il ceo uscente, Johann Buttigieg, e ha poi sottolineato come la nomina di Carlo Micallef sia tata una scelta naturale per continuare ad offrire a Malta Tourism Authority gli strumenti di proattività messi in campo fino ad ora e per continuare a perseguire i principi di qualità e sostenibilità, alla base del settore turistico maltese.

“La promozione di Carlo Micallef a ceo dell’Ente sia un chiaro segnale che dimostra la volontà di perseguire la continuità strategica – ha commentato Ester Tamasi, direttore Mta Italia -. Questo ci dà la garanzia di poter raggiungere gli obiettivi di marketing già programmati e, quindi, affrontare e superare le sfide che ci vengono dal comparto turistico italiano, confortati da una consolidata ed adeguata conoscenza di questo da parte della dirigenza maltese”.

Nel corso degli anni Micallef haseguito il lancio di Malta in nuovi mercati emergenti, dando anche un contributo importante per l’individuazione e la promozione di nicchie di mercato alternative per la commercializzazione della destinazione. Nel 2014 è stato nominato chief marketing officer, nomina a cui è stata aggiunta la carica di Vice Amministratore Delegato nel 2017. Inoltre, dal 2013, è membro del Board dell’Istituto per gli studi sul turismo (ITS) e dal 2017 ne è anche Presidente.