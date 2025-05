Malta: obbligo di prenotazione per accedere alla Blue Lagoon di Comino Nuova iniziativa della Malta Tourism Authority per proteggere dall’overtourism uno dei luoghi dell’arcipelago più frequentati dai turisti, la Blue Lagoon di Comino. Da ieri, 1° maggio, è infatti attivo il sistema online di prenotazione gratuita che regola il numero di visitatori che accedono al sito, un ecosistema estremamente delicato, incluso nella rete europea di tutela ambientale denominata Natura 2000. Mta, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e del Turismo di Malta e con altre entità e autorità, ha lanciato questo sistema di tutela come parte di un’iniziativa ad ampio raggio per implementare la sostenibilità del luogo e migliorare l’esperienza dei visitatori alla Blue Lagoon. “Book, Protect, Enjoy” è il claim alla base del nuovo sistema, in cui individui o gruppi che arrivano con imbarcazioni private o commerciali e desiderano sbarcare alla Blue Lagoon, dovranno prenotare in anticipo utilizzando il sistema online gratuito bluelagooncomino.mt che genererà istantaneamente un codice QR unico, da presentare ai funzionari presso i punti di accesso costieri e terrestri. Ai visitatori verrà fornito un braccialetto, che consentirà l’accesso per la durata della fascia oraria prenotata. Nell’estate 2024, sono stati registrati fino a 12.000 visitatori presenti contemporaneamente alla Blue Lagoon, specialmente nelle ore di punta. Il nuovo sistema di prenotazione consente invece un massimo di 4.000 visitatori nella stessa fascia oraria. L’accesso senza una prenotazione valida non sarà consentito e le infrazioni potrebbero essere soggette a sanzioni. Il sistema di prenotazione rappresenta una delle prime azioni di un progetto biennale guidato dal Team Blue Lagoon: quest’estate la prima fase del progetto includerà anche: one di balneazione più sicure ed estese, miglioramento della gestione dei rifiuti, strutture sanitarie aggiuntive e maggiore controllo in tutta l’area. Condividi

