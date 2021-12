Malta: countdown verso il 6 marzo per l’edizione 2022 della maratona

E’ in calendario per il 6 marzo prossimo l’edizione 2022 della Maratona e della Mezza Maratona di Malta: la Maratona di Malta è una gara davvero unica poiché si corre su un’isola lunga solo 27 chilometri e larga solo 14. Sia il percorso principale che la Mezza Maratona hanno un itinerario prevalentemente in discesa con un dislivello di 200 metri dall’inizio alla fine rendendole gare molto veloci ed è quindi un’ottima scelta per chi decide di iscriversi per la prima volta ad una maratona o per chi vuole tentare di stabilire un nuovo record personale.

Entrambe le gare partiranno da Mdina, antica capitale di Malta che si erge su un altipiano nel centro dell’isola, mentre termineranno a Sliema, sul mare, dove si troverà anche il quartier generale della competizione. Per la Maratona di Malta sono previsti 8 punti ristoro di acqua e integratori di sali e 4 di cibi solidi. Per la Mezza Maratona di Malta invece saranno 4 i punti ristori di acqua ed integratori e 2 quelli per i cibi solidi.

Il costo di iscrizione è stabilito a 35 euro per iscrizioni entro il 31 dicembre 2021, a 45 euro per iscrizioni dal 1 al 15 gennaio 2022 e a 55 euro per iscrizioni successive.